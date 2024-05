“Testi della Rivoluzione palestinese”: un’e-book gratuito

La Rete dei comunisti ha pubblicato un secondo dossier storico sulla lotta del popolo arabo-palestinese in forma di e-book, scaricabile gratuitamente.

Si tratta di un volume pubblicato da Bertani Editore nel 1976 con il titolo: “Testi della rivoluzione palestinese 1968-1975”, a cura di Bichara e Naïm Khader.

Si trattava di una traduzione, con alcune integrazioni nell’edizione italiana, dall’originale francese che Sindbad pubblicò a Parigi nel 1975.

Gli autori erano due fratelli di origini palestinesi: Naïm, membro di Al Fatah, era il rappresentante dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina in Belgio e fu assassinato, 41enne, il primo luglio del 1981 a Bruxelles.

Quello di Khader, freddato di fronte alla propria abitazione con 5 colpi, era il settimo omicidio di rappresentanti del OLP che vivevano all’estero attraverso esecuzioni che prendevano di mira i legittimi rappresentanti della causa palestinese, cosa avvenuta anche in Italia.

Bishara è invece attualmente uno dei massimi esperti in Europa del “mondo arabo” e dei suoi rapporti con l’Europa.

La RdC aveva già editato con lo stesso formato un primo contributo: “la lotta del popolo palestinese in una prospettiva storica”.

In questa seconda tappa di ricostruzione storica, inserita in un contesto temporale più ampio, viene toccato un arco di tempo che sostanzialmente va dalla formazione dell’OLP – a metà Anni Sessanta – all’inizio della guerra civile in Libano, nella seconda metà degli Anni Settanta.

Vengono messi al centro lo sviluppo, la funzione ed il dibattito delle organizzazioni della resistenza palestinese che allora operavano.

Gli avvenimenti più importanti che vengono affrontati nella ricostruzione storica, che precede l’antologia di testi dell’OLP e delle maggiori organizzazioni della Rivoluzione Palestinese del tempo (Al Fatah, FPLP, FDPLP) dal 1968 al 1975 – e negli stessi documenti delle organizzazioni – sono vari.

In primis la guerra arabo-israeliana del 1967, poi il conflitto tra arabo-palestinesi ed il Regno Hashemita che portò all’operazione “Settembre Nero” in Giordania; ad inizio Anni Settanta, successivamente la guerra del Kippur nell’ottobre del 1973 e le sue conseguenze, con la capitolazione politica dell’Egitto di Sadat.

Il testo si apre con gli avvenimenti che non potevano essere stati coperti dall’edizione francese, cioè con le conseguenze del massacro del campo profughi palestinese di Tal El-Zaatar in Libano da parte dei falangisti cristiani, dell’estate del 1976, uno dei campi profughi assediati con la ripresa delle ostilità nel paese, vero tornante storico per lo scoppio della guerra civile in Libano.

I testi veri e propri sono preceduti da una congrua ricostruzione storica – che integra quella dell’e-book precedente – dal nome “la lunga marcia del popolo palestinese”, divisa in quattro tronconi cronologici: La società e la resistenza palestinese fino al 1948, tra due battaglie 1948-1967, Dal giugno 1967 alla battaglia di ottobre 1973, e La svolta araba. La Palestina davanti alle nazioni.

L’antologia dei testi, ognuna con una breve introduzione degli autori, inizia con i comunicati dell’OLP e il testo della dichiarazione integrale di Arafat all’ONU, con il suo celebre discorso del 13 novembre alle Nazioni Unite.

Prosegue con i testi di quelle che erano le 3 maggiori formazioni palestinesi, 2 delle quali, il FPLP di George Habash e il FDPLP di Nayef Hawatmeh – nato da una scissione del FPLP -, di ispirazione marxista.

Nella parte finale del volume vi è una mappatura delle formazioni “minori” della Resistenza Palestinese d’allora (alcune delle quali di ispirazione pan-arabista e di fatto “organizzazioni” satelliti dell’Iraq e della Siria), ed una cronologia “complessiva” che va dal 1896 al 1974, con una corposa bibliografia di testi fino ad allora pubblicati.

Il testo è una vera e propria bussola storico-politica che permette di avere un quadro dettagliato del contesto delle relazioni internazionali in cui si inserì concretamente la lotta di liberazione arabo-palestinese con le sue organizzazioni.

Allo stesso tempo è un esempio di come la sinistra rivoluzionaria in Italia trovò nella Rivoluzione palestinese e nelle organizzazioni che la portavano avanti un tassello fondamentale della lotta complessiva condotta dalla classe operaia nelle metropoli e dai popoli del Tricontinente contro l’imperialismo statunitense ed i suoi alleati.

Pensiamo che rimettere in circolazione in versione digitale e gratuita questo testo sia fondamentale in un momento in cui dal Canada all’Australia, passando per l’Italia, la solidarietà con la Palestina sta attraversando l’università di tutto il mondo.

Buona lettura.

L’e-book gratuito è scaricabile dalla pagina del sito web della Rete dei Comunisti: https://www.retedeicomunisti.net/2024/05/10/testi-della-rivoluzione-palestinese/

