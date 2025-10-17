Prove di ddl1667 in Unibo: Molari “imbavaglia” il senato accademico

Impedita la discussione delle mozioni per il boicottaggio accademico e contro governo e ddl1627

21 ottobre mobilitiamoci al Senato: Molari e governance dimissioni!

Al prossimo Senato Accademico dovrebbero essere discusse due mozioni studentesche passate con la maggioranza in Consiglio degli Studenti: per il boicottaggio accademico e l’interruzione di tutti gli accordi con Israele, industria bellica e enti complici, e per una presa di posizione del Senato contro il DDL1627.

Il Rettore Molari ha deciso di impedirne la discussione, non mettendole in OdG. Evidentemente il Rettore si fa portavoce del bavaglio proposto dal Governo e dalla Ministra Bernini tentando di arginare la forza delle mobilitazioni studentesche, impedendo la discussione sul boicottaggio accademico dopo che il senato accademico scorso la mozione per l’interruzione degli accordi non era stata approvata per un voto.

Il Rettore non rappresenta la volontà degli studenti, ancora una volta chiaramente espressa dal Consiglio degli Studenti come nelle piazze da più di due anni di mobilitazione, trema di fronte alla possibilità di una rescissione degli accordi con Israele e si rifiuta di far discutere una presa di parola netta contro il DDL1627.

Vogliamo le dimissioni del Rettore, della Governance che non rispondono degli studenti, e difendono a spada tratta gli accordi con il sionismo, se la Ministra Bernini vuole liberare le università dalle mobilitazioni studentesche, e il Rettore Molari segue alle prese di parola della CRUI sperimentando ciò che il DDL1627 propone: noi vogliamo sgomberare l’università dal sionismo.

Sgomberiamo l’università dal sionismo: vogliamo le dimissioni di Molari!

Blocchiamo tutto!

17 Ottobre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO