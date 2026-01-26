Menu

Mani libere, cervelli in pappa

di Ipazia

Mentre su tutti gli schermi scorrono le immagini agghiaccianti di Minneapolis, con l’omicidio di Alex Pretty da parte dei simil-poliziotti dell’ICE, il furbissimo ministro dei trasporti, Salvini, se ne esce dicendo: Poliziotti e carabinieri devono avere ancora più le mani libere per difendere la nostra e la loro sicurezza”.

A occhio, più si spara meno si sta sicuri…

Ma si vede che a lui sembra un modo per far arrivare i treni in orario…

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa
Argomenti:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *