“Ho imparato a non mettermi ne’ tumulti”, diceva a se stesso Renzo Tramaglino, ne I promessi sposi, un maranza gentile che veniva da fuori, un proletario, anche lui senza ascensore sociale, che dopotutto voleva solo sposarsi, poveretto.

Perché i tumulti, guarda un po’, c’erano già nel Seicento ottocentesco del Manzoni, il più grande tra i milanesi, il quale diceva cose come: “I poveri, ci vuol poco a farli apparir birboni”, una frase che oggi gli assicurerebbe la nomea di “cattivo maestro”, di “fiancheggiatore dei violenti”, di “giustificazionista” di quelli che spaccano le vetrine.

Buono o cattivo, ci perdonerete se come maestro preferiamo Manzoni a Piantedosi.

Ma visto che siamo ai classici (sempre, rileggere i classici) ci sarebbe anche quella frasetta di nonno Marx: “La storia di ogni società sinora esistita è storia di lotta di classi”, una riga soltanto, ma difficile da smentire.

Ora che tutti si esercitano nell’esercizio sociologico di leggere, interpretare, spiegare la due giorni milanese di assalto ai forni – nella loro moderna versione di negozi del centro – i sacri testi ci vengono in soccorso, e ne aggiungo un altro che non appartiene alla letteratura, ma al sapere popolare. Un proverbio brasiliano che dice: “Apro la televisione (variante: Instagram, Tiktok…) e c’è tutto; apro il frigorifero e non c’è niente”. Che brutta cosa.

Per una volta, la frasetta paracula “né di destra né di sinistra” ha un senso: i ragazzini che sono andati in centro col metrò e sono tornati a casa (sempre col metrò) con un paio di sneakers prese da uno scaffale senza passare alla cassa, non sono effettivamente né di destra né di sinistra, sono solo incazzati neri, stufi marci di parecchie cose.

Tra cui, per esempio, i controlli costanti di profilazione razziale che subiscono (da anni, non dall’altroieri) ogni volta che scendono dalle loro banlieue nella vetrina bella della città.

Molti commentatori, bontà loro, ci dicono che c’è una questione di rabbia, e qualcuno si spinge a dire che quella rabbia ha delle radici, dei motivi, e insomma, dei perché, che non sono una sorpresa, ma anzi sono sotto gli occhi di tutti da parecchio tempo.

Se ne parla, si dice nelle canzoni, nei video, nell’estetica maranzo-proletaria dei ribelli senza causa (Gioventù bruciata, Nicholas Ray, James Dean, 1955, altro classico). La pentola a pressione, insomma, produce vapore, il vapore preme e prima o poi la valvola salta, una cosa che si poteva prevedere e che nessuno, pare, ha previsto.

Tantomeno, ahimè, quella “sinistra” che per tradizione storica e culturale dovrebbe essere più attenta alle differenze sociali, alle diseguaglianze e insomma, alla lezione dei vecchi classici (Marx, non Manzoni).

È probabile che quel che prova oggi un sottoproletario sedicenne – la cui prospettiva, se va bene, è di diventare un sottoproletario cinquantenne – possa dirlo solo lui, e tutto il resto (compreso questo che state leggendo) sia solo un esercizio di edificante trombonismo.

Ed è forse l’unica cosa da augurarsi seriamente: che il racconto di quel che succede venga da lì, dalla rabbia di chi vede l’ascensore sociale funzionare solo per le élite, le garanzie funzionare solo per i già garantiti, il futuro assicurato a chi già lo vede per successione dinastica o di classe.

La faccenda sarà anche nuova, ma come si vede le parole valide sono antiche, come sono antiche le soluzioni: pene più dure! Militari! Repressione!

Spoiler: non funzionerà, finché non si spegne il fuoco sotto la pentola a pressione.

* da Il Fatto Quotidiano

22 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO