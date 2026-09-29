Contari Fessarie

Raccontano frottole, come si direbbe in dialetto calabrese: le elezioni suppletive a Reggio Calabria sono state una catastrofe della democrazia rappresentativa, oltre che una brutta infezione dell’informazione italiana. I commenti degli Angelucci boys sono una vera e propria pandemia della menzogna che ha contagiato la carta stampata.

Lo dicono i numeri, non le percentuali che vengono sbandierate senza cautela dalla stessa Capo del governo. Già il numero degli aventi diritto non coincide con il numero degli elettori: su 345.788 aventi diritto al voto, bisogna sottrarre 58.729 cittadini residenti all’estero. Come vedete, mentre qualcuno fantastica di “remigrazione”, l’emigrazione degli italiani all’estero continua anche nel terzo millennio.

Ora, dei rimanenti 287.059 elettori, solo il 22,30 per cento è andato a votare, cioè 62.007 calabresi hanno depositato la scheda nelle urne elettorali. Va da sé che queste cifre dicono quanto siano state nulle di ogni significato democratico queste elezioni.

Il candidato che ha conquistato un posto in Parlamento, di cui si festeggia il 51 percento, ha preso in realtà 31.623 voti su 287.059 elettori, niente popò di meno che poco più del 10 per cento degli aventi diritto al voto, al netto dei residenti all’estero.

“Che grande vittoria politica per il centrodestra”, ripetono a pappagallo tutti i membri di un governo, fanno finta di non vedere la miseria del consenso elettorale ottenuto.

Il centrosinistra ha preso il 36,51 per cento, cioè 22.630 voti, più che un campo largo sembra un arido orticello. Per non dire di quello che sognava la Sassonia: il suo 10,94 per cento, vale si o no 6.783 voti.

In effetti, gli unici a festeggiare abitano a Mediaset. Dopo gli avvocati, le amanti e i famigli dell’ex cavaliere, che siedono comodamente in Parlamento, ecco che anche il neo-onorevole Francesco Roscioli, tesoriere di Forza Italia, si aggiunge festoso alla folta schiera dei dipendenti i cui compensi sono a carico dell’erario.

È l’oligarchia, bellezza!

* da Beh, Buona Giornata

29 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO