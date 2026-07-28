La mefitica palude del calcio

Guardiola già lo sapeva e come tutti gli stranieri di rango si è tenuto lontano dalla nostra palude.

Malagò non è in controllo: ha dovuto tenersi lo stesso staff esecutivo precedente e non è riuscito per ora a imporre Mancini.

Maldini è un viziato arrogante: non si muove neppure da Milano a Roma. Leonardo una nullità come Pirlo. Maldini li vuole tutti così, amici e sottomessi.

Il ministro dello sport Abodi è una sorta di pretino che dalla canonica del potere sussurra che “abbiamo fatto brutta figura”. E tu dov’eri a nascondere la mano?

Come avevo previsto la palude mefitica del calcio infetta tutti. Avanti il prossimo a nuotare, se ce la fa. nella melma del calcio-Paese.

* da Facebook

28 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO