Abbiamo un’idea più precisa della direzione che sta prendendo la Francia

Sono stato accusato di aver esagerato quando ho parlato del punto di svolta della Francia. Purtroppo, ciò che è seguito non dimostra che mi sbagliavo, sostiene il professore dell’IHEID Jean-François Bayart.

Dove sta andando la Francia? Mi sono chiesto l’8 maggio su Le Temps, e oggi lo sappiamo meglio. Verso un’esplosione sociale, verso la sua inevitabile repressione poliziesca, dato che la chiusura dei canali democratici costringe le proteste alla violenza tumultuosa, e verso l’instaurazione di un regime pigramente definito “illiberale” (è il sociologo della politica che scrive, poco convinto di questo concetto generico che tuttavia sta fiorendo).

Torniamo ai fatti. La Francia sta bruciando. Per un uomo che si è preoccupato di placarla e ha strizzato l’occhio alle periferie durante la sua prima campagna elettorale, la constatazione è amara. Arriva dopo il movimento dei Gilets jaunes e una serie di movimenti sociali ad alta intensità. Tutto questo era prevedibile e anticipato, così come la conflagrazione nei quartieri popolari, tanto era nota la rabbia sociale che vi ribolliva. Talmente temuta, infatti, che Emmanuel Macron, Elisabeth Borne e Gérald Darmanin hanno immediatamente compreso la gravità e l’inaccettabilità dell’esecuzione extragiudiziale di Nahel – la parola è forte, d’accordo, ma cos’altro è, visto il video?

Le parole di placamento furono vane. La morte di Nahel, lungi dall’essere un semplice errore, è stata pianificata. È la conseguenza meccanica della rassegnazione del potere politico degli ultimi trent’anni, sotto la pressione corporativa delle forze dell’ordine, che non hanno mai smesso di farsi beffe delle regole dello Stato di diritto, pur avendo ottenuto, di governo in governo, una sfilza di leggi distruttrici della libertà, mai sufficienti, con la scusa della lotta al terrorismo, all’immigrazione e alla criminalità. Fino alla riscrittura dell’articolo 435-1 del Codice di sicurezza interna nel 2017, che ha allentato le condizioni per l’uso delle armi da fuoco da parte delle forze dell’ordine. Il risultato non si è fatto attendere. Dal 2020 il numero di persone uccise dalla polizia è raddoppiato rispetto al 2010. Il più delle volte per “rifiuto di obbedire a un ordine di arresto”: il numero di sparatorie mortali in queste circostanze è quintuplicato. Nahel è morto a causa di questo emendamento al Codice di sicurezza interna.

E l’avvocato del poliziotto assassino ha giustificato il suo cliente: Nahel non stava obbedendo e non c’era altro modo per fermarlo che sparare. Abbiamo bisogno di un avvocato per ascoltare queste sciocchezze quando tutto ciò che dobbiamo fare è sparare alle ruote? È come a Mosca o a Minsk, dove i politici promettono a Prigozhin una “pallottola in testa”.

Agli occhi di alcuni, il rifiuto di conformarsi sembra ora punibile con la morte. Si sta affermando una nuova grammatica che brutalizza le relazioni sociali e per la quale vorremmo incolpare l'”ultra-sinistra”, gli “eco-terroristi” e La France insoumise, mentre in realtà proviene innanzitutto da alcuni media e autorità pubbliche, sotto l’influenza dell’estrema destra.

La violenza della polizia è anche il prezzo del ritiro dello Stato

Come hanno dimostrato diversi studiosi nel corso degli anni, la violenza della polizia è diventata la regola nei “quartieri”, e il rifiuto delle autorità politiche di pronunciare questa brutta parola esacerba la sensazione di ingiustizia. Ma la verità è che questa violenza poliziesca è anche il prezzo della ritirata dello Stato, che ha asfissiato finanziariamente il tessuto associativo locale e ha smantellato i servizi pubblici affidando ai suoi poliziotti una missione impossibile: quella di mantenere la pace sociale in uno Stato di ingiustizia sociale, pronto a usare insulti pubblici contro la “marmaglia”. Il tutto in un contesto di denunce isteriche del “wokismo” e di sproloqui sui telegiornali 24 ore su 24 dei sindacati di polizia, i cui membri indossano sempre più spesso la sottile linea blu sulle loro uniformi, una delle preferite dall’estrema destra suprematista americana.

Naturalmente, lo Stato non può lasciare che la periferia vada in fiamme senza reagire. L'”ordine repubblicano” è in marcia, con la sua parte di arresti e feriti, forse a costo di uno stato di emergenza o di un coprifuoco nazionale, “costi quel che costi”, un anno prima dei Giochi Olimpici. La trappola si è chiusa. Quale “Grande dibattito nazionale” (o dibattito di periferia) tirerà fuori dal cilindro il mago Macron mentre i gatti di Marine Le Pen si leccano i baffi?

Alcuni lettori della mia rubrica “Dove va la Francia?” si sono offesi per il paragone che ho fatto tra Macron e Orban, o anche Putin o Erdogan. Mi hanno frainteso. Non era una questione di persone, anche se le qualità o le debolezze di un uomo possono essere importanti. Era una questione di logica della situazione, che mi ha portato a scrivere che la Francia si stava “ribaltando”. Eppure, dalla pubblicazione di questo articolo, si sono accumulati i segni di questo ribaltamento. Eccone alcuni.

Per riconquistare l’opinione pubblica, il febbricitante Presidente della Repubblica, senza mai perdere la sua condiscendenza nei confronti di “Jojo” – così si riferisce privatamente al francese medio – questa “Gallia refrattaria”: “Il mio popolo”, ha detto nel 2017, come un monarca frustrato – sta attraversando il Paese, scavalcando il governo e moltiplicando gli effetti degli annunci, al punto che Le Monde titola: “Emmanuel Macron, ministro di tutto”. Potremmo aggiungere: “e sindaco di Marsiglia”.

Anticor sulla lista nera, Soulèvements de la Terre sciolta…

I tribunali rifiutano di rinnovare l'”accreditamento” dell’associazione Anticor (leggi “anticorruzione”), che è all’origine della denuncia che ha portato all’incriminazione del segretario generale dell’Eliseo, consentendole di costituirsi parte civile nei tribunali. Un po’ come le acque agitate del Danubio, non è vero?

Il movimento Soulèvements de la Terre è stato sciolto su pressione della FNSEA, il grande sindacato agroindustriale i cui attivisti e dirigenti hanno minacciato e usato impunemente la violenza contro gli ambientalisti, anche se ciò significa dimenticare che la FNSEA ha una storia di attacchi alle prefetture. Il decreto di scioglimento giustifica la misura in particolare con il fatto che gli attivisti di Soulèvements de la Terre leggono il saggio di Andreas Malm Come sabotare un oleodotto e impostano i loro cellulari in modalità aereo quando escono a manifestare. Olivier Véran, il portavoce del governo, si spinge fino ad accusarli, contro ogni evidenza, di intento omicida nei confronti delle forze dell’ordine. Orwell non è lontano.

Vincent Bolloré, il grande finanziatore della rivoluzione conservatrice francese, ha nominato un giornalista di estrema destra, amico di Eric Zemmour, come caporedattore di Le Journal du Dimanche, uno dei principali settimanali del Paese. La cosa curiosa è che questo giornalista era stato licenziato da un altro settimanale, Valeurs actuelles, anch’esso di estrema destra, per aver criticato le sue posizioni radicali.

L’ultima goccia per Bolloré

Laurent Wauquiez, presidente della mega-regione Auvergne-Rhône-Alpes, ha ritirato la sovvenzione a un teatro il cui direttore ha osato criticare le sue politiche.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement è allarmata dall’aumento delle richieste di sorveglianza dell’attivismo politico e sociale da parte dei servizi segreti.

Richard Ferrand, ex presidente dell’Assemblea nazionale e uno dei più stretti consiglieri di Emmanuel Macron, ha lanciato un’allusione alla possibilità di una revisione costituzionale che consentirebbe a Macron un terzo mandato, mentre altri stanno preparando la candidatura di Jean Castex-Medvedev. Siamo a Dakar o a Mosca?

Tutto questo in due mesi scarsi. Sì, la Francia si sta ribaltando. Senza dubbio l’esplosione sociale delle periferie accelererà il movimento. Ma forse vale la pena ricordare la definizione di “punto di svolta” data dagli esperti dell’IPCC: il “grado di cambiamento delle proprietà di un sistema oltre il quale il sistema in questione si riorganizza, spesso bruscamente, e non ritorna allo stato iniziale anche se i fattori che hanno causato il cambiamento vengono eliminati”.

Il “bazar” della sinistra francese aiuta tutti tranne la sinistra francese

Il clima politico in Francia è arrivato a questo punto e Macron, che nella sua immaturità ha voluto essere “padrone degli orologi” e si è preso la responsabilità di sedurre le periferie attraverso la diaspora africana, non è altro che il mandatario di una situazione che sfugge alla sua comprensione, ma che ha contribuito a creare. Poiché i governi di destra in tutta Europa, dall’Italia alla Svezia e alla Finlandia, si stanno sempre più compromettendo con l’estrema destra, il paragone che alcuni mi hanno criticato è purtroppo politicamente rilevante, e persino necessario.

* da Le Temps



