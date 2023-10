“Perchè non mi stupiscono le dichiarazioni di Landini”

“Condanniamo in modo esplicito quello che ha fatto Hamas contro il popolo israeliano, ribadiamo la nostra contrarietà a qualsiasi forma di guerra. Colgo l’occasione per esprimere la vicinanza e il cordoglio alle famiglie delle vittime di questo attacco”. Maurizio Landini Segretario Generale CGIL.21 ore fa.

Non riesce a stupirmi questa dichiarazione rilasciata a margine della manifestazione di Roma. I dirigenti della CGIL ci hanno abituato da molto tempo alle loro derive politiche che hanno contribuito in maniera determinante a disarmare ideologicamente il movimento dei lavoratori, a far assumere al blocco sociale storico della sinistra il punto di vista del capitale sia sulle questioni interne che internazionali.

Scompare, nel lessico della CGIL, la condanna ferma e inequivocabile di Israele e delle sue continue aggressioni al popolo Palestinese che dovrebbero essere acquisite da tempo per chi sa leggere i fatti, ne conosce la genesi e sa valutare quanto accade e su questo valutare il senso e la potenza politica dell’azione insurrezionale di ripresa dei Territori palestinesi.

Sul piano internazionale come su quello nazionale la Cgil si assume ogni giorno di più responsabilità enormi nell’evitare ogni posizione che possa risultare in contrasto con il pensiero dominante, nel sottrarre ai lavoratori e alle lavoratrici strumenti di analisi e di lettura della realtà che partano dai loro bisogni e sulla scorta dei quali leggere i propri interessi e i propri alleati nella battaglia tra capitale e lavoro.

Non c’è da stupirsi quindi dello stato catatonico del nostro movimento di classe. A noi il compito di ricostruire un pensiero sociale politico e sindacale che spazzi via chi ha scientificamente e lucidamente abbracciato il pensiero dell’ avversario di classe.

* Usb, membro del segretariato europeo della FSM

11 Ottobre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO