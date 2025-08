Purim. Festa di massacri e di biscotti

Un po’ di storia, un po’ di mitologia.

L’amore degli israeliani per il genocidio deriva dalla storia di Purim. In alcune feste si onora il pane. In altre si chiede il perdono. A Purim si celebrano settantacinquemila presunti nemici uccisi. È scritto nel Libro di Ester, e basta leggerlo: uomini, mogli, bambini, sterminati in un giorno solo. La narrazione biblica non parla di armate ostili, né di battaglie campali. I “nemici” degli ebrei vengono uccisi tutti, per decreto regio, in un massacro legittimato come autodifesa.

Ma il testo non presenta prove, né episodi di reale insurrezione. Solo l’anticipazione del pericolo, l’eliminazione di chi potrebbe diventare minaccia. La differenza fra odio e prevenzione, in questo contesto, è più che sottile: è ciò che trasforma una strage in festa. È la crudeltà fredda della precauzione armata. È il principio che permette di uccidere senza vergogna, e poi ballare.

Ester non è una figura santa. È una concubina, una ragazza ebrea che diventa regina sdraiandosi sul letto del re persiano. Usa il suo corpo per ottenere un decreto. L’ebreo Mardocheo suggerisce, il re firma, e la carne degli altri cade. Non è favola, è mitologia d’arma. È la genealogia di un popolo che ha scolpito nella propria festa il massacro come fondamento.

Nei paesi che oggi si fingono civili, questa storia viene raccontata ai bambini con i travestimenti. Si regalano biscotti pieni di marmellata che, per tradizione, sono le orecchie mozzate del nemico. Haman, il consigliere caduto in disgrazia. Impiccato con i suoi dieci figli. La gioia nel sangue. Il dolce nella carne.

Sarebbe solo una leggenda, se non fosse che ogni marzo, mentre i palestinesi seppelliscono bambini senza nome, i coloni ballano vestiti da soldati, e lanciano coriandoli sopra case demolite. Lo chiamano carnevale. È l’ideologia del sacro travestita da scherzo.

Ma la storia non comincia con Israele. Né con la Shoah. Va cercata più indietro, tra gli scaffali impolverati del colonialismo inglese. I cristiano-sionisti britannici dell’Ottocento avevano un sogno: ricollocare gli ebrei in Palestina. Un sogno che era insieme odio e delirio messianico. Cacciarli, ma in nome della Bibbia. Farne uno strumento. Usarli per liberare il Santo Sepolcro e, intanto, per controllare il petrolio.

Lord Palmerston non credeva alla pace. Credeva nelle cannoniere. E quando nel 1840 distrusse Akka, lo fece con le navi a vapore, affamate del carbone libanese. La profezia diventava logistica. Il Regno Unito seminava stazioni di missionari e protettorati, e nel frattempo preparava la spartizione dell’Impero Ottomano.

A quel punto bastava un pretesto, un nome da mettere sul progetto, e Theodor Herzl fu l’uomo giusto nel tempo previsto. Il Congresso Sionista di Basilea del 1897 fu il primo passo: lì si parlò apertamente di Stato ebraico, ma sotto la protezione di una potenza europea. La Gran Bretagna ascoltava.

Quando vent’anni dopo, nel pieno della Grande Guerra, il ministro degli Esteri Arthur Balfour dichiarò ufficialmente il sostegno alla “costituzione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico“, lo fece con una lettera indirizzata a Lord Rothschild, capostipite della più potente famiglia ebraica filo-britannica.

Il Mandato britannico del 1920 trasformò quella promessa in amministrazione coloniale. Gli inglesi governavano, gli ebrei sognavano, gli arabi subivano. Israele nacque così: dentro un patto tra impero e denaro, con le Scritture sullo sfondo e il petrolio sul tavolo.

Era un avamposto militare con funzioni religiose, un inganno strategico travestito da promessa. Non un ritorno alla terra, ma un atto di forza sorvegliato da Londra. Lo chiamarono patria, ma serviva a controllare l’area, arginare i musulmani, sorvegliare il canale. E chi si opponeva, non contava.

La tragedia del Novecento servì solo a mettere il sigillo. L’olocausto diventò patente morale per uno Stato etnico, esclusivo, impunito. Si fondò su un’eccezione elevata a regola: siamo stati perseguitati, quindi possiamo punire. E punire ancora. E ancora.

Intanto, nella Striscia, la fame ha il volto dei neonati. I bulldozer sollevano corpi sminuzzati. Il mondo guarda da lontano. A Gerusalemme, a marzo, si ballava. I coloni durante il Purim, scendevano in strada vestiti da soldati, sventolavano bandiere e lanciavano coriandoli sulle macerie. Alcuni danzavano davanti alle case demolite, come se la distruzione fosse parte del rituale. I bambini portavano costumi militari. I dolcetti venivano distribuiti accanto alle ruspe. Una festa fondata sulla rimozione. Una risata sopra la polvere dei muri caduti.

È cultura del dominio. Insegnata, scritta, tramandata. Come certe nenie che i popoli si ripetono quando hanno bisogno di sentirsi nel giusto. Ma la storia, se davvero la si legge, racconta altro. Può sembrare una storiella per bambini, un hallowen israeliano macabro, ma i coloni la vedono diversamente e anche il governo Netanyahu.

