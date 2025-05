Il leader del Partito Comunista della Federazione Russa (Pcfr), Gennady Zyuganov, ha rilasciato un’intervista dettagliata al canale televisivo Red Line.

A seguito dell’importante ricorrenza del Giorno della Vittoria del 9 maggio, di cui è ricorso l’ottantesimo anniversario, Zyuganov ha espresso forti critiche nei confronti delle politiche del partito al governo, Russia Unita di Vladimir Putin.

Dal febbraio 2022 il Pcfr ha sostanzialmente fatto fronte comune con Russia Unita nelle operazioni militari in Ucraina sulla base di “interessi nazionali” coincidenti sul fronte esterno, soprattutto in termini anti-Nato e Occidente, palesati plasticamente nella non opposizione alle scorse elezioni presidenziali (il Pcfr non ha speso candidati di peso nella campagna elettorale).

In questa fase, probabilmente intravedendo all’orizzonte la fine delle operazioni e alla luce della ripresa del dialogo della Russia con gli interessi statunitensi dell’era Trump, il Pcfr sembra prepararsi a riprendere lo scontro interno, rimettendo in cima all’agenda politica la priorità degli interessi di classe nel Paese.

Di seguito, riportiamo i concetti espressi in 15 punti dall’intervista di Zyuganov per come sintetizzati direttamente dagli organi di comunicazione del Pcfr.

*****

Le autorità stanno cercando di appropriarsi della Vittoria del 1945, separandola dai comunisti e dal socialismo.

“La Vittoria è il risultato della modernizzazione di Lenin e Stalin. E ora il governo sta cercando di presentare la Vittoria senza socialismo, senza Stalin e Lenin. Questa è una falsificazione della storia.”

L’antisovietismo filogovernativo ostacola l’unificazione del popolo.



“Finché anticomunismo e antisovietismo trasudano da ogni altoparlante, non ci sarà una vera unità nazionale.”

Russia Unita è la fonte di fallimenti sistemici.

“Russia Unita sta implementando tutto con errori, inciampando continuamente, nonostante le istruzioni del presidente fossero chiare e professionali.”

La quinta colonna continua a distruggere il Paese.

“Abbiamo una quinta colonna che non vuole vincere. In politica, in economia, nei media, avvelena il Paese con le sue bugie.”

L’oligarchia si arricchisce durante l’SMO.

“Durante tre anni di guerra, l’oligarchia continua ad arricchirsi. Ci sono ancora più miliardari. E nessuno di loro vuole pagare le tasse normali.”

Sabotaggio sistemico dell’economia.

“Se il governo avesse voluto la vittoria, l’avrebbe assicurata nell’economia. Ma per ora, c’è stallo e mancanza di sistema.”

Le autorità temono la vera ideologia della Vittoria.

“Hanno paura di ammettere che non è stato il capitalismo a ottenere la vittoria, ma il potere sovietico e il Partito Comunista guidato da Stalin.”

Il partito al potere ha rovinato le elezioni.

“Hanno riscritto le leggi elettorali. Settimana lavorativa di tre giorni, lavoro da remoto, commissioni composte solo da loro stessi: questa è una vera e propria frode.”

Il modello liberal-oligarchico si è esaurito.

“Putin ha ammesso a Valdai: il capitalismo è arrivato a un vicolo cieco. Allora perché continuiamo a brancolare in questo vicolo cieco?”

Il governo non è in grado di formare e promuovere personale qualificato.

“Non si può governare la Russia senza avere migliaia di persone qualificate in ogni regione. E tutto ciò che hanno è la finzione.”

L’amministrazione presidenziale non comprende l’importanza di una competizione politica leale.

“Stanno cercando di mettere tutto sotto il loro controllo, senza capire che una competizione leale è la base dello sviluppo del Paese.”

Critiche alla politica occidentale e rimproveri alle élite al potere russe.

“L’Occidente vuole farci saltare in aria dall’interno. Ma noi stessi li stiamo aiutando, continuando a distruggere l’ideologia, il sistema, il personale.”

La rottura con il popolo è la principale sconfitta del governo.

“Finché il genuino sentimento di Stato, basato su verità e giustizia, verrà sostituito da campagne di pubbliche relazioni, il popolo non seguirà un governo del genere.”

Alleanza strategica con la Cina: un’alternativa alla rotta verso l’Occidente.

“Noi, il Partito Comunista della Federazione Russa, stiamo implementando programmi di interazione con la Cina di successo, mentre l’élite al potere continua a correre tra i vari obiettivi.”

L’unità è possibile solo su una piattaforma socialista.

“La vittoria è possibile solo sulla base della giustizia, dell’amicizia e del socialismo. Ma il nazionalismo borghese e l’oligarchia stanno conducendo il Paese a un vicolo cieco.”

