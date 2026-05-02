Sorveglianza, Sionismo e l’Emisfero a Rete

Un’analisi ricca di spunti, anche se alquanto “complottista” in qualche passaggio, che descrive processi e progetti in corso sottostimando – anzi, quasi ignorando – la Resistenza in atto o possibile contro l’imperialismo. Importante per conoscere, insomma, non da condividere in toto. Per esercitare conoscenza e critica, come sempre andrebbe fatto…

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Gli oligarchi della tecnologia, per conto dei governi statunitense e israeliano, sono sul punto di scatenare tecnologie di intelligenza artificiale e sorveglianza sempre più avanzate (e congiunte) contro i governi e i popoli ribelli dell’America Latina.

Questo processo è stato a lungo accelerato dall’instaurazione graduale di capi di stato di destra filo-sionisti nella regione, attraverso interventi diretti, interferenze elettorali o frustrazione derivante in ultima analisi dal regno del neoliberismo in tutta l’area. Come è stato sin dai tempi di Somoza in Nicaragua e Pinochet in Cile, questi autoproclamati “nazionalisti” non sono altro che veicoli per un maggiore controllo statunitense sulle economie domestiche dei loro paesi.

Ciò che si sta formando a livello più fondamentale è un nuovo livello di simbiosi tra questi nuovi burattini e gli oligarchi tecnologici transnazionali: finché continueranno il dominio del neoliberismo, la sorveglianza di massa basata sull’IA proteggerà l’intera catena dell’autorità, dai più bassi tecnocrati fino alle vette dell’impero stesso statunitense.

L’inclusione esplicita di potenti interessi tecnocratici nel secondo mandato di Donald Trump ha riallineato le specificità dell’imperialismo statunitense verso un uso accresciuto di nuove tecnologie basate sui dati per mantenere ed espandere l’egemonia economica americana attraverso il controllo totale dell’informazione. Aziende diverse come Anduril e OpenAI godono di contratti lucrativi con l’ampio spettro delle agenzie di intelligence statunitensi allo scopo di potenziare l’egemonia americana, e molte di esse si sono già fatte le ossa non solo aiutando il macchinario della morte americano, ma anche quello israeliano.

Sarebbe difficile non menzionare Palantir di Peter Thiel e Alex Karp per quanto riguarda la sorveglianza esperta finalizzata alla sottomissione imperiale. Come se non bastasse che Palantir sia stata utilizzata sia nell’esercito statunitense che in molte altre entità governative, dalla CIA alla NSA all’ICE dal 2007, in particolare per creare modelli basati sui dati delle tattiche militari usate dai combattenti della resistenza afghana, accumulando anche migliaia dei loro campioni di DNA, l’azienda ha costantemente aumentato la sua partnership con Israele per aiutare la sua occupazione e il genocidio a Gaza.

Israele ha compreso il potenziale di mettere l’IA al servizio dei suoi obiettivi coloniali almeno dalla guerra di Gaza del maggio 2021, usando il “Progetto Nimbus” congiunto di Google e Amazon per identificare “militanti di Hamas” – che sono quasi sempre civili non correlati – per attacchi militari diretti e omicidi.

Da allora Palantir ha fornito alle IDF tecnologie di sorveglianza e raccolta dati con il duplice scopo di assicurarsi profitti attraverso il genocidio e affinare la capacità di Palantir di sviluppare ulteriormente la sua tecnologia integrata di sorveglianza e IA per qualsiasi futuro cliente.

Nonostante il diniego di coinvolgimento diretto, sistemi come “Lavender” – che assegna punteggi ai cittadini di Gaza che presumibilmente determinano la loro probabilità di diventare militanti e quindi aggiunge i loro nomi per generare “liste di eliminazione” – dipendono direttamente dalla raccolta dati basata sull’IA per una sorveglianza predittiva simile a quella che Palantir ha a lungo sviluppato e continua a sviluppare. Qualsiasi tipo di (potenziale) resistenza viene “predato” e punito con la morte di intere famiglie.

Con l’avanzare delle capacità dell’IA di armare i dati, è avanzata anche la tendenza delle grandi aziende tecnologiche a rendersi conto che non dovrebbero limitarsi allo spiegamento da parte del solo apparato bellico/di controllo americano. Non solo Microsoft e OpenAI (di cui Microsoft è il maggiore investitore) godono del patronato del Dipartimento della Difesa USA, ma il sistema di cloud storage Azure – della prima – offre alle IDF la capacità di compilare dati dalla popolazione massicciamente sorvegliata di Gaza, mentre il sistema della seconda traduce automaticamente (e spesso inventa apertamente) testi in arabo che le IDF usano per giustificare attacchi mirati contro chiunque considerino un “terrorista”.

Oracle, colosso dell’IA e dei dati, e il suo co-fondatore arcisionista, Larry Ellison, hanno acquistato TikTok e stanno già censurando le voci filo-palestinesi sull’app. Data la sua specialità nell’accumulare dati e nel dispiegarli per i fini delle IDF, sia per attacchi genocidi che per propaganda su Internet, non è affatto al di là delle loro capacità compilare informazioni su critici dell’antisionismo nell’Asia occidentale per prenderli di mira deliberatamente.

Non sorprende che Ellison sia un grande sostenitore di Donald Trump e che Oracle lavori con il Dipartimento della Difesa USA dal 2022, con Ellison che ha dichiarato di credere che ogni nazione voglia la propria “nuvola sovrana” hobbesiana per governare più efficacemente con il potere di dati accumulabili e manipolabili.

Cosa c’è di più sovrano dei dati di ogni nazione gestiti da una singola azienda?

Sebbene Elon Musk non sia più il braccio destro di Trump, la sua azienda di sorveglianza e satelliti per la raccolta dati, Starlink, gode ancora del sostegno federale e la sua aspirazione a un più grande “Tecnato Americano” continua a influenzare l’amministrazione attuale.

Questa nozione, di cui il nonno di Musk fu un teorizzatore originale negli anni ’30, cerca di stabilire un vasto super-Stato governato a tutti i livelli da esperti e scienziati incaricati di utilizzare tecnologie specializzate moderne per mantenere ed espandere più efficientemente il flusso imperiale di materie prime a buon mercato dalle aziende statunitensi in America Latina, e infine da tutto il Sud del Mondo; in sostanza, è un’intensificazione dell’attuale ordine economico mondiale centro-periferia.

Le molte “Città della Libertà” (a volte chiamate anche “Città Startup”) immaginate da personaggi come Thiel, Sam Altman e Marc Andreessen come costituenti di più ampi “Stati a Rete”, conglomerati di “città private, controllate da aziende… luoghi dove democrazia, regolamenti e tasse non si applicheranno“, sono il tessuto di questo futuro Tecnato.

Sono sistemi ottimizzati per raccogliere e trasmettere dati per agevolare gli ingranaggi del potere economico internazionale degli Stati Uniti. Sono già stati testati per anni nel massiccio apparato di sorveglianza USA e, applicati alla logica del neoliberismo estrattivo, cancelleranno ogni pretesa di sovranità delle nazioni allineate agli USA nel Sud del Mondo.

L’IA vi figura come strumento per la sua presunta efficienza, che si estende dalla brutale estrazione delle risorse naturali stesse alla trasformazione di tutti gli esseri umani rimasti in statistiche e variabili manipolabili.

Questa tecnocrazia continentale e le sue enclavi costitutive di rapina di risorse iper-ottimizzate vanno oltre un equivalente del XXI secolo di una fabbrica coloniale per diventare il fondamento di una massiccia e disumana privatizzazione di tutto ciò che si trova a sud del Rio Grande; un intero emisfero costretto in una rete sempre più sofisticata di dati militarizzati e sfruttamento iper-efficiente.

Il fascino di questa idea come massima estensione dell’imperialismo economico americano è ovvio – è un metodo per schiacciare la resistenza prima che possa persino minacciare i margini di profitto. Un super-Stato completamente automatizzato volto a soggiogare i sogni di sviluppo indipendente e autonomo dell’America Latina. Il mercato e la legge pienamente fusi sotto il controllo totale di tutti i dati personali e produttivi. Le maglie di milioni di catene saldate da 1 e da 0.

Non sorprende che i piani originali per il Tecnato concettualizzassero la sottomissione del Venezuela, e ancor meno che il rapimento di Maduro da parte degli USA sia stato reso possibile grazie ad Anthropic, azienda partner dell’IA di Palantir.

Collegato ulteriormente all’istituzione di città libere (charter cities) senza regolamentazioni è Mark Lutter, finanziato da Thiel, che ha preso di mira il Venezuela come sito per un “trasferimento di potere” favorevole ai suoi scopi dal 2018, e la speranzosa burattina americana María Corina Machado, che nel 2025 ha parlato con entusiasmo al co-fondatore di Palantir Joe Lonsdale della potenziale “opportunità commerciale da 1,7 trilioni di dollari” che attende un Venezuela senza Maduro.

Inclusi anche negli interessi specifici che si intersecano mentre il Venezuela viene portato dalla sovranità al mostruoso laboratorio del nuovo modello di conformità basato sui dati degli USA, maturo per sperimentazioni non etiche, ci sono quelli di Israele. Oltre al loro già spiegato sostegno agli oligarchi tecnologici americani e ai loro progetti, Israele cerca di trasformare l’intera regione in un immenso alleato attraverso gli “Accordi di Isacco”.

Proprio come i precedenti “Accordi di Abramo” hanno normalizzato le relazioni israeliane con gran parte del mondo islamico, allineandoli così anche più strettamente agli USA, gli Accordi di Isacco cercano lo stesso per l’America Latina.

Sono stati lanciati con il co-patronato del presidente argentino sionista e amante degli USA Javier Milei per iniziare la costruzione di legami israeliani in tutta la regione al fine di avviare “possibili progetti congiunti nella sicurezza tecnologica e nello sviluppo economico“; una proposta preoccupante, dati non solo i legami di Israele con le aziende di data mining e sorveglianza basate sull’IA, ma il loro storico sostegno materiale a molti dei regimi violenti e genocidi allineati agli USA durante l’Operazione Condor. Tali precedenti verranno elaborati quando si discuteranno le singole nazioni rilevanti.

La simbiosi è esplicita non solo in questa dichiarazione, ma nel rapimento stesso di Maduro. Il Venezuela è stato fermamente anti-USA, e quindi anti-sionista, sin dagli anni di Hugo Chávez, il che ha portato a una duratura partnership economica con l’Iran. Questo orientamento, combinato con la rottura di tutti i legami con Israele nel 2009, ha dipinto un bersaglio sulla schiena della nazione.

Oltre ad aiutare l’egemonia regionale USA, il rapimento di Maduro e la [progettata, ndr] conversione del Venezuela in una neo-colonia estrattiva, indebolirà la rete commerciale iraniana, specificamente il commercio di petrolio tra le due nazioni. Con il mercato dell’Iran per la vendita del proprio petrolio e gas raffinato che si restringe, il controllo sulle riserve totali mondiali cade maggiormente nelle mani degli USA, di Israele e del suo alleato, l’Arabia Saudita.

Questo indebolisce la leva dell’Iran sull’accesso attraverso lo Stretto di Hormuz poiché avranno meno riserve mondiali totali; la parte del leone ora giace nella rete dell’alleanza USA-Israele che ora ha un “maggiore potenziale per armare questa risorsa vitale“.

Se questo non fosse già abbastanza dannoso, Machado non solo è stata un’entusiasta collaboratrice con i colonizzatori tecnocratici degli USA, ma una sionista convinta che sostiene gli accordi di Isacco, dichiarando specificamente che il suo campo ha bisogno del “sostegno di Israele per smantellare il regime criminale di Maduro” ed è amica di Reza Shah Pahlavi, il figlio dell’ultimo Scià dell’Iran allineato agli USA che cerca di usurpare l’attuale governo iraniano per riprendere l’alleanza con USA e Israele.

Dove gli USA beneficiano, beneficia anche Israele, e viceversa. Dove l’Emisfero a Rete avanza, avanza anche la Grande Israele. E così sempre più Emisferi a Rete.

La concordanza diplomatica con gli Accordi di Isacco sta avvenendo ed è avvenuta contemporaneamente a una maggiore interferenza USA, sia attraverso la promozione di capi di stato di destra che l’adattamento di aziende tecnologiche allineate con USA e Israele. Ogni nazione in America Latina che attualmente possiede un governo di destra o sta subendo una transizione verso tale governo mostra qualche intersezione specifica in questa matrice di controllo in avanzamento.

Il numero di queste intersezioni è esploso nazione per nazione, specialmente nell’ultimo anno. Dove si trova privatizzazione o patronage delle grandi aziende tecnologiche, si trova anche l’abbraccio del sionismo.

Esaminando ogni recente caso nazionale, possiamo vedere somiglianze e differenze in come ogni matrice di interessi si è formata e specialmente come si inseriscono in questa corrente insidiosa e totalizzante dell’imperialismo statunitense. La sorveglianza è un problema che abbraccia il globo, intimamente legato alle nuove tecnologie e agli interessi economici in espansione del Nord del Mondo, nelle cui società tali apparati sono già quasi pienamente implementati e quindi pronti per un ulteriore dispiegamento.

Questa grande analisi è tanto un tentativo di comprendere gli sviluppi attuali quanto una speculazione sulle dinamiche future riguardanti questa sezione della periferia imperiale, che per secoli è stata brutalizzata da ogni nuovo metodo di controllo ed estrazione finora creato dai suoi più ricchi aggressori settentrionali.

Non è una teorizzazione definitiva di un “Emisfero a Rete” ma un riconoscimento della sua espansione osservabile e probabile dato ciò che è già accaduto nella tecnologia e nella geopolitica. Qualunque siano i limiti di questo pezzo, esso collega comunque insieme un modello reale.

Argentina

Questa vicinanza sia agli USA che a Israele ha prevedibilmente avvicinato l’Argentina alle aziende di IA e sorveglianza che operano in entrambe le suddette entità. Milei, attraverso accordi mediati dalla ministra dell’Interno sionista Patricia Bullrich, ha a lungo acquistato armi e sponsorizzato l’addestramento militare israeliano dell’esercito e della polizia argentina.

Ora più che mai, con questa cooperazione, lo stato argentino gode di contratti con Starlink e Palantir, l’ultima delle quali è ora la più radicata nell’agenzia di intelligence argentina, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La SIDE ha una lunga e sanguinosa storia di abusi che risale alla “Guerra Sporca” argentina degli anni ’70, una funzione dell’Operazione Condor, che non solo aiutò il governo militare a tracciare, uccidere e far sparire migliaia di dissidenti politici in Argentina, gestendo persino un intero campo di detenzione a tale scopo.

Con questa nuova partnership, Milei sta essenzialmente creando una versione tecnologicamente più avanzata della vecchia polizia segreta argentina dell’era della Guerra Sporca (e col tempo, squadroni della morte) al fine di imprigionare falsamente critici e oppositori che potrebbero disturbare le sue lucrose partnership con Israele e gli USA.

Il già esistente sistema di sorveglianza di massa a Buenos Aires e oltre è integrato nella SIDE, che stessa continua ad avanzare nel suo utilizzo del riconoscimento facciale basato sull’IA e di modelli predittivi guidati dai dati per minare i dissidenti argentini sotto le familiari maschere di “terrorismo” e “sicurezza nazionale”.

Con il coinvolgimento aggiuntivo dell’esercito argentino, è sempre più possibile che chiunque possa essere soggetto a un arresto improvviso basato su profili predetti costruiti a partire da dati rubati. Anche senza la piena implementazione di questa infrastruttura, vediamo già la persecuzione dei dissidenti. Solo a febbraio, un insegnante argentino ha iniziato a essere perseguito dal governo per aver criticato non le politiche di Milei, ma quelle di Donald Trump, il garante di Milei. Le sue azioni sono state maliziosamente inquadrate come “indottrinamento politico“.

In un ambiente deregolamentato e disponibile alla vendita al mondo come quello argentino, non è difficile immaginare Milei che sponsorizzi la creazione di una ìcittà della libertà’ (freedom city) dalla quale lui e i suoi simili trarrebbero profitto, protetti dall’intera potenza della moderna ed efficiente tecnologia di sorveglianza americano-israeliana. Data la longeva e dilagante tecnofilia nel governo argentino, rafforzata dall’ossessione di Milei per l’IA e per le truffe sulle criptovalute, questo potrebbe già essere un esito scontato.

Bolivia

Dopo una crisi energetica e lotte interne al partito di punta MAS (Movimento al Socialismo), la Bolivia è nuovamente scivolata in un governo neoliberista di destra. Guidato da Rodrigo Paz Pereira, il paese è stato riportato nella sfera d’influenza degli Stati Uniti, con una rinnovata apertura alla presenza statunitense nei settori militare, della sicurezza ed economico.

La Bolivia ha già ripreso le esercitazioni congiunte con la DEA (Drug Enforcement Agency) statunitense e ha ridotto le protezioni e gli investimenti interni per le sue industrie di petrolio, gas e litio. Il governo di Paz Pereira sta ora spingendo per un’iniziativa “50-50” per i primi due, con la proprietà divisa tra lo stato boliviano e le aziende straniere che forniscono tecnologia estrattiva, rimuovendo al contempo le politiche protezionistiche; qualcosa che potrebbe includere il mettere a rischio le famose saline di Salar de Uyuni per estrarne il litio.

Sotto il MAS, l’estrazione del litio era consentita solo allo Stato stesso. Queste nuove azioni di Paz effettivamente sottrarranno maggiori profitti potenziali dall’estrazione e/o dalla successiva lavorazione di queste risorse in beni dalle mani della popolazione boliviana a beneficio di imprese estere.

Paz sta già corteggiando la solita schiera di aziende di raccolta dati e sorveglianza basate sull’IA insieme a imprese estrattive straniere. Nel dicembre 2025, pochi mesi dopo aver assunto la presidenza, Paz ha decretato che Starlink avrebbe potuto utilizzare i suoi satelliti sulla Bolivia, un’azione compiuta sotto la beffarda e ironica maschera di fornire internet più veloce e “protezione dei dati e preoccupazioni per la sicurezza nazionale“.

La stessa fonte afferma che ciò sarà accompagnato dalla costruzione di data center di proprietà di Amazon e Oracle.

Proprio mentre la Bolivia stabilisce legami con aziende sioniste, ha anche già ripristinato i legami con Israele stesso, un’inversione della ferma posizione internazionale filo-palestinese e anti-sionista del governo MAS. Una dichiarazione ufficiale dal sito web del governo boliviano che illustra questo ripristino cita una decisione approvata dagli USA per la cooperazione tra Bolivia e Israele nell'”aprire le porte a nuovi flussi di conoscenza, tecnologia e cooperazione tecnica“.

Di fronte a una popolazione a maggioranza indigena che formava la base del governo MAS e che continua a fronteggiare il ritorno delle politiche neoliberiste, Paz sa di dover formare un’alleanza con tutte le entità che condividono i suoi interessi. Dietro la retorica della “modernizzazione” della Bolivia si cela la stessa logica di erosione della sovranità sotto le spoglie della sicurezza e del progresso.

Mentre la Bolivia si avvicina alla sottomissione tecnologica USA-Israele, possiamo vedere che una garanzia di governo vale molto di più per questo nuovo regime delle vite sia dei boliviani che dei palestinesi. Un ritorno all’arricchimento del XX secolo dell’élite prevalentemente creola custodita da occhi nel cielo e tentacoli intrecciati da uno e da zero.

Cile

L’elezione di José Kast in Cile rappresenta una brusca svolta a destra rispetto al precedente governo di blando centrosinistra di Gabriel Boric. Kast, ammiratore dichiarato di Augusto Pinochet e figlio impenitente di due nazisti, è destinato a seguire le sue orme come servitore fedele del neoliberismo sostenuto dagli USA in questa nazione.

Oltre alle sue posizioni reazionarie riguardo ai diritti degli immigrati e delle persone transgender, Kast e la sua squadra di economisti alla Chicago Boys stanno pianificando diverse misure economiche ostili sulla scia di Pinochet, tra cui l’innalzamento dell’età pensionabile e il taglio delle tasse sulle società.

Sempre in coerenza con la sua adesione all’eredità di Pinochet e la sua ammirazione per i nazisti, Kast è anche un ardente sionista [sottolineiamo che ormai nelle analisi di livello internazionale non si ci ferma più a notare la contraddizione teoricamente assoluta tra nazismo e sionismo, come se l’Olocausto non fosse mai avvenuto, ndr].

Citando le simili e fragili preoccupazioni di “sicurezza nazionale“, Kast ha giurato di rafforzare i legami con Israele, invertendo il graduale allontanamento di Boric dall’entità sionista genocida; un’indicazione sul fatto che Israele probabilmente assisterà la repressione statale proprio come fece con Pinochet negli anni ’70 e ’80, fornendo al regime armi e aiutando nell’operato di una “polizia di tipo gestapista“.

Come dimostrazione di ostilità verso la comunità palestinese cilena, forte di 400.000 persone, Kast, con l’influenza iper-sionista dell’argentina Patricia Bullrich, ha definito il Cile “il paese più antisemita dell’America Latina” e ha enfatizzato l’inesistente minaccia di Hezbollah per il paese come pretesto per probabilmente perseguitare critici e gruppi anti-sionisti e di sinistra nel suo prossimo mandato.

Già lo Stato cileno sta inventando una realtà di “insicurezza” imminente e disastrosa per giustificare il suo governo, con chiunque possa essere potenzialmente allineato contro Israele equiparato a un nemico dello stato cileno. Guardando indietro agli anni ’70, non è difficile vedere come questa definizione di “nemici” si estenderà mentre la popolazione cilena verrà inevitabilmente spinta ulteriormente nella povertà e radicalizzata contro le forze USA-Israele che sostengono Kast.

Non si sa bene quali e quanti Kast abbia con le aziende della sorveglianza, a parte qualche contatto indiretto che potrebbe essere accertato con una rinnovata prossimità economica a USA e Israele. Un’eccezione, tuttavia, è Starlink di Elon Musk. Musk ha mostrato il suo sostegno a Kast twittando “¡Felicidades!” (Congratulazioni!) quando quest’ultimo è stato eletto.

Il Cile ha da allora acquisito una connessione con Starlink, che fungerà indubbiamente da appoggio per i crescenti piani di Kast per criminalizzare i gruppi di opposizione anti-sionisti e il suo “Piano Inesorabile” di deportazioni e incarcerazioni di massa. In virtù di questo patrocinio, Kast può già vedere il ruolo che i dati militarizzati giocheranno nel suo pericoloso regime.

Il Cile si sta configurando come un rinnovato avamposto neo-coloniale sionista, così come lo era sotto Pinochet. L’isteria sul terrorismo e l’antisemitismo sono solo un paio delle dita nel pugno repressivo di Kast. Attraverso la connessione di Musk con altri venture capitalist e miliardari della tecnologia negli USA e in Israele, potremmo vedere la creazione di un terreno più fertile per nuove città startup (start-up cities) che potrebbero sempre più dominare la società cilena in un apparato di sorveglianza robusto e senza regolamentazioni in modo mostruoso, di cui Starlink è solo uno dei beneficiari che agisce per proprio interesse.

Come tale, l’aumentato potenziale per una forte resistenza regionale anti-sionista e anti-capitalista è sotto rinnovata minaccia di soffocamento.

Ecuador

Lo spostamento ulteriore a destra dell’Ecuador sotto il miliardario Daniel Noboa sta già manifestando il suo rinnovato vassallaggio economico agli Stati Uniti. In un palese tentativo di vanificare un voto del 2025, in cui gli ecuadoriani avevano respinto l’istituzione di qualsiasi base militare statunitense nel paese, Noboa ha da allora avviato esercitazioni militari con gli Stati Uniti sul suolo ecuadoriano con il pretesto di combattere le dilaganti bande di narcotrafficanti.

Ciò ha già portato a severi coprifuoco per gli ecuadoriani nelle province costiere e potrebbe aprire la porta a ulteriori violazioni delle libertà civili che hanno già caratterizzato il mandato di Noboa.

Noboa ha anche spostato fermamente l’Ecuador verso Israele, affermando che la collaborazione nei settori militare, della sicurezza e della tecnologia è “necessaria” non solo per una presunta azione contro i narcotrafficanti ma “come opzione per investimenti, commercio, produzione e crescita“.

Il presidente ecuadoriano filosionista si è persino spinto fino a istituire un ufficio diplomatico a Gerusalemme e a ritirarsi dal Comitato delle Nazioni Unite per l’Esercizio del Diritto Inalienabile del Popolo Palestinese (CEIRPP).

Queste azioni servono a posizionare l’Ecuador sempre più verso l’asse israelo-statunitense che sta attirando progressivamente l’America Latina negli Accordi di Isacco, che a loro volta probabilmente ne rafforzeranno i legami commerciali con tutte le entità coinvolte.

In quanto miliardario neoliberista ed erede della Noboa Corporation (nonché proprietario di due società offshore), la più grande azienda di spedizioni di banane dell’Ecuador, Noboa può vedere che è nei suoi migliori interessi di classe trovare il suo posto nella risorgente sfera imperiale statunitense.

Negli interessi politici di Noboa c’è anche il consolidamento dei servizi di intelligence e sorveglianza. In una presidenza afflitta da proteste e opposizione interna, senza dimenticare la questione dell’instabilità economica interna a causa del peso dei narcotrafficanti, la continuità di Noboa come presidente è precaria. Oltre alla presenza militare esplicita degli Stati Uniti e alle ambizioni di un maggiore coinvolgimento israeliano, il governo Noboa si è assicurato il potenziamento del suo apparato di intelligence.

Come parte della “Legge Organica sull’Intelligence” del giugno 2025, il nuovo Sistema Nazionale di Intelligence (SNI) nel governo ecuadoriano può ora intercettare chiamate telefoniche, analizzare dati civili in tempo reale e richiedere informazioni sulle telecomunicazioni dei dipendenti privati dalle aziende senza alcun mandato o consenso di un tribunale. La legge è stata giustificata come un modo per combattere “la sicurezza in crisi“.

L’Ecuador ha anche iniziato a lavorare esplicitamente con Palantir allo scopo di monitorare il suo servizio doganale tramite la Corporazione Nazionale delle Telecomunicazioni (CNT), la cui gestione più ampia dei dati delle telecomunicazioni personali e organizzative è anche nelle nuove mani dell’apparato di sorveglianza di massa del SNI.

Non c’è ancora stata conferma che Palantir sia stata formalmente integrata nel SNI, ma Noboa ha chiarito le sue intenzioni di integrare l’IA in generale nello stato ecuadoriano sia per la “governance” che per “aumentare la produttività“. Noboa ha persino dato credito all’idea che l’IA potrebbe aiutare a riscrivere la Costituzione dell’Ecuador.

Il nuovo governo reazionario sta cogliendo ogni opportunità per trarre vantaggio dalla multiforme crisi del Paese. Le vecchie tutele costituzionalmente sancite per l’ambiente si stanno erodendo rapidamente, così come le libertà civili per tutti, dagli indigeni amazzonici – le cui terre sono costantemente minacciate dall’estrazione – al più grande partito di opposizione dell’Ecuador.

Lentamente ma inesorabilmente, la sovranità dell’Ecuador viene erosa da questa nascente rete di sionisti tecnofili e ipercapitalisti sia dentro che fuori i suoi confini. Mentre Noboa e i suoi alleati tecnocratici continuano a usare la crisi e il tradimento del suo popolo per consolidare i suoi privilegi da burattino, vedremo un groviglio sempre più complesso di potere e tecnologia che trasformerà l’Ecuador ancora di più in un sito di estrazione per l’impero emisferico degli Stati Uniti.

Ogni scusa per estendere la sorveglianza e la dipendenza è un altro passo verso la sottomissione più efficiente e totalizzante.

Honduras

La nazione centroamericana dell’Honduras ha avuto la storia più lunga con l’Emisfero a Rete come antagonismo materiale; infatti, lo stadio iniziale di questo sforzo estrattivista internazionale è iniziato lì, anni prima della famigerata Próspera.

Le basi per la sottomissione forzata dell’Honduras ai tecnocrati USA-Israele furono gettate nel colpo di stato del 2009 sostenuto dagli USA, in cui il moderato di sinistra Manuel Zelaya fu rovesciato dal neoliberista Porfirio Lobo Sosa. Sosa iniziò a disfare molte delle riforme di Zelaya, il che portò a enormi quantità di proteste pubbliche e indignazione che il nuovo governo represse brutalmente.

Il regime di Lobo iniziò a considerare qualsiasi critica alla sua legittimità come una minaccia, e così per il resto del suo mandato furono commessi numerosi abusi dei diritti umani, tra cui la morte di almeno 7 giornalisti, 10 civili e centinaia di aggressioni derivanti dalla repressione delle proteste e dalla punizione di giudici dissidenti.

Lobo fu in grado di intimidire sufficientemente la magistratura honduregna e consolidare il potere per rendere più facile dichiarare nemici interni e silenziare i critici che erano contrari alle sue politiche economiche e di sicurezza, e per estensione a quelle degli Stati Uniti, una delle quali fu la modifica della costituzione per consentire lo sviluppo di “zone economiche speciali”.

Un tale cambiamento fu possibile solo dopo che Lobo sostituì i giudici della corte suprema honduregna, che inizialmente avevano trovato incostituzionale questo emendamento. Con un nuovo potere arbitrario concesso allo Stato, polizia e militari incaricati di proteggere il presidente e i loro interessi interni e internazionali radicati, la strada verso uno “stato di massima sicurezza” era già stata battuta.

Ancora prima della sua elezione, l’ex presidente e narcotrafficante – ora graziato – Juan Orlando Hernández supervisionò l’ulteriore degradazione dell’Honduras in una neo-colonia governata dalla tecnologia, sia attraverso il traffico di droga che con la piena implementazione della sorveglianza di massa.

Sotto il mandato di Lobo, Hernández usò la sua autorità come presidente del congresso honduregno per approvare una serie di leggi e rafforzò i suoi legami sia con gli oligarchi tecnologici statunitensi che israeliani. L’originale “Legge sulle Intercettazioni” del 2012 diede alla polizia il permesso di ascoltare le telecomunicazioni con totale impunità, e dopo essere salito alla presidenza nel 2014, Hernández implementò pienamente un vasto apparato di sicurezza che includeva l’uso sia della tecnologia IA di Palantir che dei metodi di tracciamento e collazione di dati digitali dell’azienda israeliana Cellebrite; questi, tra i prodotti e i servizi di altre aziende di sorveglianza, servivano a “monitorare chiunque minacciasse di esporre i misfatti (del suo governo di Hernández)… e ad assicurare la presa del governo di Hernández su un fiorente traffico di droga“.

L’indifferenza degli Stati Uniti di fronte a queste azioni sviluppate dai loro partner geopolitici e commerciali diceva molto su come loro stessi traessero beneficio dalla repressione di massa. Tegucigalpa ospita il Comando Sud degli Stati Uniti (SOUTHCOM), e aziende come Chiquita Banana e Cuyamel hanno a lungo tratto enormi profitti dalla terra e dalla manodopera honduregna. L’Honduras, quindi, ha un’immensa importanza strategica ed economica per gli Stati Uniti, e l’autonomia dei suoi abitanti non è un pensiero preso minimamente in considerazione.

L’unica autonomia per cui il governo di Hernández aveva qualche preoccupazione, tuttavia, era l’autonomia del capitale tecnologico straniero e senza regolamentazioni. Nel 2017 supervisionò la piena implementazione della legge sulle “zone economiche speciali” e da essa nacque la fondazione della famigerata città charter Próspera sull’isola di Roatan.

Finanziata da Thiel, Andreessen e Pronomos Capital (fondata dal vero e proprio nipote di Milton Friedman), Próspera è la città startup/della libertà prototipica, un parco giochi senza tasse, alimentato da criptovalute e IA per ricchi tecnofili senza responsabilità verso nessuno. Indubbiamente sta lavorando 24 ore su 24 per connettere ulteriormente lo stato di sorveglianza honduregno a quelli di Stati Uniti e Israele. Pronomos Capital, sotto Thiel, ha da allora finanziato Praxis, il fascistico “primo Stato a rete del mondo“, che cerca di costruire dozzine di città startup simili a Próspera dalla Groenlandia alla Nigeria.

Próspera esiste solo per promuovere gli interessi dei grandi broker di dati tecnologici, il cui profitto dipende pesantemente dall’appoggio ufficiale di Stati Uniti, Israele e dei loro regimi fantoccio latinoamericani. La “città” non è che un avamposto di controllo che “sfrutta terra e manodopera contro i migliori sforzi di uno stato per esercitare la sua sovranità“, mentre continua a minacciare il benessere della gente locale di Roatan, che è composta per lo più da afro-honduregni anglofoni e dal popolo Garifuna, meticci neri e indigeni.

Molte persone sono già state sfollate, centinaia di altre minacciate. Questi gruppi hanno paragonato l’espansione di Próspera alle appropriazioni coloniali di terra che sconvolgono le loro economie tradizionali, minano la loro autonomia e danneggiano l’ambiente locale, con una donna locale che ha già scoperto collegamenti tra l’esistenza senza regolamentazioni di Próspera e la diffusione del traffico di droga a Roatan.

Dall’elezione della sinistra Xiomara Castro nel 2022, sia il governo honduregno che i residenti di Roatan – come Vanesa Cárdenas e Luisa Connor – hanno lavorato per porre fine a Próspera. Ciò è culminato nell’abrogazione della legge originale dell’era Lobo-Hernández che aveva permesso la fondazione di Próspera, sebbene i sostenitori della città startup abbiano poi fatto causa al governo honduregno per 12,3 miliardi di dollari, “quasi il doppio dell’intera spesa pubblica dell’Honduras nel 2022“.

Questi sforzi contro un’integrazione forzata più profonda nell’Emisfero a Rete, almeno da parte del governo honduregno, sono stati da allora fermati con l’elezione molto controversa (la descrizione più generosa possibile) di Nasry Asfura nel 2025.

Nonostante sia di origine palestinese, Asfura è un sionista che si avvicina sia agli Stati Uniti che a Israele, preferendo coltivare legami commerciali neo-coloniali con entrambi a spese non solo dell’honduregno medio, ma anche delle migliaia di palestinesi etnici entro i suoi confini.

Gran parte del sostegno ad Asfura è venuto anche da Peter Thiel, che insieme a Trump e al recentemente graziato Hernández, comprende l’utilità di un altro sionista che non disturberà né il progetto Próspera, né il SOUTHCOM, né l’espansivo stato di sorveglianza honduregno.

Paraguay

Come i suoi predecessori, anche il presidente del Paraguay Santiago Peña è un filosionista che cerca di mantenere la sua nazione e il suo popolo saldamente nella sfera neoliberista USA-Israele. Peña è completamente coinvolto negli Accordi di Isacco e, riprendendo una vecchia ambizione del presidente del 2018 Horacio Cartes, ha trasferito l’ambasciata israeliana in Paraguay da Tel Aviv a Gerusalemme.

Il prosternamento diplomatico del presidente paraguaiano si è spinto persino a contrastare il caso di genocidio del Sudafrica contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia, dichiarando che le accuse “sono al di fuori dell’ambito di applicazione della Convenzione sul Genocidio“.

I legami generali del Paraguay con le grandi aziende tecnologiche sono stati finora limitati. Nessuna fonte pubblica ha indicato contratti con Palantir, città startup o il volo di satelliti Starlink. Tuttavia, Peña ha notoriamente ospitato l’ex primo ministro britannico Tony Blair lo scorso anno sul tema di “tecnologia, innovazione e buon governo“.

L’omonimo istituto di Blair (TBI) ha compiuto sforzi con il miliardario di Oracle Larry Ellison per “dedicarsi alla vendita di tecnologia ai governi” allo scopo di raccogliere dati, un’azione già intrapresa dalla partnership congiunta TBI-Oracle con il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito allo scopo di “unificare i dati pubblici“.

In una nazione così afflitta da sionismo governativo e disuguaglianza come il Paraguay, specialmente nelle aree rurali a maggioranza/pluralità indigena, dove l’85% di tutta la terra arabile del paese è posseduto dal 2,5% della popolazione, le offerte di incorporazione di Blair ed Ellison sono altamente allettanti. Data la sua morsa su diversi media come TikTok e Paramount, Ellison avrà un’altra opportunità di accedere ai dati di milioni di persone per silenziare qualsiasi dissenso anti-sionista, e quindi anti-USA.

Il ruolo neo-coloniale nascente del TBI nell’amministrare “zone economiche speciali” a Gaza come parte del “Board of Peace” di Trump mostra anche una motivazione per collaborare con il governo sionista del Paraguay, non solo per usare la raccolta massiva di dati per soffocare qualsiasi resistenza o dissenso ovunque nel mondo, come con Ellison, ma per incorporare eventualmente il Paraguay in un futuro sito di estrazione tecnocratica.

Indipendentemente da ciò, questa relazione più stretta con Israele e gli Stati Uniti ha aperto la porta al Paraguay per sviluppare il proprio apparato di sorveglianza “nuvola sovrana” basato su IA e dati, e quindi diventare un altro anello di una rete avversaria e in espansione mondiale.

Perù

La continua crisi politica del Perù ha visto 8 presidenti diversi in un decennio. Questo processo è stato accelerato dall’ascesa di Dina Boluarte dopo aver gettato sotto un autobus l’ex presidente Pedro Castillo con il sostegno degli Stati Uniti. Il suo governo di destra neoliberista era ostile alla classe lavoratrice in generale e apertamente omicida verso la base di Castillo, composta da Quechua e Aymara nel sud del Perù, che la polizia e l’esercito hanno massacrato a dozzine nelle città di Ayacucho, Puno e molte altre durante grandi proteste.

Solo da questi eventi possiamo vedere la relazione del Perù con Israele. Ogni vittima del massacro di Ayacucho del 2022 è stata colpita da proiettili NATO da 5,56 mm del fucile d’assalto Galil, un modello israeliano in uso nell’esercito peruviano da molto prima di Boluarte. Un nuovo accordo con Israel Weapon Industries è stato stipulato l’anno successivo, nel 2023.

Prima di essere messa sotto impeachment nel 2025, Boluarte ha anche fatto un accordo tra la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) del Perù e Elbit Systems di Israele, nota per la creazione di droni usati sia per scopi di sorveglianza che offensivi, regolarmente impiegati per spiare e uccidere palestinesi, oltre che per artiglieria.

Questo contratto da 60 milioni di dollari è il primo del suo genere in America Latina e persino il Times of Israel e Globes hanno notato con compiacimento che questo dimostra “un’espansione strategica di Elbit Systems in America Latina“. Questi stessi articoli notano anche il potenziale pericolo sia per gli attivisti indigeni che per quelli filo-palestinesi con questa nuova tecnologia di sorveglianza nelle mani del governo peruviano.

Boluarte ora è affondata, ma i suoi successori, José Jerí e poi José María Balcázar, non hanno invertito nessuna delle sue precedenti scelte politiche riguardo a Israele. Hanno invece continuato a mantenere questo precedente accordo militare mentre ne stabilivano di nuovi con gli Stati Uniti, portando il Perù a essere dichiarato “un importante alleato non-NATO” per quanto riguarda la “cooperazione in difesa, sicurezza e tecnologia“.

La maggior parte di queste azioni è stata intrapresa da Jerí, che nel 2025 ha accettato di lasciare che truppe statunitensi in servizio attivo si stazionassero e si muovessero in Perù con una capacità aumentata e nel 2026 ha accettato un accordo da 1,5 miliardi di dollari per espandere la base navale di Callao con un importante contributo dei militari statunitensi. Si è ipotizzato che questa mossa sia stata decisa per permettere agli Stati Uniti di competere con il porto commerciale di Chancay, parzialmente di proprietà cinese.

A parte l’accordo con Elbit, non ci sono informazioni riguard o menoo a qualsiasi partnership tra il Perù e Palantir, o qualsiasi altra azienda di sicurezza privata USA-Israele. Con questo in mente, il continuo riconoscimento di Israele da parte del Perù e il loro patrocinio del suo commercio di armi potrebbe garantire loro un maggiore accesso a partnership con le suddette aziende, per non parlare della probabile continua cooperazione in intelligence con il SOUTHCOM.

Mentre il Perù entra in una nuova elezione piena di fascisti, come Keiko Fujimori – figlia dell’ex dittatore Alberto Fujimori che come suo padre è un ardente neoliberista, alleato degli USA e, per procura, sionista – i dissidenti che sostengono un Perù sovrano o l’anti-sionismo probabilmente continueranno a subire una repressione statale sempre più sofisticata.

Anche senza gli ultimi ritrovati nella raccolta di dati tramite IA, lo stato peruviano ha nuovi strumenti per mantenere se stesso e la sua amministrazione neo-coloniale del suo popolo. Inoltre, sebbene non ci siano piani per una città startup lì, il Perù sembra destinato a continuare a essere uno stato estrattivo sempre più efficiente per gli Stati Uniti e un attivo agente regionale per conto di Israele, pienamente integrato negli Accordi di Isacco e nello sfruttamento più o meno tecnocraticamente ottimizzato.

Forse non tutti i suoi dati economici sono soggetti ai capricci degli oligarchi tecnologici USA-Israele, ma i dati di coloro che si oppongono probabilmente diventeranno ulteriormente armi contro di loro. Ciò che accadrà dopo le elezioni deve essere osservato attentamente. Sappiamo che l’integrazione politica nell’Emisfero a Rete e l’integrazione economica/digitale in esso non sono poi così distanti.

Nota: Il testo originale si concludeva con una nota a piè di pagina che è stata tradotta come segue:

1 Va notato alla luce del blocco da parte dell’Iran dello Stretto di Hormuz combinato con il vantaggio nella guerra contro Stati Uniti e Israele, questa strategia non sta funzionando per gli USA, Israele e i loro alleati delle monarchie del Golfo. I prezzi del petrolio e di altri beni di prima necessità come i fertilizzanti sono aumentati vertiginosamente e stanno causando scompiglio nell’economia statunitense. Questa è ancora una situazione in evoluzione.

* da Substack

2 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO