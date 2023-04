Il Manifesto di fondazione dell’Internazionale femminista

Dal 30 marzo al 1° aprile 2023 si è svolta a Città del Messico la prima riunione di fondazione dell’Internazionale femminista, in cui più di 200 delegate provenienti da 30 Paesi hanno delineato la tabella di marcia dell’organizzazione.

L’incontro in Messico era già stato annunciato in anticipo in una lettera diffusa l’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna.

Questo manifesto fondativo dell’Internazionale Femminista esprime una sintesi degli aspetti principali della nostra identità e delle linee guida strategiche volte a costruire una rete internazionale di attivismo femminista che promuova dibattiti e azioni fondamentali per una trasformazione civilizzatrice, considerando:

L’esistenza convergente del patriarcato e del capitalismo il cui modo di riproduzione funziona a livello globale e che nel corso della storia ha generato varie forme di dominio e violenza. Dichiariamo che la nostra strategia comune sarà orientata alla sua trasformazione, sradicamento e miglioramento. Il femminismo è una scommessa strategica per tutta l’umanità, che cerca di nobilitare il modo di riprodurre la vita. È un progetto sociale che migliora le condizioni di vita dell’umanità e il suo rapporto con il pianeta, perché è in grado di offrire risposte alle sfide che ci troviamo di fronte e di costruire una via d’uscita democratica, egualitaria ed equa dalla crisi neoliberista e multidimensionale. attuale. L’enorme portata e il progresso del femminismo, con programmi, mobilitazioni e proteste contro l’oppressione sistematica delle donne e LGBTI+, in un numero sempre maggiore di paesi, guidato da diversi movimenti femministi, con e senza militanza di partiti politici, ha un obiettivo comune. essere al centro di dibattiti e dispute su progetti politici in tutto il mondo. La necessità di lottare contro il patriarcato e il capitalismo richiede che l’organizzazione collettiva e internazionale delle femministe promuova un’agenda comune a favore dell’uguaglianza e di vite libere dalla violenza sessista, fortemente espressa nella violenza sessuale e politica, lottando per la legalizzazione del diritto all’aborto e la pieno godimento di tutti i diritti sessuali, riproduttivi e non riproduttivi, della redistribuzione della ricchezza e del reddito, per il riconoscimento sociale ed economico del lavoro domestico e di cura, con salari dignitosi e diritti del lavoro, eliminando i divari salariali e l’occupazione lavorativa, per un’istruzione che costruisce l’uguaglianza senza pregiudizi sessisti fin dai primi cicli formativi, per la necessità di ampliare gli spazi di potere occupati da donne e LGBTI+,tra le altre richieste storiche del femminismo. L’importanza di mantenere relazioni transfrontaliere, di imparare dalle conquiste, dalle esperienze e dalla resistenza a livello globale e, quindi, essere in grado di sostenere tattiche e strategie internazionali e internazionaliste comuni per sfidare il patriarcato capitalista. In questo senso chiediamo un internazionalismo militante, perché per spezzare le catene dell’oppressione è essenziale l’unità dei movimenti femministi dei diversi paesi. L’emergere e la visibilità delle leader femministe negli spazi di advocacy nelle politiche pubbliche in diversi paesi, sia nei governi, nei partiti politici, nelle istituzioni o nelle organizzazioni, guidando in molti casi progetti e movimenti popolari, trasformativi e democratici, hanno come controparte una brutale violenza politica patriarcale disciplinare. L’avanzata della destra reazionaria, misogina, fascista, omosessuale e razzista in tutto il mondo ha i femminismi popolari, i loro programmi e leader come oggetti di violenza e attacchi sistematici, poiché i femminismi rappresentano costruzioni alternative al capitalismo selvaggio e alla sua espressione neoliberista. Proprio come le strategie della destra sono organizzate a livello internazionale, i movimenti femministi popolari e comunitari resisteranno e avanzeranno se ci articoliamo a livello globale. Riteniamo che non vi sia democrazia possibile in società estremamente diseguali, motivo per cui il femminismo popolare lavora per l’espansione, l’approfondimento e la radicalizzazione delle democrazie del mondo, mantenendo la costruzione dell’autonomia per tutte le persone come asse centrale della sua prassi. Parte della crisi globale multidimensionale che l’umanità sta vivendo sta attraversando i sistemi democratici, motivo per cui sosteniamo che le democrazie debbano essere ancorate alla sovranità popolare e agli ideali di uguaglianza; avere le lotte femministe, ambientaliste, contadine, indigene, la resistenza afro, contributi e ruoli importanti per la costruzione di quella sovranità egualitaria di cui abbiamo bisogno. Crediamo che la cultura sia un supporto fondamentale in questa costruzione, come strumento di trasformazione sociale e politica. Le varie espressioni della cultura e dell’arte realizzano l’impossibile.

Sulla base di tutto ciò, abbiamo creato un’Internazionale Femminista che si fonda sui seguenti principi guida:

Femminismo anticapitalista : siamo anticapitalisti perché riconosciamo che il sistema economico, politico, sociale e culturale che il capitalismo riproduce è la culla dell’oppressione e dello sfruttamento dell’umanità. Il femminismo che questo spazio rivendica si dichiara anticapitalista, poiché riconosce che il patriarcato è servile alla riproduzione del capitalismo; che il patriarcato e il capitalismo sono due sistemi di oppressione e sfruttamento che coesistono e si rafforzano a vicenda contro l’uguaglianza e la libertà. Sappiamo che il lavoro domestico e di cura, retribuito o meno, è un elemento chiave della possibilità di esistenza del capitale.

Il capitalismo ha creato la falsa differenziazione tra sfera produttiva e sfera riproduttiva come compartimenti stagni, creando da questa separazione l’idea che il lavoro di riproduzione sociale sia al di fuori dell’attività economica del capitale.

Il sistema economico capitalista richiede la produzione e la riproduzione di manodopera a basso costo per la sua sussistenza, lavoro che storicamente è stato svolto dalle donne in modo invisibile e senza riconoscimento sociale ed economico.

Femminismo popolare, comunitario e di classe :Il nostro femminismo si basa su una prospettiva popolare, comunitaria e di classe, motivo per cui lavoriamo per ampliare il tema del femminismo in modo che tutte le donne e LGBTI+ abbiano voce, decidano i loro progetti di vita e siano protagoniste della comunità in cui vivono. Soprattutto quelli che sono sempre stati ai margini. La fine del patriarcato richiede che gli interessi di tutte le donne e LGBTI+ siano al centro del movimento femminista. Crediamo che la prospettiva di classe risponda non solo allo sfruttamento che avviene all’interno del rapporto di lavoro retribuito, ma anche in relazione allo sfruttamento all’interno della produzione e riproduzione sociale del capitale. Pertanto, la classe lavoratrice mondiale è di genere e comprende milioni di donne e LGBTI+, migranti, indigeni e razzializzati, che vengono sfruttati soprattutto se intendiamo i compiti riproduttivi come essenziali per il mantenimento di questo sistema e per l’accumulazione capitalista. Sono le donne che, per la maggior parte, ricevono salari inferiori, lavori più precari e subiscono violazioni dei diritti umani particolarmente gravi. Per questo motivo, il superamento del patriarcato e la liberazione della classe oppressa, l’emancipazione sia delle donne e LGBTI+ che della maggioranza lavoratrice, sono lo stesso obiettivo.

Non stiamo combattendo affinché poche donne rompano i soffitti di vetro e diventino parte dell’élite minoritaria che si dedica a sfruttare e impoverire la maggioranza, stiamo combattendo per porre fine ai pavimenti appiccicosi che lasciano sempre indietro la maggioranza delle donne e LGBTI+, noi lotta contro l’oppressione capitalista e patriarcale. Per tutti e tutto tutto.

Femminismo antirazzista e antimperialista : il femminismo che sosteniamo riconosce l’esistenza di una struttura sociale, politica, economica e culturale razzista che porta a una maggiore disuguaglianza per le donne razzializzate e migranti. Riteniamo che le oppressioni che le persone subiscono siano molteplici, interconnesse e si rafforzino a vicenda, e che, quindi, non siano dovute a una causa esclusiva ed esclusiva. Il femminismo che sosteniamo riconosce l’intersezionalità e cerca di stabilire una tattica e una strategia che combatta la complessità delle oppressioni.

Il genere e la sessualità, insieme alla classe o allo status sociale, all’etnia, all’esistenza di una disabilità, alla nazionalità e alla generazione, costituiscono la trama delle posizioni su cui si giustificano i rapporti gerarchici e le disparità di potere. Il nostro femminismo riconosce che il capitalismo è nato dalla violenza razzista e coloniale, e che il razzismo e l’imperialismo sono intrinseci ad esso, dal momento che ha potuto iniziare solo grazie alla schiavitù e al saccheggio delle popolazioni indigene, dei nostri corpi e dei nostri territori, e sopravvive. di razzismo e colonialismo. Per lo stesso motivo ci dichiariamo femministe antirazziste, antimperialiste e decoloniali.

Femminismo come progetto democratico : Il femminismo è un invito a ripensare i modi in cui le decisioni sono state prese storicamente, è un modo per mettere in discussione le strutture di sviluppo del potere gerarchico androcentrico e maschile che hanno dominato lo spazio pubblico e la politica in tutte le sue forme. Pertanto, il femminismo che dichiariamo è un femminismo orizzontale, aperto al dibattito e alla distribuzione del potere, sia all’interno dell’organizzazione che stiamo formando, sia come progetto di civilizzazione.

Femminismo dissidente : sosteniamo un femminismo dissidente e non essenzialista, poiché non ci sono attributi o caratteristiche unici ed essenziali per ogni genere. Sosteniamo la libertà di identità, senza che essa dipenda dal mandato sessista. Il femminismo che promuoviamo non è binario. Riteniamo che il genere sia uno strumento di oppressione, quindi il nostro femminismo riconosce una vasta gamma di soggetti, non solo donne cisgender, mentre è dissidente in quanto rompe con la logica dell’eterosessualità obbligatoria. Le lotte dei movimenti LGBTI+ devono essere intese come una parte fondamentale delle lotte dei movimenti femministi. Il nostro femminismo è un impegno a resistere al sistema di potere che riproduce il genere nei corpi sessuati.

femminismo anti-punitivo: Comprendiamo che il sistema penale e il discorso punitivo non sono il modo per costruire una società egualitaria. La risposta repressiva non ha la capacità di risolvere le cause strutturali alla base della violenza contro le donne e LGBTI+, e addirittura riproduce la violenza nelle sue diverse forme. Il diritto è essenzialmente androcentrico e maschile, e la risposta criminale come unica o principale via di risposta individua una responsabilità che è collettiva, senza intervenire nelle cause strutturali e sociali che la sottendono. Ci impegniamo per la difesa dell’agenzia delle donne e LGBTI+ nella costruzione di un percorso di trasformazione collettiva e comunitaria e per l’educazione, la prevenzione, il cambiamento dei modelli culturali che sono alla base della disuguaglianza e della violenza di genere.

Femminismo ecologico :La crisi climatica ha un forte impatto di genere in vari modi -effetti sul nostro diritto alla salute, disuguaglianza e povertà, povertà energetica, migrazione-, mentre la via d’uscita sotto forma di transizione ecologica deve essere socialmente giusta e anche femminista. Le donne e LGBTI+, essendo quelle che svolgono un ruolo chiave nel lavoro domestico e di cura, sono gravemente danneggiate dalla crisi climatica causata dall’aggravarsi dell’oppressione del capitalismo. Incaricate di fornire cibo alle nostre famiglie, le donne e LGBTI+ sono in prima linea nella lotta contro gli attacchi del capitalismo estrattivista. Il patriarcato e il modello di crescita capitalista che massimizza il profitto condividono il fatto che sono costruiti sull’errore che possiamo vivere in un mondo con le spalle rivolte al fatto che siamo corpi interdipendenti bisognosi di cure, e anche sul fatto che il pianeta ha risorse naturali finite. La salvaguardia del pianeta e la liberazione delle donne e LGBTI+ dall’ordine patriarcale vanno di pari passo.

*Femminismo per la difesa e la costruzione della pace :* Ci riconosciamo in un femminismo impegnato per la pace. Le femministe sono sempre state decisive nella lotta alla guerra e nell’impegno per la pace, anche se tante volte sono state rese invisibili. Le guerre sono sempre un affare per le élite economiche, e violenza e impoverimento per le maggioranze sociali, in particolare le donne, che in questi contesti subiscono le forme più brutali di violazione dei diritti umani, in particolare la violenza sessuale. La guerra distrugge la politica come mezzo per risolvere i conflitti sociali e organizzare gli affari comuni, distrugge il legame con gli altri ed è terreno fertile per discorsi di odio e progetti di estrema destra.

L’Internazionale Feminista è nata per combattere in un contesto di crisi multidimensionale in un mondo profondamente diseguale, con i sogni e la forza di tutti coloro che ci hanno preceduto, con l’energia dei nostri antenati e la conoscenza e il potere di secoli di sopravvivenza contro la violenza e l’oppressione che ci unisce in tutti gli angoli del pianeta.

Siamo nati per contribuire umilmente alla costruzione di un progetto civilizzante di emancipazione, che si costruisce avendo cura e rispetto dell’ambiente; con una profonda vocazione democratizzante; ancorati all’ideale dell’uguaglianza e della liberazione di tutte le persone dalla dipendenza e dall’oppressione, con la certezza che questo orizzonte di proiezione non è un’utopia ma il destino che meritiamo come umanità.

Lunga vita all’Internazionale femminista!

Fonte: https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/04/03/feminismos-resistiremos-y-avanzaremos-la-internacional-feminista-lanza-su-manifiesto-fundacional-en-mexico/

5 Aprile 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO