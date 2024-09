Inaccettabile il divieto di manifestare per la Palestina

La decisione del governo di vietare la manifestazione per la Palestina il 5 ottobre è un gravissimo atto antidemocratico di complicità con Israele che sta estendendo in Libano il genocidio in corso a Gaza.

Manifestare per fermare la strage e per la libertà del popolo palestinese è un atto perfettamente coerente con i valori e i principi della Costituzione antifascista e negare questo diritto è contro di essi, in piena conformità con quella legge 1660 che colpisce a fondo le libertà del paese.

Noi esprimiamo la nostra totale solidarietà al popolo di Palestina e confermiamo la nostra piena adesione e partecipazione a ciò che decideranno le organizzazioni palestinesi in Italia.

