A modo suo Chef Rubio ha invitato la sen. Segre al dialogo

Da docente impegnata quotidianamente con i giovani nella definizione di strategie per fronteggiare problematiche ambientali e ingiustizie sociali, chiederei volentieri alla Senatrice Liliana Segre se ha riflettuto sull’importanza del dialogo nel perseguire la lotta alle ingiustizie. Conosciamo tutti il grande impegno che la Senatrice profonde, soprattutto presso i giovani, mettendo a disposizione la propria personale testimonianza sulla Shoah.

E’ necessario ricordare e analizzare quanto è successo per contribuire alla costruzione di un’etica del rispetto. E’ necessario non voltarsi dall’altra parte per migliorare noi stessi e contribuire a migliorare il mondo che stiamo lasciando ai giovani.

Nell’ottica di voler aiutare i nostri giovani a sviluppare un pensiero libero e critico non trova, la Senatrice, particolarmente proficua l’opportunità di confrontarsi con le domande? Non trova sia sbagliato rinunciare a fare luce su aspetti spinosi e drammatici della storia contemporanea?

A differenza dei numerosi giornalisti e politici che in questi giorni hanno inviato alla Senatrice messaggi di solidarietà, privi, tuttavia, di elementi propositivi ai fini della sua personale lotta alle ingiustizie (si legga, ad esempio, l’intervento di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera del 9 dicembre’22) trovo che Gabriele Rubini, pur con i modi sgarbati e informali che lo contraddistinguono, stia invitando la Senatrice a dialogare.

Le stia offrendo una opportunità concreta di contribuire a fare chiarezza e ad agire in favore della risoluzione della questione palestinese.

Senatrice Segre, per la Sua personale storia, per la storia dei tanti ebrei che soffrono la condizione di chi, in quanto ebreo, viene automaticamente stigmatizzato quale co-responsabile della persecuzione del popolo palestinese; per le concrete possibilità che Lei ha in qualità di membro presso la “Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza” di puntare il suo sguardo, fiero, fermo e libero, sulle intollerabili sofferenze che subiscono le bambine e bambini e gli adolescenti in tutte le zone di guerra (così come anche si legge nei documenti approvati dalla stessa Commissione – Risoluzione sull’affare assegnato n.1122, Doc. XXIV-bis, n.1) e quindi anche nei territori occupati della Palestina, sono anch’io a chiederLe di non rimanere in silenzio.

*insegnante

