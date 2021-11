Vaccinare il mondo si può, se…

Che i vaccini a mRNA non proteggessero per un lungo periodo dopo due dosi era abbastanza ovvio immunologicamente, soprattutto senza testing, misure non farmaceutiche e senza aver vaccinato il Mondo.

Sono vaccini straordinari, ottimi per una prima ondata di protezione, ma da soli non avrebbero risolto.

Considerare i “boost” con vaccini proteici, soprattutto se RBD-based (basati sul frammento della Spike che induce gli anticorpi più neutralizzanti), è una valida soluzione, sicura ed immunologicamente intelligente.

Bisognava vaccinare il Mondo, lo abbiamo già detto, ed ora guarda caso ci sorprendiamo della variante B.1.1.529 dal Sud dell’Africa.

Terze dosi e pediatria non possono e non devono essere un tema da risolvere solo con vaccini a mRNA.

Senza distanziamento e testing, senza una imparziale divulgazione scientifica che parli del Mondo, rimanendo egoisticamente aggrappati a standard produttivi da Paesi ricchi, non penso risolveremo a breve la “pandemia”.

Ci sono diversi vaccini al Mondo che combinati tra loro aiuterebbero sia da un punto di vista immunologico che produttivo.

* da Facebook

