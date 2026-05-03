Eithan Bondi è il nome di un ragazzo
che ha sparato alcuni colpi di pistola
contro una coppia di persone
Che portavano un fazzoletto al collo.
Eithan ha dichiarato di far parte
della brigata ebraica
forse perché è convinto che questo gli dà il diritto
di sparare a chi cammina per strada.
Non ha torto il ragazzo. E’ provato:
puoi uccidere bambini, torturare vecchi
abbattere olivi e bruciare villaggi
se hai la fortuna di fare parte
di quella comunità “prediletta da dio”.
* dal suo Substack
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