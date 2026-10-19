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Scandalizzati

di Marco Veronese Passarella *

Gli stessi che vorrebbero mandare i giovani a fare la guerra, poi si scandalizzano per qualche vetrina in frantumi.

* da Facebook

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