Disinformazione ufficiale

Il signor Giovan Battista Brunori, sionista per ragioni familiari – ha sposato Giovanna, discendente del rabbino Elia Benamozegh – corrispondente della RAI in Israele, ha definito innocui “escusionisti” i protagonisti del pogrom antipalestinese a Tel, nei pressi di Nablus.

Decine di video mostrano questi “coloni” armati aggredire gli abitanti davanti alle loro case, finché uno di loro riesce a disarmare uno dei killer, uccidendolo.

Ma lui ce li racconta come fossero il nostro amico che sta scarpinando sui monti d’estate, armato solo di Google Maps…

Il Sole 24 Ore , organo di Confindustria, nel dare conto dello “screzio” apertosi tra Ucraina e Iran – Kiev ha colpito una nave di Tehran nel mar Caspio, convinta che fosse russa -, ha titolato “Ora l’Iran minaccia l’Ucraina”.

So che avete capito, ma ve lo ripeto. Kieb bombarda una nave di Tehran (almeno un morto e diversi feriti), ma la notizia “sconvolgente” è che I bombardati siano incazzati e, logicamente, lo facciano sapere.

Con la disinformazione di merda per oggi è tutto.

26 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO