L’Occidente genocida

Alle élite occidentali, ai sostenitori della svolta militarista dell’europa, ai fanatici dell’atlantismo e, infine, a tutti quelli che assecondano la furia genocidaria di Israele

Dunque, io sono un ignorante, un catalogo di frasi fatte, di enunciati approssimativi, di difetti di pronuncia; uno stolto che ha la presunzione di parlare, ben sapendo di non avere nulla d’interessante da dire. Una imitazione d’un intellettuale, propriamente; o uno spacciatore di opinioni d’accatto. D’accordo, lo sono – e lo rivendico.

Ho però una certezza: non sono come voi. E la mia ignoranza è meno dannosa della vostra spocchia, ne sono sicuro; perché almeno io non mi combino con l’orrore, e cioè non partecipo della vostra complicità con quel brivido disumano che compie un genocidio. Se la mia ingenuità è ridicola, la vostra sapienza tollera e giustifica l’assassinio di un popolo.

Poi, quand’anche la mia maschera venga strappata, non la troverete differente dal mio volto; io sono quello che appaio. Voi, invece, si capisce che siete altro; nascondervi è la vostra vocazione, diciamo che non volete essere riconosciuti per quello che siete in verità.

Eppure, malgrado il dispendio di mezzi, chiunque può cogliere i segni inconfondibili della vostra essenza; c’è in voi qualcosa del tiranno, del boia, dell’assassino, l’ombra di atti e comportamenti col marchio depositato dello sterminio, assomigliate dannatamente all’autore della strage degli innocenti.

Perché sì, siete degli impostori, fondamentalmente; la vostra idea di democrazia è attraversata da un’ombra nera, e non mi sbaglio di troppo quando dico che la vostra logica è unicamente quella dell’interesse geopolitico, raccoglitrice di materia prima e di alambicchi per trasformare i gesti in oro; ah, sì: Israele è per voi un alleato fondamentale, per il vostro assetto, per la vostra opera egemonica e predatoria, per il vostro business; e sono per voi fondamentali le forniture israeliane di sistemi di sicurezza e difesa; per questo celebrate senza scrupoli la sua ambizione coloniale, ed è impossibile non odiarvi; vi truccate, ma siete intrisi di morte.

E non esagero quando dico che siete i sacerdoti del genocidio.

Lo scrivo ben chiaro: siete la negazione dell’equità e della giustizia, i portatori d’un virus che distruggerà quanto di meglio prodotto dalla cultura occidentale; siete l’annichilimento finale di ogni tensione all’uguaglianza tra i popoli, il nodo scorsoio che retrocede il diritto internazionale alla clava, il suo inabissamento definitivo; siete gli alleati della furia devastatrice e omicida, e il sottotesto dell’eccidio; siete la parte marcia dell’Occidente, la sua cancrena, e l’insinuazione nel suo grembo d’un tremendo destino.

E ora lo sintetizzo: siete la grammatica del genocidio.

Oggi, le vostre mani sono imbevute del sangue dei palestinesi; e non bastano a nasconderlo le belle parole, le frasi edificanti, i geroglifici dei valori e tutti i simboli di una virtù di cui vi professate paladini; quel volto pulito che mostrate in pubblico, gentile, educato, elegante, non è il vostro vero volto, bensì una maschera, a suo modo perfetta, fastosa e ricoperta d’oro, ma arcaica e tribale; essa vi dà la parvenza del giusto, ma le vostre unghie affilate privano la democrazia del suo sangue; man mano che i giorni passano, si fanno sempre più evidenti i sintomi della vostra degenerazione.

Dunque è vero: siete l’allegoria del genocidio.

Ah, sì; non può essere altrimenti. Io sono il fantasma di me stesso, ma la mia esistenza, per quanto labile, coincide con la mia parvenza; voi, invece, siete esperti in travestimento, coprite di cerone ogni vostra complicità con l’orrore; ma lo specchio rimanda la verità, e così la mattina, al vostro risveglio, quando disponete il viso alla maschera, la vostra repellente malvagità appare chiara, senza trucco, carnoso e taciturno segno della vostra definitiva fascistizzazione; la vostra vera vocazione è quella del carnefice, e infatti eccolo lì il vostro vero volto: è il volto tremendamente schifoso del criminale di guerra Netanyahu.

Ed è allora evidente che siete voi il genocidio.

Nessun altro, solo voi siete il genocidio: perché voi siete lui.

* da Facebook. Immagine: Bestiario di Aberdeen, Yena (1542).

6 Dicembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO