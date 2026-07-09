Moderati ed no

Nelle dichiarazioni rilasciate subito dopo la contestazione di Potere al Popolo alla piazza del “campo largo” a Napoli, il segretario si Sinistra italiana e uno dei due leader di Avs Nicola Fratoianni, riferendosi al governo, afferma che sui temi sociali “ci chiedono di essere pazienti e moderati, ma il tempo della pazienza è finito“.

Si evince dunque che a non essere finito è il tempo della “moderazione“.

Ecco perché te devi becca’ le contestazioni Nico’…

9 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO