Le sanzioni dividono il mondo. Scontro all’Onu tra Sud globale e occidente

Con 116 voti a favore, 51 contrari e 6 astensioni (Bahamas, Kazakistan, Panama, Paraguay, Turchia, Emirati Arabi Uniti), l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato martedì una risoluzione sulla “Giornata internazionale contro le misure coercitive unilaterali” (documento A/79/L.93 ).

In base ai suoi termini, l’Assemblea ha deciso di proclamare il 4 dicembre Giornata internazionale contro le misure coercitive unilaterali, da osservare ogni anno, a partire dal 2025. Ha inoltre esortato gli Stati ad astenersi nuovamente dall’adottare, promulgare e applicare qualsiasi misura unilaterale economica, finanziaria o commerciale non conforme al diritto internazionale e alla Carta delle Nazioni Unite.

Introducendo la bozza di risoluzione, il rappresentante dell’Eritrea, parlando a nome del Gruppo di Amici in Difesa della Carta delle Nazioni Unite, ha affermato che tali misure – comunemente ammantate dal linguaggio fuorviante delle sanzioni – non sono strumenti di giustizia, ma “strumenti di costrizione politica ed economica”. Sono sempre più promulgati e applicati contro gli Stati del suo gruppo, ha osservato, aggiungendo che “puniscono milioni di persone in tutto il mondo, bloccando l’accesso al cibo, ai medicinali, alla tecnologia e allo sviluppo“.

I loro effetti extraterritoriali si estendono ancora di più, destabilizzando le catene di approvvigionamento globali e minacciando la cooperazione internazionale. Mentre alcuni potrebbero cercare di forzare un voto e liquidare questa risoluzione come simbolica, ha detto: “Siamo chiari: i simboli contano. Sono espressioni di coscienza collettiva, simpatia e comprensione” ed ha aggiunto che il suo paese è stato vittima di un mucchio di sanzioni ingiuste, i cui secondi fini politici sono troppo evidenti per meritare una spiegazione.

La Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (SADC) osserva già il 24 ottobre come giornata anti-sanzioni, ha detto il delegato dello Zimbabwe, parlando a nome della Comunità, descrivendolo come un’espressione collettiva di solidarietà regionale.

La regione “non è estranea a questa ingiustizia“: per oltre due decenni, il suo paese ha subito un regime di sanzioni imposto unilateralmente, che ha “limitato l’accesso ai finanziamenti agevolati, interrotto il commercio e gli investimenti, ostacolato l’innovazione e rallentato lo sviluppo delle infrastrutture”, ha detto il delegato eritreo.

Tuttavia, il rappresentante dell’Unione Europea, parlando in qualità di osservatore, ha affermato che le sanzioni sono tra gli strumenti pacifici a disposizione del Consiglio di sicurezza per garantire il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. “Le terribili conseguenze di non agire per sostenere la Carta delle Nazioni Unite in situazioni così gravi dovrebbero essere una parte centrale delle discussioni”, ha detto.

Le gravi violazioni e gli abusi, tra cui l’uccisione di difensori dei diritti umani, nonché la proliferazione nucleare, sono priorità fondamentali sia per le Nazioni Unite che per l’Unione europea. “Questo non dovrebbe essere spazzato sotto il tappeto da una retorica semplicistica e divisiva delle misure coercitive unilaterali”, ha detto. Le misure del blocco sono adattate per colpire attori specifici, non per avere un impatto sull’accesso a cibo, medicinali o aiuti umanitari.

Sulla stessa linea, il rappresentante degli Stati Uniti ha affermato che le sanzioni autonome sono uno strumento efficace per rispondere alle “attività maligne” e “per affrontare le attività più aberranti e destabilizzanti del nostro tempo“, come il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il crimine organizzato transnazionale. Respingendo le accuse secondo cui le sanzioni del suo paese aggravano la sofferenza umana o minano lo sviluppo, ha affermato che sono necessarie azioni concrete per evitare qualsiasi impatto umanitario.

Diversi paesi, molti dei quali bersaglio di misure coercitive unilaterali, hanno messo in discussione questa narrazione. Elio Eduardo Rodríguez Perdomo, Vice Ministro degli Affari Esteri di Cuba, ha detto che l’embargo economico degli Stati Uniti contro Cuba è “una guerra assoluta, incrollabile, spietata”, imposta senza pietà per causare fame e penuria tra il popolo cubano. “L’obiettivo è spezzare la volontà politica del nostro paese” per “tagliare chiaramente il legame economico di Cuba con il resto del mondo”, ha detto.

Esprimendo solidarietà a Cuba e al suo popolo, Yván Gil Pinto, Ministro del Potere Popolare per gli Affari Esteri del Venezuela, ha affermato che le misure coercitive unilaterali violano i diritti sovrani e inalienabili degli Stati di scegliere il loro sistema economico senza coercizione.

Le eccezioni umanitarie a queste misure sono una “fantasia“, ha detto, chiedendo la creazione di uno “spazio sicuro” libero da tali misure. Ha anche indicato una nuova generazione di queste misure illegali. “Le cosiddette tariffe” che vengono imposte oggi perseguono obiettivi simili alle misure coercitive unilaterali che il governo degli Stati Uniti ha abbracciato per decenni, ha concluso.

Il rappresentante della Repubblica Popolare Democratica di Corea ha affermato che tali misure non sono solo “terrorismo economico“, ma anche una violazione di massa dei diritti umani poiché minano la sovranità e il diritto dei paesi in via di sviluppo di realizzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il delegato della Federazione Russa ha evidenziato le sanzioni imposte dall’Occidente al settore agricolo del suo Paese. Negli ultimi anni, i paesi occidentali hanno “superato se stessi“, essenzialmente razziando e sequestrando i beni della banca centrale della Federazione Russa, ha detto. Vogliono anche “privare” gli Stati del Sud del mondo della capacità di perseguire una politica interna ed estera indipendente, ha detto.

Diversi relatori del Sud del mondo hanno sottolineato l’impatto delle misure coercitive unilaterali sul loro sviluppo e sulla loro sopravvivenza. Il rappresentante dell’Iraq, parlando a nome del Gruppo dei 77 e della Cina, ha osservato come limitino l’accesso a cibo, medicinali, vaccini e attrezzature mediche, come è stato evidente durante la pandemia di COVID-19.

Il rappresentante del Gabon, parlando a nome del Gruppo africano, ha affermato che, in un momento in cui l’Africa sta emergendo come hub per lo sviluppo e i progressi tecnologici, queste misure limitano l’accesso a strumenti, partenariati e finanziamenti. Hanno inoltre ostacolato lo sviluppo, la ricostruzione e la costruzione della pace dopo il conflitto; dovrebbero essere rivisti nel contesto della pace e della giustizia, così come delle riparazioni per l’Africa.

Il delegato dell’Uganda, parlando a nome del Movimento dei Paesi Non Allineati, ha osservato che tali misure ed embarghi hanno persino portato all’incapacità degli Stati di soddisfare in modo tempestivo i loro contributi alle Nazioni Unite.

Altri oratori hanno sottolineato come le misure coercitive unilaterali rompono il multilateralismo stesso. Il delegato della Malesia, parlando a nome dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), ha affermato che l’imposizione di tali misure viene spesso fatta senza consultare il processo multilaterale: si tratta di un “approccio escludente“, che isola intere popolazioni dall’economia globale.

Il suo omologo cinese ha affermato che le misure “pongono le leggi nazionali di un paese al di sopra del diritto internazionale e delle leggi di altri paesi”. Le sanzioni imposte intenzionalmente senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ignorano anche l’autorità del meccanismo decisionale collettivo di quell’organismo, ha sottolineato, aggiungendo che “sostituiscono il dialogo e la consultazione con la coercizione e la politica di potere”.

Dopo il voto, diversi delegati che hanno votato contro la risoluzione hanno spiegato perché non erano d’accordo con tale valutazione. Il portavoce del Canada ha affermato che il testo travisa la natura delle sanzioni autonome. Sono uno strumento legittimo di politica estera e non sono diretti contro i civili. Il suo paese li attua con giudizio e trasparenza, ha detto. Ha anche sottolineato i doppi standard che sono alla base di questa iniziativa, osservando che diversi paesi che sostengono questo testo impongono le proprie sanzioni autonome.

“Le nostre sanzioni si applicano solo alle persone del Regno Unito e alle interazioni con l’economia del Regno Unito“, ha detto il rappresentante di Londra. Esse hanno finalità chiaramente definite e l’elenco delle sanzioni è pubblico, con i motivi indicati per tale designazione. Inoltre, “questa risoluzione è stata deliberatamente elaborata per essere divisiva“, ha aggiunto.

Il delegato del Giappone ha anche detto che il testo ha lo scopo di incitare alla divisione, che è contrario allo spirito di una Giornata Internazionale. Inoltre, contraddice la decisione dell’Assemblea di considerare questo punto all’ordine del giorno ogni due anni, ha detto.

La risoluzione richiede ulteriori riunioni plenarie annuali per commemorare la Giornata internazionale, ma è ovviamente destinata a “neutralizzare ciò che l’Assemblea Generale ha già concordato“, ha detto. In aggiunta a ciò, il delegato australiano ha espresso preoccupazione per la proliferazione delle Giornate Internazionali.

20 Giugno 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO