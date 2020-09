Campania. Il M5S “posseduto” dallo spirito berlusconiano

Abbiamo seguito con sgomento la presentazione del programma del Movimento 5 Stelle fatta oggi da #ValeriaCiarambino.

Sgomento perché sembrava essere posseduta dal #Berlusconi dei tempi “migliori”.

E non lo diciamo solo per la promessa dei 50.000 posti di lavoro, delle 20.000 case, del medico in ogni scuola e dell’infermiere in ogni famiglia – solite promesse che si fanno sotto elezioni.

Ma per il continuo e ossessivo riferimento alle imprese e agli imprenditori visti come la soluzione a ogni male. Privati a cui vengono come al solito promessi regali di ogni genere.

– Formazione professionale?

Basta con il pubblico ma sovvenzioniamo le imprese e facciamola fare a loro.

– Smaltimento illecito rifiuti?

Incentivi alle imprese.

– Lavoro femminile?

Sovvenzioniamo le imprese.

– Mancanza asili nido?

Bonus per pagare rette agli asili privati.

– Turismo?

Sovvenzioniamo i grandi gruppi internazionali per convincerli a venire in Campania.

– Agricoltura?

Sovvenzioniamo le aziende.

– Corruzione e camorra?

Mai citate.

E potremmo continuare all’infinito. Una volta i 5 Stelle erano “contro il sistema”. Rivendicavano la centralità del pubblico e la necessità di non lasciare tutto in mano ai privati. Privati che sono mossi unicamente dalla ricerca del profitto e non mirano al bene della collettività. E che in Campania sono spesso legati a doppio filo con la camorra. Ora la dirigenza dei 5 Stelle, a livello locale come a livello nazionale, è composta da una serie di servi dei poteri forti che rinnegano tutto ciò che pensa e per cui si è battuta la loro base. Per questo si alleano, al Governo come a Giugliano, Caivano, Pomigliano, con il PD e con il partito di Renzi. Alla base dei 5 stelle vogliamo dire: non rassegnatevi! Di Maio e la sua fedelissima Ciarambino hanno tradito il mandato degli elettori, ma quelle idee di rinnovamento, quei valori sono ancora attuali e noi come Potere al Popolo ce ne facciamo portatori. Venite a conoscerci, a parlare con noi, confrontiamoci. Siamo l’unica novità di queste elezioni, siamo giovani e cittadini liberi, che non devono favori a nessuno, e che per questo possono fare Controllo Popolare e politiche per tutti. Venite a trovarci: scoprirete uomini e donne come voi che non hanno mai abbassato la testa e che non si rassegnano allo squallore del presente! Il 20 e il 21 settembre vota Potere al Popolo con Giuliano Granato presidente!

11 Settembre 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO