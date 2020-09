Campus Biomedico, soldi pubblici per guadagni privatissimi

Simona “Pasionaria” Consoli. Una compagna… con il cuore in mano ci racconta la sua reazione all’inaugurazione del Pronto Soccorso del Campus Biomedico per la quale Zingaretti racconta orgoglioso che “ha investito 110 milioni di euro“….

****

E scrivi pure la cifra? Nicola caro, ho dedicato anni di vita a te ed ai tuoi consiglieri, anni in cui manco un grazie hai mai saputo pronunciare, ma transeat.

Ora vedere questa PUBBLICITÀ ai danni degli ospedali pubblici che hai abbandonato (il San Eugenio ad esempio) ospedale di frontiera senza macchinari (se non di 30 anni fa), senza tute, mascherine, posti letto, tamponi, beh mi fa capire che la tua idea di sanità è ben altra non solo dalla mia, ma da tutti quelli che hanno sempre creduto nel Ssn pubblico.

Ah dimenticavo, 121 mln di euro al campus, 3 milioni di euro agli altri ospedali pubblici. Manco la carta igienica hanno, manco i tendoni per il triage covid. Te lo sei fatto un giro?

Vedi Presidente Zingaretti, ti sei omologato: selfie, gomiti a gomiti, le sfide, le promesse ma ti sei dimenticato di dire che non rispondi a chi ti scrive dagli ospedali pubblici, ti sei dimenticato di dire che hai abbandonato il pubblico, che hai tradito buona parte dei tuoi ex iscritti.

Ti sei dimenticato di dire che in pieno covid avete fatto pervenire donazioni al Gemelli (del Vaticano), al Campus per i tamponi (non infierisco sulla vicenda mascherine), ma tu puoi prendere in giro tante persone. Ma altrettanto tante NO. Ricordatelo, quelli che un tempo ti votavano ed erano tanti oggi si sono accorti che li hai traditi.

È la democrazia. Prima ti votano, ma se amministri male non ti votano più.

Ti chiediamo da anni di investire nella sanità pubblica: NESSUNA RISPOSTA PERVENUTA. Un vecchio detto diceva: “a pulire la testa al somaro si spreca solo tempo e sapone”.

Ecco, tu alla sanità pubblica nemmeno questo hai dato. E ci fai pure un post. Ma chi ti segue la comunicazione? Ma chi è quel genio che scrive pure la cifra dell’investimento? Quel genio, quella mente superiore, quel demente!! Una cosa dovevi fare, alleanza con la sinistra che hai lasciato scappare, unità si chiedeva, nemmeno quello.

Adesso vediamoli ‘sti fenomeni del Campus guidati dal dio denaro. Con questo post hai sancito la tua antipolitica che arieggiava da anni, l’omologazione al privato. Complimenti vivissimi…

E poi la foto con le suorine crocerossine dice tutto. Umberto 1, Policlinico, S Camillo, S Eugenio etc, potete crepa’. Però state sereni: ora c’è il pronto soccorso del Campus. W l’Opus Dei! Daje! Aho… tutta un’altra aria eh!

Ah no… era tutta un’altra storia!

3 Settembre 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO