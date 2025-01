Addio a Franco Piperno, maestro di tanti di noi

Te ne sei andato ma solo fisicamente e ci hai lasciato i più bei ricordi della stagione di lotte che ha segnato la storia del nostro paese, e non solo.

Te ne sei andato, ma continuiamo il viaggio nel nostro divenire storico rivoluzionario, e resta la memoria viva del frastuono aurorale dei cortei interni alla Fatme, e nelle nostre fabbriche, delle scuole e facoltà occupate alla Sapienza, e nelle borgate, in in tutta l’Italia delle sommosse proletarie nel cuore della cintura rossa a partire da quella romana, a Centocelle.



Tu parlavi della “cattiveria sognante” dei comunisti e ne indicavi le parole d’ordine: la militarizzazione del movimento di fronte alla violenza statuale, l’organizzazione dei quartieri proletari in roccaforti dove la polizia non poteva entrare, l’insurrezione nelle piane, nei borghi e nell’osso del Meridione.

Dai tuoi e nostri sogni è emersa la realtà di 20 anni di un assalto al cielo, la rivolta indimenticabile di cui tu sei stato uno dei principali promotori e dirigenti.

Oggi che la terra della tua amata Calabria nativa ti accoglie con dolcezza nel suo seno, ci ricordiamo quando citavi il saggio che diceva: “Fate che i morti non seppelliscano i vivi”!

Ciao Franco, i fratelli di Centocelle e del Sud Globale ti salutano. La bandiera rossa è a mezz’asta, la nostra volontà e determinazione al più alto dei cieli, sempre con te , tutti noi vincitori perché sognatori che non ci siamo mai arresi e mai ci arrenderemo .

Luciano Vasapollo – Luigi Rosati

*****

Du vieccjji briganti di tierri calabrisi assettati a nu postiejiu si misiru a ciciulijari



(Due vecchi briganti in terre calabresi seduti a un muretto si misero a chiacchierare)

Cu non avi sensu,

megghiu nonmu avi jorna

( chi non parla in maniera sensata è meglio che non esistesse- o che tacesse)

Ricostruzione di Nazareno Galiè di una chiacchierata paesana tra Franco Piperno e Luciano Vasapollo

Questa ricostruzione di una intensa chiacchierata nasce dall’incontro, mai casuale, tra due rivoluzionari, intellettuali organici militanti, legati da un lungo rapporto, prima di militanza politica, poi di complicità calabrese, di stima e affetto. Luciano Vasapollo e Franco Piperno si conoscono da tantissimi anni e, negli anni 70, hanno condiviso, con incarichi diversi, lesperienza di Potere Operaio.

Piperno è stato tra i fondatori di Potere Operaio e un dirigente di primo piano dell’organizzazione; Vasapollo era all’epoca a dirigere i collettivi dellorganizzazione studentesca di Centocelle, quartiere proletario storico della periferia sud-est.

Il filo diretto tra di loro non si è mai del tutto interrotto e durante questo incontro (Du vieccjji briganti di tierri calabrisi assettati a nu postiejiu si misiru a ciciulijari) una bella sera di agosto in un bar di un paesino della Calabria tra la Sila e Aspromonte – i due intellettuali militanti hanno parlato, a lungo, alternando l’italiano con il dialetto calabrese, di alcuni temi di profonda attualità e io ho avuto il piacere di ascoltarli e ho chiesto loro di poter ricostruire in questo articolo le loro partecipate e sempre vive riflessioni.

Ancora una volta i due cari e vecchi briganti calabresi, così sono certo gli piace essere citati, e come spesso fra loro avviene il tema centrale è stato quello della attualizzazione nella declinazione di classe delle questioni del meridione e della meridionalità.

Vasapollo, professore di materie politico-economiche alla Università Sapienza di Roma, marxista di riconoscimento internazionale e dirigente politico della Rete dei Comunisti e della Red de intelectuales en defensa de la humanidad, ha dedicato importanti studi alle lettura di classe e marxista dei Sud, prendendo in considerazione tanto la realtà dei cafoni, quanto quella degli indios e campesindios.

Piperno, fisico della materia e studioso di primo piano ha insegnato sia in Italia – al Politecnico di Milano, all’Università della Calabria e all’università dell’Aquila – sia all’estero anche a seguito dell’esilio ingiustamente subito e durato vari anni (è stato docente all’Université P. M. Marie Curie, Université Uqam Monteral, University of Alberta Edmonton), ha dedicato profonde riflessioni alla dimensione del meridione d’Italia, decostruendo miti e senso comune di una questione che è rimasta ancorata sia a paradigmi neocoloniali sia alla perniciosa ideologia dello sviluppismo.



Entrambi sono calabresi, forse una delle ragioni per cui hanno dedicato tanto interesse a questa realtà.



Franco e Luciano hanno parlato, a lungo, alternando litaliano con il dialetto calabrese.

Vasapollo ha sempre rivendicato l’importanza delle sue origini, le quali gli hanno consentito di restare quello che era, rimanendo dalla parte degli oppressi, dei contadini e del proletariato della cosiddetta fabbrica diffusa.

Secondo Piperno, il meridionalismo è stato declinato partendo da una mancanza: la cosiddetta modernità. Ciononostante, nel meridione si conservano sottotraccia usi e forme di vita che, sebbene fossero stati fatti apparire dagli ideologi della modernizzazione forzata come residui del passato, rappresentano dei valori di controtendenza, inconciliabili con le pratiche e i comportamenti considerati corretti tanto dal capitalismo quanto dall’ideologia liberale. I politici meridionali, secondo Piperno, hanno fatto propria questa idea di modernità.

Secondo Vasapollo, per cui la dimensione dei Sud rappresenta un nodo fondamentale per la liberazione del marxismo dall economicismo e dal positivismo, è fondamentale ripartire proprio da questi valori per porre le basi, in un mondo sempre più regionalizzato, dal distacco da quella che Hosea Jaffe che lo studioso considera un maestro ha chiamato Azienda Mondo.



Il Mezzogiorno d’Italia e i Sud in generale posseggono non solo grandi risorse, ma possono trovare la strada per il riscatto tramite politiche economiche che ne valorizzino caratteristiche e peculiarità. Le economie locali, il turismo sostenibile, l’agricoltura ecologica sono degli asset importanti, che possono essere valorizzati cambiando paradigma. Uscire dalla logica del profitto, significa anche creare le basi per un altro tipo di sviluppo, termine di per sé già inadeguato, di tipo qualitativo piuttosto che quantitativo.

Durante questa interessante discussione, Vasapollo mi chiese se comprendessi le parole in dialetto calabrese. Risposi di si, anche se a volte me ne sfuggiva il senso. Tuttavia, trovavo altamente interessante il dibattito sui Sud e sul meridione d’Italia. A questo punto, dopo aver versato un bicchiere di vino della casa, chiesi di poter prendere appunti, a patto che mi fossero tradotte in romano da Luciano le espressioni più oscure.

Piperno, che è autore di un denso saggio dal titolo Elogio dello spirito pubblico meridionale[1], ha iniziato il dialogo, spiegando: Come scrissi anni fa, la classe politica meridionale è stata sempre posseduta dall’ideologia ottocentesca del mercato nazionale. L’obiettivo che fu scelto sin dall’Unità fu quello di integrare il Mezzogiorno nell’alveo del mercato nazionale per innescare il decollo economico e recuperare il tempo perduto. La corrente meridionalista è nata con l’unità e si è posta il problema di innescare lo sviluppo. Tutti gli elementi pregressi, come gli usi, le forme e i sentimenti pubblici sono stati considerati quali residui del passato, di cui bisognava sbarazzarsi quanto prima.



Ciononostante, questi usi e forme di vita hanno delle potenzialità enormi proprio a fronte della crisi della modernità. Le città del Mezzogiorno, nonostante le brutture apportate dal cosiddetto sviluppo, tra laltro mancato, conservano dei saperi, delle tecniche che possono essere riscoperte. Le case, gli spazi, le forme dellabitare possono tornare ad essere bene comuni.

Luciano Vasapollo: Quello di recuperare il tempo perduto, catching up per utilizzare un’espressione cara a Samir Amin, è stato il fantasma e la maledizione di tutti i paesi che hanno scelto di situarsi, in maniera subordinata, sulla strada dello sviluppo. Una strada che si è rivelata un vicolo cieco, in quanto la logica stessa del capitalismo si fonda sulla polarizzazione. Il sottosviluppo non è tanto uno stato da cui si può uscire tramite una serie di accorgimenti economici nell’alveo delle leggi del capitalismo, ma piuttosto il risultato, pianificato e scontato, proprio di queste leggi.

In questo senso, il Sud d’Italia, nonostante la crescita relativa dovuta all’intervento dello Stato si pensi alla Cassa del Mezzogiorno ha pagato il prezzo di essere stato inserito in via subordinata nel cosiddetto mercato nazionale. Gli agrari al Sud, inoltre, hanno continuato a dire la loro, nonostante le compromissioni con il fascismo.

La crisi che accompagna oggi il Sud è il risultato di una lunga storia. La Calabria è la mia terra d’origine, dove sono nati i miei genitori. Provengo da una famiglia povera. La condizione di mio nonno cambiò quando gli fu dato un piccolo pezzo di terra perché ebbe per la prima volta nel corso della sua vita – la sensazione di lavorare per sé e non per il padrone. Ciò che coltivava, che allevava, era diventato qualcosa di più che un mezzo di sussistenza. Eppure, i miei genitori furono costretti a emigrare, prima a Milano e poi a Centocelle, a Roma, per cercare un destino migliore. Mio padre, che conciava le pelli, si trasformò in operaio del settore chimico.



Questi contadini, divenuti operai, sono costretti a vivere in luoghi malsani. Sottoposti a forme di discriminazione e perfino razzismo, sono succubi dell’ipersfruttamento del piccolo capitalismo italiano. Gli operai del Nord, ampiamente sindacalizzati e, spesso, militanti del PCI fanno fatica ad accettarli e li accusano di scarsa propensione al lavoro, di improduttività, confondendo i loro interessi con quelli dei padroni.

Tuttavia, questi contadini/operai esprimono delle lotte immediate contro il sistema. Da questa storia, nasce il mio meridionalismo. In questo processo che vede gli sfruttati, i subalterni farsi soggetto politico, blocco storico, sembra veramente avverarsi l’intuizione di Gramsci, che vedeva leninisticamente nell’alleanza tra operai e contadini la possibilità della rivoluzione. Il senso del momento storico.

Nazareno Galiè: È visibile la sofferenza che questi processi, attuati in nome dello sviluppo, hanno causato a tanti, come Luciano, che ancora oggi è fiero delle proprie radici. In un mondo sempre più orientato verso il futuro, seppur privo di senso, è commovente vedere chi non dimentica, ricordando il dolore e il senso di spaesamento provocati dal dramma dell’immigrazione. La letteratura scientifica, spesso, è apologetica: non vede i modi e le forme di quella che Marx chiama l’idilliaca accumulazione originaria. Le persone, le storie famigliari, tutti i subalterni sono relegati ai margini della storia.

Franco Piperno: Lo sviluppo del Sud, se cè stato in un periodo si è certamente verificato si è verificato solo sul piano quantitativo. Certo, anche nel Sud si è vissuta una stagione di industrializzazione. Quello che non è cambiato, è il rapporto di subordinazione dell’economia del meridione all’economia del nord. Questo lo vediamo, tanto in termini di produttività che di reddito. Anche se, questi parametri sono più che discutibili sul piano del benessere e della buona vita.

Il Mezzogiorno ancora interiorizza un sentimento di mancanza: la modernità ha fatto capolino; tuttavia, il desiderio di consumare non si è accordato con le capacità produttive.

Qui vorrei aprire una parentesi: l’unico periodo in cui l’economia del Meridione ha vissuto una stagione, per così dire, felice, è stato quello degli anni 70. Abbiamo avuto una serie di investimenti privati, insieme all’intervento della mano pubblica, che hanno portato alla nascita di molte imprese.

Questo non fu un fenomeno dovuto alla bontà dell’imprenditoria privata, o alla capacità di drenare investimenti da parte dello Stato: fu piuttosto il cambio di strategia che una parte dei capitalisti italiani scelse di attuare per sfuggire dalla lotta di classe che dominava le fabbriche del Nord. Con il riflusso di quella stagione, al Sud ritornò la disoccupazione e la marginalità economica.

Anche l’idea di progresso è entrata in crisi. Il modo proprio dei meridionali di sentire il tempo ha ormai compreso la natura convenzionale di questa misurazione. Siamo di fronte a una pluralità di temporalità. Oggi ci sono le condizioni per una trasformazione radicale, che parta proprio dalla temporalità.



Oggi ci sono le condizioni per una trasformazione radicale, che parta proprio dalla temporalità. Questa trasformazione può partire proprio dalle città del Sud perché in esse si dispiega una temporalità piena. Opere collettive, le città meridionali collegano le generazioni passate con quelle del presente, trovando in sé stesse il loro scopo.

Luciano Vasapollo: Questo è senz’altro vero. Il meridione è stato sacrificato a favore delle dinamiche di accumulazione del Nord. Quando si realizzò l’unità d’Italia, fu fatta una scelta strategica che ha penalizzato il Meridione. Si trattò di un vero e proprio esproprio coloniale.

Questo esproprio, tuttavia, continua questa volta a favore dell’Unione Europea, dominata dai paesi del Nord, Germania in testa. Anche l’Italia, nel suo complesso, si accinge a diventare Sud, nonostante il Lombardo-Veneto continui ad essere parzialmente integrato nelle dinamiche che favoriscono i paesi esportatori.

L’idea di progresso, che ha accompagnato lo sviluppo quantitativo del capitalismo, si scontra con l’impossibilità della crescita continua. I vari parametri, come il PIL, non sono indice di miglioramento bensì dell’aumento di una produzione che può essere ridistribuita in un certo modo, può essere o no utile al benessere delle persone e delle comunità.

Il Sud oggi paga il prezzo della deindustrializzazione e dei disinvestimenti, come l’Italia nel suo complesso. La dimensione più importante dei Sud e anche del nostro Mezzogiorno, ovvero quella dellozio mediterraneo una forma di civiltà superiore che si basa sul rifiuto del lavoro immediatamente produttivo rischia di perdersi, sacrificata ancora una volta sull’altare dello sviluppo.

Eppure, proprio adesso che la crisi sistemica del capitalismo sta mostrando tutta la sua profondità una crisi che prima ancora di essere economica, di riproduzione, è una crisi di senso, sarebbe essenziale ricucire il legame tra i giovani del Sud e le forme e pratiche contadine modellate da una saggezza millenaria. Queste pratiche consentivano un rapporto più equilibrato con l’ambiente, garantendo tuttavia la condivisione dei beni essenziali della terra.

Non si tratta di una visione romantica, ma piuttosto del recupero di forme di socialismo comunitario sulle quali è possibile rifondare un modo di vivere migliore. Ovviamente, lo dico sempre ai miei studenti non si tratta di processi brevi. La storia, lo studio del passato, è essenziale per gettare un ponte con il futuro da costruire. Tuttavia, i tempi della storia non sono quelli biologici dell’uomo.

Sono innamorato di un racconto di Luis Sepulveda, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza. In questo racconto, la lumaca nota con il nome Ribelle simboleggia, insieme alla tartaruga che rappresenta invece Memoria un soggetto politico rivoluzionario consapevole dei propri limiti. Eppure, con dedizione e generosità, entrambe sacrificano se stesse per una causa comune, collettiva.

Come magari avrò modo di dire più avanti, la lunga durata nei processi storici è un elemento che viene spesso rimosso. Il marxismo è una teoria storica, nel senso che analizza i processi sul lungo periodo. Riappropriarsi del passato, della storia degli esclusi e degli sfruttati, è un obiettivo fondamentale per costruire una coscienza appropriata agli obiettivi che abbiamo davanti.

Franco Piperno: Anche in questo si vedono delle analogie con il processo che portò al ritiro strategico degli investimenti dal Sud al Nord. Bisogna dire che ormai tutti gli investimenti produttivi vengono destinati al settentrione. Il meridione si accontenta, si fa per dire, di mere iniezioni di liquidità che, seppur vengono gestite clientelarmente, alimentano un compromesso ormai di lunga durata: gli industriali del Nord beneficiano di forti investimenti in capitale fisso, al Sud rimangono dei tenui sostegni al reddito, sotto forma di pensioni o FAS. L’inefficienza e i cosiddetti sprechi vengono giustificati in nome di questi compromessi.



Occorre, piuttosto, tramite la memoria, rievocare le libertà collettive, le quali sono dentro di noi. Per far questo, è necessario l’agire comune, perché solo agendo collettivamente è possibile questo processo di riappropriazione.

Nazareno Galiè: Sono convinto che questo dialogo, nato e vissuto in questo antico paese, meriti di essere ricostruito. È rara l’occasione di poter partecipare a un incontro così significativo, tanto per il vostro vissuto, quanto per l’importanza dei temi: dalle origini del capitalismo italiano, alle insorgenze degli anni 70, ai temi attuali dell’Unione Europea e dell’imperialismo.



Quanto state dicendo, ha sicuramente anche un’importanza per la progettualità futura. Il Sud rappresenta un patrimonio di saperi inestimabili, che riguardano la gastronomia, l’enologia, l’artigiano. Tecniche e modi di produzioni antichissimi, su cui si può puntare per forme di economia eco-socio-sostenibili. Le economie locali, basate sulla complementarietà, possono offrire dei vantaggi enormi. Pensiamo alle forme di turismo sostenibile, che permette di ampliare i saperi e la conoscenza, tramite gli scambi culturali e il recupero di tradizioni e luoghi.

Luciano Vasapollo: Questi settori, così importanti per le strategie di riscatto per i Sud, hanno un grande valore. Le economie locali, che si basano su un rapporto equilibrato con la terra, possono offrire ampi margini per uno sviluppo che sia anche qualitativo. Tuttavia, per questo è necessario non perdere la memoria, instaurando un rapporto dialettico con il passato.

Eh sì!. La situazione attuale, i problemi dell’oggi, vengono da lontano: le insorgenze contadine del dopoguerra, sovente appoggiate dal PCI, furono utilizzate dalle classi dirigenti, il blocco storico formato da industriali e agrari che è sopravvissuto al fascismo, per una ristrutturazione complessiva del capitalismo italiano.

La riforma agraria ebbe delle conseguenze opposte a quelle cui miravano le sinistre. Da un lato, essa portò a una maggiore penetrazione del capitalismo nelle campagne, in quanto le terre date ai contadini furono quelle di minore capacità produttiva. Dall’altro, i contadini espulsi dalle campagne formarono un vero e proprio esercito industriale di riserva. Note sono le parole di Valletta: “le prospettive sono buone, noi fonderemo uno sviluppo economico rapido e competitivo a livello internazionale sulla nostra ricchezza nazionale: labbondanza di forza lavoro a basso prezzo“.

La strategia della sinistra è ambivalente: da un lato abbiamo la CGIL di Di Vittorio, che in autonomia e indipendenza, si pone sul terreno della lotta di classe. Sappiamo poi come quel sindacato sia rifluito, scadendo nel consociativismo. Eppure, in quel momento la strategia era di forte contrapposizione.

Dall’altro abbiamo il PCI, che in nome del cosiddetto sviluppo si pone sul terreno opposto delle compatibilità capitaliste. È questo uno dei limiti della strategia togliattiana, che questo va riconosciuto ha portato allo sfacelo attuale della sinistra soi-disant tradizionale. Vorrei ricordare come per me la lotta di classe rimanga l’elemento centrale, anche guardando all’oggi.

La mia appartenenza ad una famiglia contadina è stata determinante. Ho vissuto una frattura epocale che ha riguardato intere generazioni che sono state sottratte alla campagna per andare a vivere nel tessuto metropolitano. I giovani della metropoli, presto non hanno guardato più al PCI come punto di riferimento.

La lotta di classe riprese vigore grazie alla spinta della nuova classe operaia meridionale, di origine contadina. I partiti della sinistra tradizionale, che avevano accettato il compromesso, rimangono indietro. Non capiscono questi nuovi soggetti sociali, che da un lato spaventano e dall’altro mettono in crisi la piattaforma riformista, dentro il capitalismo, che il PCI e la CGIL si erano dati.

Abbiamo risposto al terrorismo stragista, ai tentativi di golpe, con fervore militante, difendendo i nostri spazi e creando socialità. Nella metropoli, a Centocelle, dove vivevano intere famiglie contadine emigrate dalla Calabria, dall’Abbruzzo, dalla Sicilia ecc., abbiamo unito un ampio blocco sociale, fatto di studenti, operai, sottoproletari ecc., con l’obiettivo di creare un blocco politico.

Quello che ci terrei a dire è che ancora oggi, molti della mia generazione non hanno rinunciato all’antifascismo, che ritengo essenziale coniugare con l’antimperialismo e la difesa dei popoli in lotta per la propria indipendenza.

Così come l’anticapitalismo e il comunismo rimangono l’orizzonte, in quanto il mondo di oggi ha bisogno di un reale cambiamento. Qualsiasi opzione riformista o fintamente keynesiana si è ormai dileguata. Questo ha dato ragione a chi è rimasto coerente. Lo Stato si è dileguato dinanzi al mercato, cioè le grandi multinazionali e i monopoli dell’industria e della finanza, smantellando il welfare e creando quello che, in un libro di qualche hanno fa, ho chiamato l’uomo precario[2].

L’essere sociale è costituito dal lavoro, fonte di creatività e operatività. Sin dalle sue prime manifestazioni, il capitalismo ha ridotto il lavoro umano a merce, alienandolo e mortificandolo. Eppure, il tramonto del modello fordista ha fatto emergere modelli di accumulazione flessibile. L’incremento di produttività, seppure c’è stato, non ha portato benefici ai lavoratori, che hanno subito una drastica riduzione dei loro diritti. L’uomo precario è diventato il prodotto ultimo, sradicato e alienato, del capitalismo.

Come vedremo, nei Sud questi processi non sono riusciti a sostituire del tutto i rapporti basati sulla solidarietà e sul legame amicale. L’individualismo sfrenato ha penetrato anche i Sud, nondimeno alcuni elementi di controtendenza rimangono attivi. Se penso alle economie meridionali, che non si basano soltanto sul rapporto mercantile, ma che rispettano l’ambiente e gli uomini. Penso ai saperi dell’artigianato, all’apicultura, all’allevamento estensivo, così differente da quello che si vede nei grandi centri di allevamento del Nord, dove gli animali sopravvivono soltanto grazie agli antibiotici.

Franco Piperno: Il sentimento amicale e logica dello scambio di favori hanno nel Sud una potenza dirompente. Essi manifestano un modo di relazionarsi alternativo, in cui gli scambi si basano su valori altri rispetto allo scambio di equivalenti, su cui si basa, almeno teoricamente, il mercato capitalista. Una vera logica del dono, in cui si dà ciò che si può in cambio di quello che si desidera. È una manifestazione di un’economia precapitalistica, che potrebbe essere ritrovata in un’ottica di recupero dei beni collettivi.

In questa strategia, il meridione giocò altresì un ruolo fondamentale. Vennero recisi i legami economici, ma direi ancor prima culturali, tra i contadini del Sud e l’agricoltura. Dei primi furono persino pianificati i movimenti, attirando entro il meridione strutture di controllo e centri di attrazione. Si può parlare addirittura di gestione complessiva, pianificata, dell’esercito di riserva da parte dello Stato.

Anche l’emigrazione fu in questo senso disciplinata. Quando si parla di modernità mancata per il Mezzogiorno, occorre tenere a mente come il Sud abbia fatto un vero e proprio salto dalla civiltà rurale urbana alla postmodernità. Quello che accadde per mano dell’intervento pubblico, fu la creazione dell’individuo medio, portatore di desideri e bisogni reificati, senza che il Mezzogiorno si desse la capacità industriale e produttiva per realizzarli.

Luciano Vasapollo: Mentre al Nord, infatti, si attua la ristrutturazione vallettiana, basata sul ciclo dell’auto e sul sostegno ai settori di punta dell’industria siderurgica, senza dimenticare il ruolo fondamentale che in questa fase riveste l’edilizia, al Sud la razionalizzazione, la pianificazione strategica delle classi dirigenti italiane, punta piuttosto alla concentrazione. Il settore industriale, di per sé fragile, viene accentrato in poche mani. L’effetto più duratura di questo processo, è l’ulteriore diminuzione dell’occupazione industriale, che nel meridione diviene endemica.

La concentrazione ha invece un ruolo tanto di controllo del proletariato quanto di dirigere lo sviluppo del Sud in una maniera subordinata.

Vorrei ribadire un altro concetto: le insorgenze e i moti degli anni 70 ebbero un link forte con il ciclo di lotte inaugurato nel Mezzogiorno negli anni 50. I nemici di classe dei contadini erano allora il principe e il barone. Le lotte si innescano quando i sindaci conte dei vari municipi del Sud procedono a ridistribuzioni fittizie delle terre, devolvendole ai loro scherani.

La lotta di classe oggi ha ancora un valore immenso. I migranti, che vengono sfruttati al Sud dai caporali, stanno ancora lì a dimostrarlo. Le politiche pubbliche non riescono a rompere la catena dello sfruttamento perché tutti i partiti difendono il principio del profitto. La proprietà privata ha perso quel principio, che pur doveva essere costituzionale, di dover servire alla collettività e al bene comune.

Oggi le parole che sentiamo a sinistra, da una certa sinistra, sono vuote: parlano di fratellanza e solidarietà senza mettere in discussione il rapporto servo/padrone. Per non parlare delle frange apertamente razziste, che inquinano il dibattito pubblico.

In questo, l’Unione Europea ha una grande responsabilità in quanto ha creato faglie ancor più ampie tra i centri le banche, le multinazionali, i distretti a alto valore aggiunto – e le periferie riserve di manodopera dequalificata e a basso costo. La crisi greca, per fare un esempio, ha sacrificato un intero popolo sull’altare del pareggio di bilancio, rompendo i già tenui vincoli di solidarietà esistenti tra Sud e Nord dell’euro blocco. Talvolta, piuttosto che affrontare i problemi le sperequazioni tra paesi e le diseguaglianze sempre più mostruose tra Nord e Sud si incanala il conflitto nella guerra tra poveri.



Come ho detto, i Sud hanno tuttavia le capacità per trovare il proprio riscatto: questo nondimeno può avvenire se essi riescono a distaccarsi dai modelli produttivi, le dinamiche economiche imposte loro dal Nord globale. Pensiamo al turismo.

In questi mesi, segnati dalla pandemia, al lockdown è seguita la riapertura delle grandi catene alberghiere e dei locali in Sardegna e in altre regioni del Mezzogiorno, che sono state prese d’assalto. Questo ha portato a una ricaduta nella crisi epidemiologica. Molto meglio sarebbe stato, se si fosse puntato su un turismo di prossimità, basato magari sulla filiera delle sagre, sull’artigianato e sui prodotti locali.

Questo avrebbe consentito una reale valorizzazione delle economie locali. Le grandi catene alberghiere, le discoteche e i circuiti turistici per i ricchi non portano ricchezza nei luoghi, sia perché spesso pagano le tasse altrove, sia perché sfruttano il territorio senza tutelarne le specificità, l’ambiente e le tradizioni.

Franco Piperno: Quello che accade al Sud negli anni ’50 segna un cambiamento strutturale e ipocrita. Lo Stato chiama lavoro al fine di salvare capra e cavoli della costituzione e dello spirito imprenditoriale l’erogazione di denaro pubblico per lenire la conflittualità. Quello che non viene compreso è l’assetto strategico di queste misure. Nemmeno il PCI ne è cosciente, tant’è che si scaglia soltanto contro le singole politiche economiche, attuate dal regime democristiano, senza capirne il valore strutturale.

Il programma dei comunisti era il decollo del Sud entro le dinamiche dell’accumulazione capitalista, senza capirne la logica polarizzante. La lotta contro i settori più retrivi e reazionari del capitale, attraverso cui il PCI cercò delle sponde con il cosiddetto “capitalismo avanzato” in Italia simboleggiato dalla FIAT, si rivelò inoltre fallimentare.

La riforma agraria che seppur rivoluzionò l’agricoltura meridionale, creando piccole proprietà e mettendo altresì nelle mani dei proprietari fondiari importanti quantità di capitale ebbe come risultato la trasformazione della rendita fondiaria in capitale agrario. Come è noto, la Cassa per il Mezzogiorno ebbe sin dall’inizio l’obiettivo di risolvere la questione della sussistenza.

Gli interventi attuati dalla Cassa occorre ricordare le bonifiche, i rimboschimenti, vari interventi di questo genere hanno un valore puramente assistenziale. I lavoratori delle campagne, espulsi dalla terra, trovano assistenza tramite queste politiche del lavoro temporanee, per questo effimere.

Allo Stato viene affidata questa ristrutturazione violenta del mercato del lavoro, con lo scopo di sopirne la conflittualità. Un altro limite del PCI fu quello di non comprendere che, fatto salvo il meccanismo di accumulazione e penetrazione del capitalismo nelle campagne, l’obiettivo dell’occupazione nelle campagne era contraddittorio con quello della produttività. L’eliminazione della manodopera è prerequisito per l’aumento della produzione agricola. Il PCI non fornì, inoltre, gli strumenti di lotta indispensabili per colpire i nuovi rapporti che vengono instaurati dalla penetrazione del capitalismo nelle campagne.

Luciano Vasapollo: Ecco. Questo punto è interessante. Il capitalismo temperato, basato sul modello renano nipponico, ebbe sicuramente la funzione di abbassare la conflittualità. Inoltre, questo fatto rivela come le classi dirigenti italiane, ma direi europee, furono costrette a fare concessioni. Fu il lungo ciclo delle lotte operaie, sia all’estero che in Italia, ha imporre alle classi dirigenti capitalistiche la pianificazione o meglio la programmazione.

La riforma agraria, la politica della casa di Fanfani, la nazionalizzazione dell’energia elettrica vanno inserite in questo quadro. Eppure il Sud mantiene la funzione di riserva dell’esercito industriale e lo statuto di periferia e, quindi, rimane colonia interna.

Il risultato di questi processi è stato tutt’altro che idilliaco. Sotto l’etichetta di boom economico, che tanta letteratura e cinematografia apologetica ha prodotto, andrebbero ricordate anche le famiglie contadine sradicate, o artigiani rurali che furono costretti a trasformarsi in operai industriali, soggetti al tempo e ai ritmi imposti dal capitale al lavoro salariato. Talvolta mi domanda a che cosa è servito tutto questo! Adesso che anche lo Stato si è ritirato, disinvestendo e privatizzando, anche la prospettiva seppur illusoria – dello sviluppo è venuta meno.



L’Italia mantiene solo il proprio capitalismo straccione, così come gli ultimi eventi legati all’emergenza sanitaria del coronavirus, l’insistenza affinché discoteche e grandi catene alberghiere rimanessero aperte nonostante i prevedibili effetti di contagio hanno ancor più dimostrato. Scrissi anni fa un libro: Storia di un capitalismo piccolo piccolo[3], in cui delineai la natura stracciona dei capitalisti italiani. Sin dall’inizio, essi furono iper-assistiti dallo Stato. Negli ultimi decenni, finita la stagione dell’IRI e dell’intervento pubblico, essi approfittarono delle privatizzazioni per realizzare enormi profitti.

Ciononostante, i capitani d’impresa si guardarono bene dall’investire nella produzione, ma tentarono operazioni finanziarie e borsistiche. Questo ha deteriorato ancor di più il quadro, portando ad un aumento della disoccupazione, delle diseguaglianze e dei problemi sociali.

La logica del profitto, la concentrazione in mano alle corporation, l’imperialismo sono nemici dell’umanità. Guardando agli anni 70, ritengo che le battaglie di allora avrebbero bisogno di un rilancio. Esse conservano intatta la loro attualità. Chiaramente sono necessarie nuove basi. Questo è ancor più necessario perché sui movimenti di quegli anni si è abbattuta la repressione prima, il giudizio demonizzante della storiografia di corte dopo. Si criminalizzano i soggetti, si mistifica confondendo le acque.

Il sistema mediatico asservito alle corporation è un elemento essenziale della demonizzazione. Eppure, è importante ripartire proprio dai Sud e dal Mezzogiorno perché lì è possibile ricostruire dei soggetti ampi, fatti di precari, migranti e studenti sradicati dalle politiche volte alla riduzione del Sud a riserva di servizi turistici.

Si badi bene: non un turismo eco-socio-sostenibile, basato sulle complementarietà e la cultura. In cui sono valorizzati i contesti e le economie locali. Piuttosto un turismo, salvo lodevoli eccezioni massificato, controllato da grandi capitali, che spesso non investono nel tessuto locale ma esportano i profitti all’estero. Le iniezioni di liquidità della BCE, sa da un lato hanno avuto solo la funzione di alimentare quello che più volte ho chiamato il welfare dei miserabili, dall’altro hanno favorito le grandi concentrazioni di capitale.



D’altronde, la maggior parte della liquidità è andata alle grandi corporation, alle aziende europee che dovevano rimanere competitive sul cosiddetto mercato globale o, è lo stesso, alla finanza. Gli indici azionari hanno avuto più attenzione che la buona vita dei popoli.

Nazareno Galiè: Questo intervento della mano pubblica si registrò anche nel nostro meridione, con la Cassa del Mezzogiorno. Quali ne furono gli effetti?

Franco Piperno: Queste politiche di sussistenza, temporanee nelle misure concrete, tuttavia strutturali nella filosofia di base, ebbero un effetto perverso. Come ho sottolineato più volte, la drammatizzazione della povertà è diventato il mestiere di un intero ceto politico, che ha rivendicato risorse finanziarie per innescare il feticcio dello sviluppo.

Con una funzione di tramite, questo ceto politico ha gestito questa spesa pubblica, coagulando consenso e forza di contrattazione con il potere centrale. Per anni, il mestiere del politico ha significato il primo, se non l’unico, strumento di mobilità sociale a disposizione nelle regioni del Sud. Tutto questo nel mentre l’originario senso comune andava dileguandosi.

Oggi la situazione non è diversa: la rimozione delle antiche lingue collettive meridionali, delle arcaiche pratiche comunitarie e dell’antico paniere tradizionale hanno causato un malessere di natura simbolico collettiva. Nel mio libro sullo spirito pubblico meridionale, ho fatto cenno al legame amicale: è qui che permane lo spirito sapienziale dei morti. Morte che del resto, come sapeva Sartre parlando di Napoli, ha una grande importanza nel genius del Mezzogiorno.

È il legame tra le generazioni che lo sviluppo ha tentato di spezzare, creando il vuoto della frustrazione.



Il Sud può riattivare le energie sociali partendo dai luoghi. Le città possono essere ripopolate, seguendo il criterio del bene comune. I centri storici possono tornare ad essere vivi, anche tramite piccole misure: penso all’assegnazione degli alloggi sfitti, all’interdizione del traffico, cioè tutte misure che consentano la buona vita. La tecnica, qualora indirizzata verso forme di liberazione dal lavoro alienato, può essere fondamentale: si pensi alle reti informatiche. Tuttavia, quest’ultime devono essere considerati beni comuni. Un altro elemento che può far vivere l’economia meridionale è la cooperazione, attraverso cui possono cadere i costi e si possono trovare beni affidabili tramite le complementarietà.

Anche ampie zone del Nord vivono ormai di sussidi. Il capitalismo italiano ha perso la sua dimensione, seppur limitata, di progettazione. Che cosa vediamo oggi?

Luciano Vasapollo: Questi fenomeni hanno assunto una dimensione ormai nazionale. Come ho detto prima, gran parte dell’Italia è ormai costretta a vivere di sussidi, ponendo la propria economia a servizio di quella del Nord. Le iniezioni di liquidità della Banca Centrale Europea hanno favorito soltanto alcune grandi aziende e va da sé: anche la speculazione finanziaria mettendo in crisi le piccole e medie imprese. All’altare delle competitività, è stato sacrificato del tutto il tessuto sociale.

Tanto l’Italia, quanto i PIGS sono stati ridotti dalle politiche di disinvestimento produttivo soprattutto dalle privatizzazioni patrocinate dalla UE a paesi fornitori.



La deindustrializzazione è ormai l’orizzonte che attanaglia i paesi periferici del meridione d’Europa. Anche l’opzione keynesiana che pur era stata praticata dai governi democristiani in funzione anticomunista è in definitiva impraticabile in quanto lo Stato è stato disarmato, tramite il servizio del debito, a favore delle dinamiche di accumulazione finanziaria dei paesi del Nord. Non è pensabile fuoriuscire dalla crisi attuale entro gli assetti vigenti.

Quello che le politiche monetarie della BCE sovvenzionano è la competitività delle corporation europee sul mercato globale.

Al di là del significato imperialista che ha tutto questo, i valori della solidarietà e della cooperazione sono stati relegati ai margini. Il mercantilismo sta annichilendo tutto un tessuto sociale che era stato già compromesso. Quello che è essenziale, è riconquistare il protagonismo del lavoro: i contadini, i migranti, i precari tutti coloro che lottano possono essere soggettivizzati tramite un sindacato conflittuale, che si pone fuori dalle compatibilità capitalistiche.

Le campagne meridionali, ormai abbandonate, come gli antichi borghi appenninici, possono essere risemantizzati, ricostruendo un tessuto millenario che l’integrazione capitalista ha prima violentato e poi annichilito. L’agricoltura capitalista massificata ha avuto un ruolo importantissimo nella crisi ambientale che stiamo vivendo e rappresenta un fattore centrale del conflitto tra capitale e ambiente. L’analisi marxista può essere arricchita facendola dialogare con questi temi, come ad esempio ha fatto il geografo e teorico sociale David Harvey.

La seconda contraddizione, come la chiamava John O’Connor, mette in pericolo la riproduzione delle basi stesse dalla sussistenza. Per questo è importante recuperare le economie auto-rigenerabili. L’esempio delle economie dei Sud intendo un Sud allargato che va dagli indios ai cafoni ma che prende in considerazione tutti i popoli originari dell’Africa, dell’Asia e del Sud America è in questo senso fondamentale. La dimensione locale è altresì un requisito importante per un’economia che voglia essere eco-socio-sostenibile.

Franco Piperno: Questo è importante. Infatti, molti ambientalisti rimangono prigionieri di una concezione positivista della natura. Essa viene considerata come un qualcosa che si possa manipolare e sfruttare. Certo, criticano gli aspetti più vistosi della civiltà industriale. Tuttavia, le loro risposte partono da statistiche e matematizzazioni dell’ambiente. Non mettono in crisi un modello che ha perduto i propri fondamenti.



Per quanto riguarda la crisi della politica, anni fa, dissi che la crisi deriva dalla astrattezza dello Stato nazionale. Da quando le decisioni non si prendono più a Roma, ma a Bruxelles, lo Stato ha perso completamente l’unica funzione, seppur residuale, che gli era rimasta. Infatti, l’ultimo elemento di legittimità che aveva, risiedeva nella regolazione del mercato nazionale. La burocrazia nazionale è stata integrata entro quella europea, togliendo concretezza e rendendo ancor più astratto il concetto di Stato nazionale. Tutto ha assunto un aspetto farsesco: l’impotenza è diventata il sentimento dominante.

L’Italia ha subito l’ennesima rivoluzione passiva, con il popolo lasciato al ruolo di mero spettatore. Eppure, la crisi non è tanto e solo economica: siamo di fronte ad una crisi semantica. La politica e l’economia sono parole che non significano più quello che comunemente indicavano. Il senso comune non è più in grado di nominare e di esperire queste parole, diventate vuote.

L’urgenza ora è quella di dare nuovo significato alle cose e questo deve avvenire collettivamente. Per fare questo, occorre recuperare la memoria, la lingua e tutti gli elementi che hanno consentito alle città del Sud di essere se stesse. Le città del meridione non sono nate come agglomerati industriali, con il fine di consentire la circolazione e la distribuzione delle merci. Esse rispondono alle esigenze religiose e collettive, mantenendo nella propria architettura le forme necessarie per questi riti.

L’origine contadina delle città si riflette anche nel suo scopo originario, che non è tanto quello commerciale, bensì quello di consentire una vita che sia buona. Occorre essere partecipi di un movimento di rievocazione. Anche se può apparire improbabile, il riscatto dei Sud passa attraverso il ricordo delle antiche tradizioni millenarie, dei modi d’essere e degli usi che per secoli hanno scandito la vita contadina e le città rurali del Mezzogiorno. L’aspirazione alla vita buona, a una vita che sia tanto sensuale che piena, prende ancor più significato ora che la crisi della modernità è davanti agli occhi di tutti.

Luciano Vasapollo: Sin dagli anni 60, l’integrazione europea fu determinata dalle esigenze di controllo sia del proletariato che della classe operaia. Un salto qualitativo è stato imposto alla struttura economica italiana, con la progressiva liberalizzazione degli scambi. L’aumento della domanda globale comprime ancor più i salari, rendendo competitiva l’industria italiana. Ma si tratta di una competitività che sacrifica il Sud, producendo tanto il lumpen development che il dramma dell’emigrazione, per non parlare di mali che diventeranno atavici, come la disoccupazione e il cosiddetto malaffare.

Il tentativo di risolvere questi problemi si baserà sempre sull’idea della crescita quantitativa, mancando una visione ampia che recuperi tradizioni e senso comune. Gli elementi regressivi sono gli unici ad essere tutelati. Il capitalismo, talvolta, si serve delle strutture feudali ad esso preesistenti al fine di migliorare la propria logica di dominio. Anche le forme di repressione nel Sud sono state più crudeli. Non tutti accettano le leggi del capitalismo e lo scontro si pone spesso su un piano antistituzionale.

Coloro i quali si ribellano alla disgregazione, vengono con forza repressi. Al Nord, nelle fabbriche, nel momento in cui si organizzano picchetti e si promuovono cortei parlo degli anni 60 e dei primi 70 gli apparati repressivi dello Stato sono costretti, in qualche misura a tollerare: almeno inizialmente. Al meridione, la logica dell’Italia scelbiana è ancora presente e lo sarà fino a quando l’emigrazione e la pioggia di sussidi, spartiti su base clientelare, non avranno ragione delle proteste e del malcontento.

Più volte, ho ricordato come la cosiddetta questione meridionale, di cui tu giustamente ne hai ricostruito insieme a altri la logica storica, si inscrive nell’alveo di un’annessione coloniale. Il Sud, già colonizzato dai Borboni, viene sfruttato per rendere competitiva il blocco storico industriale del Nord sul mercato europeo. La possibilità di disciplinare la politicizzata classe operaia del Nord con l’esercito industriale di riserva, composto dai contadini, dai cafoni meridionali, insieme alla creazione di un mercato interno, soggetto alla penetrazione dei prodotti e delle merci del settentrione, sono solo due elementi tra quelli che possono essere ricordati.

In questo contesto la CIGL, che presto si appiattì sulle posizioni del PCI e non era più il sindacato di Di Vittorio oggi evocato soltanto in maniera strumentale per giustificare ideologicamente pratiche opportunistiche cercò controllare la protesta, che, nondimeno, nasceva dal basso. Le insorgenze metropolitane, la rinnovata protesta di fabbrica e le manifestazioni dei nuovi soggetti furono criminalizzate dal PCI, che ne comprese ne mise in discussione la propria linea di inserimento subalterno entro le logiche del cosiddetto neocapitalismo italiano.

Il modello per il Sud di questo capitalismo straccione si basa sul principio “prendi i soldi e scappa“. L’economia locale, fatta di sagre, prodotti della terra, filiere antichissime, è stata smantellata a favore delle grandi catene alberghiere e alla costruzione di cattedrali nel deserto. La filosofia occidentalo-centrica non vede altro che terra di conquista o meglio di rapina. La dimensione del vivere bene, seppur in povertà, è stata completamente rimossa. Ripartire da lì per creare ricchezza: non quella quantitativa dei trust e dei monopoli, ma quella qualitativa del vivere in comunità.

I saperi e gli stili di vita vengono valorizzati da questo stare assieme: si tratta di saperi essenziali per costruire una via alternativa a quella della logica sviluppista. Da anni, osservo con interesse la realtà della Bolivia plurinazionale e del pensiero di Álvaro García Linera, vicepresidente di Evo Morales con cui ho avuto modo di collaborare prima del colpo di Stato del 2019. Dagli indios delle Ande, questo teorico marxista ha recuperato la cosmovisione indigena, declinandola nell’alveo del socialismo comunitario[3].

Franco Piperno: Infatti, i lavoratori del Sud, i contadini e il sottoproletariato delle città meridionali, assolvono il ruolo, stabilito dalle forze trainanti del capitalismo italiano, di riserva di manodopera a basso prezzo. Tanti sono costretti a emigrare, con la prospettiva del reddito o obbligati dal venir meno delle forme tradizionali di sussistenza. Quello che si modifica, come ho già ricordato, è anche il paniere tradizionale.

Come ho detto in altra sede, quello che l’intervento dello Stato provoca segnatamente nel meridione è la creazione dell’individuo medio portatore del mito del mercato globale. Tuttavia, nel Sud questo mito non si sostanzia tramite le capacità produttive: il desiderio di denaro e di consumo rimane drammaticamente eluso, creando acedia e frustrazione.

Il Sud viene continuamente ricacciato nella fase dell’accumulazione originaria, dominata dalla rapina e dal cosiddetto malaffare. La legislazione emergenziale, inoltre, cristallizza questa situazione. Sappiamo come anche nel Nord, le ricchezze e le fortune abbiano avuto un’origine tutt’altro che idilliaca. Le popolazioni del Sud sono state costrette a convivere con questa fase, che dura tuttora, aggravata piuttosto che risolta dall’intervento dello Stato. La via dell’esodo è l’unica che rimane di fronte la disoccupazione e la perdita di senso.

Nel mio Elogio dello spirito pubblico meridionale, pubblicato più di vent’anni fa, avevo parlato del salario minimo garantito come “diritto di cittadinanza”. La disoccupazione, la rarefazione del lavoro, è certo un lascito della deindustrializzazione. Nondimeno, questo strumento non deve essere interpretato come una forma di assistenzialismo, per consentire il consumo e aumentare il PIL.

Questo dovrebbe servire a liberare energie, attraverso lo svincolo dal lavoro salariato. Un presupposto per il lavoro creativo, che consenta a chi lo esercita di autorealizzarsi. Tutto questo necessità un processo di risemantizzazione delle nostre idee sul mondo. Questo implica il distacco dall’ideologia del progresso, dall’idea di volersi arricchire in fretta attraverso il lavoro, la ricerca di beni imposti tramite la manipolazione dei desideri.

Luciano Vasapollo: Quella della perdita del senso è una delle dimensioni della crisi attuale. Forse, la più drammatica. Gli altri due elementi della crisi sistemica del capitalismo non dentro ma del capitalismo sono le enormi diseguaglianze e il rapporto con l’ambiente. Al conflitto tra capitale e lavoro, oggi si aggiunge più che mai il conflitto tra capitale e natura; tra capitale e ambiente. Anche in questo penso sia necessario guardare al Sud d’Italia, ma anche ai Sud globali.

Forme economiche e saperi ancora (e nonostante tutto) presenti nel meridione rappresentano un patrimonio di controtendenza, cui è necessario appropriarsi per superare il capitalismo. Sono valori incompatibili con la ricerca sfrenata del profitto e col progetto di sfruttamento illimitato delle risorse limitate della terra. Siamo di fronte a una crisi che non è dovuta solo all’impossibilità del rilancio dei processi di accumulazione il capitalismo non è riuscito a sfuggire alla legge della caduta tendenziale del saggio profitto, ma a varie criticità,

Al conflitto tra capitale e lavoro che rimane una delle contraddizioni principali si somma quello tra capitale e natura, capitale e scienza, capitale e democrazia, capitale e diritti. Anche la terra, quella che i popoli originari delle Ande chiamano Pachamama, ha dei diritti.

La cosiddetta razionalità occidentale, che sovente si presenta come sede ontologica dello Stato di diritto, non è riuscita a riconoscere alla terra dei diritti come hanno fatto queste fiere popolazioni indigene, la cui cultura ancestrale gli ha fornito degli strumenti essenziali per comprendere il rapporto delicato tra l’uomo e l’ambiente.

Nei Sud è presente un’epistemologia diversa, un modo di organizzare i saperi che urta con l’estrattivismo e lo sfruttamento. La sinistra tradizionale si muove entro concezioni del mondo eurocentriche, considerando validi solo i prodotti dell’occidente. Al contrario, il Sud allargato conserva mestieri e tecniche antichissime, autosufficienti e rinnovabili. L’agricoltura tradizionale, come ho già detto, trova in sé i mezzi della propria riproduzione e non si affida all’industria chimica dei concimi o, addirittura, alla manipolazione genetica.

Inoltre, nei Sud è possibile riscoprire il sentimento del bello. Un terrazzamento, un campo arato con antica perizia, un irrigamento e una gestione delle acque rispettosa del sistema idrogeologico si inseriscono nell’ambiente naturale in maniera equilibrata, non deturpandone forme e identità.

Franco: di questo sono stato sempre profondamente convinto. Le pratiche e i saperi del Sud hanno acquistato un valore ulteriore proprio grazie alla crisi della modernità. Il disprezzo per il lavoro ripetitivo, proprio della fabbrica, si somma alla refrattarietà verso la competitività, vero idolo del neoliberismo.

L’aspirazione ad una vita sicura, libera dagli affanni della continua ricerca del denaro spesso spacciata per indolenza e mancanza di spirito di sacrificio: anti-valori borghesi – esprime un antico ideale per la buona vita. Una vita che si basa sulla propria capacità di conferirgli senso. Per far questo, occorre rievocare la dimensione della cooperazione, l’unica in grado di conferire agli individui la possibilità di rivivere le libertà collettive. Eppure, questa dimensione è continuamente ricacciata indietro.

La consapevolezza dei limiti è un altro elemento importante. La crescita esponenziale è diventato l’unico criterio di governance del mondo. L’aspirazione totalitaria del capitalismo è quella di imporre a tutti i popoli del mondo la propria temporalità, senza rispetto dei modi con cui le varie comunità hanno esperito o continuano a esperire il tempo.

La tecnoscienza e i saperi ad essa correlata spingono verso l’uniformazione. Le scienze fisiche e matematiche si sono messe al servizio del mercato, ovvero sono state sussunte: gli scambi computerizzati e i mercati finanziari sono alla base di questi meccanismi. Questo processo di computerizzazione la parola viene dal latino e significa calcolo (computo) sta investendo ambiti sempre più ampi: i malati sono ridotti a numeri dal sistema sanitario e il medico stesso è diventato il medium tra il cosiddetto paziente e l’industria farmaceutica. Il presente globale si sostanzia degli imput elettromagnetici, ottenuti tramite i computer, che è indifferente alle altre temporalità.

Tutto questo, produce il venir meno del calendario civile presente ad esempio nelle città meridionali, dove i ritmi della vita collettiva sono scanditi dalla festa. Questa sospensione orgiastica del tempo non ha nulla a che fare con il concetto consumista di divertimenti. Si tratta di una manifestazione di sensualità, dove la città manifesta la propria consapevolezza. Le feste producono tecniche, modi d’essere, lavori: penso agli ambulanti, ai poeti, ai paninari, ecc. Colori e odori prendono il sopravvento sull’incubo ad aria condizionata, cui si voleva ridurre la città decaduta a metropoli, a sito, a cosa.

Luciano Vasapollo: L’idea della buona vita o del vivir bien o del buen vivir è un elemento essenziale della cosmovisione dei Sud. Si tratta di un vivere con pienezza, che è molto differente dal vivere imposto dal capitalismo dominato dai monopoli e dalle corporation. Il Buen Vivir è stato riconosciuto nelle costituzioni dell’Ecuador durante il governo di Raffael Correa e dalla Bolivia di Evo Morales, prima che il colpo di Stato del 2019 rimuovesse il primo presidente indio della storia della Bolivia.

Quella Vivir Bien è una proposta alternativa a quella dello sviluppo. Quest’ultima è stata declinata in paesi soggetti alle ingerenze esterne e si è tramutata nell’incubo del sottosviluppo o del lumpen development per dirla ancora con Samir Amin[4]. Nondimeno, anche questa prospettiva sviluppista piena di difetti e distopica – è venuta meno con l’emersione della globalizzazione, ovvero il nome che è stato dato al domino dei monopoli sui popoli della periferia.

Come ho detto prima, la filosofia del Buen Vivir ha trovato in Álvaro García Linera, che di Evo è stato vicepresidente, un importante teorico e un originale interprete. L’orizzonte del Buen Vivir è quello del superamento del capitalismo, in un’ottica che recupera il pensiero ancestrale dei popoli originari, contaminata dall’ecologismo integrale e dal socialismo. Questo principio, che, come ho detto, è stato ripreso dalla cultura dei popoli originari, riconosce la proprietà dei beni comuni ai lavoratori. Le ricchezze vengono redistribuite su base comunitaria.

Questo universo concettuale è compatibile con le tradizioni millenarie dei campesinos e degli indios. Eppure, questi valori comunitari esistevano magari declinati in forme esteriori diverse nei nostri cafoni. I nostri contadini avevano sviluppato nei millenni modalità originali di regolazione delle acque, di rotazione delle terre, di modalità di allevamento.

Essi erano in grado, grazie a un connubio di antica saggezza e spiritualità religiosa, a alternare i giorni di lavoro con quelli di festa. Quest’ultime erano fondamentali per rinnovare e radicare le comunità. La dimensione locale, il genius loci come lo chiami tu, era presente nei riti e nelle celebrazioni collettive. I corifei dello sviluppismo hanno tacciato sovente di immobilismo questi mondi. La crisi dell’oggi, dimostra ancor di più la loro arroganza.

Franco Piperno: Tutto questo richiede un cambiamento semantico, che rifletta un modo di guardare a un tempo che non sia soggetto ai ritmi del lavoro salariato. In questo senso, si situa lozio meridionale, che non significa non fare niente, ma piuttosto liberare il tempo per il lavoro creativo. Un lavoro basato sulla produzione di valori d’uso e non merci. Quando quest’ozio si realizza, l’individuo non è più gratificato dall’accumulo di denaro, bensì dal riconoscimento di sé che si verifica quando si compie qualcosa per libera scelta e non per imposizione del capitale.

La crisi di senso, di cui parlavo prima, riguarda innanzitutto il paradigma attraverso cui viene compresa la temporalità, cioè la forma generale dell’agire comune. Abbiamo da un lato un tempo del lavoro salariato, determinato dalla durata delle attività produttive indispensabili per la riproduzione sociale, dall’altro un tempo liberato, che rompe certezze e attitudini comuni inglobate dalle concezioni economiciste.

Sarebbe un errore sprecare l’energia liberata dalla distruzione dei paradigmi imposti dal lavoro salariato, in quanto questo tempo liberato afferma una dimensione creativa e produttiva di senso. Al Sud è stato negato il tempo ciclico, quello delle stagioni scandito da feste e rituali.

Il tempo dell’orologio, della fabbrica si è inserito in un contesto in cui le forze produttive si sono impiantate con fatica e non da per tutto. Eppure, al meridione è accaduto di interiorizzare, in un lasso di tempo brevissimo, una temporalità post-moderna. Quella dell’informatica, del computer.

Questo, tuttavia, porta con sé la consapevolezza della natura linguistica del tempo. Una natura, dunque, convenzionale. Il tempo astratto, quello dello Stato nazionale per intendersi, ha mutilato l’autenticità del sentire collettivo – e originario – del tempo. Occorre ridare significato a questa temporalità, arricchita dalle potenzialità che il vivere sociale può aprire, recuperando dimensioni di liberazione, come quella contenuta nell’ozio mediterraneo. La democrazia risiede anche nella possibilità di scegliere la temporalità di cui si vuole disporre. L’esperibilità di temporalità diverse segnala la propria legittimità, per così dire ontologica.

Eppure, la temporalità oggi più diffusa è quella della riproduzione allargata, che è generata dalla passione triste dell’arricchirsi. Essa nasce dalle fabbriche del denaro, cioè i grandi snodi finanziari. L’unificazione del mercato mondiale ha accelerato questa situazione, in cui il futuro è enormemente valorizzato come luogo delle aspettative crescenti e il presente si contrae fino ad un punto. Il cittadino viene espropriato del proprio tempo. L’unica temporalità ammessa è quella dell’interesse composto o della crescita esponenziale.

Luciano Vasapollo: Il concetto di Vivir Bien implica un tempo bien vivido o un tiempo para la buena vida. Non può essere il denaro, il valore di scambio, a determinare il valore del tempo. Esso è refrattario a qualsiasi analisi metrica. Il tempo è un bene comune e un bene relazionale.

Inoltre, è altresì doveroso rispettare la temporalità della natura, della Pachamama come la chiamano gli indigeni. Cioè, dobbiamo mettere in discussione l’unilateralità della razionalità eurocentrica, basata sull’individualismo e la massimizzazione del valore di scambio. Il Buen Vivir rifiuta le privatizzazioni e mette al centro il bene comune, valorizzando pratiche sociali compatibili con la natura e cioè eco-socio-sostenibili.

L’obiettivo è rompere la gabbia del capitalismo, internazionalizzando gli ideali del socialismo comunitario. Oggi il capitalismo non ha nulla da offrire se non povertà esistenziale e diseguaglianze inaudite: per questo, come ho detto prima, siamo di fronte a una crisi di senso. La soluzione può essere rinvenuta in uno sviluppo equilibrato e solidale, ben diverso dallo sviluppismo capitalista, che, come è noto, si fonda sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e dell’uomo sulla natura.

Occorre valorizzare saperi e stili di vita che si pongono in controtendenza rispetto alle logiche che innervano la globalizzazione capitalista. In questo senso, le economie locali, le quali preservano gli ecosistemi in cui si insediano, contengono un valore amplissimo. Non viene creata entropia, inquinamento. L’estrattivismo e la mercificazione vengono sfidate da questi umili modi dello stare assieme. Così, la ricchezza viene veramente redistribuita.

I popoli originari stanno dalla parte dell’ambiente, della natura e – questo non viene compreso dagli apologeti della globalizzazione capitalista hanno delle progettualità, delle capacità di pianificazione, che sono del tutto sconosciute al sistema che fa propria la ricerca del profitto a medio e breve termine.

Anche i cafoni, i contadini del Sud, quando piantano degli alberi, combattendo la desertificazione, o rispettano il corso delle acque, consapevoli del rischio che possono correre, pensano sul lunghissimo periodo, quello della storia e delle generazioni. Del conflitto tra uomo e natura, Marx era consapevole. Ricordando quanto scritto da Rousseau, egli spiegava come applicando il principio della proprietà all’ambiente, alla natura, l’uomo apriva una contraddizione enorme, di carattere spirituale, antropologica e filosofica. Rendendo merce l’ambiente che lo circonda, l’uomo mette in pericolo sé stesso in quanto uomo.

Franco Piperno: Quello che è andato delineandosi, anche nel sud d’Italia, è stata l’insorgenza di un pensiero meridiano. Si è tentato di trovare un senso al meridione partendo dal suo rapporto tanto con la globalizzazione quanto con la cosiddetta modernità. Tramite questo approccio, si è tentata una risemantizzazione dei concetti e dei luoghi comuni sul Sud. C

ome ho detto prima, il Sud è stato portatore di usi e forme di vita irriducibili alla logica della mercificazione. Inoltre, il rifiuto del Sud delle logiche della modernizzazione, ideologizzata tramite la cosiddetta razionalità strumentale, ha messo in luce un enorme bagaglio di concetti, sentimenti e relazioni, da cui il Sud può ricavare grande consapevolezza di sé. Io credo che un ruolo essenziale in questo ambito lo possano rivestire le città del meridione, in cui possono insorgere qualità comuni, cioè collettive.

Per far questo, esse devono recuperare quello che ho chiamato genius loci, che è il solo capace di ridare consapevolezza partendo dalla natura, l’ambiente e, perché no, dalla lingua. L’ozio, che significa il rifiuto del lavoro salariato, producendo la rottura tra lavoro e reddito, attiverebbe enormi potenzialità. Estinguendo la temporalità determinata dal capitale, è possibile ridare senso al tempo. Occorre tenere a mente però che il tempo dell’ozio non deve essere confuso nel tempo della disoccupazione o dell’accidia ma deve essere inteso come temporalità della consapevolezza e dell’autodeterminazione.

In questa direzione, un ruolo essenziale spetta alle città meridionali. Esse sono luoghi della memoria comune. Sorgendo dalla natura, con un rapporto secolare e privilegiato con la campagna, possono tramutarsi in portatrici di un senso rinnovato. Nelle città del Sud, disegnate secondo un’architettura volta alla ricerca degli spazi del vivere comunitario e non per la circolazione di merci, tracciano il cammino per ritrovare la strada tanto del progettare quanto della passione civile. Le città del Sud sono sensuali.

Luciano Vasapollo: Il Sud chiaramente non è una categoria geografica: essa riguarda tutti i popoli sfruttati, gli ultimi e gli esclusi dalla globalizzazione; gramscianamente i subalterni. Questi valori, questi sentimenti e relazioni di cui il meridione si fa portatore come le pratiche comunitarie dei cafoni del Sud d’Italia come ho detto prima, mettono in discussione la razionalità strumentale su cui fintamente si basa l’ideologia del capitale.

In questo senso, il nome di Gramsci è fondamentale: quello che ho in mente non è certo il Gramsci edulcorato dall’industria culturale e da certa accademia. Ma un Gramsci vivo, portatore di un’ideologia rivoluzionaria. Un Gramsci che ha insegnato, tramite la metafora del Moderno Principe e l’analisi del ruolo dell’intellettuale, al popolo a farsi esso stesso classe dirigente. I subalterni possono smettere di essere tali, se riescono a condividere un orizzonte di senso. Se comprendono che la rivoluzione, per dirla con Fidel, è il senso del momento storico per cambiare tutto ciò che si deve cambiare.



Franco Piperno: Occorre tenere a mente come i cosiddetti ambientalisti, molto attivi ultimamente nelle città del Nord globale, siano portatori di un’ideologia subalterna allo sviluppo. Facendosi scudo con previsioni apocalittiche sul cambiamento climatico, avallate secondo loro da previsioni scientifiche, essi finiscono per proporre una grande riconversione economica, il cui unico risultato può essere la formazione di una fabbrica che disinquina affianco di una che continui a inquinare.

Senza tenere conto dei costi che avrebbe a livello umano una nuova accumulazione originaria necessaria per implementare questa riconversione. La terra è Gaia, un essere vivente, soggetta alla radiazione di fondo dell’universo. Servirebbero di più, sarebbero più incisivi, dei piccoli cambiamenti, come l’eliminazione delle luci moleste, che nelle grandi e piccole città impediscono di vedere le stelle.

Anche sul sentimento del tempo, si situa oggi lo scontro sociale. Bisogna avere la forza di convogliare l’azione sovversiva cambiando di segno a situazioni considerate avverse. La creazione di valori duso può nascere dalla liberazione del tempo dal lavoro salariato. Tutto questo, tuttavia, può avvenire soltanto se si ha consapevolezza dei propri limiti. L’autorealizzazione del genius loci riveste in questo senso un significato essenziale.

Nazareno Galiè: Da questo dialogo, emerge la fatica e la sofferenza di chi, come voi, viene da lontano, da umili origini contadine come Luciano, o dall’esperienza dell’esilio come Franco. Sono profondamente convinto che la battaglia delle idee debba ripartire da una critica netta delle compatibilità capitalistiche, questo anche sul piano delle tematiche ambientali.

Luciano Vasapollo: Questo ci ricorda che qualsiasi transizione ecologica non può avvenire entro le compatibilità capitalistiche. Per questo è necessario il delinking dall’Azienda Mondo l’unica possibilità che è data ai Sud da uscire dal lumpen development imposto loro dal dominio delle corporation e dall’imperialismo.

Da anni ci facciamo portatori, insieme a altri studiosi e movimenti sociali, della proposta Dell’Alba Euro Afro Mediterranea, che prende il proprio nome dall’esperienza bolivariana di Nuestra America Afro Indiana e Mestiza.

Come allievo del riformista radicale Federico Caffè, sono convinto della necessità di alcune riforme preliminari, che possano ridare dignità ai popoli del Sud Europa, ma anche dell’Africa e del Medio Oriente. In questo progetto, rientra certamente anche lEst Europa e tutti i popoli che hanno una posizione subalterna nell’Unione Europea e che, quindi, soffrono la dinamica di accumulazione/valorizzazione attivata a favore del Nord Europa, cioè del Nord globale.

Questo programma di alternativa di sistema si sostanzia di una serie di punti qualificanti, come la nazionalizzazione degli asset strategici, del sistema bancario, della riduzione dell’orario di lavoro e dell’indipendenza monetaria. Anche la moneta deve diventare uno strumento di conto, portatrice di valori sociali e comunitari: non più l’equivalente generale del valore di scambio. Per fare questo, è necessaria l’autonomia. Non più un’azione delegata. L’alternativa è a portata di mano.

L’emersione di un mondo finalmente pluripolare certamente ci facilita, proprio perché rende il contesto più democratico. Bisogna però guardare a quei modelli che hanno fatto della complementarità e del l’antimperialismo una pratica attiva, viva. Un mondo eco-socio-sostenibile è l’obiettivo. Per realizzarlo, occorre creare una coscienza diffusa sull’irrazionalità del presente modello di sviluppo e sottosviluppo.

Gli ultimi, gli sfruttati e, per dirla ancora con Gramsci, i subalterni hanno bisogno di esempi, che possano dimostrare che è possibile uscire dalle barbarie causate dal cosiddetto mercato. Un’Alba mediterranea è non solo una proposta per uscire dalla crisi, ma l’orizzonte di un’umanità finalmente non alienata. La complementarità e la solidarietà tra i popoli del mediterraneo sono delle energie che non aspettano altro che essere liberate. In questo contesto, sarà possibile praticare un vero ozio, una pratica che da sempre si associa alla dignità dell’uomo.

I valori dell’individualismo e della competitività sono incompatibili con una vita piena. In questo senso, viene da pensare a quanto fossero ridicole le lunghe discussioni, alimentate dall’industria culturale e dai media mainstream, sulle radici culturali dell’Unione Europea, la quale ha messo in cantina un importante bagaglio di pratiche e di modi d’essere in nome dell’omologazione e della ricerca, a tutti i costi, del profitto.



Come non mi stancherò mai di ripetere, l’area mediterranea ha delle potenzialità enormi. Il mio è un meridionalismo allargato, consapevole della lezione di Gramsci e Martí. I Sud hanno subito un esproprio coloniale e pagano tuttora un prezzo altissimo per essere stati inseriti in maniera subordinata nel cosiddetto mercato globale. Partendo dai Sud, tuttavia, è possibile ricostruire un blocco storico gramsciano, consapevole e organizzato. La rivoluzione, d’altronde, come la intendeva Gramsci e Che Guevara tutti e due hanno in fondo dato la vita per questo è un atto d’amore immenso. Bisogna tornare alle passioni forti, durevoli.

Franco Piperno: Questo recupero di valori sociali e comunitari, nel nostro Mezzogiorno può partire soprattutto dalle città. Piuttosto che al mancato decollo industriale, la crisi è nata dallalterazione delle città. Al Sud, esse sono ridotte a luoghi comuni, su cui si esercita un certo orientalismo.

La città ha perso la propria capacità di autoregolarsi, producendo quei fattori siano essi leggi, parole e sentimenti che ne determinano il senso. Questa perdita, avallata in nome del progresso, ha origine nel taglio del singolare rapporto che nel Mezzogiorno univa la città con la campagna. L’accidia è il sentimento che questa recisione ha causato, agendo sul senso comune. La città meridionale è decaduta a sito, a mero topos, svuotata della sua storia, del proprio genius loci. Le città devono recuperare il piacere, la gioia di vivere, la sensualità.

Quello che domina oggi è soltanto il torpore. Nonostante il cittadino disponga di beni collettivi, la mancanza di senso genera disprezzo. Si è smarrita l’appartenenza locale e si inseguono delle identità fittizie, cioè delle proiezioni virtuali che, di volta in volta, prendono il nome di etnie, nazioni, classi, Stato. Realtà, come ho spiegato più volte, certamente non locali. Tutto questo produce soltanto rivendicazione.

La città si trasforma, inoltre, in un luogo: mero sito in cui le energie collettive vengono dissipate. È il luogo che diventare protagonista prima del soggetto. Le megalopoli, in cui si innesta la temporalità degli scambi finanziari, è il non-luogo per eccellenza. All’interno di questi non luoghi, è possibile comunque vivere delle pratiche e delle esperienze sganciate dal tempo lineare, proprio di quei flussi cui facevo riferimento prima.

Alcune comunità elettive, già hanno costituito un senso comune in grado di rendere a se stesse presente il tempo liberato dal lavoro. Se il capitalismo imperiale punto all’omologazione del tempo a livello globale, a ciò si oppongono i movimenti che difendono il genius loci, che consiste di ritmi sociali, comportamenti sociali ma anche convenzioni linguistiche. Tanti moti insurrezionali che si sono verificati nel mediterraneo si situano in questa difesa/riappropriazione.

L’esodo multitudinario dai non-luoghi imposti dal capitalismo imperiale è un’arma potentissima perché sprigiona energie sociali. Occorre sottolineare come non si tratti di un’utopia, ma proprio del contrario. Piuttosto siamo di fronte ad un rifiuto dell’utopia tecnologica e disumanizzante. Queste insorgenze vivono nella immanenza e la difesa del luogo può essere definita topia.

Luciano: Per fare questo, bisogna riappropriarsi del controllo sociale, strappandolo al capitale. Le contraddizioni sociali si stanno aggravando sempre di più e per questo è possibile il distacco. Il progetto dellAlba mediterranea può ridare dignità alle persone, venendo incontro ai bisogni degli artigiani, dei contadini, dei precari e, quindi, di tutti i proletari. Massacrati prima dalle politiche che hanno portato al mercato nazionale, ora vengono pestati dalle politiche dell’Unione Europea.

La democrazia partecipativa e di tutti può nascere solo da questo distacco, che abbia come scopo la transizione verso forme di vita slegate dai tempi e dai modi del lavoro salariato. Qui vorrei rimarcare il carattere mediterraneo dei Sud, sia del nostro Mezzogiorno che della Spagna, della Francia provenzale, della Grecia e del Portogallo, dove il problema dello sviluppo ha impedito che fossero valorizzate le ricchezze sociali e qualitative già presenti. Il marxismo è altresì la scienza della prassi.

Nessuna analisi, di questo era consapevole lo stesso Marx, è in grado di prevedere il futuro della società. Nondimeno, la dimensione dei Sud rappresenta un serbatoio di esperienze in grado di segnare un percorso: dalle Ande agli Appennini abbiamo la possibilità di costruire un ampio fronte che non sia più subalterno ma in grado di riappropriarsi del proprio destino. La lotta contro l’imperialismo per l’indipendenza dei popoli è un elemento importante di questo fronte.

Oggi siamo di fronte ad un attacco sempre più forte del capitale contro l’umanità: le tendenze riformiste, di chi crede di poter venire a patti con questo sistema, hanno perso valore in quanto si è dimostrato, seppur ampiamente previsto, che il capitalismo crea diseguaglianze, distrugge le culture, decivilizza i popoli e è ecocida.

Il progetto dell’Alba mediterranea si configura come distacco delinking proprio perché la logica dellaccumulazione del capitale toglie qualsiasi terreno a chi tenta di cambiare il sistema da dentro. Il neoliberismo è sempre più aggressivo: i diritti dei ceti subalterni vengono sempre più repressi. I meccanismi del debito e della guerra distruggono ancor di più le speranze dei Sud. Chi si ribella, viene colpito da infami sanzioni e blocchi criminali. Si va verso una costituzionalizzazione più cogente della governance neoliberista su scala planetaria. Non solo gli esclusi, gli umili e gli ultimi pagheranno un prezzo altissimo.

Bisogna ripartire dalla lezione gramsciana, formando i lavoratori, i subalterni entro e non al di fuori dei conflitti. La professionalizzazione del ceto politico ci ha portato a questo disastro. Soltanto portando a galla ambiti e spazi di azione politica è possibile una socializzazione della prassi politica.

Franco Piperno: Il crollo del capitalismo non avverrà da sé. Quello che possiamo aspettarci è l’insorgenza delle città, dove è possibile darsi regole da sé e, quindi, una reale democrazia partecipativa.

Come ho detto più volte, sono le città a serbare la storia del nostro paese. Sappiamo quanto sia profonda la crisi della rappresentanza, esacerbata soprattutto al Sud dal trasformismo, male endemico che risale ai modi e ai tempi in cui si realizzò lunità del paese. Qui sarebbe utile fare una digressione sulle insorgenze e sulle resistenze dei contadini, che furono tacciate di brigantaggio dai dirigenti del regno d’Italia.

Oggi quello che mancano solo le prospettive, anche solo di arricchirsi. Dopo la caduta dell’Unione Sovietica, la globalizzazione e l’unificazione del mercato globale hanno rivelato i limiti del capitalismo, così come sibillinamente li aveva individuati Rosa Luxemburg. Senza territori da invadere, da mettere a profitto, è impossibile una crescita illimitata, una valorizzazione reale del capitale.

Qui vorrei fare una parentesi: la crisi di senso, che è provocata dal cambiamento, apre forme inedite di cooperazione e agire in comune. L’importanza del pensiero critico risiede nella capacità di aprire spazi di democrazia e di agire collettivo.

Nazareno Galiè: Da questo incontro, emerge la profondità e il pluriverso del marxismo, il quale è stato spesso ridotto a dottrina economicista. I temi della terra, dell’ambiente, delle soggettività quindi dei Sud e del rispetto per modi dessere e pratiche antichissime sono una dimensione importante, che merita di essere recuperata.

Luciano Vasapollo: Vorrei concludere, sottolineando come la crisi del coronavirus, che amplifica e approfondisce la crisi sistemica del capitalismo, abbia rivelato la fragilità di un sistema basato sulla massimizzazione dei profitti e l’incuranza per le forme di vita considerate inutili a questo scopo. Occorre, a mio giudizio, tenere a mente come anche la scienza e la tecnica non siano affatto un pensiero neutrale, ma come anche esse si siano messe al servizio del capitale.

In questo senso, bisogna ritornare a Gramsci, ma anche a Mariategui e Martí sempre nell’ottica del Sud allargato i quali sempre si sono opposti all’economicismo e al positivismo.

Solo così è possibile opporsi alle ideologie immobiliste, da fine della storia, che l’industria culturale e il sistema massmediatico di continuo ci propinano. Questo induce nel fatalismo e nella rassegnazione. Eppure, la tecnologia può avere un valore duso, di liberazione.

Nonostante si configuri come strumento di dominio, essa consente, qualora se ne approprino i subalterni, di diffondere saperi e pensiero critico. Essa può mettersi al servizio della ridistribuzione di ricchezza, come ora, invece, è utilizzata per favorire le dinamiche di concentrazione. Ho da sempre portato avanti la battaglia contro la brevettabilità, che riduce tutto a merce. Le scoperte che aiutano l’umanità devono essere bene comune.

Nondimeno, perché questo si realizzi, la buona politica deve controllare la tecnica. A questo proposito, tutte le chiacchiere sulla neutralità della scienza scoprono la loro cattiva coscienza. Quest’ultima viene non solo subordinata a ragioni di profitto e di crescita quantitativa peggiorando e annichilendo magari le condizioni dell’uomo ma anche alle politiche di guerra, alimentate dall’imperialismo.

Nazareno Galiè: Come mai la scienza ha compromesso il proprio statuto? I media mainstream e l’industria culturale spesso propongono una visione della scienza distorta. Unico sapere legittimo, è rivestito da unaura sacrale.

Franco Piperno: La scienza ormai è parte del complesso militare-industriale. Ho già parlato a questo proposito di Big Science. Il prototipo lo possiamo rinvenire nel Progetto Manhattan, con cui gli Stati Uniti sperimentarono per poi utilizzare contro persone inermi la bomba atomica.

Siamo di fronte a un capitalismo tecnologico, che qualcuno vuole far passare per capitalismo cognitivo. Il capitale è contro la conoscenza. La ricerca scientifica, sempre più settoriale secondo il modello della fabbrica, è messa al servizio della valorizzazione del capitale. Quello che tutto ciò presuppone è un progetto totalitario, che utilizza la presunta neutralità della scienza per affermarsi. Il sistema ormai privo di ogni altro tipo di legittimazione utilizza la scienza come un tempo utilizzava la religione per imporsi.

Luciano Vasapollo: il marxismo è sempre stato critica dell’economia borghese. Esso deve trovare la forza di ridiventare pensiero critico di tutte le ideologie. Lo scientismo positivista, che suona il piffero alla fine della storia e si accorda a proclami come il TINA, non ha nulla da offrire.

Possiamo farci carico di una proposta di controtendenza e alternativa. Bisogna riaffermare l’autonomia di classe mettendo all’ordine del giorno i temi della pianificazione e dell’indipendenza dei popoli. La proposta dell’Alba Euro Afro Mediterranea si muove in questo senso. Non si tratta di vedere nelle forme politiche borghesi il fine della storia: la democrazia ha bisogno di elementi reali di cogestione e di partecipazione. La complementarità dei popoli, la contaminazione delle culture e dei saperi non al servizio del capitale sono in grado di aprire orizzonti di trasformazione.

Dal Sud Italia possiamo recuperare sia il senso della vita, riconoscendone i limiti iscritti nella cultura mediterranea, sia la spiritualità. Intendiamoci, non è che io sia diventato religioso, sebbene non condivida le posizioni positiviste della sinistra occidentalo-centrica. Si tratta, piuttosto, di recuperare gramscianamente le culture popolari. Sentimenti che sostanziano la l’anticapitalismo e l’antimperialismo. Questa è la lezione di Martí.

Io penso che la lezione di Nuestra América afro indiana parli a tutti i Sud proprio perché ha aperto una prospettiva ampia, di distacco e lotta contro l’imperialismo.

Nazareno Galiè: A questo punto vorrei invitarvi a un brindisi, anche perché comincio a sentirmi calabrese anch’io. Non vengo da questa Terra margia, arida, tuttavia mi sento partecipe dello spirito di tutti i Sud, ovunque essi vivano. Vorrei dedicare questo brindisi a Gramsci e a tutti i subalterni siano essi i migranti, i clandestini e i popoli che lottano per la loro terra.

[1] F. Piperno, Elogio dello spirito pubblico meridionale; genius loci e individuo sociale, Roma, manifestolibri, 1997.

[2] J. Arriola, L. Vasapollo, L’uomo precario nel disordine globale, Milano, Jaca Book, 2005.

[3] Cfr. L. Vasapollo, I. Farah, Pachamama. Leducazione ambientale al vivir bien, vol. 1, (con prefazione di Evo Morales), Natura Avventura Edizioni, 2010.

[4] Amin S. (2014) Emergence and Lumpen Development. In: Samir Amin. SpringerBriefs on Pioneers in Science and Practice, vol 16. Springer, Cham.

