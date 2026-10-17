Bilancio generale del “governo progressista” spagnolo, un’analisi critica /2

La prima parte è stata pubblicata qui.

Politica in materia di immigrazione

In materia di immigrazione, il legislatore ha combinato un discorso propagandistico sulla “migrazione sicura, ordinata e regolare” con la più ampia regolarizzazione straordinaria selettiva degli ultimi due decenni e, al contempo, il rafforzamento dei meccanismi di controllo, l’esternalizzazione verso il Marocco e la Mauritania (in quest’ultimo caso, addirittura con carceri per migranti dotate di culle per neonati), e il persistere di decessi, abusi e privazione di libertà.

Il Regio Decreto 316/2026 ha aperto un periodo di presentazione delle domande dal 16 aprile al 30 giugno 2026 per coloro che si trovavano nel territorio spagnolo prima del 1° gennaio 2026, con almeno cinque mesi di permanenza. Sono state presentate oltre 1,17-1,2 milioni di domande, ben al di sopra della stima iniziale di 500.000.

L’autorizzazione concessa è di un anno di soggiorno e lavoro, al termine del quale occorre richiedere la conversione in un’autorizzazione ordinaria o una proroga eccezionale. La misura esclude coloro che sono arrivati dopo il 31 dicembre 2025, le persone con precedenti penali, i beneficiari di protezione temporanea (principalmente ucraini) e coloro che avevano già un permesso in vigore; in totale, circa 340.000 persone sono state escluse dalla regolarizzazione.

Inoltre, il governo ha eliminato la procedura accelerata di regolarizzazione per migliaia di cittadini venezuelani in seguito al sequestro del presidente Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti e al cambio di leadership a Caracas.

Caminando Fronteras ha documentato 3.090 persone decedute o scomparse nel 2025 mentre tentavano di raggiungere la Spagna (1.906 lungo la rotta delle Canarie, la più letale) e 1.317 vittime tra gennaio e maggio del 2026. Tutte sono morte nel tentativo di entrare in modo non sicuro, in assenza di canali per migrare in sicurezza.

Nonostante il calo degli arrivi, la mortalità relativa è aumentata: sulla rotta delle Canarie si è passati da 14 decessi ogni 100 arrivi nel 2025 a 21 nel 2026. Amnesty International ha documentato 22 casi di tortura o trattamenti crudeli attribuiti a membri delle Forze Armate spagnole in seguito all’afflusso massiccio dello scorso luglio a Ceuta.

Nel 2025 sono state eseguite 3.398 espulsioni, il 12% in più rispetto al 2024 e il dato più alto degli ultimi cinque anni. Nel 2024 sono state ricoverate nei CIE 1.863 persone, il 70% delle quali per semplice soggiorno amministrativo irregolare, e quasi la metà non è stata rimpatriata.

La rete «CIEs No» e il SJM hanno denunciato i ricoveri e le espulsioni di persone che stavano richiedendo la regolarizzazione, denunciando il «razzismo di Stato». Le tragedie di El Tarajal (2014) e Melilla (2022), con decine di migranti morti e una persistente impunità istituzionale, condividono lo stesso schema di ricorso alla violenza, rimpatri immediati e assenza di responsabilità penali. Ciò evidenzia inoltre che questo sistema è rimasto in vigore durante il mandato di Sánchez, nonostante le indagini e le denunce delle organizzazioni per i diritti umani.

Una valanga di casi di corruzione ai vertici del PSOE

Numerosi casi di corruzione hanno attraversato la legislatura da cima a fondo, portandola sull’orlo del baratro. Lo scorso 22 giugno, la Corte Suprema ha condannato all’unanimità l’ex ministro José Luis Ábalos a 24 anni e 3 mesi di reclusione e il suo ex consigliere Koldo García a 19 anni, 8 mesi e 1 giorno per associazione a delinquere, corruzione, malversazione e traffico di influenze.

I fatti accertati includono l’assegnazione irregolare di 13 milioni di mascherine a Puertos del Estado e ADIF alla società Soluciones de Gestión, legata all’intermediario Víctor de Aldama; una remunerazione mensile di 10.000 euro per le «spese fisse» di Ábalos e Koldo tra ottobre 2019 e giugno 2022; l’assunzione irregolare di due “conoscenti” dell’ex ministro e dell’ex segretario all’Organizzazione del PSOE in aziende pubbliche; e contratti di locazione con opzione di acquisto di abitazioni a Madrid, Marbella e La Línea collegati a operazioni quali il salvataggio di Air Europa o una licenza per gli idrocarburi. Víctor de Aldama è stato condannato a 4 anni e 6 mesi, ma il tribunale ha sospeso l’esecuzione della pena in ragione della sua collaborazione qualificata. La sentenza sottolinea il «grave deterioramento della fiducia dei cittadini».

Anche Santos Cerdán, ex segretario all’Organizzazione del PSOE e altro uomo di fiducia di Sánchez, è indagato nel filone relativo ai lavori pubblici del caso Koldo per presunta associazione a delinquere, traffico di influenze e corruzione, con profitti superiori a 300.000 euro a suo favore e a favore della sua famiglia; è stato posto in custodia cautelare il 30 giugno 2025 ed è stato rilasciato il 19 novembre 2025 dopo 142 giorni, con misure cautelari. È indagato anche nel caso Leire (“fogne del PSOE”) per la presunta finanziamento di un complotto politico volto a ostacolare procedimenti giudiziari che riguardavano il Governo.

Di conseguenza, l’UCO ha fatto irruzione nella sede federale del PSOE a Ferraz il 20 giugno 2025 per clonare l’account di posta elettronica di Cerdán e, il 27 maggio 2026, nel corso di un’operazione durata dalle 12 alle 14, ha sequestrato un’agenda nera con la scritta «Santos Cerdán gennaio 2025 – maggio 2025», un’agenda rossa con il logo del PSOE, 68 fogli manoscritti, un MacBook Air e due dischi rigidi da 5 TB, e ha avuto accesso ai libri contabili del 2024 e del 2025.

I rapporti dell’UCO individuano l’origine dei fondi e dei mezzi logistici del presunto complotto proprio all’interno del PSOE, e la parte civile ha chiesto l’incriminazione del partito in quanto persona giuridica per corruzione, traffico di influenze, riciclaggio, finanziamento illegale e malversazione.

Begoña Gómez, moglie del presidente, è sotto processo con giuria popolare per traffico di influenze e malversazione, insieme alla sua ex consulente Cristina Álvarez. David Sánchez, fratello del presidente, è stato condannato nel luglio 2026 a 9 anni di interdizione dai pubblici uffici per prevaricazione amministrativa presso la Diputación di Badajoz.

Álvaro García Ortiz, ex procuratore generale dello Stato, è stato condannato nel dicembre 2025 a 2 anni di interdizione, a una multa di 7.200 euro e al risarcimento di 10.000 euro per divulgazione di segreti, la prima condanna di un procuratore generale in epoca costituzionale.

José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Governo, è stato indagato a maggio in qualità di presunto leader di «una struttura stabile e gerarchizzata di traffico di influenze» in relazione al salvataggio di 53 milioni di euro da parte della SEPI a favore di Plus Ultra, con commissioni stimate fino a 1,95 milioni di euro e perquisizioni nel suo ufficio in cui sono stati rinvenuti gioielli del valore di oltre 1,3 milioni di euro. È la prima volta dal 1978 che un ex presidente del Governo è indagato per corruzione.

Energia: “ transizione ” sotto il peso dell ’ oligopolio, un grande blackout senza spiegazioni e fermi industriali per mancanza di sostegno

Nel settore energetico, il parlamento ha accelerato lo sviluppo delle energie rinnovabili sia a livello di dichiarazioni che di capacità installata, ma non ha smantellato l’oligopolio elettrico (Iberdrola, Endesa e Naturgy) né ha garantito una transizione equa.

Il Grande Blackout del 28 aprile 2025 ha lasciato senza corrente l’intera penisola iberica per ore, causando tra i 5 e gli 8 decessi e perdite stimate tra gli 800 e i 4.500 milioni di euro. A un anno di distanza non si registrano ancora dimissioni né revoche: Beatriz Corredor è ancora alla guida di Redeia e Sara Aagesen al Ministero. La CNMC ha avviato decine di procedimenti sanzionatori, ma il silenzio istituzionale e l’opacità sui dati relativi agli impianti privati sono stati denunciati come strategia di elusione.

Bruxelles ha avviato un procedimento nei confronti della Spagna per la mancata presentazione tempestiva del piano aggiornato di preparazione ai rischi elettrici. Proprio quest’anno, Red Eléctrica ha attivato il Servizio di Risposta Attiva alla Domanda (SRAD) un numero record di volte (la decima proprio oggi, 6 ottobre), ordinando all’industria di interrompere i processi a causa di «un alto tasso di indisponibilità termica e una bassa produzione da fonti rinnovabili».

Le grandi società elettriche hanno continuato a registrare utili milionari: nel 2025, Iberdrola, Endesa, Naturgy e Repsol hanno superato i 12.400 milioni di euro di utile netto (+11%). Iberdrola è stata in testa con 6.285 milioni; Endesa, 2.198 milioni; Naturgy, un record di circa 2.023 milioni.

El Salto e Público denunciano che l’oligopolio ricatta con tagli agli investimenti se non vengono migliorati i rendimenti, mentre blocca o indebolisce le imposte sugli utili straordinari e frena la democratizzazione del sistema. La legislatura ha lasciato bollette instabili e costose, il rischio di blackout e un settore soggetto a interruzioni, mentre l’oligopolio consolida i propri margini di profitto.

Allo stesso tempo, mentre Pedro Sánchez finge di “opporsi a Trump”, la dipendenza energetica della Spagna dagli Stati Uniti si è consolidata: nel 2025, lo Stato spagnolo ha importato 111.660 GWh di GNL statunitense, l’ l 30% del totale, il doppio rispetto al 2024, e 9.334 milioni di tonnellate di greggio, il 15,2% del totale, mantenendo gli Stati Uniti come principale fornitore di petrolio e raggiungendo cifre record nelle importazioni dagli Stati Uniti.

Di conseguenza, questa legislatura ha lasciato in eredità bollette instabili, il rischio di blackout e un’industria soggetta a fermi produttivi, mentre l’oligopolio spagnolo e le aziende energetiche statunitensi consolidano i propri margini.

Amnistia sul « proc é s » per salvare la legislatura

L’amnistia relativa al “procés” catalano è stata un altro dei punti delicati dell’insediamento di Sánchez dopo le elezioni del luglio 2023. La Legge Organica 1/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (BOE) l’11 giugno 2024, è stata negoziata come condizione sine qua non con Junts per Catalunya (guidato da Carles Puigdemont) e l’ERC per ottenere i voti necessari.

Il Governo l’ha presentata come strumento di «distensione» e «convivenza», ma dalla sinistra extraparlamentare e dai movimenti indipendentisti e antirepressivi è stato sottolineato il suo carattere di merce di scambio politico per sostenere la legislatura, senza affrontare alla radice il trattamento esclusivamente giudiziaro del conflitto né la repressione strutturale.

La norma concedeva l’amnistia per gli atti legati al processo indipendentista tra il 2011 e il 2023 (referendum del 1° ottobre, dichiarazione unilaterale, proteste, ecc.), inclusi sedizione (già abrogata), disobbedienza, disordini pubblici e, in linea di principio, malversazione di fondi pubblici quando collegata al procés. Ha beneficiato centinaia di persone (manifestanti, funzionari di medio livello, ecc.), ma la sua applicazione ai massimi responsabili è rimasta bloccata per oltre due anni.

La Corte Suprema (Sezione penale), con sentenze del luglio e settembre 2024, ha escluso il reato di malversazione a carico dei leader condannati nel 2019 (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva) e degli imputati in contumacia (Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig). Ha sostenuto che vi fosse stato «arricchimento personale» poiché erano stati utilizzati fondi pubblici senza attingere denaro dalle proprie tasche.

Questa interpretazione restrittiva ha mantenuto in vigore le pene di ineleggibilità dei condannati e i mandati di arresto statali nei confronti degli esiliati, impedendo il ritorno di Puigdemont quasi nove anni dopo la sua partenza per il Belgio nel 2017. La resistenza della Corte Suprema ha generato un conflitto istituzionale aperto. Gli interessati hanno presentato ricorsi dinanzi al Tribunale Costituzionale, fino a quando, lo scorso 6 ottobre, l’Aula plenaria del TC (con una maggioranza progressista di 7 voti contro i 5 del settore conservatore) ha accolto il ricorso dell’ex assessora Dolores Bassa.

La sentenza del presidente Cándido Conde-Pumpido ha annullato le ordinanze della Corte Suprema, ha dichiarato che quest’ultima aveva violato i diritti fondamentali fornendo un’interpretazione “estensiva e contraria allo spirito e alla finalità” della legge, e ha ordinato di applicare l’amnistia al reato di malversazione “in via preferenziale e urgente”.

La dottrina si estende agli altri leader (Junqueras, Turull, Romeva, Puigdemont, Comín e Puig). Pochi minuti dopo, il giudice istruttore Pablo Llarena ha revocato «con effetto immediato» i mandati di ricerca, cattura e arresto nei confronti di Puigdemont, Comín e Puig.

L’ordinanza chiarisce che non dichiara ancora l’amnistia piena né estingue la responsabilità penale (in attesa della notifica formale della sentenza del Tribunale costituzionale e di nuove pronunce della Corte Suprema), ma elimina il rischio immediato di arresto.

Puigdemont può tornare in Spagna; il suo entourage parla di un ritorno «imminente ma certo», possibilmente dopo le elezioni anticipate del 29 novembre. La risoluzione del TC arriva nella fase finale della legislatura, dopo le elezioni anticipate indette da Sánchez (motivate proprio dal rifiuto di Junts dei decreti sull’edilizia abitativa).

Il presidente rivendica l’amnistia come «politica di distensione avallata dal TC e dalla Corte di giustizia dell’UE», ma rifiuta di incontrare o farsi fotografare con Puigdemont «in periodo elettorale». Junts ed ERC celebrano la sentenza come una sconfitta della «strategia dei poteri pubblici» che ha ritardato l’approvazione della norma; settori della sinistra radicale e antirrepressiva la interpretano come una chiusura rinviata e condizionata di una misura nata come un pedaggio parlamentare per il PSOE.

Pertanto, diversi settori critici della sinistra sostengono che l’amnistia non sia stata né una conquista della mobilitazione popolare né una riparazione integrale della repressione del 1° ottobre e dei giorni successivi, bensì il prezzo pagato dal PSOE per governare con il sostegno della borghesia catalana.

La sua applicazione è rimasta incompleta per quasi tutta la legislatura a causa della resistenza dell’apparato giudiziario, generando uno scontro istituzionale tra Corte Suprema e Tribunale Costituzionale che si è risolto solo alla vigilia delle nuove elezioni. Mentre si negoziava e si ritardava la misura di grazia per i leader del «procés», veniva mantenuta la «Legge del bavaglio», si inaspriva il Codice Penale contro la povertà e si intensificava la repressione dei movimenti sociali.

Uguaglianza

La legislatura del PSOE-Sumar si è autoproclamata “la più femminista della storia”, ha ripristinato il Ministero per la Parità sotto il controllo del PSOE e ha mantenuto il discorso sul “progresso dei diritti”. Ma tra le parole e i fatti c’è una bella differenza: secondo l’Indagine annuale sulla struttura salariale dell’INE (dati 2024), le donne hanno percepito in media 26.904,90 euro all’anno contro i 32.057,55 euro degli uomini, con un divario del 16,1% (circa 5.150 euro di differenza) che interrompe undici anni di lievi cali e registra un aumento rispetto al 15,7% del 2023.

Altre metodologie (CCOO, EPA) collocano il divario addirittura intorno al 20%, di cui oltre la metà è spiegata dalla sovrarappresentazione femminile nel lavoro a tempo parziale (il 22% delle lavoratrici dipendenti contro il 7% degli uomini) e nei settori a bassa retribuzione (assistenza, settore alberghiero, commercio, servizi). Le lavoratrici continuano a costituire la maggioranza dei percettori del salario minimo interprofessionale (SMI) e dei lavoratori precari.

Neanche i femminicidi in ambito domestico si sono arrestati: nel 2025 sono state registrate 46 donne uccise (una ogni 7-8 giorni) e tre minorenni uccise per violenza vicaria; nel 2026, a un trimestre dalla fine dell’anno, si contano già 40-41 vittime di questa tipologia, il ritmo più alto dal 2023, con l’Andalusia che ne concentra circa il 30% e tre agenti della Guardia Civil tra gli autori dei delitti del 2026 fino ad oggi: due agenti in servizio hanno ucciso le proprie compagne o ex compagne con l’arma di servizio all’interno delle caserme, mentre un terzo ex agente, in pensione, ha strangolato la nuora. Il totale cumulativo delle donne uccise per mano dei propri partner o ex partner dal 2003 supera le 1.380. Circa il 70% dei casi del 2026 non era stato preceduto da una denuncia.

Lo scandalo dei braccialetti “anti-violenza” è stato uno degli ultimi esempi più gravi che evidenziano il divario tra il discorso e la realtà del “governo progressista”. Il sistema Cometa, che in teoria avrebbe dovuto proteggere le vittime di violenza di genere, ha subito malfunzionamenti nella geolocalizzazione che hanno permesso agli aggressori di avvicinarsi alle vittime, il servizio si è interrotto e le batterie avevano un’autonomia effettiva di una settimana e mezzo, mentre le specifiche indicavano sei mesi.

Queste carenze erano state segnalate dal Difensore del Popolo nel 2018, ma le autorità “femministe” non devono avervi prestato molta attenzione, finché, nel novembre 2025, un’interruzione del server durata 12 ore ha lasciato senza geolocalizzazione circa 4.500 utenti. Il Ministero per la Parità di Redondo ha «sanzionato» il consorzio Vodafone-Securitas con una multa di appena 25.285 euro.

Nonostante le carenze, il Ministero ha riproposto lo stesso consorzio per un nuovo contratto del valore massimo di 111 milioni di euro. La Corte dei conti ha rilevato «gravi carenze» nell’appalto e nel monitoraggio, concludendo che «la qualità del servizio deve prevalere sul risparmio sui costi». La Comunità di Madrid ha individuato 40 possibili casi di malfunzionamento e ha richiesto una revisione contabile indipendente.

L’ex presidente dell’Osservatorio contro la violenza domestica, María Ángeles Carmona, ha avvertito in Senato che «i braccialetti smettono di funzionare quando si bagnano» e «possono essere facilmente rimossi dall’aggressore». Il Governo ha riconosciuto che i dispositivi attuali non saranno sostituiti su larga scala, per cui i miglioramenti andranno a beneficio solo delle nuove inserzioni, mentre le vittime attuali «continueranno a utilizzare i vecchi dispositivi» nonostante gli incidenti, e alcuni maltrattatori hanno tratto vantaggio dalla perdita di prove.

Il femminismo istituzionale è diventato una risorsa elettorale del PSOE, ma la sua gestione ha suscitato critiche da parte della sinistra e dei movimenti sociali: il ministero guidato da Ana Redondo ha scelto di mantenere un profilo basso, con una paralisi legislativa (non è stata approvata la legge integrale contro la tratta), mentre la legislatura è stata invece segnata da una valanga di scandali in netto contrasto con il discorso ufficiale: le registrazioni dell’ex ministro José Luis Ábalos e di Koldo García in cui parlano senza mezzi termini di ricorrere ai servizi di prostitute.

Di conseguenza, la dirigenza di Ferraz si è vista costretta ad ampliare il proprio Codice Disciplinare e a stabilire che i membri che ricorrono alla prostituzione saranno espulsi dal partito. A ciò si aggiungono le numerose denunce interne e pubbliche contro funzionari di alto e medio livello, come Francisco Salazar (consulente vicino a Sánchez a Moncloa, il cui caso è stato infine archiviato dal PSOE), Antonio Navarro (segretario generale di Torremolinos), José Tomé (presidente della Diputación di Lugo), Toni González (sindaco di Almussafes) e Luis Fernández Rodríguez (sindaco di Belalcázar).

Come se non bastasse, si registra un fenomeno ricorrente per cui le denunce interne al PSOE «subiscono ritardi» o «scompaiono», e alcune sospensioni dall’appartenenza al partito legate a queste questioni richiedono più tempo del dovuto, causando un danno reputazionale considerevole al partito che si presenta come «punto di riferimento femminista».

Dalla sinistra extraparlamentare si avverte che la perdita di egemonia del femminismo istituzionale lascia campo libero alle narrazioni negazioniste e neomachiste della destra e dell’estrema destra, che avanzano sui social e tra i giovani, erodendo culturalmente le conquiste precedenti e rendendo difficile la mobilitazione di base.

Memoria storica

In materia di memoria storica, la legislatura ha ereditato la Legge sulla Memoria Democratica del 2022 e l’ha presentata come un passo avanti, ma la sinistra e i movimenti per la memoria documentano una politica fatta di gesti simbolici limitati, «risignificazione» dei grandi monumenti franchisti anziché il loro smantellamento, la trattenuta e la censura degli archivi dell’apparato repressivo, l’archiviazione sistematica delle denunce, il riconoscimento selettivo delle vittime del terrorismo di Stato e dell’estrema destra, il fallimento nella trasmissione educativa e i lenti progressi negli scavi delle fosse comuni della Guerra Civile e della repressione franchista.

Nella Valle di Cuelgamuros, nel novembre 2025 il Governo ha selezionato il progetto “La base e la croce”, che prevede l’eliminazione della scalinata di accesso alla basilica, la costruzione di un porticato a forma di fessura e di un centro di interpretazione sotterraneo, ma mantiene la grande croce e il culto nella basilica, con un budget di 30,5 milioni di euro e lavori previsti a partire dal 2027.

I critici memorialisti lo definiscono un «intervento cosmetico» che non neutralizza il simbolo dell’esaltazione nazional-cattolica costruito con il lavoro forzato dei prigionieri repubblicani. Al Monumento ai Caduti di Iruñea, il secondo più grande monumento franchista dello Stato spagnolo, l’accordo EH Bildu-Geroa Bai-PSN (2024) per trasformarlo in un «museo-memoriale di denuncia del fascismo» procede con i progetti finalisti «Harriak Hitz» e «Itzaletik Argira», che svuotano la cripta e modificano i portici e la cupola, ma le associazioni per la memoria esigono la demolizione totale e considerano la risignificazione una «frode».

A Santoña, nel settembre 2026 il Ministero ha ordinato la rimozione del monumento a Carrero Blanco entro sei mesi in quanto contrario alla Legge sulla Memoria Democratica, ma il PSOE locale propone di «ridare significato» all’opera (rimuovere la targa, cambiare la denominazione e mantenere il complesso architettonico), cosa che le associazioni respingono definendola «gattopardismo».

Per il resto, la Legge sui segreti di Stato del 1968 è ancora in vigore; il progetto di legge sulle informazioni classificate, approvato nel luglio 2025, stabilisce termini di declassificazione automatica fino a 45 anni per i documenti “altamente segreti”, prorogabili a 60, cosa che non soddisfa nemmeno il PNV e EH Bildu, perpetuando così il segreto sul GAL, il 23-F, i numerosi crimini commessi dalla polizia durante la Transizione, come il massacro del 3 marzo e i Sanfermines del 1978, tra molti altri che hanno causato 200 morti tra il 1975 e il 1982.

L’Archivio Generale del Ministero dell’Interno continua a custodire sotto chiave decine di migliaia di scatole provenienti dall’ex Ministero degli Affari Interni, venendo meno all’obbligo di trasferire la documentazione risalente a oltre 30 anni fa all’Archivio Generale dell’Amministrazione; i ricercatori denunciano ritardi di oltre un anno, la mancanza di una sala di consultazione, cataloghi incompleti e censura sistematica; dopo una consegna parziale, rimarrebbero ancora trattenute oltre 70.000 scatole.

Nel febbraio 2026 quattro relatori delle Nazioni Unite hanno inviato una comunicazione al Governo esprimendo «grave preoccupazione» per l’archiviazione sistematica di almeno 18 denunce relative a crimini commessi durante il franchismo e la Transizione, e hanno sottolineato che la Spagna viola gli obblighi internazionali, poiché il diritto internazionale non ammette né la prescrizione né l’amnistia per i crimini contro l’umanità.

Nel campo dell’istruzione, uno studio pubblicato sulla Rivista di Educazione (2025), condotto su un campione di 3.591 studenti che hanno completato la scuola secondaria, rivela che l’84% degli istituti non menziona la lotta antifranchista, il 42% degli studenti afferma che la repressione franchista non è stata affrontata nemmeno in modo indiretto, il 77% non ha ricevuto una formazione adeguata sulla repressione e solo il 28% identifica il franchismo come una dittatura fascista. I ricercatori denunciano un «memoricidio» che, per omissione, legittima la narrativa franchista e favorisce l’ascesa dell’estrema destra.

Novanta anni dopo il colpo di Stato militare fascista del 1936, si stima che tra le 114.000 e le 130.000 persone scomparse con la forza continuino a giacere sepolte, collocando lo Stato spagnolo al secondo posto nella classifica mondiale, sebbene la Legge sulla Memoria Democratica dell’ottobre 2022 stabilisca giuridicamente che la ricerca, la localizzazione e l’identificazione delle persone scomparse costituiscano «una responsabilità diretta e finanziaria dello Stato spagnolo», consentendo formalmente l’attuazione di piani di esumazione di massa con fondi pubblici. Nel frattempo, intere generazioni continuano a invecchiare e a morire senza aver riesumato i resti dei propri familiari.

Paralisi legislativa e di bilancio

La paralisi legislativa e di bilancio della XV legislatura non ha precedenti dal 1978. Per la prima volta, un’intera legislatura si conclude senza aver approvato nemmeno un Bilancio Generale dello Stato proprio: quelli del 2023 sono stati prorogati automaticamente al 2024, 2025 e 2026, e lo Stato spagnolo entrerà nel 2027 con gli stessi conti. Lungi dal congelare la spesa, la proroga ha generato un ricorso massiccio ad aumenti e trasferimenti di stanziamenti: dal 2024 sono stati riassegnati oltre 330.000 milioni di euro, con 52.344 milioni nel 2024, 76.944 milioni nel 2025 e 33.489 milioni fino a maggio 2026.

La spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche è aumentata del 19% nel triennio di proroga (esclusi interessi e fondi europei): lo Stato ha incrementato la propria spesa del 14% e la Previdenza Sociale del 20%, generando uno scostamento di circa 78.000 milioni rispetto alle cifre prorogate. La paralisi ha comportato una gestione opaca e discrezionale basata su soluzioni provvisorie, senza un dibattito parlamentare sulle priorità, mentre l’austerità si impone in modo velato con l’aumento dei bisogni sociali a fronte di bilanci congelati dal 2023.

Il blocco parlamentare permanente e la dipendenza da Junts hanno impedito qualsiasi progetto di bilancio e hanno portato al rifiuto di iniziative parziali. L’esempio più recente ed emblematico è la bocciatura, avvenuta in ottobre, dei due decreti sull’edilizia abitativa con i voti di PP, Vox e Junts (178-172 e 184-166), che hanno finito per mandare all’aria la legislatura.

Di fronte a ciò, si registra una perdita cumulativa del potere d’acquisto salariale, il persistere di oltre 24.500 sfratti all’anno (prevalentemente di locazioni) e un aumento del 45% degli affitti dal 2018, mentre la spesa militare è schizzata del 50% solo nel 2025 fino a superare il 2% del PIL. Le misure palliative non hanno modificato la tendenza regressiva generale né protetto in modo sufficiente i settori più impoveriti; il principale trasferimento regressivo di reddito (l’alloggio) e il riarmo hanno prevalso sulle priorità sociali, il che ha finito per esaurire il margine di manovra del governo.

Da Diario Socialista

17 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO