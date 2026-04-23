Il dilemma dell’egemonia statunitense alla base del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran

Da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi militari contro l’Iran il 28 febbraio 2026, la situazione in Medio Oriente ha continuato a inasprirsi. Washington sperava di replicare lo schema del suo attacco contro il Venezuela all’inizio dell’anno, tentando di raggiungere i propri obiettivi attraverso una serie di attacchi aerei “a basso costo”.

Tuttavia, il conflitto non ha portato alla rapida vittoria che Washington si aspettava. A causa dell’efficace contrattacco iraniano, i costi della guerra per gli Stati Uniti hanno continuato a salire e si sono estesi alla sfera economica e persino a quella geopolitica, alimentando l’insoddisfazione dell’opinione pubblica e lasciando gli Stati Uniti in un dilemma.

Qual è, esattamente, la natura del coinvolgimento tra gli Stati Uniti e l’Iran? Perché l’attuale amministrazione statunitense ha insistito nel lanciare attacchi militari contro l’Iran? E cosa porterà il conflitto agli Stati Uniti?

I

L’Iran si trova nella regione cruciale del Medio Oriente, controllando lo Stretto di Hormuz a sud e affacciandosi sulla Russia e su altri paesi al di là del Mar Caspio a nord. Le sue riserve petrolifere rappresentano circa il 10% del totale mondiale ed esercitano un’influenza sproporzionata sulla sicurezza e la stabilità dei mercati energetici globali.

L’Iran esercita inoltre una forte influenza sulle questioni religiose ed etniche in Medio Oriente, il che lo colloca in una posizione di eccezionale importanza all’interno dell’architettura egemonica statunitense nella regione.

Quando gli Stati Uniti emersero dalla Seconda Guerra Mondiale come potenza leader mondiale, la loro politica nei confronti dell’Iran si intrecciò sempre più con la loro strategia globale di contendere e difendere l’egemonia – passando attraverso fasi di sostegno ai propri alleati, contenimento globale, impegno e bilanciamento, e massima pressione.

Il rapporto tra Stati Uniti e Iran è passato dall’alleanza all’inimicizia mortale, dall’intimità allo scontro armato. Durante la Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti inviarono truppe in Iran e rivendicarono le risorse petrolifere iraniane: questo fu il punto di partenza dell’ingerenza americana in Iran.

Nel 1951, il parlamento iraniano votò per nazionalizzare le risorse petrolifere allora detenute dalla Gran Bretagna, cercando di rivendicare la ricchezza petrolifera del paese. Ciò scatenò una forte reazione anglo-americana. Nel 1953, gli Stati Uniti e il Regno Unito rovesciarono congiuntamente il governo di Mosaddegh, che aveva sostenuto la nazionalizzazione, e orchestrarono la restaurazione di Mohammad Reza Pahlavi.

Il regime di Pahlavi perseguì una politica estera estremamente filo-americana, dando inizio a una luna di miele di quasi un quarto di secolo nelle relazioni tra Stati Uniti e Iran.

Durante quel periodo, l’Iran aiutò attivamente gli Stati Uniti a mantenere l’egemonia in Medio Oriente e oltre, e gli Stati Uniti a loro volta fornirono ogni tipo di sostegno al regime di Pahlavi: l’amministrazione Eisenhower esportò tecnologia nucleare civile in Iran nell’ambito del programma “Atomi per la pace”, e l’amministrazione Nixon lanciò la politica dei “due pilastri”, designando l’Iran e l’Arabia Saudita come alleati chiave degli Stati Uniti per l’egemonia regionale e autorizzando l’Iran ad acquistare armi americane avanzate, trasformandolo nel “proxy” di Washington nel Golfo.

Il governo statunitense ha inoltre appoggiato la “Rivoluzione Bianca” laica del regime di Pahlavi – una riforma che ha completamente ignorato le tradizioni religiose interne dell’Iran, ha prodotto risultati ben al di sotto delle aspettative popolari e ha permesso al sentimento anti-americano all’interno dell’Iran di covare sotto la cenere.

Nel 1979 scoppiò in Iran la Rivoluzione Islamica; il leader religioso Khomeini guidò l’istituzione della Repubblica Islamica e perseguì una linea risolutamente anti-americana, spazzando via decenni di influenza americana nel Paese.

Quel novembre scoppiò la “crisi degli ostaggi in Iran”, che cristallizzò la rabbia popolare iraniana per l’ingerenza degli Stati Uniti negli affari interni iraniani: l’ambasciata degli Stati Uniti a Teheran fu presa d’assalto due volte, 52 membri del personale diplomatico furono tenuti in ostaggio per 444 giorni e l’operazione militare per salvarli fu interrotta dopo la perdita di otto militari.

Quell’episodio fu il punto di svolta fondamentale nelle relazioni tra Stati Uniti e Iran. L’Iran passò dall’essere un ex alleato degli Stati Uniti a un paese che rappresentava “una minaccia straordinaria per la sicurezza nazionale, l’economia e la diplomazia degli Stati Uniti“. Il 7 aprile 1980, gli Stati Uniti interruppero formalmente le relazioni diplomatiche con l’Iran e imposero sanzioni economiche.

Dopo la fine della Guerra Fredda e della Guerra del Golfo, l’amministrazione Clinton varò una politica di “doppio contenimento” nei confronti dell’Iran e dell’Iraq, caratterizzata da pressioni intransigenti, isolamento e blocco, che si concretizzò in un divieto totale di commercio e investimenti tra Stati Uniti e Iran.

Dopo l’11 settembre, anche se l’Iran intraprese una serie di azioni concrete a sostegno dello sforzo antiterrorismo statunitense, l’amministrazione di George W. Bush nominò comunque l’Iran nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 2002 come parte del cosiddetto “asse del male“. Nello stesso anno, gli impianti nucleari iraniani furono classificati come minaccia e la questione nucleare divenne il fulcro della contesa tra Stati Uniti e Iran.

Washington ha legato lo smantellamento del programma nucleare iraniano all’obiettivo del cambio di regime, ha spinto la comunità internazionale a imporre successive ondate di sanzioni, ha apertamente sostenuto l’opposizione iraniana e ha cercato di distruggere completamente il regime iraniano: il confronto tra Stati Uniti e Iran è entrato in una fase di profonda opposizione ideologica e di sicurezza.

Dopo l’insediamento dell’amministrazione Obama nel 2009, nel tentativo di alleviare l’eccessivo impegno strategico in Medio Oriente e di promuovere il proprio riequilibrio nell’Asia-Pacifico, ha posto l’accento su una combinazione di strumenti politici, economici e diplomatici e ha attuato una politica di “impegno più contenimento” nei confronti dell’Iran.

Da un lato, ha segnalato proattivamente la propria buona volontà, ha aperto un dialogo diretto tra Stati Uniti e Iran attraverso canali pubblici e segreti per rompere decenni di isolamento ai vertici ed ha gettato le basi politiche per i negoziati sul nucleare. Dall’altro lato, ha intensificato la raccolta di informazioni e le infiltrazioni, ha lanciato attacchi informatici per rallentare lo sviluppo nucleare dell’Iran e ha spinto l’ONU e l’UE a inasprire le sanzioni finanziarie e petrolifere, restringendo lo spazio negoziale dell’Iran.

Allo stesso tempo, ha guidato i colloqui tra il P5+1 (i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU più la Germania) e l’Iran sulla questione nucleare, giungendo nel 2015 al Piano d’Azione Congiunto Globale (JCPOA, noto anche come accordo nucleare iraniano).

In base all’accordo, l’Iran avrebbe ridotto drasticamente le sue centrifughe, limitato i livelli di arricchimento dell’uranio e accettato una rigorosa verifica internazionale, in cambio di un alleggerimento graduale delle sanzioni occidentali, ponendo la questione nucleare sotto controllo istituzionale.

Questa svolta dell’era Obama è stata un tentativo di scambiare l’alleggerimento delle sanzioni con la moderazione nucleare attraverso la diplomazia, ma non è riuscita a risolvere le profonde contraddizioni tra Stati Uniti e Iran; i disaccordi ideologici e di egemonia regionale tra le due parti sono rimasti.

Nel 2017, la nuova amministrazione statunitense, subito dopo l’insediamento, ha esplicitamente respinto l’accordo sul nucleare, definendolo un “accordo cattivo e ingiusto” e sostenendo che l’allentamento delle sanzioni avesse dato all’Iran un respiro. Si è ritirata unilateralmente dal JCPOA e ha reintrodotto le cosiddette “sanzioni unilaterali più dure“, con l’obiettivo di azzerare le esportazioni di petrolio iraniano e recidere la linea di vita fiscale dell’Iran.

Sebbene l’amministrazione Biden abbia cercato di tornare al JCPOA, ha mantenuto le sanzioni originali aggiungendone di nuove e ha continuato a fare affidamento su alleati regionali come Israele per contenere l’Iran. La reciproca sfiducia si è accentuata e i colloqui tra Stati Uniti e Iran si sono ripetutamente arenati.

Nel 2025, dopo l’insediamento dell’attuale amministrazione, la pressione sull’Iran si è ulteriormente intensificata. Nel giugno di quell’anno, il governo statunitense ha annunciato di aver “colpito con successo” e “eliminato completamente” tre impianti nucleari iraniani, segnando l’ingresso delle relazioni tra Stati Uniti e Iran in una nuova fase di confronto militare diretto.

In sintesi, l’evoluzione delle relazioni tra Stati Uniti e Iran fino ai giorni nostri è strettamente legata alla geopolitica, agli interessi petroliferi, ai sistemi politici, all’ideologia e alle rivendicazioni storiche, ma a tutto ciò si intreccia la necessità degli Stati Uniti di mantenere l’egemonia regionale e globale.

II

Il 17 febbraio 2026, l’Iran e gli Stati Uniti hanno tenuto il secondo round di colloqui formali sul nucleare a Ginevra, in Svizzera. Nonostante i progressi concreti nei negoziati, l’attuale amministrazione statunitense ha comunque portato avanti gli attacchi militari contro l’Iran.

Qual era la motivazione di fondo? In primo luogo, questo conflitto è guidato dalla necessità degli Stati Uniti di preservare il sistema del petrodollaro e consolidare la propria egemonia finanziaria.

Dopo che il dollaro è stato sganciato dall’oro negli anni Settanta, gli Stati Uniti hanno stretto un accordo con l’Arabia Saudita, il più grande produttore mondiale di petrolio, nel 1974: gli Stati Uniti avrebbero fornito protezione militare, fornitura di armi e sostegno politico, e in cambio tutte le esportazioni petrolifere saudite sarebbero state valutate e regolate in dollari statunitensi, con le eccedenze di dollari risultanti riciclate in titoli del Tesoro statunitense.

Con l’Arabia Saudita, “capofila” dell’OPEC a dare l’esempio, altri Stati membri seguirono presto la stessa strada, utilizzando il dollaro per le transazioni petrolifere. Il dollaro è diventato strettamente legato al petrolio, creando il circolo vizioso petrolio-dollaro-Treasury. Questo circolo ha permesso agli Stati Uniti di contrarre prestiti a basso costo, sostenere ingenti deficit fiscali nel lungo periodo e mantenere saldamente il dollaro come valuta di riserva mondiale.

Prima dello scoppio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, tuttavia, il sistema del petrodollaro era sottoposto a pressioni strutturali su più livelli. Da un lato, la rivoluzione del petrolio e del gas di scisto ha garantito agli Stati Uniti l’indipendenza energetica; il Paese non dipende più dal petrolio mediorientale.

I dati della Deutsche Bank indicano che l’85% del greggio mediorientale viene venduto all’Asia, con una quota in costante aumento regolata in valute diverse dal dollaro. I principali produttori di petrolio hanno ridotto le loro riserve di titoli del Tesoro. I dati del FMI mostrano che la quota del dollaro nelle riserve valutarie globali è scesa al 56,77% nel 2025 e il sistema del petrodollaro ha mostrato uno slittamento strutturale.

Dall’altro lato, il debito pubblico statunitense è cresciuto “a dismisura”, passando da 20.000 miliardi di dollari nel settembre 2017 a 39.000 miliardi di dollari nel marzo 2026; si prevede che nei prossimi decenni gli interessi sul debito diventeranno la voce in più rapida crescita nel bilancio federale, e il debito del Tesoro statunitense ha già subito un declassamento del grado di affidabilità da parte di tutte e tre le principali agenzie di rating.

Colpendo militarmente l’Iran, gli Stati Uniti possono, in primo luogo, dimostrare ai paesi del Medio Oriente la propria capacità di proteggere la sicurezza e rafforzare le fondamenta militari del sistema del petrodollaro; e, in secondo luogo, prolungare la vita di quel sistema controllando i flussi di petrolio, poiché senza il monopolio denominato in dollari sulla struttura energetica globale non esiste il “petrodollaro” – e le fondamenta dell’egemonia finanziaria statunitense verrebbero allora messe in discussione.

Dopo lo scoppio di questo conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il leader statunitense ha affermato che “ciò che desidero maggiormente è impadronirmi del petrolio iraniano“, sottolineando l’intenzione di rilanciare il sistema del petrodollaro. Il conflitto riflette anche l’esigenza degli Stati Uniti di controllare risorse strategiche fondamentali e corridoi strategici, nonché di ridefinire il proprio assetto strategico globale.

Da quando l’attuale amministrazione statunitense è entrata in carica, si è dedicata in particolare al “mantenimento dell’egemonia a basso costo“. Fedele al credo “America First” e abituata a prendere decisioni sulla base di un’analisi “costi-benefici”, essa pone l’accento sulla concentrazione sugli interessi nazionali fondamentali e sull’evitare un eccessivo allargamento strategico.

A suo avviso, gli Stati Uniti non hanno bisogno di posizionarsi su vasta scala in tutto il mondo; devono solo controllare le risorse chiave, i siti strategici chiave e i corridoi strategici chiave per continuare a mantenere l’egemonia. Questa è la logica che permea le ripetute dichiarazioni dell’amministrazione secondo cui prenderà il controllo del Canale di Panama, acquisterà la Groenlandia e trasformerà il Canada nel 51° stato degli Stati Uniti.

L’Iran possiede la risorsa fondamentale del petrolio, si trova in una posizione strategica fondamentale e può controllare lo stretto di Hormuz, di importanza cruciale. La nuova Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti identifica i propri obiettivi strategici in Medio Oriente nel garantire che l’approvvigionamento energetico del Golfo non cada in mani ostili, nel mantenere aperto lo stretto di Hormuz e nel mantenere navigabile il Mar Rosso.

Colpire l’Iran e rafforzare la presa sul Medio Oriente è quindi un anello importante nello sforzo degli Stati Uniti per rimodellare il proprio assetto strategico globale e ottenere un vantaggio nella rivalità tra grandi potenze.

Lo scoppio del conflitto sottolinea anche l’influenza di Israele sulla politica statunitense in Medio Oriente. Israele è il più importante alleato di Washington nella regione, un perno chiave per gli interessi regionali degli Stati Uniti e un avamposto per l’egemonia regionale statunitense. Negli ultimi anni, Israele ha costantemente trattato l’Iran come una grave minaccia esistenziale, con preoccupazioni di sicurezza in forte aumento e una particolare diffidenza nei confronti delle capacità missilistiche balistiche e nucleari dell’Iran.

Washington vede l’Iran come il principale sfidante alla sua egemonia in Medio Oriente e ha bisogno dell’aiuto di Israele per rafforzare tale egemonia. Presentando il conflitto come un passo necessario per “eliminare una minaccia imminente” e “prevenire la proliferazione nucleare“, Washington sta sostenendo Israele mentre reprime l’Iran e l'”Asse della Resistenza” da esso guidato, preservando la propria supremazia strategica in Medio Oriente. Anche Israele influenza indirettamente la politica statunitense nei confronti dell’Iran.

Negli Stati Uniti ci sono circa 7,6 milioni di ebrei, una comunità che nel complesso gode di uno status sociale elevato e di un notevole potere economico e che esercita una forte influenza sulla politica americana; la sua principale preoccupazione politica è eliminare la minaccia nucleare iraniana e difendere la sicurezza di Israele.

Di conseguenza, per molti anni il discorso politico americano è stato saturo di discorsi sul contenimento e la deterrenza dell’Iran, con poche voci a favore del dialogo e della pace, e la politica di linea dura nei confronti dell’Iran è diventata la corrente dominante. In un certo senso, attraverso la rete di lobbying ebraico-americana, Israele ha svolto il ruolo decisivo di “spinta” in questo conflitto, “costringendo” gli Stati Uniti alla guerra per eliminare una volta per tutte la minaccia iraniana nei confronti di Israele.

Questi fattori si intrecciano per spingere gli Stati Uniti sulla via della guerra. L’egemonia americana è attualmente in una fase di declino e la contrazione strategica sarebbe la linea di condotta razionale. Ma l’ansia per il petrodollaro, l’ambizione per le risorse, l’intrappolamento nelle alleanze e l’impulso politico interno la spingono insieme verso l’espansione. Lo strappo tra le due è un sintomo evidente della difficile situazione egemonica degli Stati Uniti.

III

Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran dura ormai da più di un mese. Grazie alla mediazione del Pakistan e di altri paesi, gli Stati Uniti e l’Iran hanno recentemente raggiunto un accordo di cessate il fuoco temporaneo, ma l’andamento della guerra rimane altamente incerto. Combattere e fermarsi a turno, combattere mentre si negozia, diventerà probabilmente la caratteristica fondamentale della prossima fase del conflitto.

La guerra, che doveva essere breve e decisiva, si è di fatto protratta – e ha già prodotto molteplici forme di contraccolpi per gli Stati Uniti. Sul fronte economico, lanciando la guerra contro l’Iran gli Stati Uniti intendevano “spendere poco per ottenere molto”: acquisire il controllo di risorse chiave, siti strategici chiave e corridoi strategici chiave a un costo relativamente basso e trarne maggiori vantaggi economici.

Ma le stime di Washington sui costi del conflitto si sono rivelate completamente errate. All’inizio di aprile, i costi totali avevano superato i 42 miliardi di dollari. Man mano che la guerra si protraeva, gli investimenti bellici statunitensi hanno continuato ad aumentare.

Per sostenere i combattimenti, poco dopo l’inizio della guerra il Pentagono ha richiesto con urgenza un bilancio supplementare di 200 miliardi di dollari, e all’inizio di aprile la Casa Bianca ha proposto un bilancio della difesa record di 1,5 trilioni di dollari per il prossimo anno fiscale – entrambi questi provvedimenti faranno aumentare ulteriormente il debito degli Stati Uniti.

I costi nascosti a lungo termine sono ancora più consistenti di queste spese a breve termine. La professoressa di Harvard Linda Bilmes ha avvertito che l’enorme spesa attuale finirà per essere eclissata da costi ancora più ingenti, come le indennità ai veterani e gli interessi pagati per finanziare la guerra.

Mentre la spesa militare è salita alle stelle, l’aumento dei prezzi ha compresso i consumi delle famiglie e il potere d’acquisto. Nell’ultimo mese, il prezzo medio nazionale della benzina è aumentato di circa il 30%; i prezzi dell’energia, dei fertilizzanti e dei generi alimentari hanno continuato a salire, aumentando drasticamente la probabilità di una “trappola della stagflazione”. Moody’s Analytics stima che la probabilità che l’economia statunitense entri in recessione nei prossimi dodici mesi sia salita al 48,6%.

Il conflitto non ha risanato le fondamenta economiche già malconce dell’egemonia statunitense; potrebbe invece renderle ancora più fragili. Sul fronte diplomatico, il conflitto ha allentato il sistema di alleanze degli Stati Uniti e ha distrutto la credibilità dell’egemonia americana.

A differenza della Guerra del Golfo o della Guerra in Iraq, quando gli Stati Uniti mobilitarono molti alleati per combattere al loro fianco, questi attacchi militari sono stati condotti solo dagli Stati Uniti con Israele, senza consultazione con gli alleati. Dopo lo scoppio del conflitto, la maggior parte degli alleati degli Stati Uniti non ha offerto sostegno.

Regno Unito, Francia e Germania hanno esplicitamente rifiutato di partecipare agli attacchi militari o alle operazioni di scorta, e la Spagna ha impedito alle forze statunitensi di utilizzare le sue basi per colpire l’Iran. Gli alleati statunitensi del Golfo si trovano in un dilemma – dipendono dalle garanzie di sicurezza americane ma non vogliono essere trascinati nel conflitto – e la loro fiducia negli Stati Uniti è notevolmente diminuita.

Gli alleati dell’Asia-Pacifico, come la Corea del Sud, si sono lamentati del fatto che gli Stati Uniti stiano ritirando i sistemi di difesa anti-missile e le forze lì presenti per sostenere la guerra in Medio Oriente. Elizabeth Saunders, ricercatrice presso la Brookings Institution, sostiene che la guerra con l’Iran eroderà ulteriormente la fiducia degli alleati nell’affidabilità strategica degli Stati Uniti e, in ultima analisi, danneggerà la posizione e l’influenza internazionale degli Stati Uniti.

Sul fronte strategico, il conflitto ha messo a dura prova le risorse strategiche statunitensi e potrebbe lasciare Washington nell’impossibilità di avanzare o ritirarsi. Secondo la nuova Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, gli Stati Uniti cercano di impedire alle forze ostili di dominare il Medio Oriente e le sue risorse di petrolio e gas e i relativi punti nevralgici di trasporto, evitando al contempo di essere trascinati in una costosa “guerra senza fine” nella regione.

Ma allo stato attuale delle cose, lo Stretto di Hormuz è stato bloccato dall’Iran; gli Stati Uniti temono di ripetere gli errori commessi in Iraq e in Afghanistan e non possono accettare la realtà che i loro obiettivi non possano essere raggiunti, il che li lascia in una situazione di stallo.

Nel frattempo, la guerra non ha raggiunto i suoi obiettivi principali di “distruggere la capacità nucleare dell’Iran” o di “cambiare il regime“; al contrario, ha spinto l’Iran ad accelerare il suo programma nucleare, ha aggravato l’insicurezza di molti altri paesi e ha ulteriormente peggiorato la situazione della sicurezza regionale.

“L’America è diventata un’egemonia predatoria. Una politica coerente di egemonia predatoria causerà il declino dell’influenza globale dell’America – gradualmente, e poi all’improvviso“, afferma il professore di Harvard Stephen Walt. In quanto grande potenza, gli Stati Uniti sono ossessionati dalla ricerca e dal mantenimento dell’egemonia, impegnandosi in attività di sovversione e infiltrazione e scatenando guerre alla minima occasione.

Il risultato è portare il caos in Medio Oriente, danneggiare se stessi e nuocere alla comunità internazionale. Ricorrere alla forza in ogni occasione non dimostra la propria forza. La Cina si è sempre opposta all’egemonismo e alla politica di forza in tutte le loro forme e si è opposta all’ingerenza negli affari interni di altri paesi.

Le grandi potenze dovrebbero comportarsi come tali: dovrebbero difendere l’equità e seguire la retta via, contribuendo con maggiore energia positiva alla pace e allo sviluppo in Medio Oriente. La Cina ha sempre sostenuto che tutte le parti dovrebbero tornare al tavolo dei negoziati il prima possibile, risolvere le divergenze attraverso un dialogo paritario, lavorare per la sicurezza comune e ripristinare al più presto la pace e la stabilità in Medio Oriente.

* Direttore dell’Istituto di Studi Americani, parte degli Istituti Cinese di Relazioni Internazionali Contemporanee. L’articolo è stato pubblicato su Qiushi, periodico bimestrale di teoria politica edito dal Comitato centrale del Partito Comunista Cinese.

23 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO