I dieci punti del “lawfare”. La guerra giudiziaria e dei grandi media

Un confronto tra i casi di Daniel Jadue, Lula da Silva, Rafael Correa, Cristina Fernández ed Evo Morales.

Il lawfare, o guerra giudiziaria, è inteso come l’uso strategico dell’apparato giudiziario a fini politici, in alleanza con i mezzi egemonici di comunicazione, allo scopo di neutralizzare leader progressisti e governi popolari del Sud Globale. In termini semplici, si tratta di una persecuzione politica realizzata attraverso il sistema giudiziario, con l’appoggio dei grandi media, per silenziare il dissenso verso l’ordine neoliberista vigente. In essenza, il lawfare agisce come meccanismo di disciplinamento politico volto a escludere dal panorama istituzionale chi promuove progetti di trasformazione sociale, scoraggiando al contempo la partecipazione politica di chi intende realizzare cambiamenti strutturali nella società.

Questo fenomeno si consolida in contesti di elevata polarizzazione politica, dove lo scontro tra progetti progressisti e conservatori si intensifica. In Brasile, dopo l’impeachment di Dilma Rousseff nel 2016, è iniziato un ciclo di offensiva istituzionale contro leader di sinistra, caratterizzato dall’uso politico del sistema giudiziario. In Cile, l’estallido sociale del 2019 ha scatenato una forte reazione conservatrice di fronte all’avanzata di proposte trasformative, generando un clima propizio alla strumentalizzazione di istituzioni giudiziarie indebolite.

I casi di Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Brasile, e Daniel Jadue, ex sindaco di Recoleta in Cile, sono esempi paradigmatici di questa pratica. Attraverso dieci criteri, questo articolo analizza entrambi i processi a partire da tattiche comuni nei casi di lawfare — dalle accuse senza prove alle campagne mediatiche stigmatizzanti — comparandoli con altri casi, come quelli di Rafael Correa in Ecuador, Cristina Fernández in Argentina ed Evo Morales in Bolivia, per rivelare un modello regionale che mina la sovranità popolare.

1. Strumentalizzazione del diritto e mancanza di prove solide

Il lawfare si basa su accuse deboli, formulate più per punire che per dimostrare. Nel 2017, Lula è stato condannato nel caso del triplex di Guarujá senza alcuna prova documentale che dimostrasse la sua proprietà o uso dell’immobile. La sentenza si fondava sulla testimonianza di Léo Pinheiro, ex dirigente della OAS, che modificò la sua versione dopo aver negoziato benefici penali, come rivelato da The Intercept nel 2019. La Corte Suprema ha annullato la condanna nel 2021, evidenziando gravi irregolarità procedurali.

In modo simile, dal 2021 Daniel Jadue affronta un’inchiesta per presunta frode fiscale relativa ad acquisti effettuati durante la pandemia, corruzione passiva e bancarotta fraudolenta. È accusato di un debito di 1 miliardo di pesos cileni (circa 1 milione di dollari) legato alla Achifarp, per una presunta frode con l’azienda Best Quality.

Non vi sono indizi o accuse di arricchimento personale, e le imputazioni si basano su testimonianze contraddittorie, come quella di César Ramírez, precedentemente condannato di truffa. Nel maggio 2024, uno degli accusatori ha riconosciuto davanti al giudice la mancanza di prove solide; a settembre, la giudice Paula Brito ha espresso dubbi sull’esistenza dei crimini e sul coinvolgimento di Jadue.

In Argentina, Cristina Fernández de Kirchner è stata accusata nel caso “Vialidad” (2019) per presunta corruzione nell’assegnazione di opere pubbliche. Tuttavia, l’accusa era basata principalmente su congetture riguardo la sua influenza politica, senza documenti comprovanti deviazioni di fondi.

In Ecuador, Rafael Correa è stato condannato nel caso “Subornos”, basato su prove molto contestate, come un foglio Excel non firmato e e-mail non sottoposte a perizia. La sentenza è stata confermata in tempi record, poco prima della scadenza per la registrazione delle candidature, impedendo la sua partecipazione elettorale.

Questi casi rivelano la strumentalizzazione del diritto penale per indebolire leader progressisti, attraverso accuse prive di solide prove materiali, testimonianze dubbie e gravi irregolarità procedurali.

2. Obiettivi extralegali

Il lawfare mira a rendere politicamente ineleggibili i propri obiettivi, privilegiando scopi politici rispetto alla giustizia. In Brasile, Lula — leader del Partito dei Lavoratori (PT) — è stato arrestato nell’aprile del 2018 dopo una condanna in secondo grado, impedendogli di partecipare alle elezioni presidenziali di ottobre dello stesso anno, nelle quali era favorito con il 39% delle intenzioni di voto (Datafolha). La sua esclusione ha aperto la strada alla vittoria di Jair Bolsonaro.

In Cile, Daniel Jadue aveva ottenuto il 39,4% nelle primarie presidenziali del 2021 ed era considerato una figura politica in ascesa, potenzialmente candidato alle elezioni del 2025. La sua custodia cautelare, decretata il 3 giugno 2024, lo ha costretto a lasciare la carica di sindaco di Recoleta dopo 45 giorni, interrompendo 12 anni di amministrazione con forte sostegno popolare (41% dei voti nel 2012, 56% nel 2016 e 64% nel 2021).

Questa misura ha indebolito la sua influenza nelle elezioni municipali di ottobre 2024 e limitato la sua proiezione presidenziale. Varie organizzazioni internazionali, come l’Associazione Americana di Giuristi (AAJ), la International Association of Democratic Lawyers (IADL), l’Associazione Brasiliana di Giuristi per la Democrazia (ABJD), la Rete Lawfare Nunca Mais, il Collettivo per un Ministero Pubblico Trasformatore (TRANSFORMA MP), il Servizio Pace e Giustizia (SERPAJ Brasile), ALBA Movimenti e il Comitato Panamericano dei Giudici per i Diritti Sociali e la Dottrina Francescana (COPAJU) e il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED), hanno denunciato il tentativo di proscrizione mirato a fermare il suo progetto progressista, incentrato su politiche di demercificazione della vita, come le Farmacie Popolari.

Questi casi evidenziano un modello comune: il lawfare come strumento di neutralizzazione di progetti progressisti, escludendo leader popolari dalla scena politica per limitare la loro influenza e modificare il corso democratico.

3. Selettività

La persecuzione selettiva è una caratteristica fondamentale del lawfare, in cui i leader progressisti subiscono un trattamento sproporzionato rispetto a figure politicamente allineate al potere.

In Brasile, l’Operazione Lava Jato ha indagato su diversi partiti e politici, ma la maggiore visibilità, giudizializzazione e numero di condanne hanno riguardato membri del Partito dei Lavoratori (PT), in particolare Lula. Michel Temer — accusato di corruzione nel caso JBS e figura centrale nell’impeachment di Dilma Rousseff, definito da molti come un golpe istituzionale — ha evitato l’arresto grazie al sostegno della Camera dei Deputati, che nel 2017 ha negato l’autorizzazione a procedere al suo giudizio presso il Tribunale Supremo Federale.

In Cile, Daniel Jadue è stato sottoposto a custodia cautelare nel 2024 per un presunto debito di un milione di dollari relativo alla Achifarp, nonostante l’assenza di prove di arricchimento personale. In contrasto, casi di maggiore impatto non hanno nemmeno portato all’apertura di procedimenti giudiziari.

Un esempio emblematico è quello di Jaime Mañalich, ex ministro della Salute durante il governo di Sebastián Piñera, mai processato nonostante un rapporto della Contraloría General de la República del 2021 avesse evidenziato la perdita di 3,8 miliardi di pesos in medicinali scaduti durante la sua gestione nella pandemia di COVID-19. Questo rapporto ha dettagliato gravi carenze nella gestione delle scorte e nella distribuzione dei materiali medici, senza che ciò comportasse responsabilità penale per l’ex ministro.

In Ecuador, mentre Rafael Correa è stato condannato nel 2020 a otto anni di carcere e all’interdizione politica per presunta corruzione nel caso “Subornos”, procedimenti riguardanti governi conservatori, come lo scandalo Isspol — che coinvolgeva frodi milionarie nel fondo pensione della polizia — sono avanzati lentamente e senza condanne definitive fino a oggi.

Questa disparità rivela una distorsione sistematica contro i leader di sinistra che sfidano lo status quo.

4. Appoggio mediatico

I mezzi di comunicazione egemonici svolgono un ruolo centrale nel lawfare, amplificando narrazioni colpevolizzanti che minano la presunzione d’innocenza e influenzano l’opinione pubblica ben prima di un verdetto giudiziario.

In Brasile, il conglomerato Globo ha guidato un’offensiva mediatica contro Lula durante l’Operazione Lava Jato, dedicando ampio spazio alle denunce di corruzione tra il 2014 e il 2018, con una copertura sproporzionata sul PT. Analisi dell’Osservatorio dei Media dell’UFRJ e altri studi accademici hanno evidenziato come le fughe di notizie selettive della task force venissero presentate in modo da indurre l’opinione pubblica a ritenere Lula colpevole ancor prima del processo.

In Cile, il quotidiano La Tercera ha pubblicato 557 articoli contro Daniel Jadue tra il 2021 e il 2024, secondo il giornalista Francisco Herreros, incluse fughe di notizie che violavano il segreto istruttorio. Immagini di Jadue ammanettato nel giugno 2024 sono state ampiamente trasmesse da canali come Mega e TVN, generando una percezione pubblica di colpevolezza nonostante l’assenza di sentenze o prove definitive.

In Argentina, i giornali Clarín e La Nación hanno svolto un ruolo analogo nel caso “Cuadernos” (2018), contro Cristina Fernández de Kirchner, pubblicando presunti diari di un autista come prove di corruzione, senza verificarne l’autenticità. La copertura mediatica ha prodotto una condanna pubblica ben prima di quella giudiziaria.

Questi casi dimostrano come i grandi media operino in sincronia con settori giudiziari e politici per legittimare la persecuzione dei leader progressisti, deteriorandone l’immagine pubblica e compromettendo le condizioni per un processo equo.

5. Abuso delle istituzioni

Il lawfare dipende da istituzioni giudiziarie parziali, che esagerano o inventano accuse per raggiungere obiettivi politici.

In Brasile, il giudice Sergio Moro ha agito con parzialità nel processo contro Lula, coordinandosi con i procuratori dell’Operazione Lava Jato, come rivelato dai messaggi pubblicati da The Intercept nel 2019. Questo comportamento ha portato la Corte Suprema a dichiarare la sua sospensione nel 2021 — decisione sostenuta nel 2022 da un parere del Comitato per i Diritti Umani dell’ONU, che ha stabilito che Moro aveva violato il diritto di Lula a un processo equo e imparziale, contrariamente all’articolo 14 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.

In Cile, la procuratrice Giovanna Herrera, responsabile dell’indagine contro Daniel Jadue, è stata contestata per possibili conflitti d’interesse legati ai suoi legami familiari con una rete di farmacie concorrente delle Farmacie Popolari: è cognata di Javier Vega Sepúlveda, fondatore delle “Farmacias Fracción”, che ha una missione molto simile a quella delle Farmacie Popolari.

Nonostante questa possibile parzialità, la giudice Paulina Moya ha ordinato la custodia cautelare di Jadue nel giugno 2024, definendolo “pericolo per la società” — nonostante il suo curriculum pulito e la disponibilità a collaborare con la giustizia — in violazione degli standard della Corte Interamericana dei Diritti Umani.

In Ecuador, giudici vicini al governo di Lenín Moreno hanno condannato Rafael Correa nel caso “Subornos”, in un contesto di rottura politica tra i due leader. Il processo è stato caratterizzato da numerose irregolarità procedurali, denunciate da giuristi e organismi internazionali, mettendo in dubbio la legittimità della condanna.

Il lawfare non opera nel vuoto: dipende da una struttura istituzionale disposta a sovvertire lo Stato di diritto per fini di persecuzione politica.

6. Uso di teorie giuridiche controverse

Il lawfare si appoggia a costruzioni giuridiche dubbie per criminalizzare l’azione politica e indebolire le leadership popolari.

Nel caso di Lula, è stata utilizzata la teoria del dominio del fatto, applicata in modo distorto per attribuirgli responsabilità penali per atti compiuti da terzi. L’accusa partiva dal presupposto che, in quanto presidente, “doveva sapere” della corruzione in Petrobras, pur in assenza di prove dirette. Questa interpretazione è stata fortemente criticata nel 2020 dallo stesso ideatore della teoria, il giurista tedesco Claus Roxin, che ha affermato che essa stava venendo snaturata e violava il principio di responsabilità penale individuale.

In Cile, Daniel Jadue affronta un’accusa costruita su una logica analoga: viene ritenuto responsabile per decisioni amministrative prese da altri durante la pandemia, nell’ambito dell’Associazione Cilena di Farmacie Popolari (Achifarp). Nel 2024, il Ministero Pubblico ha inoltre avanzato la tesi della “bicicletta fiscale”, sostenendo che acquisti eccedenti di prodotti come Interferone (farmaco antivirale), protesi uditive e mascherine sarebbero stati effettuati per simulare solvibilità finanziaria, nascondere debiti e proteggere l’immagine elettorale di Jadue.

Tale argomentazione richiama quella della “pedalata fiscale” usata per giustificare l’impeachment di Dilma Rousseff in Brasile nel 2016 — un’accusa basata sul ritardo nei trasferimenti per mascherare disavanzi, fino ad allora considerata una pratica amministrativa e mai punita penalmente.

Anche nel caso di Jadue, non vi sono prove di intento fraudolento: gli acquisti sono avvenuti in un contesto di emergenza sanitaria, con decisioni prese in condizioni di grande incertezza, e potrebbero riflettere esigenze urgenti, non manipolazioni deliberatamente fraudolente.

In Ecuador, il tribunale ha utilizzato la teoria dell’”influsso psichico” per affermare che Correa avrebbe indotto i suoi subordinati a commettere atti di corruzione, pur in assenza di ordini diretti. Questa costruzione giuridica ad hoc, priva di fondamento nel diritto penale comparato, è stata definita dal giurista Eugenio Zaffaroni una “aberrazione giuridica”.

Questi casi dimostrano come il lawfare confonda i confini tra gestione pubblica e crimine, minando le garanzie fondamentali e colpendo le leadership progressiste con finzioni giuridiche.

7. Impatti e misure sproporzionati

Il lawfare ricorre a misure estreme che causano danni irreparabili, anche prima di qualsiasi condanna definitiva.

Lula ha trascorso 580 giorni in carcere tra il 2018 e il 2019, venendo escluso dalle elezioni presidenziali del 2018. Il suo arresto è stato trasmesso in diretta da diversi canali televisivi, generando una stigmatizzazione pubblica duratura. Anche dopo l’annullamento della sua condanna nel 2021, il danno alla sua reputazione politica è rimasto per anni.

In Cile, Daniel Jadue è stato sottoposto a custodia cautelare da giugno a settembre 2024, circostanza che ha comportato la sua destituzione automatica dalla carica di sindaco di Recoleta, in base alla Legge Organica Costituzionale delle Municipalità, che prevede la rimozione dopo 45 giorni di assenza. Da allora, si trova agli arresti domiciliari, condizione che ha compromesso la sua azione politica.

Queste sanzioni sono state imposte senza una condanna giudiziaria né un’accusa formale da parte del Ministero Pubblico, influendo direttamente sulla sua traiettoria e visibilità pubblica.

In Bolivia, Evo Morales è stato costretto all’esilio nel 2019 dopo accuse di frode elettorale. Successivamente, uno studio del MIT del 2020 ha dimostrato che non vi erano irregolarità statistiche nel processo di conteggio dei voti, smentendo le affermazioni dell’OEA. L’interruzione improvvisa del suo mandato e l’esilio hanno avuto un impatto profondo sul suo movimento politico e sulla stabilità democratica del paese.

Sanzioni come la detenzione, la destituzione e l’esilio agiscono, in questi contesti, come pene anticipate, indebolendo i progetti politici prima di un processo equo, in violazione del principio di presunzione d’innocenza e della sovranità popolare.

8. Tempistica sospetta

Il lawfare sincronizza accuse e misure giudiziarie con il calendario elettorale, massimizzandone l’impatto politico.

In Brasile, Lula è stato condannato nel 2017 e arrestato nell’aprile del 2018, appena sei mesi prima delle elezioni presidenziali di ottobre, in cui era favorito secondo tutti i sondaggi. La sua esclusione dalla corsa è stata decisiva per la vittoria di Jair Bolsonaro.

In Cile, l’indagine contro Daniel Jadue è iniziata nell’ottobre 2021, subito dopo la sua forte affermazione nelle primarie presidenziali di luglio dello stesso anno, dove ha ottenuto il 39,4% dei voti. Il caso è rimasto fermo per anni, fino al 2024, quando la riformalizzazione dell’indagine (maggio) e la detenzione preventiva (giugno) si sono verificate in coincidenza con la preparazione delle elezioni municipali di ottobre, nelle quali Jadue sosteneva il candidato del Partito Comunista a Recoleta.

La sua destituzione e gli arresti domiciliari, prorogati fino al 2025, hanno compromesso la sua proiezione come potenziale candidato presidenziale del Partito Comunista per novembre dello stesso anno.

In Ecuador, Rafael Correa è stato condannato nell’aprile 2020, esattamente dieci mesi prima delle elezioni presidenziali del 2021, rendendolo ineleggibile e impedendogli di influenzare direttamente il processo elettorale.

Questi casi dimostrano uno schema ricorrente: neutralizzare le leadership progressiste proprio quando la loro presenza potrebbe essere decisiva nelle urne, configurando un uso strategico del sistema giudiziario per alterare l’equilibrio democratico.

9. Interessi economici

Attori economici si avvantaggiano del lawfare eliminando leadership che minacciano i loro profitti e privilegi.

In Brasile, l’Operazione Lava Jato ha indebolito Petrobras, che ha perso il 43,6% del suo valore di mercato nel 2014. Questo ha aperto la strada all’ingresso di multinazionali come ExxonMobil e Shell nel pre-sal, dopo le modifiche alle regole sul contenuto locale approvate nel 2017 durante il governo Temer.

In Cile, le Farmacie Popolari fondate da Daniel Jadue hanno ridotto fino al 70% il prezzo dei medicinali, secondo dati municipali, mettendo in discussione l’oligopolio delle grandi catene private (Cruz Verde, Ahumada, Salcobrand), che controllano il 90% del mercato e sono state condannate per cartello nel 2008.

L’accusa contro Jadue è stata avviata dall’azienda Best Quality, collegata ad avvocati coinvolti nel caso Hermosilla — uno scandalo che ha rivelato reti di corruzione associate alla destra cilena e a interessi imprenditoriali che per anni hanno influenzato la nomina di giudici e ministri.

Durante il suo mandato, Jadue ha anche contrastato progetti immobiliari emblematici sostenuti da settori conservatori, come quelli dell’Università San Sebastián e dell’impresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A., che avevano ottenuto licenze comunali irregolari. La sospensione di tali opere ha provocato perdite milionarie e tensioni con il mondo imprenditoriale.

In Argentina, i procedimenti contro Cristina Fernández, come il caso “Hotesur” (2014–2021), sono avvenuti parallelamente a tentativi di deregolamentare i settori dell’energia e delle telecomunicazioni, favorendo grandi gruppi come Techint e Clarín durante il governo di Mauricio Macri.

Questi esempi dimostrano come il lawfare favorisca interessi economici minacciati da politiche progressiste, operando come uno strumento di restaurazione neoliberista.

10. Prolungamento indebito del processo

Il lawfare prolunga artificialmente i procedimenti giudiziari come forma di logoramento, drenando risorse, paralizzando carriere e mantenendo gli imputati sotto costante sorveglianza e sospetto.

Lula ha affrontato indagini fin dal 2014, è stato incarcerato nel 2018 e ha visto le sue condanne annullate solo nel 2021 — un ciclo di sette anni di giudizializzazione che lo ha tenuto lontano dalla politica istituzionale e ha compromesso la sua immagine pubblica.

Daniel Jadue è sotto indagine dal mese di ottobre 2021 e, ad aprile 2025, il caso non ha ancora una risoluzione definitiva. Ci sono state due riformalizzazioni dell’inchiesta, una nel gennaio 2025 e un’altra già annunciata per maggio, rivelando un modello di adattamento continuo volto a mantenere viva la persecuzione giudiziaria.

In Bolivia, Evo Morales è stato accusato di “terrorismo” e “sedizione” nel 2019, sulla base di una registrazione audio la cui autenticità è stata messa in dubbio da periti indipendenti. Sebbene un tribunale abbia annullato le accuse nel 2020 per mancanza del dovuto processo legale, altre indagini sono rimaste aperte o sono state riattivate sporadicamente, creando un clima di giudizializzazione permanente.

Questo tipo di dilazione rivela una strategia tipica del lawfare: mantenere l’ombra del sospetto anche in assenza di prove conclusive o di una chiusura formale del caso, limitando la pIartecipazione politica degli accusati e logorando progressivamente le loro traiettorie.

Conclusione

I casi analizzati evidenziano che il lawfare non è un fenomeno isolato, ma una strategia sistematica e transnazionale per smantellare progetti progressisti. Si tratta della strumentalizzazione coordinata del sistema giudiziario e dei grandi media, in contesti di polarizzazione politica, per criminalizzare leadership popolari, restringere la sovranità del voto e garantire la continuità degli interessi delle élite economiche e politiche.

Questa pratica compromette i fondamenti dello Stato di diritto e della democrazia, corrodendo l’imparzialità giudiziaria, violando garanzie processuali essenziali e imponendo sanzioni anticipate che delegittimano l’attività politica ancor prima di qualsiasi condanna.

Combattere il lawfare richiede una risposta multidimensionale: promuovere la consapevolezza pubblica tramite campagne educative, rafforzare i media alternativi che smantellino le narrazioni stigmatizzanti e coordinarsi con organizzazioni internazionali per garantire processi equi e trasparenti. Inoltre, è fondamentale una riforma strutturale del sistema giudiziario che ne assicuri indipendenza, legittimità e conformità ai principi democratici.

Per individuare e neutralizzare il lawfare è essenziale creare osservatori indipendenti che monitorino l’operato del sistema giudiziario, stabilire protocolli che garantiscano il rispetto del giusto processo, implementare canali sicuri di denuncia per le vittime di persecuzione giudiziaria a motivazione politica e promuovere una formazione permanente in diritti umani per gli operatori del diritto.

Occorre inoltre avanzare in iniziative legislative che riconoscano e sanzionino l’uso abusivo dell’apparato giudiziario a fini politici, rafforzando l’impegno delle istituzioni per la democrazia, l’imparzialità e i diritti fondamentali.

Combattere il lawfare non è solo un compito giuridico o politico: è una condizione essenziale per preservare la democrazia e garantire che la giustizia sia davvero un pilastro dei diritti e della sovranità popolare.

* avvocato

