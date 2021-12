Una variante non fa primavera

Mentre politica e mass media alternano allarmismi e rassicurazioni sulla variante Omicron del Covid, ancora una volta la sostanza del problema – e delle sue possibili soluzioni – viene rimossa.

Il vulnus rimane quello di sempre: fare di tutto ed a qualsiasi prezzo pur di non fermare l’economia e non mettere in discussione la primàzia dei profitti privati, in questo caso quelli delle multinazionali del Big Pharma.

In tal senso, i governi dei paesi capitalisti europei stanno prendendo in esame – tardivamente – il ricorso all’obbligo vaccinale. Ovviamente tale misura riguarderebbe solo ed eventualmente le economie avanzate, mentre i paesi in via di sviluppo possono anche schiattare, di Covid in questo caso, di tutto il resto negli altri casi.

Questi due aspetti rivelano la contraddizione irrisolta e forse irrisolvibile di sistemi dominati dall’attuale classe dominante/dirigente.

Da un lato l’ultima variante del Covid – definita Omicron – conferma che se la parziale immunizzazione tramite i vaccini viene praticata massicciamente solo in alcuni paesi ma taglia fuori i paesi più poveri, le varianti del virus continueranno a riprodursi falcidiando nel frattempo le popolazione senza vaccinazioni. Va da se che continuare a garantire a Pfizer, Moderna, Johnson il monopolio privato dei brevetti dei vaccini esclude materialmente miliardi di persone dalla possibile e parziale immunizzazione vaccinale.

Ma, nonostante tale evidenza, i governi europei e Usa sia in sede Wto che Onu continuano a rifiutare ogni proposta di liberalizzazione dei brevetti privati sui vaccini che consentirebbe invece la produzione e la somministrazione anche in quei paesi che non dispongono delle risorse economiche per acquistarli.

Dall’altra in Italia e in Europa si continuano a mettere le pezze sui buchi rivelati dalla pandemia. Il tracciamento sistematico viene escluso, il potenziamento della sanità pubblica pure, le chiusure degli eventuali cluster pandemici anche. E questo nonostante le esperienze in altri paesi – soprattutto in Asia ma non solo – abbia dimostrato una maggiore efficacia nel contrasto alla pandemia anche in presenza di una vaccinazione meno intensiva di quella che vediamo in Italia.

La pandemia, o meglio, la sindemia di Covid, ha rivelato tutta la vulnerabilità di sistemi che hanno prima smantellato la sanità pubblica e poi si sono avviati verso un approccio coercitivo sulle vaccinazioni con l’unica ossessione di salvaguardare le attività delle imprese. Lo hanno fatto in piena pandemia e senza vaccini, lo stanno facendo anche con i vaccini.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti: con la stagione fredda il virus ha ricominciato a colpire duro, attenuato ma non sconfitto dalla estesa vaccinazione. E di fronte a questa variante è ricominciato il ridicolo balletto di circolari smentite il giorno dopo (vedi le scuole); di allarmi per giorni e di rassicurazioni in altri (su Omicron); di controlli anche sui mezzi di trasporto che si presentano ingestibili nelle grandi aree metropolitane perché cozzano con la pretesa di far funzionare tutto come prima e come se niente fosse; di denunce sul possibile nuovo collasso delle strutture sanitarie rimaste da ventuno mesi sostanzialmente con lo stesso personale e le stesse carenze di prima. E’ sufficiente verificarlo con qualche sondaggio nelle ASL relativamente alla impossibilità di gestire il tracciamento nelle scuole come indicato dalle circolari del Miur e dell’intero governo.

La pezza forse peggiore del buco è la vaccinazione ai bambini come ripiego per non essere riusciti a vaccinare qualche milione di adulti e anziani, con le restrizioni del green pass che diventano ogni giorno più stringenti ma non certo risolutive.

In tal senso la soluzione dell’obbligo vaccinale diventa così l’ultima spiaggia, ma proprio per il suo carattere obiettivamente coercitivo, in qualche modo segnala il fallimento delle mezze misure adottate in ventuno mesi di pandemia conclamata. Un atteggiamento indecente dovuto al fatto che gli interessi privati e dell’economia hanno dovuto prevalere ad ogni costo sul bene pubblico. Per questo è bastata una variante del virus, magari non letale, per mettere in fibrillazione l’intero sistema.

Il vero virus sono proprio i Ceo di Big Pharma, i tecnocrati e i governanti europei e statunitensi. E’ contro costoro che serve una cura da cavallo per immunizzare l’umanità.

1 Dicembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO