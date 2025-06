Scioglimento del PKK: la posizione del Partito Comunista di Turchia

Riportiamo la posizione del comitato centrale del Partito Comunista di Turchia (TKP) rispetto agli ultimi sviluppi riguardanti la dichiarazione di scioglimento del PKK e, in generale, la riconfigurazione dei rapporti di forza nel quadrante mediorientale.

Il TKP è un partito kemalista, ovvero, nella sua lettura storica, il processo che ha portato alla formazione della repubblica è stato comunque un processo rivoluzionario, anche se non compiuto, degenerato, poi, con l’adesione del paese alla NATO. Del resto, durante la guerra d’indipendenza, i bolscevichi furono i primi alleati del movimento di Mustafa Kemal Ataturk.

Questa visione è incompatibile con quella della sinistra filocurda, in quanto la risoluzione della questione curda è concepita sempre nel quadro di una repubblica unita, senza autonomie o soluzioni confederali. Contemporaneamente, il TKP prende le distanze dallo slogan governativo “Turchia libera dal terrorismo”, che vede la questione della pace con il PKK solo come una questione di sicurezza.

Leggere questo documento, che si concordi o meno, aiuta a comprendere la profondità storica della questione curda in Turchia, nonché le faglie ideologiche che attraversano il paese.

La rivendicazione di una “Turchia libera dal terrorismo” e la nostra lotta per una “Turchia libera dallo sfruttamento”



Dichiarazione in 27 punti del Comitato centrale del Partito comunista turco (TKP) sugli sviluppi nel nostro Paese e nella regione.

21 maggio 2025

1. Il sistema imperialista non si limita ai soli Stati Uniti. Né è un nemico nebuloso da incolpare a piacimento. Imperialismo è il nome del sistema mondiale dominato dai monopoli internazionali. In questo sistema, i paesi capitalisti competono tra loro per accaparrarsi una quota maggiore della ricchezza mondiale e conquistare nuove aree di investimento e sfruttamento.

Questo conflitto internazionale, che porta al trasferimento di risorse dai più deboli ai più forti, è caratterizzato da guerre, occupazioni, annessioni, conflitti etnici, colpi di stato, migrazioni di massa e massacri e non elimina la competizione tra i diversi gruppi di grandi capitali all’interno di ciascun paese capitalista.

In molti paesi, i diversi gruppi di capitali hanno preferenze di politica estera diverse. I governi di tutti i paesi capitalisti cercano di conciliare queste contraddizioni e generalmente cercano di definire una “strategia nazionale”, dando priorità agli interessi dei più forti. Tuttavia, poiché questa strategia serve nella pratica gli interessi di una piccolissima minoranza della società, non è “nazionale” o, per usare i termini del partito al governo (AKP), “interna e nazionale”.

2. È un grave errore classificare i paesi che dominano il mondo odierno semplicemente come buoni o cattivi, giusti o ingiusti, poiché il sistema sociale di questi paesi è fondamentalmente costruito sull’immoralità, sull’ingiustizia e si basa sullo sfruttamento delle masse lavoratrici.

In questo senso, la politica interna e quella estera si completano a vicenda; un governo che sbaglia in politica interna non diventa giusto in politica estera. È una falsità storica volta a cullare le grandi masse nell’autocompiacimento. Per questo motivo sottolineiamo la differenza tra nazionalismo borghese e patriottismo operaio, che significa liberare il paese in cui viviamo dall’immoralità, dall’ingiustizia e dall’iniquità. E solo con una tale posizione morale si può resistere ai nemici stranieri e all’imperialismo.

3. Da molto tempo assistiamo a un’intensificazione della lotta tra il blocco guidato dagli Stati Uniti e la Cina, che minaccia l’egemonia statunitense con la sua rapida crescita economica. L’importanza di questa lotta dovrebbe essere riconosciuta alla luce dei disordini che si stanno attualmente verificando in molte parti del mondo, inclusa la nostra regione.

Recentemente, l’amministrazione statunitense ha intensificato i suoi sforzi per allontanare la Russia dalla Cina, preparare i suoi alleati europei alla guerra, prendere il controllo delle rotte commerciali, rinnovare il sistema di alleanze in Medio Oriente e istituire centri di produzione regionali per controbilanciare il predominio economico della Cina.

4. Stiamo assistendo a sviluppi costanti in tutto il Medio Oriente: l’indebolimento della resistenza palestinese da parte di Israele, che si approfitta del fatto che quasi tutti i paesi la sostengono apertamente o chiudono un occhio di fronte alle sue azioni; le misure adottate per garantire che i paesi della regione aderiscano agli Accordi di Abramo, il che significa riconoscere gli obiettivi espansionistici di Israele; la caduta del governo di Assad in Siria, che aveva resistito a questo processo, e la sua sostituzione con il gruppo jihadista HTS, il quale è consapevole di dover il suo potere agli Stati Uniti e al Regno Unito; e l’aumento della pressione sull’Iran. Tutti questi sviluppi sono in linea con i desideri di Stati Uniti e Regno Unito, che stanno cercando di attenuare la competizione tra Arabia Saudita, Egitto, Turchia e Israele e di spostare l’equilibrio a sfavore dell’Iran.

Va inoltre notato che l’Azerbaigian, attore chiave nei progetti energetici attuali o pianificati della regione e che svolge il ruolo di mediatore tra Turchia e Israele, ha avuto un ruolo significativo in questo processo.

5. In Medio Oriente è iniziata una nuova era, in cui equilibri, confini e alleanze sono destinati a cambiare. Non si deve dare per scontato che ciò si limiterà alla strategia di “divisione-frammentazione” degli imperialisti. In realtà, dividere i paesi in unità più piccole non è l’obiettivo, ma uno strumento.

L’imperialismo cerca di dividere i paesi per facilitarne lo sfruttamento, il saccheggio e ottenere maggiori profitti. In questo contesto, l’obiettivo è trasformare questa regione, stremata da guerre sanguinose per molti anni, in un nuovo centro di “vitalità economica”, con rotte commerciali ed energetiche strategicamente importanti da un lato, e una forza lavoro docile e a basso costo dall’altro. La revoca delle sanzioni alla Siria e l’ordine dato ad al-Sharaa di “andare d’accordo con Israele” sono collegati a questo obiettivo.

6. Il prerequisito per trasformare una vasta regione, a partire dall’India e comprendente il Medio Oriente, la Libia e paesi africani come il Sudan, in un nuovo centro di “vitalità economica”, è la creazione di una forte alleanza che includa Turchia, Israele, Arabia Saudita, Egitto e Azerbaigian. Senza un’azione così completa, sembra difficile respingere economicamente la Cina.

Il “Corridoio India-Medio Oriente-Europa”, proposto dall’imperialismo statunitense circa due anni fa come alternativa al progetto cinese “Belt and Road”, va in questa direzione. Il fatto che assumere il controllo delle rotte commerciali ed energetiche non sia sufficiente per gli Stati Uniti e che sia necessario creare anche un polo produttivo alternativo è diventato più evidente con l’intensificazione del programma tariffario da parte dell’amministrazione Trump contro la Cina.

Si può affermare che l’obiettivo sia quello di creare un nuovo “centro di sfruttamento del lavoro” che ridurrà la dipendenza dei mercati statunitense ed europeo dalla Cina, creando al contempo nuove opportunità di mercato.

Ogni paese nella più ampia regione del Medio Oriente, compresi quelli ricchi di petrolio, ha un immenso potenziale per un rapido sviluppo radicato nella produzione industriale, offrendo così maggiori opportunità di sfruttamento capitalista. Paesi come Egitto, Giordania, Siria e Iraq si distinguono chiaramente per il loro potenziale di manodopera a basso costo sfruttabile.

Il capitale in Turchia, con la sua infrastruttura produttiva relativamente sviluppata e l’esperienza accumulata, è ben posizionato per integrare questi paesi in un quadro di integrazione più avanzato. Nel frattempo, Israele e Arabia Saudita contribuiscono attraverso l’esportazione di tecnologia e capitali. La crescita della capacità di sfruttamento – in particolare in Turchia, ma anche in Egitto e Giordania – nell’ultimo decennio, in particolare a seguito della migrazione innescata dalla guerra in Siria, ha significativamente rafforzato i profitti dei monopoli internazionali, in particolare quelli con sede nell’Unione Europea.

Gli interventi e le pressioni esercitate dalle potenze imperialiste si basano sulla loro acuta consapevolezza delle imponenti opportunità di sfruttamento che una regione così vasta e interconnessa rappresenta.

7. Il più recente “processo di risoluzione” della questione curda – quello che il Partito Comunista di Turchia (TKP) definisce “pace capitalista” – è strettamente in linea con questo contesto. Il governo dell’AKP è stato coinvolto in questo processo sotto la pressione degli Stati Uniti e del Regno Unito.

Non appena Bahçeli (leader del Partito del Movimento Nazionalista) lo ha descritto come una “minaccia esterna” e i leader del PKK hanno ripetutamente affermato “abbiamo altre opzioni”, Israele ha dimostrato la sua capacità di svolgere un ruolo più decisivo in Siria, fino al punto di influenzare l’amministrazione di Sharaa e di istituire zone sotto il suo controllo o patrocinio.

La Turchia è stata costretta a fungere da esecutore sul campo di un’operazione che alla fine ha portato HTS al potere in Siria, accettando al contempo in maniera realistica la presenza delle SDF, nonostante le tensioni e i negoziati in corso. Il governo dell’AKP non è stato in grado di resistere a questa imposizione, a causa sia della fragilità economica che degli scandali di corruzione che avevano da tempo assunto una dimensione internazionale.

Inoltre, non va trascurato il fatto che il governo si è impegnato, nei confronti della NATO e delle potenze europee, a rappresentare un “partner affidabile” nei futuri conflitti militari, allineandosi ancora una volta alla direzione strategica degli Stati Uniti e percependo al contempo tale allineamento come un’importante opportunità.

8. In questo contesto, il “processo di risoluzione”, che attendeva da tempo una congiuntura internazionale favorevole, è tornato all’ordine del giorno in una forma più completa e decisa. La strategia di “continuare con Erdoğan” – ritenuta accettabile dal sistema internazionale in virtù delle concessioni da lui fatte – doveva essere rafforzata attraverso aggiustamenti al panorama politico interno della Turchia.

Affinché questa strategia avesse successo, è diventato essenziale smantellare l’alleanza elettorale formatasi nelle ultime elezioni. Garantire che il Partito DEM si distanziasse dal CHP e che non ostacolasse – se non addirittura sostenesse – la rielezione di Erdoğan per un altro mandato, è stato considerato un obiettivo chiave. Oltre a ciò, agevolare la spinta dell’AKP per una nuova Costituzione che ne consolidasse ulteriormente il potere e gli garantisse una rinnovata legittimità ha aggiunto urgenza al processo. Di conseguenza, il piano elaborato da Öcalan e dai funzionari statali è stato ripreso, rivisto e rapidamente messo in atto.

9. Questo processo di risoluzione ha in ogni caso un aspetto positivo, in quanto pone fine al conflitto armato. La conclusione di una guerra che ha messo i lavoratori gli uni contro gli altri e la trasformazione dell’idea di fraternità in una tesi “ufficiale” possono – se affrontate con una strategia indipendente e rivoluzionaria – favorire un clima che faciliti l’incamminarsi di questo Paese verso un futuro più luminoso.

10. Tuttavia, il contesto internazionale e regionale del processo, che abbiamo qui delineato a grandi linee, dovrebbe spiegare a sufficienza il prezzo di questo apparente progresso. La “questione curda” è stata deliberatamente resa irrisolvibile dal sistema, con le potenze imperialiste che mantengono attivamente la situazione di stallo attraverso interventi sistematici.

Nell’ultimo mezzo secolo, il movimento nazionalista curdo ha subito significativi cambiamenti ideologici, eppure, nonostante la sua ampia base sociale, si è trovato di fronte a una “soluzione” che ha poco a che fare con le richieste originarie avanzate all’inizio della sua lotta.

Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno concluso che era giunto il momento che questa “questione” cambiasse forma. Il governo dell’AKP, messo alle strette e indebolito, ha cercato di trasformare questa disperazione in un’opportunità. Nel frattempo, l’organizzazione, riconoscendo l’impossibilità di andare oltre il culto di Öcalan che aveva coltivato, ha iniziato a cercare modi per generare nuove opportunità dal processo.

In ultima analisi, chi vincerà o perderà sarà determinato dal tempo, dalle lotte di potere tra questi attori e dagli interventi di altre forze in Turchia e nel quadrante regionale.

11. In questo contesto, è inevitabile che il processo di risoluzione venga interpretato in modi diversi. La presenza di tendenze divergenti sia all’interno dell’AKP che dell’apparato statale è evidente – anche solo uno sguardo alle dichiarazioni di Erdoğan e Bahçeli lo rende chiaro. Una situazione simile è nota anche all’interno del fronte del PKK.

Sebbene sia del tutto naturale che emergano tali divergenze, col tempo potrebbero essere riconciliate o degenerare in tensioni interne più profonde. Dal nostro punto di vista, ciò che conta non sono queste differenze interne in sé, ma le caratteristiche ideologiche e di classe dominanti che plasmano il processo.

12. Come hanno a lungo affermato gli attori del processo di risoluzione, il fondamento della fratellanza turco-curda è stato costruito su una base religiosa. Non vi è alcuna esitazione nel definire questo fondamento come islamismo sunnita, che si allinea strettamente con l’approccio neo-ottomano. La messa in discussione dei principi fondanti della Repubblica di Turchia, del Trattato di Losanna e degli attuali confini nazionali è pienamente coerente con questo quadro ideologico e, a prescindere dalle dichiarazioni ufficiali contrarie, tali esiti sono in definitiva inevitabili.

13. Con le nuove opportunità che si creeranno in Iraq e Siria, il capitale curdo – una componente importante della borghesia turca – entrerà in una nuova fase di integrazione nell’attuale sistema di classe. Quella che viene presentata come fratellanza turco-curda assumerà in realtà la forma di una fratellanza tra interessi capitalistici. Per i curdi poveri, questo processo non porterà altro che sfruttamento e povertà.

14. La pace o la fratellanza capitalista sono sempre intrinsecamente fragili. Le dinamiche regionali emergenti potrebbero rapidamente trasformare questo consenso interno del capitale in Turchia in una fonte di tensione o conflitto. Inoltre, se i colloqui con l’Iran dovessero fallire, l’attuale ” Pax Capitalica ” promossa dal processo di risoluzione potrebbe essere costretta a pagare un prezzo nell’ambito della più ampia operazione del sistema internazionale contro l’Iran.

15. In ogni caso, la Turchia si trova a un bivio storico. In questo momento di svolta, la ricostruzione dell’eredità repubblicana in Turchia è una necessità assoluta. Che alcuni repubblicani lo accettino o meno, un processo di dibattito e rivalutazione è inevitabile. In un momento in cui le dinamiche fondanti della Repubblica vengono messe in discussione e coloro che cercano una resa dei conti definitiva con la Repubblica dichiarano che “ora è il momento”, è nostro dovere identificare l’origine della catastrofe che ha colpito questo Paese e delle profonde crisi che stiamo attraversando, e spiegarle al nostro popolo.

16. La Repubblica di Turchia è stata fondata come progetto rivoluzionario, a seguito di una lotta rivoluzionaria. Non permetteremo mai che gli eventi degli anni successivi oscurino questa verità. La lotta contro l’occupazione imperialista e la monarchia, e il fatto che questa lotta sia culminata nell’istituzione della Repubblica e in una serie di riforme progressiste, costituiscono la fonte della legittimità storica del movimento guidato da Mustafa Kemal.

Una valutazione realistica di quel periodo rivela che all’epoca nella nostra regione esistevano seri ostacoli all’attuazione di un progetto politico più progressista. Ciò valeva anche per il popolo curdo, che viveva sotto il dominio di capi tribù, grandi proprietari terrieri e sette religiose. In questo contesto, a prescindere da quanti sforzi si compiano, qualsiasi affermazione quali che figure reazionarie come lo sceicco Said siano state storicamente maltrattate, non serve gli interessi del popolo curdo, ma solo le odierne ambizioni neo-ottomane.

17. È un fatto ben noto che durante la Guerra d’Indipendenza, una parte significativa della popolazione anatolica non sostenne pienamente la lotta contro l’occupazione. La stanchezza della guerra, la povertà, il fatalismo e la propaganda del Palazzo Ottomano portarono molti ad accettare lo status quo.

Tuttavia, è essenziale distinguere tra l’accettazione passiva da parte dei contadini poveri e la collaborazione attiva dell’élite terriera e dei notabili locali. Questa distinzione si applica anche a coloro che si unirono alla Guerra d’Indipendenza. Coloro che rischiarono la vita per unirsi alla Guerra d’Indipendenza per sfuggire alla povertà avevano aspettative diverse da coloro che la considerarono un’opportunità di investimento e vi parteciparono con i propri mezzi finanziari.

Dopo la fine della guerra, le classi possidenti si arricchirono – alcune sequestrando beni e attività commerciali di non musulmani che avevano lasciato l’Anatolia, altre espandendo le proprie proprietà – mentre la condizione dei contadini poveri rimase sostanzialmente invariata.

Pertanto, l’affermazione che le contraddizioni di classe dell’era ottomana siano state risolte o che l’ingiustizia sociale sia diminuita dopo il 1923 è infondata. Le radici delle enormi disuguaglianze vissute oggi dal popolo sotto il capitalismo turco, così come le origini di alcune grandi famiglie imprenditoriali, possono essere ricondotte a questo periodo. Questa realtà storica e di classe non sminuisce il valore rivoluzionario della Guerra d’Indipendenza o della fondazione della Repubblica.

Il fatto che le condizioni – sia soggettive che oggettive – necessarie per modificare tale realtà non fossero ancora maturate all’epoca non invalida la legittimità o la rilevanza dei lavoratori di oggi, discendenti dei contadini anatolici che rischiarono la vita per la Guerra d’Indipendenza, opponendosi ai monopoli per rivendicare i propri diritti in quanto classe che ha fondato e liberato questo paese.

18. La riapertura dei dibattiti sul Trattato di Losanna e, più in generale, sui confini della Turchia avrà conseguenze devastanti per tutti coloro che vivono oggi in questa regione, che essa derivi dall’argomentazione secondo cui ai curdi sarebbero stati negati i loro diritti o dall’affermazione che Mustafa Kemal e i suoi compagni si siano stabiliti in Anatolia per codardia.

Parallelamente agli sforzi per rilanciare il Trattato di Sèvres, le narrazioni che cercano di giustificare storicamente l’espansione dei confini della Turchia – in un senso o nell’altro – hanno gettato le basi per sanguinosi scontri nei Balcani, nell’Egeo, nel Caucaso e sull’asse Siria-Iraq-Iran. Le rivendicazioni di legittimità storica basate sull’etnia non possono portare la pace a nessuna nazione, poiché non esiste un punto chiaro in cui iniziare o terminare la cronologia.

19. Dopo aver dichiarato che non avrebbero esitato ad assumersi la responsabilità di promuovere un sano dibattito all’interno della tradizione repubblicana, i comunisti hanno attribuito grande importanza all’iniziativa di istituire piattaforme come l’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo Turco (THTM), la creazione di assemblee locali affiliate e la convocazione di un Congresso dei Repubblicani.

Il Partito Comunista di Turchia (TKP) ha sostenuto che un nuovo risveglio politico poteva radicarsi solo facendo affidamento sulle classi lavoratrici e mettendo in discussione radicalmente i fondamenti del capitalismo, consapevole che il Paese si stesse avvicinando a un bivio critico. Ora, quel bivio è stato raggiunto.

È imperativo affrontare la ” Pax Capitalica ” con la solidarietà dei lavoratori turchi e curdi e rimboccarsi le maniche per garantire che i cittadini curdi politicamente impegnati – così come i politici e gli intellettuali restii ad accettare le basi del processo in corso – diventino partecipanti attivi a una nuova svolta repubblicana.

20. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo identificare chiaramente a chi ci opponiamo. La nostra lotta non è contro un imperialismo astratto e depoliticizzato, ma contro l’imperialismo come sistema internazionale dominato da monopoli multinazionali. Istituzioni come la NATO sono state create e strutturate per servire gli interessi di questi monopoli.

In Turchia, i monopoli sfruttatori detengono il potere; il grande capitale, in tutte le sue forme, è responsabile del governo dell’AKP e dell’erosione dei valori stabiliti fin dalla fondazione della Repubblica. Monopoli e sette religiose stanno spingendo il Paese, mano nella mano, verso l’orlo dell’abisso. Non esiste un “buon capitalismo”. Dobbiamo spiegare ai lavoratori che senza perseguire una liberazione veramente migliore e radicale, non possiamo sfuggire a condizioni che non faranno che peggiorare.

21. Uno dei maggiori pericoli in questo processo è la possibilità che il linguaggio antagonistico e polarizzante a lungo imposto alla società dai governi passati e dall’AKP in relazione alla questione curda, possa ora essere adottato da segmenti dell’opposizione repubblicana che cercano di sfidare l’AKP.

Questo discorso ha attanagliato il Paese e la società per anni, aprendo infine la strada all’attuale processo di risoluzione guidato dal capitale e guidato da interessi imperialisti. Abbandonato da un giorno all’altro dall’AKP e dai suoi fedeli media, questo discorso è rozzo e regressivo. Ciò di cui l’eredità repubblicana in Turchia ha bisogno non è primitivismo, ma coraggio e coerenza ideologica.

22. Nel periodo a venire, il Partito Comunista di Turchia correrà contro il tempo per portare avanti la lotta unitaria dei lavoratori, la forza principale di una rinascita che possa garantire l’unità, la fraternità, l’indipendenza della Turchia e la prosperità e l’uguaglianza del suo popolo. Questa lotta deve essere completamente preclusa alle politiche identitarie, agli schieramenti nazionalisti e agli inganni liberali.

Questa lotta, che deve essere completamente preclusa alle politiche identitarie, alle posizioni nazionaliste e agli inganni liberali, è l’unico modo per liberare milioni di nostri cittadini, attualmente costretti a mettere in discussione e riconsiderare la loro turchicità o curdità, dalla disperazione, proponendo una visione chiara e trasparente della Turchia.

23. Un’altra questione chiave è liberare i segmenti sociali che si oppongono all’AKP da una politica incentrata esclusivamente su İmamoğlu, il sindaco del CHP della Municipalità Metropolitana di Istanbul, attualmente in carcere. L’operazione contro İmamoğlu è politica: è un attacco al diritto di voto e di essere eletti.

Questo attacco deve essere contrastato, ma l’opposizione non deve cadere nella trappola tesa dal governo attorno a İmamoğlu. Nella Municipalità Metropolitana di Istanbul, İmamoğlu ha ereditato un sistema costruito dall’AKP, ha continuato a lavorare con quasi le stesse aziende e, contemporaneamente, ha tentato di adattare questo sistema ai propri obiettivi politici. Questo sistema, utilizzato come fonte di profitto e rendita da grandi aziende e da varie reti di sette religiose, grandi e piccole, non ha nulla che valga la pena di difendere.

Attraverso questa operazione politica, l’AKP mira a polarizzare i circoli dell’opposizione attorno a İmamoğlu, solo per poi smascherare e persino scartare le parti superflue di un sistema che conosce fin troppo bene. Così facendo, İmamoğlu verrebbe messo da parte e un’ampia fascia della società verrebbe gettata nella disperazione appresso all’eroe in cui aveva riposto le proprie speranze.

24. È noto che l’AKP cerca di legare il “processo di risoluzione” alla stesura di una nuova costituzione. Nel corso dei suoi 23 anni al potere, Erdoğan e la sua squadra hanno chiarito ampiamente che tipo di Turchia immaginano e cosa hanno da offrire alla società e al popolo. Indipendentemente dal suo contenuto, qualsiasi nuova costituzione in ultima analisi servirebbe il progetto dell’AKP per la Turchia.

In ogni caso, è stato ripetutamente dimostrato nel corso degli anni che la Costituzione vigente non ha posto reali vincoli al governo dell’AKP. Pertanto, l’inclusione di alcuni articoli superficiali per fuorviare l’opinione pubblica non altererà lo scopo principale di una nuova bozza. Non abbiamo bisogno di un’altra costituzione controrivoluzionaria costruita su quella imposta dal regime fascista del 12 settembre; non abbiamo bisogno di una costituzione che istituzionalizzi e legittimi la Turchia dell’AKP.

La prossima costituzione della Turchia deve essere rivoluzionaria, sociale, egualitaria, antimperialista e laica. Deve mettere al bando lo sfruttamento, il militarismo e il razzismo e garantire a tutti i cittadini il libero accesso a beni di prima necessità come istruzione, assistenza sanitaria, alloggio, acqua e riscaldamento. A questo proposito, il Partito Comunista di Turchia (TKP) mantiene la sua posizione chiara e incrollabile sulla questione di una nuova costituzione.

25. Ancora una volta, l’idea che il governo abbia pianificato tutto in anticipo e stia eseguendo in modo impeccabile una strategia elaborata da tempo sta guadagnando ampia accettazione. Come abbiamo sempre detto, la ragione principale per cui ampi strati della società oscillano tra speranza e disperazione è lo stile politico imposto al popolo dall’opposizione borghese in Turchia.

Poiché questo stile – basato su individui e facili ricette di salvezza – sostituisce una lotta coerente, basata su principi e programmi, le speranze di milioni di persone che si oppongono al governo dell’AKP possono rapidamente trasformarsi in profonda disperazione. Dopo le proteste concentrate a Saraçhane, un’ampia fetta della popolazione che credeva che i giorni del governo dell’AKP fossero contati è attualmente demoralizzata a causa del processo tra AKP e DEM, diffondendo il mito che l’AKP non potrà mai essere sconfitto.

Il TKP tiene sé stesso e la sua cerchia lontani da questa spirale di speranza e disperazione, in quanto sottolinea costantemente che il sistema stesso deve essere messo in discussione per opporsi efficacemente all’AKP e ricorda che la questione non è solo il “regime del Palazzo”. Il motivo è semplice: il TKP non ha mai riposto le sue speranze nel TÜSİAD, nei paesi europei, negli Stati Uniti, nelle “buone” sette religiose o negli ex politici dell’AKP.

26. Non è vero che l’AKP ottenga tutto ciò che vuole o governi il Paese esclusivamente alle sue condizioni. Come affermiamo da mesi, la Turchia sta attraversando una crisi di governance e una serie di attori si sta muovendo per risolvere questa crisi in linea con i propri interessi. Il nuovo processo di risoluzione fa parte di un tentativo di superare la crisi di governance attraverso un consenso di capitale.

Dal 2023, le relazioni della Turchia con gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno mostrato segni di miglioramento. Negli ultimi mesi, questa traiettoria si è intensificata e si è estesa fino a includere Israele, evolvendo in un impegno più completo e accelerato. Se è chiaro che il sostegno che l’AKP riceve dalle potenze imperialiste è finalizzato ad aiutarlo a superare la sua disintegrazione interna – quello che abbiamo descritto come un processo di disgregazione – la portata completa di questo sostegno deve ancora essere rivelata. Ancora più critico, rimane sconosciuto ciò che l’AKP ha promesso in cambio di tale assistenza.

Quel che è certo, tuttavia, è che la “Pax Capitalica” o “consenso”, messo alla prova a livello nazionale, si riflette a livello internazionale nella partecipazione della Turchia a un nuovo sistema regionale – politico, economico e militare – al fianco di Stati Uniti, Israele, Egitto e Arabia Saudita.

Questa decisione segna l’integrazione della Turchia in quella che potrebbe essere definita una “iniziativa di pace” guidata dagli Stati Uniti nella regione. Tuttavia, è importante comprendere che tale “pace” si limita a sopprimere una crisi, aprendo la strada a un’altra. Un’alleanza regionale “perfetta e armoniosa” sotto la guida degli Stati Uniti significa nuove guerre all’estero e, a livello nazionale, nessuno dovrebbe aspettarsi stabilità da un sistema dominato da monopoli e sette religiose.

27. Il Partito Comunista di Turchia (TKP) insiste: non c’è motivo di disperare. Ciò che stiamo affrontando è un sistema sociale che produce povertà, disoccupazione, disuguaglianza, ingiustizia e oppressione, un sistema che rende la vita sempre più insopportabile in ogni ambito. Questo sistema non può essere riformato. Ogni iniziativa volta a migliorarlo o risolverlo non fa altro che sprecare tempo prezioso per il nostro Paese e il nostro popolo.

Invece di esaurirci nel tentativo di riparare un sistema irreparabile, dobbiamo costruirne uno nuovo, uno che sia veramente giusto e umano. La Repubblica di Turchia è il nostro Paese. Invece di metterne in discussione le fondamenta o i confini, dobbiamo identificare la vera fonte dei problemi che affrontiamo, eliminarla e guidare la nostra amata patria verso la luce.

Rifiutiamo false “soluzioni” che promettono solo nuovi conflitti e crisi. Invece di false “soluzioni” che generano nuovi conflitti e crisi, siamo sulla strada verso una profonda e storica trasformazione, una trasformazione in cui coloro che confidano nella propria ragione, coscienza, etica e lavoro, e che credono nel loro Paese, nel loro popolo e nell’umanità, si uniscono per unire le loro forze.

“Turchia libera dal terrorismo”: uno slogan potente. Ma che dire di “Turchia libera dallo sfruttamento”?

Questo è l’obiettivo che raggiungeremo, insieme.”

Comitato Centrale del Partito Comunista di Turchia

