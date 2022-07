Kremenchug, la morte e lo squallore dei corvi

Kremenchug, la verità sulla strage al centro commerciale, dove sono morte 20 persone.

A seguire, riflessioni su “che fare” perché non si ripeta.

Il bugiardo Zelensky ha accusato la Russia, mostrando filmati di un attacco missilistico e di una potente esplosione a Kremenchug “In modo che nessuno osi ingannare … Il missile russo ha colpito di proposito il centro commerciale di Kremenchug. Volevano uccidere quante più persone possibile in una città pacifica, in un normale centro commerciale“.

Ma le immagini satellitari e la stessa ripresa della telecamera dimostrano che il colpo è stato sferrato sulla vicinissima zona industriale, e in particolare sulla ferrovia e su un deposito.

Come mai l’hanno fatto? Perché la zona industriale era passata da uso civile a uso “misto” ed in particolare proprio nella parte adiacente al centro commerciale c’era un bel deposito militare, pieno di armi e sconsideratamente pieno di esplosivi come una santabarbara. Questo, nel centro di una zona densamente abitata di una città.

Colpito l’obiettivo dal missile, purtroppo ne è risultata una tremenda esplosione e l’incendio si è diffuso al centro commerciale. Venti civili innocenti sono rimasti uccisi.

Colpa dell’esercito russo: colpire un obiettivo militare vicino a uno civile, non prevedere fosse strapieno di esplosivi. Farlo in pieno giorno.

Colpa dell’esercito ucraino: posizionare un deposito militare strapieno di esplosivi vicinissimo a un centro commerciale, in tempo di guerra.

È una guerra, appunto. Sono colpe – quelle dei militari – piuttosto relative: uno dei tanti orribili macelli che prima o poi capitano in una guerra totale.

Soltanto, per favore, non vorrei più sentirla chiamare dai russi “Operazione speciale“: è una guerra, e le “guerre chirurgiche” non esistono, lo sappiamo da sempre, la guerra in Jugoslavia ne è una prova.

Fosse stata ancora una “Operazione Speciale” gli Ucraini avrebbero pensato: non rischieranno di colpire il Centro commerciale, ficchiamo le armi e gli esplosivi proprio dietro, sono al sicuro.

I Russi invece avrebbero pensato: vediamo di colpire quel deposito in modo preciso, tanto è improbabile che sia così pieno di esplosivi da danneggiare il Centro commerciale, non rischiamo di far la figura dei macellai.

Invece è una guerra. Il deposito era strapieno di esplosivi. I russi lo hanno attaccato in quanto obiettivo militare, il resto – le vittime civili – sono “effetti collaterali” per dirla all’americana.

I Russi han fatto la figura dei macellai. Gli Ucraini, intendo i militari, perlomeno la figura degli irresponsabili. Veniamo però ai veri colpevoli.

Da qui, ragiono mettendomi nei loro panni: capire cosa passa nella testa dell’avversario (per me, che sono dalla parte della Pace, lo sono tutti).

Colpa di Putin. L’operazione speciale dura da oltre quattro mesi, Vlad, ci saremmo un po’ rotti le palle. Certo, anche a febbraio gli Ucraini erano comunque abbastanza pronti, erano in procinto di attaccare. Ma un po’ a brache calate erano, e i compagni di merende NATO e USA lo erano pure. E prima che si muovessero, blah blah a parte, c’è voluto un bel po’.

Certi imbelli e analfabeti culturali e storici qui ti paragonano ad Adolfo: vuoi che ti faccia un mini-corso su quanto ci hanno messo i tedeschi a far fuori la Polonia nel 39? Blitzkrieg, mai sentita?

Se non avessi impiegato inizialmente una parte misera delle tue forze armate (sottovalutando il nemico) e dopo un mese, massimo due, diciamo al 8 maggio anniversario della vittoria, ti fossi fermato, avessi consolidato e dichiarato “obiettivi raggiunti” (tanto, è una guerra anche a chi spara balle più grosse, come mai sentita prima), e se per caso gli ucraini contrattaccavano li abboffavi di bombardamenti, ecco: non saremmo a questo punto.

Dici che facevi una mezza figura barbina? Perché, invece, adesso, ti amano tutti? Daje, su…

Colpa di Zelensky (va beh, è come picchiare un bambino scemo): mentire spudoratamente a tutto il mondo anche stavolta, compreso il Consiglio di Sicurezza, per tentare una volta in più di trasformare la pelle dei morti ucraini in soldi e armi. O peggio.

Colpa dei media occidentali: diffondere le bugie di Zelensky come verità, vedere come è andata davvero, ma non rettificare o smentire, dimostrando di essere solo dei traduttori di veline di Ucraina, NATO e USA. E di essere dei prowar combat media.

Colpa nostra: continuare a fare il tifo per l’uno o per l’altro, non scendere in piazza per uno sciopero totale e a oltranza, fin quando la smetteranno! Il Mondo totalmente paralizzato fino a quando non cessa questa follia.

Nel primo link la prova, con video e foto inequivocabili di quel che è successo a Kremenchug.

Ma il discorso, lo scenario, è più ampio, ed estremamente preoccupante: uno statista, un leader politico responsabile, lo scrissi già quattro mesi fa, dovrebbe avere la capacità di guardare avanti, e fare una scelta molto coraggiosa e sorprendente: la scelta della PACE.

Allora vediamo: Demensky? Ahahah.

Vonderläusen? Ahahah

Stoltenberg nomen omen? Beh, il suo mestiere è un altro, mica la Pace.

Draghi e Giggino? Ahahah

BoJo? Ahahah

Erdogan, svedesi e finlandesi? Chiedere ai curdi. Ho pudore di scherzarci sopra, si preannuncia una tragedia e l’allargamento del conflitto.

Francesi e tedeschi? Si stanno parando il culo in vista dell’autunno. Con quali risultati non saprei, ma tant’è.

Biden? Guerra, quale guerra? Dove? Ho un po’ da fare in casa, scusate.

Cina, India? Welcome to Russian oil and gas, scornatevi pure tra voi, europei.

Spagna? Piccolini! Ospitano il vertice NATO, e spingono su eolico e solare.

Putin? Adesso che sto ”vincendo”? Con il fronte interno compatto come neanche Stalin nel 45?

Non ci è rimasto nessuno. Siamo rimasti soli, popolo della Terra. Dobbiamo farlo noi, dal basso. Non è impossibile: sciopero generale a oltranza, totale, contro la guerra. Piazze di tutto il mondo in rivolta. Paralisi totale. Eh, ma: “scatterà la Repressione”, dite voi, come facciamo? Rischiamo di rimetterci!

Beh, pensiamo alla frase di una criminale di guerra d’altri tempi, la Maddalena Albright, e decontestualizziamola, usandola noi: è un giusto prezzo da pagare.

Potremmo pagarne di peggiori, se non proviamo a fare qualcosa.

1 Luglio 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO