Siamo già nella terza guerra mondiale

Anche un osservatore superficiale noterà facilmente che la fine della guerra è ardua da ottenere. Certi protagonisti pensano addirittura che il meglio sia proprio continuarla: fino alla vittoria, qualsiasi cosa essa significhi. Che ciò comporti il rischio nucleare, o che costi un numero elevato di vite umane, pare non interessi molto, ogni contendente incastrato al proprio ruolo.

È perfettamente logico, non ha senso obiettare. Ed è impossibile dimostrare che mollando la presa, fosse pure a condizioni non troppo sfavorevoli, la pace sarebbe più proficua della guerra. Dunque, perché tormentarsi? Nulla è in nostro potere, nelle condizioni attuali. Che si abbia ragione o meno, ogni soluzione diversa dalla vittoria non sarà presa in considerazione dai “decisori politici”.

Infatti, pur sapendo il prezzo che verrà pagato, non si prodigano nella ricerca di una soluzione diversa da quella militare, ossia ricondurre tutta la contesa sul piano diplomatico. Dal cantore delle armi si può ascoltare solo un canto di guerra. E dunque, davvero, perché preoccuparsi? Se è destino soccombere in una guerra mondiale, si soccomberà ugualmente, qualsiasi cosa si faccia.

E poi, chi prende sul serio i richiami alla pace? Sembrano vuote chiacchiere, e forse è proprio così; sono solo utopie fantastiche che meritano di essere derise. D’altra parte, ogni epoca ha le prospettive che si merita, e in quella attuale la crisi del sistema economico e geopolitico implica prospettive sempre più vicine alla catastrofe.

Noi persone comuni, prive di potere e di riferimenti “pacifisti” organizzati, possiamo soltanto domandarci perché siamo giunti sino al punto di rottura; se l’epoca sta superando il limite oltre il quale c’è la terza guerra mondiale, diciamocelo: è anche colpa nostra.

Ci siamo abituati alle continue violazioni della legalità internazionale, alle aggressioni, ai crimini di guerra; abbiamo tollerato le peggiori nefandezze, affidandoci a un immaginario “razzista”: non solo i criminali erano occidentali, quindi nostri simili, ma si trattava anche di aggredire popoli lontani, diversi da noi, in fondo incivili.

Ora la storia ci presenta il conto.

La Russia ha imparato da noi; in confronto alle imprese di un Bush, Putin è solo un allievo maldestro. Le nostre guerre di aggressione hanno causato migliaia di vittime, la distruzione di intere nazioni, l’instabilità di regioni già martoriate; persino i referendum “farsa” – di annessione o di indipendenza, non fa differenza – li abbiamo sponsorizzati noi per primi, in Kosovo.

Noi persone comuni, cosa abbiamo fatto per impedire tutto ciò? Noi persone prive di potere, che cosa abbiamo fatto per impedire al nostro “noi” occidentale di partecipare alla rapina di risorse di altri paesi?

L’epoca attuale nasce da quella che l’ha preceduta, le sue coordinate sono le stesse; le premesse dell’invasione russa dell’Ucraina sono inscritte nell’invasione americana dell’Iraq, giacché entrambe rispondono alla stessa esigenza di spartizione del mondo.

È dato per scontato, per esempio, che la tenuta di una potenza dipenda sempre di più dalle “sfere d’influenza”, ossia dal controllo di quella filiera che comprende risorse materiali, lavoro a basso costo, rotte di merci e capitali, territori geografici, basi militari …

Il punto è che le nazioni, specialmente quelle più potenti, si contendono uno spazio sempre più ristretto, all’interno del quale diviene sempre più problematica la tenuta dei precedenti equilibri. E la guerra diviene, in taluni frangenti, l’unica soluzione possibile.

Questo sistema è criminale. E noi lo abbiamo tollerato. Guai a pensare di essere innocenti.

Ma ormai è troppo tardi. Così, dunque, volenti o nolenti, siamo obbligati a prendere in considerazione la terza guerra mondiale. Ognuno trovi le sue consolazioni, di più non serve cercare.

* da Facebook



9 Ottobre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO