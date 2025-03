Ursula vuole la guerra

La Sig.ra Ursula VON DER LEYEN è Presidente della Commissione europea. Von der Leyen è stata inclusa nelle 100 persone più influenti del Time del 2020 e di nuovo nel 2022 ed è stata nominata la donna più potente del mondo da Forbes nel 2022, riconfermata nel 2023 e 2024. Il 18 luglio 2024 è stata riconfermata anche nella carica di Presidente della Commissione europea, avviando l’iter che porterà alla formazione della prevista Commissione von der Leyen II.

E, tuttavia, la Sig.ra Von der Leyen ha una lunga serie di scandali alle spalle.

Uno dei più significativi riguarda la spesa di decine di milioni di euro per consulenze esterne, che portò a un’inchiesta parlamentare al Bundestag, per gestione dei contratti senza procedure formali e l’influenza di conoscenze personali nelle decisioni.

Altro caso bestiale fu la ristrutturazione della nave Gorch Fock, i cui costi lievitarono da 10 a 135 M di €. La Corte dei conti federale tedesca criticò l’esplosione dei costi, e ci furono indagini per sospette irregolarità, di cui non si sà l’esito.

Ursula von der Leyen ha messaggiato per settimane con l’amministratore delegato di Pfizer, anche quando un nuovo contratto per i vaccini veniva negoziato, ma ha rifiutato di render pubblici quei documenti. I messaggini erano «effimeri», secondo la Commissione.

Ma la stroncatura arrivava dalla mediatrice Ue, che valuta l’opacità di Bruxelles come «malgoverno». La mancanza di trasparenza di Bruxelles riguardava il dossier dei contratti dei vaccini nel complesso (https://www.editorialedomani.it/…/sms-big-pharma-ursula…)

E non è la prima volta che von der Leyen cancella messaggi: lo aveva fatto anche ai tempi di un’inchiesta relativa a quando era ministra della difesa Germania. Ursula von der Leyen lasciò il Ministero della Difesa tedesco dopo casi di corruzione nell’acquisto di armi. Ed ora vuole – ancora una volta – massicci acquisti da tutta l’UE, e da quali aziende? L’altro ieri ha presentato “Rearm Europe”: una torta da 800 miliardi di euro per le prime 5 fabbriche d’armamenti del mondo, tutte statunitensi.

Ovviamente.

Una strategia demente, e la corruzione, si vedono da certi dettagli. Nel momento in cui gli Stati Uniti, in crisi nera sul debito pubblico e lo squilibrio commerciale, sono costretti a programmare un quasi dimezzamento della spesa militare (meno 400 miliardi in cinque anni), mettendo così in pericolo le proprie industrie del settore (Lockheed, Raytheon, ecc), ecco che i volenterosi servi dell’Unione Europea si offrono come clienti sostitutivi. Ma senza copertura satellitare né nucleare…

6 Marzo 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO