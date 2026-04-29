Niente da perdonare

Lette le parole di rivendicazione di Mr Definisci Bambino, direi che la provocazione e il tentato blocco della manifestazione di Milano e gli spari ai manifestanti di Roma sono della stessa pasta.

Se gli perdoni Gaza, giustifichi il genocidio, continui a comprargli e venderli merci, li aiuti con le armi, gli fai gestire la tua cybersecurity, stai zitto sul Libano, non vedi i coloni in Cisgiordania, applaudi quando bombarda Teheran, tolleri che parlamentari italiani e europei siedano nelle sue lobby…

Se fai tutto questo, penseranno di poter fare quello che vogliono anche qui.

L’azione squadristica alla manifestazione di Milano (poi rivenduta con il solito vittimismo del carnefice a cui Israele ci ha abituati) e gli spari allegri di Roma sono questo.

Israele è un pericolo per il mondo, non solo per il Medio Oriente.

* da Facebook

29 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO