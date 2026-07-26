Disinformazione ufficiale

Il signor Giovan Battista Brunori, sionista per ragioni familiari – ha sposato Giovanna, discendente del rabbino Elia Benamozegh – corrispondente della RAI in Israele, ha definito innocui “escusionisti” i protagonisti del pogrom antipalestinese a Tel, nei pressi di Nablus.
Decine di video mostrano questi “coloni” armati aggredire gli abitanti davanti alle loro case, finché uno di loro riesce a disarmare uno dei killer, uccidendolo.
Ma lui ce li racconta come fossero il nostro amico che sta scarpinando sui monti d’estate, armato solo di Google Maps…
Il Sole 24 Ore, organo di Confindustria, nel dare conto dello “screzio” apertosi tra Ucraina e Iran – Kiev ha colpito una nave di Tehran nel mar Caspio, convinta che fosse russa -, ha titolato “Ora l’Iran minaccia l’Ucraina”.
So che avete capito, ma ve lo ripeto. Kieb bombarda una nave di Tehran (almeno un morto e diversi feriti), ma la notizia “sconvolgente” è che I bombardati siano incazzati e, logicamente, lo facciano sapere.
Con la disinformazione di merda per oggi è tutto.
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