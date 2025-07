Un genocidio si riconosce sempre

Estratti del saggio dello studioso dell’Olocausto Omer Bartov sul New York Times di ieri che spiegano perché si tratta di un genocidio in atto a Gaza:

La mia inevitabile conclusione è diventata che Israele sta commettendo un genocidio contro il popolo palestinese. Essendo cresciuto in una casa sionista, ho vissuto la prima metà della mia vita in Israele, ho servito nell’IDF come soldato e ufficiale e ho trascorso gran parte della mia carriera a fare ricerche e scrivere sui crimini di guerra e sull’Olocausto, questa è stata una conclusione dolorosa da raggiungere, e una per cui ho resistito finché ho potuto.

Ma io faccio lezioni sul genocidio da un quarto di secolo. Ne riconosco uno quando ne vedo uno.

Questa non è solo la mia conclusione. Un numero crescente di esperti in studi sul genocidio e diritto internazionale ha concluso che le azioni di Israele a Gaza possono essere definite solo come genocidio…

Per determinare cosa costituisce un genocidio, dobbiamo quindi stabilire l’intenzione e dimostrare che è in atto. Nel caso di Israele, tale intento è stato espresso pubblicamente da numerosi funzionari e leader. Ma l’intento può anche derivare da uno schema di operazioni sul campo, e questo schema è diventato chiaro a maggio 2024 – e da allora è diventato sempre più chiaro – poiché l’IDF ha sistematicamente distrutto la Striscia di Gaza…

L’orrore di ciò che sta accadendo a Gaza viene ancora descritto dalla maggior parte degli osservatori come “guerra”. Ma questo è un nome improprio.

Nell’ultimo anno, l’IDF non combatte contro un corpo militare organizzato. La versione di Hamas che ha pianificato e realizzato gli attacchi del 7 ottobre è stata distrutta, anche se il gruppo indebolito continua a combattere le forze israeliane e mantiene il controllo sulla popolazione nelle aree non detenute dall’esercito israeliano.

Oggi l’IDF è impegnata principalmente in un’operazione di demolizione e pulizia etnica…

In seguito alla rottura del cessate il fuoco da parte di Israele il 18 marzo, l’IDF sta eseguendo un piano ben pubblicizzato per concentrare l’intera popolazione gazawi in un quarto del territorio diviso in tre zone: Gaza City, i campi profughi centrali e la costa di Mawasi nel margine sud-occidentale della Striscia.

Utilizzando un gran numero di bulldozer e enormi bombe aeree fornite dagli Stati Uniti, sembra che i militari stiano cercando di demolire ogni struttura restante e stabilire il controllo sugli altri tre quarti del territorio.

Anche questo è agevolato da un piano che prevede, a intermittenza, limitate forniture di aiuti in pochi punti di distribuzione sorvegliati dai militari israeliani, attirando così la gente verso sud…

Il 7 luglio, il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che l’IDF avrebbe costruito una “città umanitaria” sulle rovine di Rafah per ospitare inizialmente 600.000 palestinesi provenienti dall’area di Mawasi, che sarebbero stati individuati ti da organismi internazionali e non avrebbero avuto il permesso di andarsene.

Alcuni potrebbero descrivere questa campagna come pulizia etnica, non genocidio. Ma c’è un legame tra i crimini. Quando un gruppo etnico non ha nessun posto dove andare e viene costantemente spostato da una cosiddetta ‘zona sicura’ all’altra, bombardato e affamato senza sosta, la pulizia etnica può trasformarsi in genocidio.

Questo è avvenuto in diversi genocidi ben noti del XX secolo, come quello degli Herero e dei Nama nell’Africa del Sud-Ovest tedesca, ora Namibia, iniziati nel 1904; gli armeni nella prima guerra mondiale; e, a conti fatti, anche l’Olocausto è iniziato con il tentativo tedesco di espellere gli ebrei per poi finire con il loro omicidio in massa.

Ancora oggi, solo pochi studiosi dell’Olocausto, e nessuna istituzione dedita alla sua ricerca e alla sua commemorazione, ha lanciato un avvertimento sul fatto che Israele potrebbe essere accusato di aver compiuto crimini di guerra, crimini contro l’umanità, pulizia etnica o genocidio. Questo silenzio ha fatto beffe dello slogan “Mai più“, trasformando il suo significato da affermazione di resistenza alla disumanità ovunque sia perpetrata a una scusa, anzi, anche ad avere carta bianca per distruggere gli altri invocando il proprio passato di vittima.

L'articolo completo qui: archive.ph/0dpn2

