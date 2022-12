Perché dovremmo sostenere le proteste nei paesi attaccati dall’imperialismo?

La pagina web Truthout ha recentemente pubblicato un articolo intitolato “La sinistra può sostenere i manifestanti in Cina senza servire l’imperialismo statunitense“, con un sottotitolo che afferma che “i lavoratori cinesi e gli uiguri hanno bisogno della solidarietà della sinistra di tutto il mondo“, e in nessun punto tenta di difendere una delle due affermazioni.

L’articolo contiene commenti di Rebecca E. Karl della New York University ed è pieno di fraseologia di sinistra come “patriarcato eteronormativo” e “presa egemonica del potere bianco“, ma non c’è alcun tentativo di sostenere l’affermazione che la sinistra può sostenere i manifestanti in Cina senza essere al servizio dell’imperialismo statunitense o l’affermazione che essi hanno bisogno della solidarietà delle sinistre di tutto il mondo.

Il motivo è che queste affermazioni sono totalmente infondate. Mi imbatto continuamente in affermazioni di questo tipo e spesso le metto in discussione, ma nessuno è mai stato in grado di spiegarmi in modo logico e coerente che cosa ci guadagnano le persone di sinistra nel mondo anglosassone a mostrare “sostegno” o “solidarietà” con i manifestanti in nazioni come la Cina e l’Iran, che sono obiettivi di un cambiamento di regime da parte dell’impero centralizzato statunitense.

Nessuno è mai stato in grado di fornirmi una buona spiegazione di come la sinistra possa sostenere narrazioni guidate dalla propaganda contro i governi presi di mira dall’impero senza contribuire effettivamente a queste campagne di propaganda.

Questo perché non esiste una spiegazione valida.

E non voglio puntare il dito contro Truthout per questo; spingere la sinistra a contribuire a denunciare i governi presi di mira dall’impero è qualcosa che viene fatto continuamente dai media occidentali di sinistra.

Il mese scorso, Jacobin ha pubblicato un articolo in cui insisteva sul fatto che “la sinistra internazionale deve trovare un modo per esprimere efficacemente la propria solidarietà” ai manifestanti in Iran, e l’autrice di Shock Doctrine, Naomi Klein, ha recentemente fatto lo stesso discorso sui manifestanti cinesi.

Ogni volta che ci sono proteste in un Paese preso di mira dall’impero, ci vengono presentati gli esponenti della sinistra ufficiale che ci raccomandano di aggiungere le nostre voci al coro di protesta.

Ed è sempre per ragioni poco chiare, argomentate in modo inarticolato. Di solito viene presentato come qualcosa che la sinistra dovrebbe ritenere intrinsecamente vero, perché è presentato nel gergo della sinistra come “solidarietà”, ma nessuno chiarisce mai quali benefici reali e concreti vengano apportati ai manifestanti dei governi presi di mira dall’impero dalle espressioni di solidarietà da parte dell’Occidente, o in che modo tali benefici superino gli svantaggi negativi derivanti dal contribuire ad amplificare le condanne di un governo contro cui l’impero sta cercando di fabbricare il consenso per le aggressioni.

In generale, non spiegano nemmeno cosa intendono per “solidarietà”. Presumibilmente non intendono andare in questi Paesi e fornire assistenza pratica, altrimenti lo avrebbero detto, quindi cosa intendono? Inviare un messaggio di sostegno su Twitter con gli hashtag appropriati? Sentite la solidarietà nei vostri piedini?

Si sostiene che se le persone esprimono “solidarietà” con la loro voce e su Internet e provano sentimenti di solidarietà nelle loro parti intime, accadrà qualcosa di buono? Che cos’è questa cosa buona che accadrà? Qual è il beneficio materiale specifico che verrà fornito? Non lo dicono mai.

Potrei capire l’argomentazione se stessimo parlando di un problema che non riceve sufficiente attenzione. I diritti dei palestinesi, ad esempio, sono una questione che per generazioni è stata sia ignorata che attivamente propagandata, e gli sforzi della gente per attirare l’attenzione su di essa hanno reso molto più difficile per l’apartheid israeliano continuare con il tipo di sostegno di cui avrà bisogno in futuro.

Ma quando si parla di proteste in un governo mirato all’impero come l’Iran o la Cina, si parla di un problema che sta già ricevendo la massima copertura da parte di tutti i media e le istituzioni governative più potenti del mondo anglofono. Questo perché i media occidentali danno una copertura ampiamente sproporzionata alle proteste nei Paesi che non piacciono agli Stati Uniti, rispetto a quelle nei Paesi a loro favore.

Non si può fare finta che queste campagne di propaganda non esistano. Se vivete in uno dei Paesi membri dell’alleanza di potere centralizzata degli Stati Uniti, non potete pretendere che le vostre espressioni di sostegno e solidarietà abbiano lo stesso significato che avrebbero se provenissero da qualcuno in America Latina, Asia o Africa. Non siete gli stessi.

E voi dovete essere responsabili di questa relazione. Se vivete negli Stati Uniti o in uno dei suoi Stati membri imperiali come il Regno Unito, l’Unione Europea, l’Australia o il Canada, è semplicemente impossibile per voi prestare la vostra voce alla causa dei manifestanti nelle nazioni prese di mira dall’impero senza facilitare le campagne di propaganda dell’impero su quelle proteste. Non è possibile. O si ha un rapporto responsabile con questa realtà o si è irresponsabili.

Le sinistre occidentali che fanno di tutto per amplificare le manifestazioni che fanno parte di un’operazione di propaganda imperiale in corso hanno un rapporto irresponsabile con questa realtà.

Non stanno facendo nulla che aiuti realmente le popolazioni di questi Paesi, ma stanno assolutamente facendo qualcosa che potrebbe finire per danneggiarle. E se sono davvero onesti con se stessi, lo sanno. Ma lo fanno lo stesso, perché fanno bella figura davanti ai loro amici e ai loro sostenitori della propaganda di sinistra.

Qui di seguito un Twitter di Jacobin

@jacobin. “La Repubblica islamica dell’Iran sta affrontando la peggiore crisi di legittimità dalla sua creazione, avvenuta 43 anni fa. La sinistra può esprimere la sua solidarietà con il popolo iraniano senza dare potere ad attori imperialisti che contribuirebbero solo ad aumentare le sue sofferenze. I manifestanti iraniani meritano l’incondizionato sostegno della sinistra internazionale. La sinistra internazionale deve affermare il messaggio femminista e democratico dei manifestanti iraniani: “Donne, vita, libertà”. Se non lo facciamo, rischiamo di cedere il discorso pubblico ai neoconservatori e ai falchi liberali che useranno le manifestazioni per i loro scopi”.

Prima di lanciare bombe, lanciano narrazioni. Prima di lanciare missili, lanciano campagne di propaganda. Prima di applicare le sanzioni, attuano la gestione della percezione.

Se scegliete di aiutarli a farlo partecipando alle loro campagne di propaganda, siete complici delle loro conseguenze tanto quanto i militari che le gestiscono. Qualunque giustificazione di sinistra possiate inventare per voi stessi per spiegare perché l’avete fatto.

Questo non è un gioco del cazzo. Il mondo non è un podio su cui esibire le proprie espressioni di “solidarietà” di sinistra per ottenere like e retweet. Se vivete all’interno dell’impero, allora dovete essere responsabili del vostro rapporto con la sua propaganda. Altrimenti, sei solo un ‘imperialista da cortile’ con una storia carina su di te.

“La sinistra può sostenere i manifestanti in Cina senza essere al servizio dell’imperialismo statunitense“. No, non può. Smettetela.

* da Investigaction.net

