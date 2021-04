Potere al Popolo va al voto su Statuto e documento politico

Da oggi fino a 27 aprile, Potere al Popolo inizia una nuova fase e va al voto delle e degli aderenti! A due anni dalla nascita del movimento, affronta il rinnovamento dello Statuto interno e del documento politico, ossia la carta d’identità dell’ organizzazione.

Si tratta di un tassello fondamentale per definire il profilo del progetto che stiamo costruendo e per dotarci di regole condivise che vadano a strutturare un’organizzazione innovativa, trasparente, democratica e partecipata!

Entrambi i documenti sono frutto di una scrittura collettiva arricchita da oltre 60 contributi redatti dalle assemblee territoriali e verranno sottoposti al vaglio di tutti gli aderenti.

Approvato lo Statuto, dal 7 al 9 maggio, gli aderenti voteranno il nuovo coordinamento nazionale e i nuovi portavoce!

CHI PUÒ VOTARE?

Chiunque abbia aderito entro marzo 2021!

COME SI VOTA?

La votazione è semplicissima e avverrà in via telematica. Basterà essere già aderente a potere al popolo e registrarsi con un proprio username e una propra password sul sito poterealpopolo.net, piattaforma su cui andranno in votazione i due documenti.

Se sei già registrato e non ricordi le credenziali, ti ricordiamo che è sempre possibile recuperarle velocemente!

QUANDO SI VOTA?

Si vota su poterealpopolo.net dalle ore 9 del 23 aprile alle ore 21 del 27 aprile.

E SE HAI DIFFICOLTÀ, DOMANDE O DUBBI…

Siamo a tua completa disposizione! Puoi scrivere agli indirizzi mail assistenza.adesioni@poterealpopolo.org

poterealpopolo2021@gmail.com oppure alla nostra pagina facebook.

Inoltre, se hai difficoltà, nei giorni delle votazioni, puoi contattare la Casa del Popolo o l’assemblea territoriale a te più vicina (cercaci su questa mappa!) e ti aiuteremo nel rispetto delle norme di prevenzione anticovid.

SCARICA DOCUMENTO POLITICO E STATUTO!

STATUTO

ALLEGATO A – STATUTO

DOCUMENTO POLITICO

NOTE AL DOCUMENTO POLITICO

23 Aprile 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO