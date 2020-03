Il coronavirus mette a nudo le storture di un sistema da abolire

La pandemia da coronavirus che sta flagellando il mondo e l’Italia ha il pregio di mettere a nudo talune fondamentali storture di un sistema, quello capitalistico-liberista, che secondo me va abolito al più presto per garantire all’umanità un futuro.

Alcuni esempi.

In primo luogo va denunciato come la creazione di focolai e la diffusione dei virus siano legati alla distruzione degli habitat naturali attuata in tutti questi anni dal capitalismo predatorio.

Un interessante articolo di Sonia Shah su Le Monde diplomatique ci informa, fra l’altro, che il lavoro del programma statunitense Predict ha consentito di individuare “più di 900 virus legati all’estensione dell’impronta umana sul pianeta, compresi ceppi di coronavirus precedentemente sconosciuti paragonabili alla Sars”. Ovviamente il programma in questione è stato abolito da Trump che ha pure chiuso, secondo la denuncia proveniente da MoveOn, l’ufficio competente alle risposte contro le pandemie.

Viene inoltre in evidenza la follia del sistema economico basato sul liberismo, responsabile fra l’altro della devastazione dei sistemi sanitari in Italia e nel resto del mondo. La denuncia del presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Giovanni Leoni, pare estremamente chiara quando informa che gli investimenti per la salute e i posti-letto nel nostro Paese sono del tutto insufficienti.

Ciò si deve alle demenziali politiche neoliberiste seguite dagli amministratori a tutti i livelli, dal governo nazionale a quelli regionali a quelli locali. Il vangelo neoliberista del contenimento della spesa pubblica e delle privatizzazioni ha indebolito il sistema immunitario del nostro Paese come di altri.

E qui occorre fare i conti con le altrettanto demenziali politiche europee, ben impersonate di questi tempi da un personaggio apocalittico come Christine Lagarde. L’Europa è nelle mani di irresponsabili legati a filo doppio alle lobby finanziarie. Ecco perché, come messo in queste ore in evidenza dall’economista Vasapollo e dal filosofo Cacciari, il virus rappresenterà probabilmente la pietra tombale definitiva su queste istituzioni europee, da sostituire con altre ispirate a una logica totalmente differente, fermo restando che l’esigenza di coordinare le scelte e integrare gli sforzi continuerà a porsi con sempre maggiore forza, a livello europeo.

Del resto occorre notare come già oggi determinati articoli del Trattato sul funzionamento dell’Unione (122, 168, 222 ed altri) prevedano azioni comuni e assistenza agli Stati colpiti ma vengano applicati in modo palesemente insufficiente. Anche sul piano dei rapporti internazionali occorre procedere ad un riorientamento dell’Italia e dell’Unione europea nel suo complesso, tenendo conto dell’enorme peso che sta acquistando la Repubblica popolare cinese, ben evidenziato da Massimo Cacciari.

Un altro elemento di debolezza dell’attuale sistema, che va superato, è poi costituito dalla fragilità dei diritti dei lavoratori, oggi vittima non solo del contagio ma anche delle pretese vessatorie di padroni e capetti. Come denunciato dallo stesso sindaco di Bergamo, la protervia padronale nel tenere aperte le fabbriche, anche non produttrici di beni di prima necessità, ha contribuito in modo decisivo ad estendere l’epidemia.

* giurista internazionale – dal suo blog su Il Fatto Quotidiano

