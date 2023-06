Sull’ennesimo assassinio in mare aperto c’è il marchio dell’imperialismo occidentale

Abbiamo aspettato qualche ora prima di esprimere la nostra rabbia contro l’ennesima tragedia annunciata al largo della costa del Mediterraneo.

Abbiamo aspettato qualche ora prima di esprimere in nostro cordoglio in sostegno alla disperazione delle centinaia di fratelli e sorelle deceduti, dispersi, sopravvissuti o in lacerante attesa di avere notizie dei propri cari. Oggi, come le tante altre volte accaduto ieri, e sappiamo che succederà domani, se nulla cambierà davvero.

Abbiamo atteso qualche ora per ascoltare con attenzione le parole del governo italiano e delle istituzioni europee sul caso.

Parole ancora una volta e una volta di più di odio sottinteso, di mercificazione dei corpi sulle traiettorie dello scambio, di “cost-benefit analysis” sulla vita dei migranti. Di opportunismo politico davanti alla morte. Di indifferenza umana dinanzi la tragedia.

Ma noi “odiamo gli indifferenti”, come diceva un grande intellettuale di questo paese. E i morti non sono tutti uguali. Mai come in questi giorni emerge in Italia questa difficile verità.

Ma “ognuno piange i suoi”, e allora noi oggi ci stringiamo attorno alla nostra comunità colpita e sappiamo che più forte è il colpo, maggiore deve essere la resistenza, più grande sarà la rivincita.

Noi sappiamo che la causa ultima di quel cimitero a cielo aperto che è divenuto il Mediterraneo è l’imperialismo occidentale e il fascismo dei confini targato Unione europea. La destabilizzazione della Libia, l’estremismo islamico, la crisi climatica, l’assassinio dei leader popolari, Frontex. Nulla nasce in Africa, tutto ha effetti in Africa.

Noi sappiamo che chi scappa dal proprio paese è perché nel proprio paese la vita è diventata insostenibile, e allora si deve partire per cercare fortuna altrove.

L’immigrazione non è bella. Emigrare è spesso una necessità, non una scelta. Noi non chiediamo la carità. Noi vogliamo rispetto per la nostra dignità di donne e uomini, per le nostre tradizioni, per le nostre culture, per le nostre terre.

Noi vogliamo rispetto per i nostri diritti, quelli di cui l’Occidente si riempie la bocca, quelli che toglie quotidianamente anche ai propri cittadini, quelli che dice di voler esportare all’estero. Anche se la sola cosa che esporta oggi sono armi e povertà.

Guerra, depredazione, sfruttamento. Tutti frutti dell’ingerenza euroatlantica perpetrata nei secoli sulla nostra terra, sui nostri corpi, sulle nostre menti, sul nostro futuro. L’ennesima tragedia del Mediterraneo, forse la più grande degli ultimi 30 anni, è solo l’ultimo effetto della barbarie del capitalismo applicata alla circolazione della merce umana.

Contro tutto questo, continuiamo nel nostro impegno quotidiano nel mettere insieme una comunità che sappia difendere e far valere i propri interessi, i propri bisogni, la propria visione del mondo.

La fase di cambiamento che attraversiamo e la transizione a un mondo multipolare possono rappresentare un’occasione di riscatto.

18 Giugno 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO