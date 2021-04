E’ fascista chi…

Sabato scorso a Carpi (Mo) si è tenuto un presidio in solidarietà di 26 antifascisti/e sotto processo per aver cantato “Bella Ciao” in faccia ai militanti di Forza Nuova che nell’agosto del 2017 organizzarono una manifestazione di protesta contro la decisione dell’amministrazione comunale di ospitare alcuni richiedenti asilo.

Il 23 aprile prossimo ci sarà la sentenza del tribunale per i compagni/e che rischiano 15 giorni di arresto commutabili in 1.125 euro di multa per aver cantato una canzone, ancora potente, contro i fascismi di ieri e di oggi.

Contro lo slogan dello “stop accoglienza business”, che per i forzanuovisti significava solo “stop all’accoglienza”, quella sera infatti diverse anime del movimento e delle associazioni antifasciste cittadine scesero in piazza per denunciare il presidio neo-fascista in città. In molti quella sera cantarono Bella Ciao, canzone simbolo della resistenza e delle origini della città stessa, ormai simbolo internazionale dell’antifascismo popolare.

Si crearono delle tensioni che portarono un agente di polizia in Pronto Soccorso, ma dopo un mese dopo Forza Nuova ritornò in piazza, trovando nuovamente gli antifascisti a difendere la città. Per i fatti dell’agosto 2017, significativamente, vennero indagati 26 compagni/e, in base ad una legge che era stata emanata durante il regime fascista ed è tutt’ora in vigore nell’ordinamento giuridico italiano (art. 18 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), in piena contraddizione con la libertà di riunione e di espressione sancite dalla Costituzione italiana (che, semmai, a termini di Costituzione, dovrebbe essere impedite proprio ai fascisti).

L’accusa sarebbe quella di aver cantato una canzone come Bella Ciao, “per esprimere il proprio dissenso nei confronti di una manifestazione di Forza Nuova, nella quale la violenza è venuta dagli stessi dimostranti di FN, regolarmente autorizzati”.

A pochi giorni dal 25 Aprile, occorre ricordare chi siamo e da dove veniamo: antifascisti/e militanti/e sempre, contro ogni fascismo di ieri e di oggi.

Di Flavio Novara – Ass. Alkemia

E’ Fascista chi “Il fascismo è una questione tra nostalgici”

E’ Fascista chi “Non accogliere significa difendersi”

E’ Fascista chi “Se annegano, nessuno gli ha chiesto di partire”

E’ Fascista chi “La diversità culturale è solo un problema”

E’ Fascista chi “No allo ius soli” significa proteggere l’italianità

E’ Fascista chi “Ha come valore solo il profitto”

E’ Fascista chi “Il prezzo innanzitutto”

E’ Fascista chi “IO, poi IO e gli altri…chi sono?”

E’ Fascista chi “Non permette la redistribuzione della ricchezza”

E’ Fascista chi “Crede che Essere significa poter Produrre”

E’ Fascista chi “Non si batte per il collega precario”

E’ Fascista chi “Decide di processare lavoratori in lotta”

E’ Fascista chi “Guadagna sulla precarietà del lavoro”

E’ Fascista chi “Ti fa lavorare senza la tua sicurezza”

E’ Fascista chi “La donna deve stare ZITTA un passo indietro”

E’ Fascista chi “La maternità non è un problema delle aziende”

E’ Fascista chi “L’aborto va impedito”

E’ Fascista chi “Il Mobbing è un modo per risolvere il problema”

E’ Fascista chi “Lo Stalking è un diritto”

E’ Fascista chi “Revenge Porn è una gratificazione”

E’ Fascista chi “Vado a prostitute all’estero per aiutarli a mangiare”

E’ Fascista chi “L’amore tra uguali è da punire”

E’ Fascista chi “E’ un Orco”

E’ Fascista chi “Il diverso va perseguitato”

E’ Fascista chi “Vota NO a togliere i brevetti sui vaccini”

E’ Fascista chi “W i medici cubani e poi vota a favore delle sanzioni a Cuba”

E’ Fascista chi “Non interessa i morti nelle RSA perché anziani”

E’ Fascista chi “Dateci i vaccini ma solo quelli Americani”

E’ Fascista chi “In nome del debito permette la morte di una Nazione”

E’ Fascista chi “Usa il “patto di stabilita’ per ricattare una Nazione”

E’ Fascista chi “E’ solo Europa dei mercati”

E’ Fascista chi “I politici sono tutti ladri e non si parla di Politica”

E’ Fascista chi “Confonde l’Autorevolezza con l’Autorità”

E’ Fascista chi “Meglio UNO che comanda cosi’ sappiamo chi incolpare”

E’ Fascista chi “Le minoranze sono una scocciatura”

E’ Fascista chi “Le nazionalizzazioni è da comunista ma se lo fa Draghi protegge la Nazione”

E’ Fascista chi “Il privato è più efficiente”

E’ Fascista chi “Le tasse sono un furto ma lo stato deve tutelarli”

E’ Fascista chi “Prima le aziende, poi la Scuola, poi i Musei e i Teatri”

E’ Fascista chi “Il Sapere e la Scuola è una cosa per ricchi”

E’ Fascista chi “L’intelligenza è sempre del più forte”

E’ Fascista chi “Accetta di essere comandato”

E’ Fascista chi “Dominato decide di Dominare”

E’ Fascista chi “Il forte è giusto che domini sul più debole”

E’ Fascista chi “Libertà significa fare quello che si vuole”

E’ Fascista chi “La mia necessità è un mio diritto”

E’ Fascista chi “Si definisce di Sinistra e non si riconosce nello specchio”

E’ Fascista chi “Crede che la guerra sia il miglior dialogo”

E’ Fascista chi “I diritti vanno difesi SOLO fuori dai nostri confini”

E’ Fascista chi “Chiama dittatore a Erdogan ma poi gli vende le armi”

E’ Fascista chi “Incarcera i combattenti italiani in Kurdistan e resta in silenzio se muore in carcere di fame e di ingiustizia un militante Kurdo”

E’ Fascista chi “La questione Regeni è una questione tra Spie”

E’ Fascista chi “La questione Zaki è una questione egiziana”

E’ Fascista chi “Il Medio Oriente non sono affari nostri”

E’ Fascista chi “Israele è un esempio anche se non vaccina i palestinesi”

E’ Fascista chi “Il Progresso innanzitutto”

E’ Fascista chi “Difendere il pianeta è un problema economico”

E’ Fascista chi “Costruire significa profitto”

E’ Fascista chi “Il diritto alla casa è solo di chi se la può permettere”

E’ Fascista chi “La loro Religione è un valore assoluto”

E’ Fascista chi “Usa le religioni per il proprio dominio”

E’ Fascista chi “E’ ateo ma non rispetta i religiosi”

E’ Fascista chi “E’ mafioso”

E’ Fascista chi “I le periferie non sono un problema politico ed economico”

E’ Fascista chi “Si definisce Democratico e non gli importano le morti nelle carceri”

E’ Fascista chi “In nome di una divisa non riconosce più chi gliel’ha donata”

E’ Fascista chi “Da solo sta al comando”

E’ Fascista chi “Votare significa Democrazia”

E’ Fascista chi “Italiani brava gente nella nostre colonie”

E’ Fascista chi “L’errore del Duce è stato allearsi con Hitler”

E’ Fascista chi “Lo Stato Sociale lo ha inventato il fascismo”

E’ Fascista chi “Dice che non esiste più il fascismo”

E’ Fascista chi “Decide di processare gli antifascisti con leggi fasciste”

Gli altri

tutti gli altri

siamo noi

e non dobbiamo mai dimenticarlo

20 Aprile 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO