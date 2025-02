Il “partito della Nazione”, magari “di Frodo”

FdI, Arianna Meloni chiude la direzione: “Siamo il partito della nazione, la premier come Frodo”

Al di là delle ragioni motivazionali rivolte alla propria squadra che possono risultare anche comprensibili questa frase merita un approfondimento senza il quale si lascia intatta tutta la sua – pericolosa – valenza enfatica.

Prima di tutto l’idea di autoproclamarsi “partito della nazione” si scontra contro una crisi costante del sistema dei partiti e di trasformazione di natura stessa del partito politico che appare assolutamente evidente.

Verifichiamo prima di tutto il piano del consenso elettorale: gli ultimi dati complessivi in nostro possesso riguardano le elezioni europee 2024 (elezioni europee che rappresentano storicamente il punto di più basso di raccolta del consenso da parte dell’insieme del sistema politico).

Il 9 giugno 2024 su 51.214.348 aventi diritto i voti validi espressi furono 23. 415. 587.

Fratelli d’Italia ha conseguito la maggioranza relativa con 6.733.906 voti e le tre forze che formano il governo hanno ottenuto complessivamente 9.079.242: nell’analoga votazione svolta nel 2019 la maggioranza relativa spettò alla Lega con 9.175.208 voti (all’incirca 2.500.000 in più rispetto a FdI 2024: fu quando Salvini chiese i “pieni poteri“) mentre l’insieme del centro destra raccolse 13.252. 990 voti (oltre 4 milioni di voti in più rispetto al 2024) in un quadro generale di partecipazione al voto che aveva visto l’espressione di 26. 783.732 suffragi su 50.974.994 aventi diritto.

Per quel che può valere il dato elettorale appare evidente il calo di consenso complessivo: nel tempo Fratelli d’Italia ha tolto voti agli alleati (in particolare alla Lega) in un quadro di calo complessivo nella raccolta di consenso sia del centrodestra sia del sistema nel suo insieme (un dato questo che dovrebbe preoccupare tutti e nell’occasione tralasciamo le cifre – paurose – del calo accusato dal M5S soggetto trainante dell’antipolitica e assoluto primo fornitore della crescita della disaffezione e della crisi complessiva del sistema).

L’altro elemento da prendere in considerazione in uno sviluppo d’analisi è quello della funzione di governo che Fratelli d’Italia esercita in una dimensione fortemente accentrata nella figura della presidente del Consiglio.

Esaminiamo allora alcuni aspetti di questa politica di governo:

1) Sul piano della politica economica la legge di bilancio si situa tranquillamente nell’alveo dell’austerity imposto da Bruxelles e interpretata, attraverso modeste torsioni sul piano fiscale, a favore dei ceti più abbienti e a scapito di “ultimi” e “penultimi” (copyright questo dei “penultimi” del convegno di Orvieto dell’area liberaldemocratica”);

2) Sul piano della politica estera le vicende più recenti segnalano una sorta di delega al “nuovo corso” USA cui la presidente del consiglio si è prontamente allineata nel tentativo di interpretare una variazione sostanziale soprattutto nel riguardo dell’UE di cui l’Italia intenderebbe farsi ambasciatrice in un quadro di ripresa nazionalistica (verificheremo cosa ci dirà l’esito delle elezioni tedesche);

3) sul piano degli obiettivi di riforma a livello nazionale, finora si sono mossi gli obiettivi degli altri partner (Lega: autonomia differenziata; Forza Italia: magistratura) che urtano con la tradizione storica del partito di discendenza ideologica di FdI (il MSI) nazionalista e giustizialista (addirittura pro-pena di morte, del resto esercitata con larghezza nel corso della Repubblica Sociale 1943-45). Si è perso per strada l’improbabile premierato, bandiera di partenza della formazione di maggioranza relativa mentre del tutto fallimentare si è dimostrata la politica fin qui perseguita nei confronti del delicato tema dei migranti.

Insomma: una politica di governo che parafrasando il motto di un film americano: “tutta chiacchiere e distintivo”.

Insomma: quanto uscito fuori dalla riunione della Direzione Nazionale di Fdi non può restare senza risposta, una risposta però che – sui contenuti – dovrebbe far riflettere anche le forze di opposizione: infatti ci sono punti che li riguardano direttamente.

