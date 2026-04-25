Prefazione: Nelle ultime 24 ore (scrivo la mattina del 20 aprile 2026, in Asia), la marina statunitense ha intercettato una petroliera iraniana. Gli iraniani hanno risposto aprendo il fuoco contro navi americane. La retorica da Washington e Teheran si è intensificata mentre continua il rafforzamento militare americano nel Golfo Persico. Il secondo round di colloqui a Islamabad è “ora sì, ora no” e sui social media circolano bozze di possibili “termini di un accordo di pace”.

Alcuni osservatori liquidano i negoziati come una messa in scena, sostenendo che gli USA stanno semplicemente riprendendo fiato in preparazione al secondo round della guerra. Altri sostengono che gli USA non abbiano altra scelta che accettare la realtà che l’Iran è emerso come un grande stato e che un grande compromesso sia necessario — e prima è, meglio è.

Questo saggio esplora le dimensioni del dibattito attuale e lo inquadra in una più ampia cornice ispirata a Braudel. La posta in gioco, suggerisco, è definita dalla domanda: la realtà materiale può imporre la razionalità a Washington più velocemente di quanto il fanatismo e la paura dell’umiliazione possano prolungare il “dignitoso intervallo”?

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Mentre il cessate il fuoco dell’aprile 2026 nel conflitto iraniano si sfalda sotto un blocco navale statunitense pienamente attuato nel Golfo Persico, nuovi aumenti delle truppe e controminacce iraniane di ampliare le interruzioni nello Stretto di Hormuz, due quadri interpretativi rivali dominano l’analisi del momento presente. La “trappola dell’escalation” di Robert Pape diagnostica l’escalation orizzontale americana come un dono controproducente a un avversario resiliente.

L’analista Anusar Farooqui (altrimenti noto come @policytensor) ribatte che queste stesse mosse costituiscono una contrattazione armata finalizzata a un grande compromesso che riconosca la vittoria strutturale dell’Iran.

Entrambe le prospettive si concentrano sull'”evento” a breve termine. Per contestualizzare questo dibattito, mobilito il metodo storico tripartito di Fernand Braudel e vi aggiungo un taglio termoeconomico: l’evento (la cinetica immediata della guerra), la congiuntura (i cicli di medio termine della transizione di potere) e la longue durée (i ritmi strutturali profondi e biofisici).

Solo annidando l’evento all’interno di questi strati più profondi si cristallizza la domanda aperta: la realtà materiale può imporre la razionalità più velocemente di quanto il fanatismo e la paura dell’umiliazione possano prolungare il “dignitoso intervallo“?

La trappola dell’escalation di Pape, affinata attraverso decenni di studio sulla coercizione dal Vietnam al Kosovo, identifica uno schema ricorrente. L’escalation incrementale di una potenza superiore — attacchi decapitanti, campagne di precisione, interdizione navale, ecc. — non riesce a estorcere concessioni politiche decisive, mentre invita la parte più debole ad ampliare portata e durata. I successi tattici diventano passività strategiche.

Nella guerra del 2026 contro l’Iran, gli attacchi iniziali del 28 febbraio da parte di USA e Israele avrebbero dovuto ripristinare l’equilibrio regionale; invece, la rappresaglia iraniana ha orizzontalizzato il teatro al collo di bottiglia del Golfo e alle proxy.

I travagliati colloqui di Islamabad (11-13 aprile) e la successiva applicazione del blocco esemplificano la trappola: ogni nuova leva di pressione alza semplicemente la posta, genera ripercussioni nei mercati petroliferi (manipolati tramite annunci e interventi del Tesoro) ed erode la credibilità stessa che Washington cerca di ripristinare.

Farooqui offre un’alternativa basata sulla teoria della contrattazione. Non si tratta di intrappolamento, ma di diplomazia coercitiva sotto costrizione. L'”arma di Hormuz” iraniana non può essere disarmata a un costo accettabile; il suo arsenale asimmetrico a basso costo le garantisce una superiorità di resistenza.

Il blocco e lo spiegamento di forze sono mosse di generazione di leva volte a estorcere un grande compromesso di consolidamento della sicurezza — garanzie di non aggressione, sollievo dalle sanzioni e accordi formalizzati sui flussi energetici — mentre entrambe le parti riconoscono l’Iran come una potenza regionale consolidata. La razionalità, implica, alla fine prevarrà perché il bilancio materiale è inesorabile. Gli USA non possono vincere e quindi devono trovare un accordo.

Il dibattito è importante. Determina se gli Stati Uniti possano ancora guidare il multipolarismo alle proprie condizioni o se debbano accettare i limiti dell’egemonia. Tuttavia, i parametri della discussione rimangono limitati dalla sua focalizzazione a livello di evento.

Braudel insisteva che gli eventi di superficie diventano intelligibili solo se collocati all’interno della congiuntura — i ritmi di medio termine dei cicli economici, degli allineamenti geopolitici e delle transizioni di potere — e infine all’interno della longue durée della geografia, del clima, della demografia e dei vincoli biofisici.

La congiuntura qui è l’atto finale del momento unipolare trentennale post-Guerra Fredda. Dal 1991 fino all’incirca alla metà degli anni 2010, gli Stati Uniti hanno goduto di una libertà d’azione senza precedenti: nessun concorrente alla pari, un sistema finanziario incentrato sul dollaro e la capacità di proiettare potenza in Medio Oriente con minime costrizioni esterne.

Le ambizioni strategiche USA-Israele nella regione — assicurarsi i corridoi energetici, neutralizzare l'”asse della resistenza” e impedire a qualsiasi attore singolo di dominare il Golfo — operavano all’interno di questo ambiente permissivo. L’invasione dell’Iraq del 2003, il contenimento dell’Iran e le ripetute operazioni israeliane contro Hezbollah e Hamas furono tutte espressioni di una superiorità unipolare.

Alcuni arriverebbero al punto di sostenere che questa mappa strategica, articolata in rapporti strategici di think tank come Paths to Persia della Brookings Institution (2009), mira in ultima analisi a neutralizzare i rivali regionali per aprire la strada alla creazione di una Grande Israele. In questo quadro, l’Iran rimane l’ultimo ostacolo.

Quell’era è ora visibilmente decaduta. L’ascesa della Cina — economica, tecnologica e militare — ha ridisegnato il rapporto di forze globale. L’iniziativa Belt and Road di Pechino, il suo dominio nelle catene di approvvigionamento di minerali critici e rinnovabili, e il suo crescente partenariato con la Russia hanno creato poli alternativi attorno ai quali il Sud del mondo gravita sempre di più.

La riemersione della Russia, accelerata dal conflitto ucraino del 2022, ha ulteriormente eroso l’assetto post-Guerra Fredda: i mercati energetici non sono più un monopolio occidentale, e la cooperazione tecnico-militare con l’Iran (droni, missili, satelliti, ecc.) ha notevolmente rafforzato le capacità asimmetriche di Teheran.

La guerra del 2026 contro l’Iran non è quindi una crisi isolata, ma una prova congiunturale di se gli Stati Uniti possano riaffermare l’egemonia sui flussi petroliferi globali e sull’architettura del petrodollaro di fronte a questa deriva multipolare più ampia. La ripetuta caratterizzazione del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov della campagna come un tentativo di punire la “Maggioranza Mondiale” per aver scelto le alternative guidate dai BRICS coglie esattamente la posta in gioco. L’evento è l’ultimo capitolo di un arco trentennale di iperestensione unipolare che incontra una contro-pressione strutturale.

Sotto la congiuntura si trova la longue durée: la termoeconomia della finanziarizzazione e il declino secolare del ritorno energetico relativo sull’investimento energetico (EROEI) negli USA.

Dagli anni ’70, il capitalismo avanzato ha subito un profondo spostamento dalla produzione industriale alla finanziarizzazione — rendita, inflazione degli asset e distacco delle rivendicazioni monetarie dal sottostante flusso di energia e materiali. Ciò ha svuotato la base industriale necessaria per un conflitto sostenuto e ad alta intensità. Parallelamente a ciò vi è la realtà biofisica del declino dell’EROEI negli USA.

I giacimenti convenzionali di petrolio che un tempo producevano rapporti energetici netti di 30:1 o 100:1 sono maturati; le fonti non convenzionali (scisto, acque profonde e sabbie bituminose) offrono rendimenti molto inferiori una volta sottratti i costi di estrazione, raffinazione e infrastrutture.

La stessa logica si applica al più ampio sistema energetico che supporta la proiezione di potenza militare: munizioni di precisione, costellazioni satellitari, gruppi d’attacco di portaerei e catene logistiche globali poggiano tutti su una fondazione di energia netta in erosione.

La finanziarizzazione maschera temporaneamente il problema attraverso debito ed espansione monetaria, ma non può abrogare la seconda legge della termodinamica. Le guerre, in questa visione di longue durée, sono in ultima analisi competizioni su chi possa sostenere più a lungo il flusso di energia e materiali.

Il problema del “dignitoso intervallo“, che ho precedentemente discusso nel contesto della guerra in corso in Ucraina, si inserisce direttamente in questa analisi stratificata. Molte, anche se non tutte, élite a Washington e nelle capitali alleate comprendono, a livello congiunturale, che la dominanza unipolare è passata. Questa è la fonte di una grande ansia da spiazzamento.

Capiscono inoltre che una guerra terrestre per disarmare l’Iran richiederebbe oltre un milione di soldati — un impegno di spedizione politicamente e logisticamente difficile, se non impossibile. Farooqui, tra gli altri, ha stimato che tali numeri siano inconcepibili, anche con una leva politicamente controversa.

Tuttavia, l’accettare le condizioni iraniane — revoca delle sanzioni, tolleranza dell’arricchimento sotto supervisione, formalizzazione di un patto di non aggressione, accettazione del controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz e rimozione delle basi americane dal Golfo Persico, ecc. — cristallizzerebbe la narrazione della ritirata imperiale.

Gli incentivi politici interni, la gestione dell’alleanza internazionale e la necessità di proiettare forza verso la Cina richiedono tutti che la sconfitta venga rinviata. L’intervallo quindi si allunga: più applicazione del blocco, più escalation retorica e più dispiegamenti performativi.

Il fanatismo intensifica la distorsione. Segmenti dell’élite di politica estera americana sono animati da un eccezionalismo millenarista che inquadra ogni conflitto come esistenziale e ogni battuta d’arresto come apocalittica. Questo non è mero nazionalismo; è una teologia civilizzativa in cui gli Stati Uniti sono l’attore indispensabile della storia, e la ritirata equivale a un fallimento morale.

L’eccezionalismo millenarista — che inquadra il conflitto come una lotta civilizzativa esistenziale o una guerra biblica, in alcune versioni, piuttosto che come un aggiustamento congiunturale — converte il dignitoso intervallo in una crociata morale. Un linguaggio apocalittico sulla sopravvivenza dell'”ordine basato su regole” o sugli imperativi della scrittura crea un cortocircuito nel feedback tra segnali materiali e politica. È più facile alimentare le fiamme che ammettere che la congiuntura unipolare si è chiusa e che la longue durée ora vincola le opzioni americane più strettamente di quanto non sia accaduto dai tempi del 1945.

Lo stesso registro retorico che un tempo descriveva Saddam Hussein o i talebani come minacce esistenziali ora descrive l’Iran come il perno di un asse che deve essere spezzato per preservare l'”ordine basato su regole”. Il fanatismo crea un cortocircuito nel ciclo di feedback tra la realtà del campo di battaglia e l’aggiustamento politico. Converte il dignitoso intervallo da un ritardo tattico in una crociata morale, rendendo le uscite razionali politicamente radioattive.

La disciplina ultima, tuttavia, arriva attraverso la termoeconomia del sostentamento della guerra — il punto in cui la longue durée incontra l’evento singolare.

Gli Stati Uniti sono entrati in questa campagna con profondità di munizioni già messe a dura prova dagli impegni in Ucraina e nell’Indo-Pacifico. Centinaia di missili da crociera Tomahawk e JASSM-ER sono stati esauriti nella fase iniziale; i tassi di produzione annuale rimangono poche dozzine o poche centinaia. Gli intercettori THAAD e Patriot sono stati ridotti a tassi che richiederanno anni per essere ripristinati. I colli di bottiglia della catena di approvvigionamento in terre rare, propellenti e microelettronica aggravano il problema.

L’Iran, al contrario, combatte sul lato a basso EROEI del bilancio che ora favorisce il difensore: i suoi droni Shahed e i missili balistici sono economici da produrre, resistenti alla dispersione e rapidi da ricostituire. Ha assorbito gli attacchi iniziali, mantenuto il ritmo di lancio e costretto l’arsenale statunitense molto più costoso a consumarsi nella difesa.

L’arma di Hormuz rimane il fatto strutturale decisivo. Chiudere o anche solo minacciare lo Stretto impone shock energetici globali immediati che gli Stati Uniti non possono neutralizzare senza un impegno terrestre di scala sbalorditiva. Le manipolazioni di mercato a breve termine attraverso i segnali del venerdì sera e del lunedì mattina di Trump, insieme agli interventi del Tesoro sui mercati, non risolvono il problema delle scorte globali in diminuzione mentre i flussi diminuiscono.

L’aumento dei prezzi e la distruzione della domanda sono due facce della stessa medaglia, che parlano di significative sofferenze economiche. Disarmare le batterie di missili costieri iraniani, le capacità di posa di mine e le forze proxy richiederebbe non attacchi chirurgici, ma un’occupazione sostenuta di terreno chiave — un’operazione che gli analisti militari stimano richiederebbe oltre un milione di soldati, anni di logistica e l’accettazione di perdite e costi che superano qualsiasi cosa vista dal Vietnam in poi.

A quanto riferito, Trump sta tentennando di fronte alle prospettive di tali perdite. E anche in quel caso, il successo non è garantito: la storia è piena di spedizioni di grandi potenze che sono naufragate di fronte alla resilienza locale e alle tattiche asimmetriche. L’arma di Hormuz esiste finché l’Iran conserva la sovranità sulla sua costa e la volontà politica di usarla. Nessuna escalation al di sotto di quell’impegno può disarmarla.

È qui che la termoeconomia diventa l’arbitro finale. Le guerre non finiscono quando una parte ottiene una “battaglia decisiva” clausewitziana, ma quando la curva di sostenimento di una parte crolla rispetto all’altra.

Gli Stati Uniti possono infliggere dolore, ma non possono farlo indefinitamente senza cannibalizzare le proprie riserve strategiche e causare maggiori perturbazioni economiche globali con effetti di ritorno sulla propria vitalità e sostenibilità economica. La volatilità dei prezzi del petrolio, l’inflazione che si ripercuote sui mercati globali e i crescenti costi opportunità rispetto alla Cina esercitano tutti pressioni sul calcolo americano e su quello degli ex alleati.

L’Iran, puntando sull’attrito e sulla resistenza, sta giocando lo stesso gioco che vietnamiti, afghani e iracheni hanno giocato prima: sopravvivere all’orologio politico della potenza più forte.

In termini braudeliani, l’evento (blocco, colloqui traballanti e aumenti delle truppe) è epifenomenico. La congiuntura (declino unipolare, ascesa della Cina, riemersione della Russia e ambizioni regionali USA-Israele in collisione con il multipolarismo) stabilisce i parametri degli esiti possibili. La longue durée (l’erosione della capacità industriale da parte della finanziarizzazione e il declino secolare dell’EROEI relativo) fornisce il soffitto biofisico che né l’ideologia né la coercizione possono violare.

L’esaurimento materiale — già visibile nei tassi di consumo di munizioni di precisione — alla fine imporrà la “razionalità”. L’unica variabile è la lunghezza del dignitoso intervallo che il fanatismo può estrarre prima che l’esaurimento imponga il nuovo accordo o che la trappola si richiuda. Il dignitoso intervallo può durare mesi o anni, il fanatismo può tenere accesi i fuochi retorici, ma il bilancio materiale è spietato. I tassi di esaurimento, i tempi di ricostituzione e la geografia irriducibile del Golfo impongono un limite invalicabile che nessuna narrativa eccezionalista può abrogare.

La storia suggerisce che l’intervallo può essere pericolosamente lungo quando dominano l’avversione alla vergogna e la nostalgia egemonica. I mostri dell’interregno sono scatenati. Eppure i sistemi biofisici non negoziano con l’ideologia. Il bilancio termoeconomico è già scritto nei rendimenti energetici netti decrescenti della base industriale, nella fragilità delle catene di approvvigionamento finanziarizzate e nella geografia del Golfo.

La domanda aperta, quindi, è temporale e la ripeto: la realtà materiale può imporre la razionalità più velocemente di quanto il fanatismo possa prolungare l’intervallo? Se gli effetti economici a catena del blocco, il visibile esaurimento delle scorte di precisione e la sostenuta contro-pressione iraniana concentrano le menti a Washington verso un grande compromesso, gli Stati Uniti potrebbero ancora estrarre un’uscita che salvi la faccia prima che la trappola si richiuda completamente.

Se l’arroganza e l’avversione alla vergogna prevalgono, il dignitoso intervallo diventerà una dimostrazione più lunga e costosa del perché l’avvertimento di Pape si sia dimostrato durevole attraverso decenni di conflitti.

In entrambi i casi, il verdetto termoeconomico è già stato emesso: l’Iran non può essere coercito alle condizioni americane senza costi che il sistema guidato dagli americani non può sopportare indefinitamente.

L’unica variabile rimasta è quanto dolore le élite americane sono disposte a infliggere alla propria società — e a quelle degli alleati, nella misura in cui compaiono anche nel pensiero di Bruxelles — prima di riconoscere i limiti che la geografia, la capacità industriale e la fisica hanno già imposto.

Che Washington lo riconosca più velocemente di quanto i fuochi possano essere alimentati determinerà se la guerra del 2026 contro l’Iran diventerà un gestibile aggiustamento congiunturale o l’ultimo capitolo di una storia di longue durée di iperestensione imperiale che incontra i limiti materiali.

I fuochi possono infuriare, ma il combustibile — sia letterale che metaforico — è finito.

* dal suo Substack

25 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO