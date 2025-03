La Cgil non partecipi alla manifestazione reazionaria del 15 marzo

Siamo Rsu, iscritti, dirigenti e semplici simpatizzanti della Cgil. Apprendiamo con grande disappunto della partecipazione della Cgil alla manifestazione “europeista” indetta per il 15 marzo a Roma da Michele Serra. E’ una manifestazione reazionaria e guerrafondaia!

Le affermazioni della presidentessa della Commissione Europea Von der Leyen sono eloquenti: “È urgente riarmare l’Europa”. È una manifestazione che chiede di impegnarsi militarmente in sostegno dell’Ucraina. Non sono sufficienti le centinaia di migliaia di morti e il disastro economico e sociale che ne è conseguito in quel paese e in tutta Europa pagato dai lavoratori, in questi 3 anni di guerra? Come si può aderire ad una manifestazione in sostegno suo e di istituzioni totalmente al servizio dei ricchi e delle multinazionali? Come si può sostenere una Unione Europea che taglia la sanità pubblica per finanziare l’industria delle armi e le guerre imperialiste?

Una Unione Europea che porta avanti politiche di repressione verso chi lotta e di compressione dei salari e dei diritti dei lavoratori in nome del profitto dei grandi capitalisti. Una Unione Europea che porta avanti politiche razziste e fa accordi con Libia e Turchia affinché con i migranti facciano il lavoro sporco al posto suo, e che sostiene il genocidio dei palestinesi ad opera di Israele.

Non a caso, a questa manifestazione fintamente apartitica, hanno aderito sindaci e partiti sia di centro sinistra che di centro destra. Si pensa forse davvero che la Von der Leyen sia l’alternativa a Trump?

Con quale coerenza la Cgil può continuare a rivendicare la difesa della sanità pubblica o l’aumento dei salari sostenendo questi macellai che stanno a Bruxelles?

Si passa dall’appello alla “rivolta sociale” dello sciopero dello scorso novembre all’idea che ci si debba concentrare sul voto ai referendum passando per l’adesione a questa manifestazione che, non a caso, ha visto l’immediata adesione della Cisl. L’unico disarmo che sta sostenendo la Cgil è quello dei lavoratori nel conflitto di classe in atto!

Come militanti della Cgil chiediamo al nostro sindacato di ritirare immediatamente la propria partecipazione a questa manifestazione apertamente reazionaria.

La via è quella di una vera mobilitazione contro questo governo filo padronale attraverso la proclamazione di scioperi e manifestazioni a sostegno dei salari, della sanità e scuola pubblica, del diritto alla casa e alla pensione.

Per aderire a questo appello scrivi a no15marzo@gmail.com

Domenico Loffredo Rsa Fiom Stellantis Pomigliano e componente A.G. Comitato Centrale Fiom-Cgil

Giuseppe Violante Rsa Fiom Maserati

Giuseppe Faillace Rsu Fiom Motovario

Tomaso Perani RSU Università degli Studi di Milano

Giuseppe Gomini RSU ducati motori e membro dell’AG Fiom Bologna

Crispino Vincenzo Rsa Fiom Ferrari

Piaquadio Pasquale Rsa Fiom Ferrari

Parlati Matteo Rsa Fiom Ferrari

LaCoppola Alessandro Rsa Fiom Ferrari

Marano Pasquale Rsa Fiom Ferrari

Ventrella paolo Rsa Fiom Ferrari

Quarta Marco Rsa Fiom Ferrari

Cammarota Raffaele Rsa Fiom Ferrari

Sanfilippo Giuseppe Rsa Fiom Ferrari

Gaipa Vincenzo Rsa Fiom Ferrari

De rosa Massimo Rsa Fiom Ferrari

Marzilli Alfonso Rsa Fiom Ferrari

Fedele Gennaro Rsa Fiom Cnh Modena

Bava Luciano Rsa Fiom Cnh Modena

Riccardo Di Donato Rsa Fiom CNH S. Matteo

Nico Maman RSU Comune di Bologna

Salvatore Veltri RSU Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna

Salvatore Mercogliano Flc-Cgil I.I.S. Sassetti Peruzzi di Firenze

Giovanni Iozzoli Rsu Fiom Pfb

Diego Sabelli Rsu Fiom CGIL Elettronica spa

Francesca Corcione Rsu Fiom Wam

Antonio Maccariello Rsu Fiom CGIL Bonfiglioli

Concetta Ventrelli Rsu Fiom Motovario

Alfredo Iorio Rsu Fiom Motovario

Ciro Palmieri Rsu Fiom Motovario

Angelo Rubino Rsu Fiom Motovario

Gianluca Zecca AG Fiom Modena

Boniface Chydamussia Rsu Fiom Motovario

Giancanio Cataldo Rsu Fiom Motovario

Ferdinando De Marco Rsu Fiom Ersistemi Parma

Vincenzo Chianese Rsa Fiom Prima Sole Components Gricignano D’Aversa

Mario Iavazzi A.G. Nazionale Cgil

Paolo Brini A.G. Comitato Centrale Fiom

Bacchelli Davide RSU Fiom IMA Bologna, AG Fiom Bologna e AG Cgil Emilia Romagna

Luca Ibattici rsu Spal Automotive, A.g. fiom reggio emilia, A.g. cgil reggio emilia

Serdal Bazancir Rsu Fiom Bosch Modena

Nicola Tranfaglia Rsu Fiom Bosch Modena

Giuseppe Amodeo Rsu Fiom Bosch Modena

Gabriele D’Angeli AG FLC CGIL Roma Sud-Pomezia-Castelli

Ottaviano Gianplacido Rsu bonfiglioli riduttori Bologna

Raffaele Signoriello Rsu Fiom Otis

Daniele Chiavelli Rsu Istituto Sanfelice di Viadana (MN)

Lucio Teperino Rsu Fiom Annovi Reverberi

Luigi Cinque Rsu Fiom Annovi Reverberi

Gianluca Laisa Rsu Fiom Annovi Reverberi

Giuseppe Obrizzo Rsu Fiom Annovi Reverberi

Marco Paterlini Rsu Comune Reggio Emilia

Antonio Forlano RSU UPS Italia – AG Filt-CGIL nazionale

Jeisson Zuniga Rsa Trasporti & Magazzini AG Filt-Cgil Lombardia

Marco Carletti RSA BFF Bank – AG Fisac Roma e Lazio

Angelo Raimondi RSU Esselunga Filcams Cgil Milano

Ivan Serra RSU Fiom Rcm-Vrm

Lanzi Luca Rsu Manitou Castelfranco Emilia(Mo)

Carletto Vezzali Rsu Globalcarni Spilamberto (Mo)

Roberto Rho Rsu Fiom Omr

Francesca Esposito AG Filt-Cgil Lombardia

Gianluca Paltrinieti Rsu Fiom Netscout

Luciana Solmi AG Spi-Cgil Modena

Valerio Guaitoli AG Spi-Cgil Modena

Ilic Vezzosi iscritto FLC-CGIL IIS Aldini-Valeriani Bologna

Nensi Castro RSU FILCAMS CNA Reggio Emilia

Giordano D’ Ascenzi iscritto FISAC-CGIL, Firenze

5 Marzo 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO