L’Americanizzazione delle sinistre europee

E’ stato eletto Stefanos Kasselakis a leader di Syriza. 35enne multi-milionario, per 21 anni negli USA, speculatore finanziario di Goldman-Sachs, armatore navale, supporter di Biden nella sua campagna per la presidenza ma anche dichiaratamente omosessuale.

E’ la versione greca della Schlein in Italia.

Perché sta accadendo questo?

In maniera parzialmente simile è accaduto lo stesso in Germania dove il partito dei Verdi (die Grunen) si è trasformato da eco-pacifista in fanatico guerrafondaio e pro NATO (e mi aspetto presto affermazioni in questo senso di Kasselakis) e per alcuni versi anche in die Linke.

Il problema non è semplicemente la corruttività dei dirigenti europei di sinistra, che pur esiste – basti pensare ai ‘miglioristi’ del PCI diventati liberisti – ma anche all’egemonia culturale che esercita sulle masse, europee e di sinistra in particolare, la cultura statunitense e neoliberista per cui oggi viviamo nella post-modernità (‘possedere’ e ‘apparire’ sono i valori fondanti).

Per questa cultura è fascinante e proposto ogni volta in politica con “leader” venuti dal nulla, giovani e “di successo”, se possibile, non le aspirazioni collettive.

Per questa cultura la libertà propagandata a sinistra è solo quella individualista, con massima espressione nella sessualità e nella parità degli stipendi; ma se sei donna, omosessuale, nero, o altro ancora, ma se sei povero, questo non interessa. E’ un problema tuo, personale.

L’unico vero baluardo al marciume dell’egemonia culturale yankee è solo una forza politica e la sua espressione culturale marxista e comunista.

Perciò quando facciamo politica a sinistra è proprio dai leaderismi, dai messaggi totalizzanti (solo pace, solo ambiente, eccetera), dalle sigle politiche ogni volta nuove che dobbiamo avere capacità di respingere, altrimenti costruiamo leader estemporanei buoni solo per una stagione elettorale e costruiamo sulla sabbia perdendo noi stessi.

