Firenze. Uno spettro si aggira per la città: quello del genocidio a Gaza

Per le strade di Firenze gira in questi giorni non uno spettro ma un “camion vela” per denunciare il genocidio a Gaza e per distogliere la cittadinanza dallo shopping natalizio.

Dal 7 ottobre quasi 20.000 palestinesi, di cui 9000 bambini sono stati uccisi dalle forze israeliane. Più di 2.200.000 sono stati ammassati e imprigionati in uno spazio sempre più limitato dove si continua a morire sotto bombardamenti, di fame e di malattie. Il dolore dei Palestinesi è immenso e indescrivibile.

I bombardamenti e le uccisioni indiscriminati e la fame come arma vengono denunciati come crimini dai responsabili delle Nazioni Unite.

Mentre la società civile internazionale e l’ONU chiedono il cessate il fuoco i rappresentanti politici – servi di Israele e corresponsabili di questo massacro- non riescono nemmeno a concordare corridoi umanitari per far arrivare alla popolazione stremata gli aiuti necessari.

Ma non soltanto le armi devono tacere:

Israele deve pagare per i suoi crimini di guerra e contro l’umanità ed essere processato davanti alla Corte di Giustizia Internazionale.

Quanti Gazawi innocenti devono ancora morire?

Invitiamo la cittadinanza a gridare con noi in tutte le direzioni :

CESSATE IL FUOCO ORA!

PALESTINA LIBERA!

Firenze per la Palestina

