Il nuovo numero della rivista Contropiano. L’identità dei comunisti nel XXI° Secolo

I materiali che presentiamo in questo numero di Contropiano in formato rivista, sono il prodotto delle elaborazioni e delle discussioni maturate nel corso dello svolgimento del “Meeting Programmatico” della Rete dei Comunisti, tenuto a Roma lo scorso 1/2/3 Luglio 2022.

L’insieme delle relazioni pubblicate sono da intendersi come dei semilavorati teorico/politici suscettibili – ancora – di ulteriori arricchimenti e contributi in vista di una più avanzata e complessiva sintesi a cui è orientato – fin dalla sua costituzione – il continuo lavorio di definizione e di generale costruzione politica ed organizzativa della Rete dei Comunisti.

Il “Meeting Programmatico” dello scorso luglio è stato un tassello di un percorso di ricerca e di approfondimento collettivo che è seguito all’ultima “Assemblea Nazionale della Rete di Comunisti” (Luglio 2021) dove è stato varato un progetto di “Tesi Politiche” che sono parte dei contenuti teorici e programmatici che i compagni e i lettori riscontreranno nelle relazioni contenute in questo numero della rivista Contropiano.

Infatti l’appuntamento del “Meeting Programmatico” si è reso necessario sulla scorta del dibattito – in corso d’opera – che abbiamo colto nel periodo di discussione del progetto di “Tesi Politiche” per cui si è posta l’esigenza di “andare più a fondo” nelle questioni e negli snodi che la discussione aveva evidenziato tra i militanti e i compagni tutti.

In tal senso – per la qualità della discussione emersa durante i 3 giorni del Meeting e per un significativo interesse che abbiamo colto specie da parte di giovani compagne e compagni – tale appuntamento è stato – di fatto – un positivo momento per una maggiore definizione del nostro orientamento complessivo e di consolidamento di una moderna e più matura Identità Comunista adeguata alle complesse sfide che pone la lotta per il Socialismo del XXI° Secolo in questo scorcio della contemporaneità del Modo di Produzione Capitalistico.

Ovviamente – in continuità con uno “stile di lavoro” che costituisce un tratto caratteristico della Rete dei Comunisti – sollecitiamo a quanti riterranno meritevole di attenzione politica i materiali che offriamo alla discussione di farci pervenire critiche, suggerimenti e contributi che vanno in direzione di un arricchimento del dibattito e della necessaria, quanto indispensabile, crescita dell’autorevolezza dei Comunisti nelle dinamiche del conflitto di classe e nel complesso dell’insieme della società.

Sommario dei temi toccati:

Riflessioni e analisi sul movimento comunista del 900.

La guerra come realtà.

Imperialismo, immigrazione e lotta di classe.

Il rompicapo ambientale.

L’Unione Europea: una statualità sovranazionale (a)democratica.

Lavoro e composizione di classe

L’organizzazione comunista e la questione femminile.

Formazione: scuola e università.

A proposito di “comunicazione”

8 Febbraio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO