Il “Day after” a Gaza

Nella speranza che questa brutale guerra di genocidio finirà, l’esercito e l’esercito aggressore si ritirerà vergognoso, i combattenti della resistenza celebreranno la loro vittoria, e allora ci troveremo di fronte a dati e fatti estremamente difficili e amari.

Ci troveremo alla Striscia di Gaza che è stata sottoposta ad una devastazione totale, come se fosse stata colpita da un devastante terremoto: abbiamo martiri, con un numero spaventoso di circa 25mila martiri e forse di più, superiore a quello di coloro che sono caduti durante la Nakba. 55 mila feriti con lesioni diverse, e questi non hanno potuto le necessarie cure mediche, e una grande percentuale di loro si diventeranno persone con disabilità forse permanente.

Circa 1,9 milioni di sfollati che hanno abbandonato le proprie case, tra cui almeno duecentomila famiglie che non troveranno un tetto per ripararli, dopo le loro case sono state distrutte dai bombardamenti israeliani, e vivono in tende e centri di accoglienza che non soddisfano le condizioni minime di vita.

Oltre a decine di migliaia di martiri e feriti, troveremo migliaia di bambini orfani, coloro che hanno perso le loro famiglie e centinaia di migliaia di famiglie che hanno perso i loro capifamiglia, e nel registro civile non troveremo i nomi di intere famiglie sterminati durante i giorni del genocidio.

Ci sono 2,3 milioni circa di persone, ognuna delle quali è stata soggetto a dure e terribili traumi psicologici, e ha vissuto un’atmosfera di terrore, paura e sfollamento, e hanno davanti a sé un compito difficile, doloroso e urgente: seppellire i loro morti e dissotterrare le macerie per estrarre i corpi rimasti sotto le macerie. Per ingoiare il dolore per la perdita dei loro cari, e per cercare di guarire le loro ferite fisiche e psicologiche, e per comprendere quello che è successo loro, e ha sconvolto le loro vite, e tutto ciò che rimaneva loro era aggrapparsi ad un barlume di speranza, guardare verso un futuro incerto e riprendere la propria vita con le poche necessità di vita disponibili.

La distruzione ha colpito tutto a Gaza: abitazioni, luoghi di culto, ospedali, scuole, strade, infrastrutture, reti idriche e fognarie, elettricità, comunicazioni, edifici governativi, mercati, torri residenziali.

Il settore sanitario è crollato fin dalle prime settimane di guerra: circa 300 operatori sanitari sono stati martirizzati, decine di ambulanze sono state distrutte e gli ospedali erano fuori servizio, avendo esaurito tutti i medicinali e le scorte mediche, oltre alla distruzione e al sabotaggio che hanno provocato ne hanno colpito le strutture e le attrezzature.

La devastazione ha colpito anche il settore dell’istruzione: migliaia di studenti e insegnanti sono stati martirizzati, decine di scuole sono state completamente o parzialmente demolite e il resto delle scuole è stato trasformato in centri di accoglienza, che sicuramente non potranno più accedere all’istruzione a causa dei danni che ne derivano dal loro uso improprio, e non sarà facile sfrattare centinaia di migliaia di residenti prima di fornire loro alternative, alloggi ragionevoli… il che significa che abbiamo perso l’anno scolastico e forse gli anni a venire. lo stesso vale per gli studenti universitari.

Il settore economico e commerciale è stato sottoposto ad una devastazione totale. Mercati, negozi, fattorie, fabbriche e officine sono stati distrutti e gli imprenditori hanno subito perdite enormi. Se escludiamo alcuni sfruttatori e mercanti di guerra, ci troveremo di fronte ad una terribile situazione economica: recessione e disoccupazione che supererà il 90%.

Grandi perdite hanno colpito il settore immobiliare e delle infrastrutture, e ci vorranno anni per rimuovere, le macerie e i cumuli di rifiuti, con un costo finanziario stimato in miliardi, e altri miliardi per ripristinare ciò che è stato distrutto, anche se solo relativamente.

Alla luce di questa miserabile realtà e di fronte a tutta questa terribile distruzione e alle enormi perdite di vite umane e di proprietà, si dovrà affrontare i problemi della povertà e della miseria, della fame, della fornitura di acqua pulita e potabile, della cura dei malati e dei feriti, della fornitura di arti artificiali e della cura traumi psicologici, soprattutto per i bambini.

Questa realtà costituisce un ambiente fertile per la diffusione di malattie e comportamenti sociali: dall’istinto e dalla lotta per la sopravvivenza, che sono sintomi attesi di ogni guerra, come la diffusione della criminalità, del furto, della aggressioni di varia natura, soprattutto con il collasso del sistema di sicurezza e legale e l’assenza delle tradizionali istituzioni statali, che imponevano sicurezza e ordine.

Pertanto, in queste condizioni sfavorevoli, qualsiasi partito che cercherà di assumere il governo di Gaza si troverà di fronte a questi compiti molto difficili e non potrà ignorarne o rinviarne alcuno, compiti difficili da realizzare per l’altissimo costo finanziario e perché richiedono molti anni. Affinché possano avere successo, o almeno iniziare, occorre prima di tutto fermare la guerra e le minacce israeliane, poi la comunità internazionale deve accettare e garantire il finanziamento della ricostruzione o trovare il modo di fare pagare al governo israeliano la devastazione che ha causato! e per ultimo un accordo popolare palestinese che garantisce di accettare chi governerà.

Qualsiasi difetto in queste tre condizioni significherà inevitabilmente un fallimento, e questo fallimento avrà gravi conseguenze sulla sicurezza della regione in generale.

Riguardo a chi governerà Gaza, tutte le dichiarazioni di Netanyahu non hanno alcun valore, perché il giorno dopo della fine della guerra egli sarà in prigione con l’accusa di corruzione e problemi di sicurezza, così come l’intero sistema di governo sarà soggetto a cambiamenti forse porterà un governo più realistico.

Alla luce dei risultati della guerra, gli Stati Uniti adotteranno la loro politica: o andare avanti con la soluzione della sicurezza, che inevitabilmente fallirà, oppure adottare una soluzione politica che porti giustizia, pace e indipendenza ai palestinesi.

Né l’Unione Europea, né la Lega Araba, né alcuna forza internazionale saranno in grado di governare Gaza e garantirne la sicurezza, ogni parte eviterà di cadere in questo dilemma e la comunità internazionale non avrà altra scelta che accettare il un governo palestinese.

L’Autorità nazionale palestinese si rifiuta di entrare a Gaza, per non essere accusata di arrivare a bordo di un carro armato israeliano, e non accetterà di governare Gaza perché oggettivamente non è in grado di farlo in termini di sicurezza nè finanziariamente. Al contrario, dovrà sfruttare i risultati della guerra per imporre le sue condizioni, vale a dire la condizione di accettare il governo di Gaza in cambio della realizzazione di uno Stato palestinese indipendente secondo la formula nazionale tradizionalmente proposta.

Tuttavia, sebbene ciò sia possibile a livello internazionale, non è possibile a livello popolare, se non con l’approvazione di “Hamas” e “Jihad”, e poiché “Hamas” non sarà accettato, né da Israele né dagli Usa, questo vale anche per comunità internazionale e potrebbe trovare essa stessa non è in grado di governare, né può esercitare un ruolo politico se non nel quadro di un organismo palestinese che la tutela, quale è l’OLP e l’Autorità Nazionale, il che significa che la formula di un governo di unità nazionale dovrà essere preceduto dall’ingresso di “Hamas” e la “Jihad” nel sistema politico ufficiale palestinese attraverso la porta dell’OLP e del Consiglio Nazionale, è l’unica via d’uscita per salvare tutti i palestinesi.

Salverà l’Autorità e Fatah, che ha perso popolarità, e salverà Hamas, che ha subito duri colpi alla sua struttura militare, organizzativa e politica. Questa è l’unica soluzione possibile che salva gli interesse nazionale, rende i sacrifici palestinesi un prezzo politico ragionevole e riapre la strada alla vera indipendenza e al raggiungimento della libertà. Il timore che possa far fallire questa soluzione è che ciascuna parte persista nella propria posizione e antepone il proprio interesse di parte e immediato agli interessi nazionale: allora ci troveremo di fronte a un grande e pericoloso dilemma e tutti pagheremo a caro prezzo questo fallimento.

