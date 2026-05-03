Menu

Eithan

di Franco Beradi Bifo *

Eithan Bondi è il nome di un ragazzo

che ha sparato alcuni colpi di pistola

contro una coppia di persone

Che portavano un fazzoletto al collo.

Eithan ha dichiarato di far parte

della brigata ebraica

forse perché è convinto che questo gli dà il diritto

di sparare a chi cammina per strada.

Non ha torto il ragazzo. E’ provato:

puoi uccidere bambini, torturare vecchi

abbattere olivi e bruciare villaggi

se hai la fortuna di fare parte

di quella comunità “prediletta da dio”.

* dal suo Substack

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa
Argomenti:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *