Nasce “Morire di pena. Per l’abolizione dell’ergastolo e del 41bis”

È nata a #Napoli, frutto del lavoro di una vasta aggregazione di realtà sociali, la piattaforma MORIRE DI PENA. PER L’ABOLIZIONE DI ERGASTOLO E 41BIS. A promuoverla una rete di gruppi e movimenti della città, ma anche realtà impegnate nel mondo della cultura e nella tutela dei diritti (come la casa editrice Napoli MONiTOR e l’Associazione Yairaiha Onlus), sindacati di base, avvocati, attivisti e addetti ai lavori dell’universo penitenziario.

Il comitato promotore ha diffuso un documento già sottoscritto da oltre sessanta gruppi e associazioni, e centocinquanta tra artisti, intellettuali, docenti universitari, ricercatori, avvocati e attivisti (in coda i nomi di alcuni tra i primi firmatari).

L’obiettivo è quello di una sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto al necessario superamento degli istituti penitenziari dell’ergastolo e del 41bis, dopo che il caso dell’anarchico Alfredo Cospito – tuttora in sciopero della fame proprio in lotta contro questi regimi carcerari – ha sollevato indignazione e ha mobilitato personalità e realtà collettive in tutto il paese.

“Fin dalla sua nascita – denuncia il documento – il 41bis si è mostrato come uno strumento di ricatto per spingere i detenuti alla collaborazione con la magistratura, fondato su pratiche di vera e propria tortura. Le condizioni inumane di detenzione previste da questo istituto si concretizzano in isolamento in celle di pochi metri quadri, limitazioni all’ora d’aria, sorveglianza continua, limitazione o eliminazione dei colloqui con i familiari, controllo della posta, limitazione di oggetti in cella persino come penne, quaderni e libri.

Un progressivo annientamento che provoca danni incalcolabili nel corpo e nella psiche dei detenuti. […] L’ergastolo, assimilabile in tutto e per tutto alla pena di morte, è invece l’istituto con il quale lo Stato prende possesso del corpo di un individuo, arrogandosi la prerogativa di decidere discrezionalmente se, come e quando restituirgliela attraverso la ‘libertà condizionale’ per ‘buona condotta’, senza che questi possa mai venire a conoscenza dei tempi e dei modi del suo eventuale rientro nel consesso sociale.

Al netto della inumanità di una punizione a vita, che cancella nell’individuo le idee stesse di ‘speranza’ e di possibile reinserimento nella comunità, l’ergastolo è incompatibile con l’idea di ‘rieducazione’ del condannato”.

«Nel corso delle prossime settimane – spiegano dal comitato promotore della piattaforma – organizzeremo iniziative di divulgazione, sensibilizzazione e dibattito nelle principali città d’Italia, perché (partendo dalla lotta di Alfredo Cospito, la cui vita è a rischio nell’indifferenza totale di governo e magistratura) il dibattito per l’abolizione degli inumani istituti di ergastolo e 41bis apra delle possibilità concrete per una riforma necessaria».

A seguire alcuni tra i primi firmatari

Artisti, personalità del mondo del cinema e della cultura, come Goffredo Fofi, Antonio Capuano, Ascanio Celestini, Pietro Marcello, Elio Germano, i 99 Posse, gli Assalti Frontali, Michele ZeroCalcare, Jorit, Alberto Prunetti, Chef Rubio, Nicola VIcidomini.

Esponenti del mondo politico come i militanti del movimento NO TAV Nicoletta Dosio, Luca Abbà e Dana Lauriola, l’ex europarlamentare Eleonora Forenza, l’ex senatrice Haidi Giuliani, l’ex consigliere regionale della Campania Francesco Maranta, l’ex consigliere comunale di Napoli Simona Molisso, i portavoce di Potere al Popolo Marta Collot e Giuliano Granato.



Attivisti e personalità impegnate nella tutela dei diritti dei detenuti come l’ex senatore Luigi Manconi, Charlie Barnao, docente delegato per il polo universitario di Catanzaro, il garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello, l’ex presidente del tribunale di sorveglianza di L’Aquila Laura Longo, la presidente di Yairaiha Onlus Sandra Berardi, il presidente di Antigone Campania Luigi Romano, padre Alessandro Santoro, della Comunità delle Piagge (Firenze).

Docenti universitari e ricercatori: Enrica Rigo, Rossella Selmini, Enrico Gargiulo, Stefano Portelli; avvocati: Flavio Rossi Albertini, Caterina Calia, Domenico Ciruzzi, Alfonso Tatarano, Paolo Conte, Gaia Tessitore; giornaliste: Maria Elena Scandaliato e Francesca De Carolis.

Sindacati di base e collettivi operai: Si Cobas Lavoratori Autorganizzati, Collettivo Di Fabbrica – Lavoratori Gkn Firenze, USB Unione Sindacale Di Base pag. nazionale, Unione Inquilini Napoli

sito internet: https://abolizioneergastoloe41bis.wordpress.com/

Per la versione integrale del documento: https://abolizioneergastoloe41bis.wordpress.com/

Per informazioni sulla piattaforma: info@abolizioneergastoloe41bis.it / Ufficio stampa: +393470048845

Per sottoscrivere il documento: sottoscrizione@abolizioneergastoloe41bis.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089907663948

Canale Telegram: https://t.me/moriredipena

27 Gennaio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO