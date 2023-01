Brasile. La reazione non fermerà il vento del cambiamento!

A fianco di Lula e del popolo!

Da ieri pomeriggio, centinaia di ‘bolsonaristi’ hanno preso d’assalto il Parlamento Brasiliano. Dopo un’accampata si sono mossi verso la sede del potere legislativo brasiliano nella capitale, Brasilia, saccheggiandola e devastandola e irrompono anche nel palazzo del Tribunale Supremo Elettorale.

Dopo la sconfitta elettorale Bolsonaro non ha riconosciuto la vittoria di Lula ed è volato negli Stati Uniti con parte del suo entourage, chiamando ai brogli e fomentando l’ondata reazionaria di cui abbiamo visto oggi le immagini. La Polizia Militare fedele a Bolsonaro ha permesso questo assalto che ora sta venendo sedato.

In America Latina negli ultimi anni abbiamo assistito alla ripresa di un’avanzata progressista che spaventa l’imperialismo, le oligarchie locali e la reazione, tanto più in una fase in cui con la guerra e il passaggio al mondo multipolare gli Stati Uniti perdono il loro ruolo di egemonia, di “poliziotti del mondo”.

È per questo che ci opponiamo a ogni tentativo di destabilizzazione del legittimo presidente Lula, contro la reazione, perché l’avanzata progressista dei popolo in America Latina è un faro per l’umanità e noi la difenderemo.

