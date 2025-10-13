La disgregazione dell’Occidente: le minacce

Emmanuel Todd è un ricercatore francese che ha una qualità decisamente rara: fare previsioni di grande portata storica che poi si rivelano sufficientemente esatte. E’ accaduto per la caduta dell’Unione Sovietica, sta avvenendo con la crisi e disgregazione dell’Occidente euro-atlantico.

La cosa rilevante è che la sua strumentazione teorica è decisamente diversa sia dalla geopolitica tradizionale, sia dall’impianto marxista. E’ infatti un antropologo della famiglia e della religione, che studia le differenze tra le strutture familiari di diverse società e la loro propensione, o meno, verso determinati sistemi politici, ideologici, economici.

Religione e struttura familiare sono peraltro elementi chiave – per quanto “sovrastrutturali”, da punto di vista marxiano – che spiegano il persistere di determinate culture nazionali anche al di là della potenza disgregatrice del capitalismo, che travolge sistematicamente il mondo preesistente:

“Il continuo rivoluzionamento della produzione, l’ininterrotto scuotimento di tutte le situazioni sociali, l’incertezza e il movimento eterni contraddistinguono l’epoca dei borghesi fra tutte le epoche precedenti. Si dissolvono tutti i rapporti stabili e irrigiditi, con il loro seguito di idee e di concetti antichi e venerandi, e tutte le idee e i concetti nuovi invecchiano prima di potersi fissare. Si volatilizza tutto ciò che vi era di corporativo e di stabile, è profanata ogni cosa sacra, e gli uomini sono finalmente costretti a guardare con occhio disincantato la propria posizione e i propri reciproci rapporti.”

Quella persistenza dice molto sulle differenze evidenti tra popoli che pure vivono in un ambiente certamente capitalistico. Chiunque provi ad passare almeno qualche settimana tra turchi, iraniani, russi, arabi di diversi paesi, africani, ecc, non potrà che riconoscere come, in effetti, sopravvivano lì “istituzioni e valori sociali condivisi” – rigorosamente diversi da luogo a luogo – che risultano in aperta contraddizione con la comune organizzazione capitalistica della produzione.

In alcuni casi queste differenze possono essere ricondotte a cosiddetti “ritardi” nell’evoluzione del sistema capitalistico locale, ma anche quei ritardi sono in buona parte spiegabili con la persistenza di una cultura condivisa che non si lascia facilmente travolgere.

Molte società extraeuropee, per dirla in breve, non sono state “individualizzate” secondo il manifesto ideologico thatcheriano-reaganiano che nell’area euro-atlantica domina dagli anni ’80 (“non esiste la società, esistono gli individui in competizione tra loro“). E l’esistenza di un legame sociale che supera il ristretto orizzonte del singolo individuo è una forza che contemporaneamente spiega comportamenti collettivi e una coesione sociale qui da noi impensabili.

Lo squallore immortalato dalla foto in apertura – gli accampamenti di tende e coperte in cui in tanti vivono sulla Skid Row, a Los Angeles – non è rintracciabile a Tehran, Mosca o in Cina, mentre è comune a Mumbai, Calcutta o Bangkok. Ossia nei punti in cui l’arretratezza dello sviluppo capitalistico è ancora effettiva.

Le ricerche di Todd giungono per via molto diversa a conclusioni simili a quelle prodotte utilizzando le categorie marxiane, riconoscendo innanzitutto la dialettica sottostante i processi sociali e rifiutando le banali narrative unilineari con cui i nostri opinion maker dipingono “la giungla” al di là dell’immaginario “giardino” in cui vivremmo noi occidentali.

Questa introduzione all’edizione slovena de La caduta dell’Occidente arriva due anni dopo la pubblicazione nel resto d’Europa e consente all’autore di verificare – positivamente – la tenuta delle sue previsioni. Addirittura ad un ritmo più rapido di quanto lui stesso avesse osato immaginare.

Si tratta insomma di una riflessione teorica che non può essere liquidata senza confronto, proprio perché la verifica empirica conferma, anziché confutare, le conclusioni. Una sfida intellettuale stimolante, perché si misura con la concretezza dell’oggi, e non solo con le tendenze di lunghissimo periodo (quelle che, insomma, verificherà qualcun altro, visto che nel frattempo “saremo tutti morti“).

Buona lettura.

*****

Prefazione all’edizione slovena di “La Défaite de l’Occident“

Dalla sconfitta alla disgregazione

A meno di due anni dalla pubblicazione in francese di La Défaite de l’Occident, nel gennaio 2024, le principali previsioni del libro si sono avverate. La Russia ha resistito militarmente ed economicamente allo shock. L’industria militare americana è esaurita. Le economie e le società europee sono sull’orlo dell’implosione. Ancor prima del crollo dell’esercito ucraino, è stata raggiunta la fase successiva della disgregazione dell’Occidente.

Sono sempre stato contrario alla politica russofoba degli Stati Uniti e dell’Europa, ma, in quanto occidentale legato alla democrazia liberale, francese formatosi nella ricerca in Inghilterra, figlio di una madre rifugiata negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, sono sconvolto dalle conseguenze che la guerra condotta senza intelligenza contro la Russia avrà per noi occidentali.

Siamo solo all’inizio della catastrofe. Si avvicina un punto di svolta oltre il quale si svilupperanno le conseguenze definitive della sconfitta.

Il “Resto del mondo” (o Sud globale, o Maggioranza globale), che si era limitato a sostenere la Russia rifiutando di boicottare la sua economia, ora mostra apertamente il suo sostegno a Vladimir Putin.

I BRICS si stanno espandendo accettando nuovi membri e aumentando la loro coesione. Invitata dagli Stati Uniti a scegliere da che parte stare, l’India ha scelto l’indipendenza: le foto di Putin, Xi e Modi riuniti in occasione dell’incontro dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai dell’agosto 2025 rimarranno il simbolo di questo momento chiave.

I media occidentali continuano tuttavia a rappresentare Putin come un mostro e i russi come servi. Questi media non erano già stati in grado di immaginare che il resto del mondo li vedesse come leader e esseri umani normali, portatori di una cultura russa specifica e di una volontà di sovranità.

Ora temo che i nostri media aggravino la nostra cecità, incapaci di immaginare il ritorno del prestigio della Russia nel resto del mondo, sfruttato economicamente e trattato con arroganza dall’Occidente per secoli. I russi hanno osato. Hanno sfidato l’Impero e hanno vinto.

L’ironia della storia è che i russi, popolo europeo e bianco, di lingua slava, sono diventati lo scudo militare del resto del mondo perché l’Occidente ha rifiutato di integrarli dopo la caduta del comunismo.

Immagino che gli sloveni siano particolarmente ben posizionati culturalmente per apprezzare questa ironia, anche se, in qualità di antropologo della famiglia e della religione, so bene che, nonostante la sua lingua slava, la Slovenia è molto più vicina socialmente e ideologicamente alla Svizzera che alla Russia.

Posso abbozzare qui un modello della disgregazione dell’Occidente, nonostante le incoerenze della politica di Donald Trump, presidente americano della sconfitta. Queste incoerenze non derivano, a mio avviso, da una personalità instabile, e senza dubbio perversa, ma da un dilemma irrisolvibile per gli Stati Uniti.

Da un lato, i loro leader, sia al Pentagono che alla Casa Bianca, sanno che la guerra è persa e che l’Ucraina dovrà essere abbandonata. Il buon senso li porta quindi a voler uscire dalla guerra.

D’altra parte, però, lo stesso buon senso li porta a intuire che il ritiro dall’Ucraina avrà conseguenze drammatiche per l’Impero, che non hanno avuto quelle del Vietnam, dell’Iraq o dell’Afghanistan.

Si tratta infatti della prima sconfitta strategica americana su scala planetaria, in un contesto di massiccia deindustrializzazione degli Stati Uniti e di difficile reindustrializzazione. La Cina è diventata la fabbrica del mondo; la sua bassissima fertilità, certamente, le impedirà di sostituire gli Stati Uniti, ma è già troppo tardi per competere con essa a livello industriale.

La de-dollarizzazione dell’economia mondiale è iniziata. Trump e i suoi consiglieri non riescono ad accettarlo perché significherebbe la fine dell’Impero. Eppure, un’era post-imperiale dovrebbe essere l’obiettivo del progetto MAGA – Make America Great Again – che mira al ritorno dello Stato-nazione americano.

Ma per un’America la cui capacità produttiva in beni reali è oggi molto bassa (vedi capitolo 9 sulla vera natura dell’economia americana), è impossibile rinunciare a vivere a credito come fa producendo dollari. Un tale ritiro imperiale-monetario comporterebbe un brusco calo del suo tenore di vita, anche per gli elettori popolari di Trump.

Il primo bilancio della seconda presidenza Trump, il “One Big Beautiful Bill Act”, rimane quindi imperiale nonostante le protezioni tariffarie che incarnano il progetto o il sogno protezionista. L’OBBBA rilancia la spesa militare e il deficit. Chi dice deficit di bilancio negli Stati Uniti dice, inevitabilmente, produzione di dollari e deficit commerciale. La dinamica imperiale, o meglio l’inerzia imperiale, continua a minare il sogno di un ritorno allo Stato-nazione produttivo.

In Europa, la sconfitta militare rimane poco compresa dai leader. Non sono stati loro a dirigere le operazioni. È stato il Pentagono a mettere a punto i piani della controffensiva ucraina dell’estate 2023 (durante la quale ho scritto La sconfitta dell’Occidente).

I militari americani, anche se hanno fatto combattere la guerra dal loro proxy ucraino, sanno di essersi schiantati contro la difesa russa, perché non sono riusciti a produrre abbastanza armi e perché i militari russi sono stati più intelligenti di loro.

I leader europei hanno fornito solo sistemi d’arma, e non quelli più importanti. Inconsapevoli della portata della sconfitta militare, sanno invece che le loro economie sono state paralizzate dalla politica delle sanzioni, in particolare dall’interruzione delle forniture di energia russa a basso costo.

Tagliare in due il continente europeo dal punto di vista economico è stato un atto di follia suicida. L’economia tedesca è in stagnazione. Ovunque in Occidente aumentano la povertà e le disuguaglianze. Il Regno Unito è sull’orlo del baratro. La Francia lo segue da vicino. Le società e i sistemi politici sono bloccati.

Una dinamica economica e sociale negativa preesisteva alla guerra e metteva già sotto pressione l’Occidente. Era visibile, in misura diversa, in tutta l’Europa occidentale. Il libero scambio ne mina la base industriale. L’immigrazione sviluppa una sindrome identitaria, in particolare nelle classi popolari prive di posti di lavoro sicuri e adeguatamente retribuiti.

Più in profondità, la dinamica negativa della frammentazione è culturale: l’istruzione superiore di massa crea società stratificate in cui le persone con un livello di istruzione superiore – il 20%, 30%, 40% della popolazione – iniziano a vivere tra loro, a considerarsi superiori, a disprezzare gli ambienti popolari, a rifiutare il lavoro manuale e l’industria.

L’istruzione primaria per tutti (l’alfabetizzazione universale) aveva alimentato la democrazia, creando una società omogenea il cui subconscio era egualitario. L’istruzione superiore ha generato oligarchie, e talvolta plutocrazie, società stratificate invase da un subconscio inegualitario.

Paradosso estremo: lo sviluppo dell’istruzione superiore ha finito per produrre in queste oligarchie o plutocrazie un abbassamento del livello intellettuale! Avevo descritto questa sequenza più di un quarto di secolo fa in L’Illusion économique, pubblicato nel 1997.

L’industria occidentale si è trasferita nel resto del mondo e, naturalmente, anche nelle ex democrazie popolari dell’Europa orientale che, liberate dalla loro sudditanza alla Russia sovietica, hanno ormai ritrovato il loro status plurisecolare di periferia dominata dall’Europa occidentale. Nel capitolo 3 parlo in dettaglio di questa sorta di Cina interna dove gli operai dell’industria sono ancora numerosi. Ovunque in Europa, tuttavia, l’elitarismo dei laureati ha generato il «populismo».

La guerra ha fatto salire di un grado la tensione in Europa. Sta impoverendo il continente. Ma soprattutto, come grave fallimento strategico, sta delegittimando i leader incapaci di condurre i loro paesi alla vittoria.

Lo sviluppo dei movimenti popolari conservatori (di solito definiti dalle élite giornalistiche con termini come “populisti” o “di estrema destra” o “nazionalisti”) sta accelerando. Reform UK nel Regno Unito. AfD in Germania, Rassemblement national in Francia…

Ironia della sorte: le sanzioni economiche con cui la NATO sperava di ottenere un “cambio di regime” in Russia stanno per portare in Europa occidentale una cascata di “cambi di regime”.

Le classi dirigenti occidentali sono delegittimate dalla sconfitta proprio nel momento in cui la democrazia autoritaria russa è rilegittimata dalla vittoria, o meglio, sovralegittimata, poiché il ritorno della Russia alla stabilità sotto Putin le assicurava fin dall’inizio una legittimità incontestata.

Questo è il nostro mondo all’approssimarsi del 2026.

La disgregazione dell’Occidente assume la forma di una «frattura gerarchica».

Gli Stati Uniti rinunciano al controllo della Russia e, sempre più convinto, anche della Cina. Sottoposti al blocco cinese sulle importazioni di samario, un metallo raro indispensabile per l’aeronautica militare, gli Stati Uniti non possono più sognare di affrontare militarmente la Cina.

Il resto del mondo – India, Brasile, mondo arabo, Africa – ne approfitta e sfugge al loro controllo. Ma gli Stati Uniti si rivoltano con forza contro i loro “alleati” europei e dell’Asia orientale, in un ultimo tentativo di sfruttamento eccessivo e, bisogna ammetterlo, anche per puro e semplice dispetto. Per sfuggire alla loro umiliazione, per nascondere al mondo e a se stessi la loro debolezza, puniscono l’Europa.

L’Impero si sta divorando da solo. Questo è il significato dei dazi e degli investimenti forzati imposti da Trump agli europei, diventati sudditi coloniali di un impero ridotto piuttosto che partner. Il tempo delle democrazie liberali solidali è finito.

Il trumpismo è un «conservatorismo popolare bianco». Ciò che sta emergendo in Occidente non è una solidarietà dei conservatorismi popolari, ma una rottura delle solidarietà interne. La rabbia che deriva dalla sconfitta porta ogni paese, per placare il proprio risentimento, a rivoltarsi contro chi è più debole di lui.

Gli Stati Uniti si rivoltano contro l’Europa o il Giappone. La Francia riattiva il suo conflitto con l’Algeria, ex colonia. Non c’è dubbio che la Germania, che da Scholz a Merz ha accettato di obbedire agli Stati Uniti, rivolgerà la sua umiliazione contro i suoi partner europei più deboli. Il mio Paese, la Francia, mi sembra il più minacciato.

Uno dei concetti fondamentali della sconfitta dell’Occidente è il nichilismo. Spiego come lo “stato zero” della religione protestante – la secolarizzazione giunta al termine – non spieghi solo il crollo educativo e industriale americano. Lo stato zero apre anche un vuoto metafisico.

Personalmente non sono credente e non milito per alcun ritorno del religioso (non lo ritengo possibile), ma come storico devo constatare che la scomparsa dei valori sociali di origine religiosa porta a una crisi morale, a una spinta alla distruzione delle cose e degli uomini (la guerra) e, in ultima analisi, a un tentativo di abolizione della realtà (il fenomeno transgender per i democratici americani e la negazione del riscaldamento globale per i repubblicani, ad esempio).

La crisi esiste in tutti i paesi completamente secolarizzati, ma è più grave in quelli in cui la religione era il protestantesimo o l’ebraismo, religioni assolutistiche nella loro ricerca del trascendente, piuttosto che il cattolicesimo, più aperto alla bellezza del mondo e della vita terrena.

È proprio negli Stati Uniti e in Israele che si assiste allo sviluppo di forme parodistiche delle religioni tradizionali, parodie che a mio avviso sono di natura nichilista.

Questa dimensione irrazionale è al centro della sconfitta. Quest’ultima non è quindi solo una perdita “tecnica” di potere, ma anche un esaurimento morale, un’assenza di obiettivi esistenziali positivi che porta al nichilismo.

Questo nichilismo è alla base della volontà dei leader europei, in particolare quelli dei paesi protestanti del Baltico, di ampliare la guerra contro la Russia con continue provocazioni.

Questo nichilismo è anche alla base della destabilizzazione americana del Medio Oriente, luogo per eccellenza in cui si esprime la rabbia derivante dalla sconfitta americana nei confronti della Russia.

Soprattutto, non cediamo all’evidenza troppo facile di un’autonomia bellica del regime di Netanyahu in Israele nel genocidio di Gaza o nell’attacco contro l’Iran. Il protestantesimo zero e l’ebraismo zero mescolano certamente in modo tragico i loro effetti nichilisti in questi accessi di violenza.

Ma in tutto il Medio Oriente sono gli Stati Uniti che, fornendo armi e talvolta attaccando essi stessi, sono in ultima analisi i responsabili del caos. Spingono Israele all’azione come hanno spinto gli ucraini.

La prima presidenza Trump aveva stabilito l’ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme ed è stato proprio Trump il primo a immaginare Gaza trasformata in una località balneare. Sono consapevole che ci vorrebbe un libro per dimostrare questa tesi, un libro che smontasse una ad una le interazioni tra gli attori. Ma, essendo storico di professione e occupandomi di geopolitica da mezzo secolo, sento che, come l’Europa della NATO, Israele ha smesso di essere uno Stato indipendente.

Il problema dell’Occidente è proprio la morte programmata dello Stato-nazione.

L’Impero è vasto e si sta sgretolando nel rumore e nella furia. Questo Impero è già policentrico, diviso nei suoi obiettivi, schizofrenico. Ma nessuna delle sue parti è del tutto indipendente. Trump è il suo attuale «centro»; è anche la sua migliore espressione ideologico-pratica in quanto unisce una volontà razionale di ripiegarsi sulla sua sfera di dominio immediato (l’Europa e Israele) a impulsi nichilisti che prediligono la guerra.

Queste tendenze – ripiegamento e violenza – si esprimono anche all’interno del cuore americano dell’Impero, dove il principio di frattura gerarchica funziona internamente. Un numero sempre maggiore di autori anglo-americani evoca l’arrivo di una guerra civile.

La plutocrazia americana è pluralista. C’è quella dei finanzieri, quella dei petrolieri, quella della Silicon Valley. I plutocrati trumpisti, i petrolieri texani o i recenti sostenitori della Silicon Valley, disprezzano le élite democratiche istruite della costa orientale, che a loro volta disprezzano i piccoli bianchi trumpisti dell’heartland, che a loro volta disprezzano i neri democratici, ecc…

Una delle particolarità interessanti dell’America attuale è che i suoi leader hanno sempre più difficoltà a distinguere tra interno ed esterno, nonostante il tentativo di MAGA di fermare con un muro l’immigrazione proveniente dal sud. L’esercito spara sulle imbarcazioni che escono dal Venezuela, bombarda l’Iran, entra nel centro delle città democratiche degli Stati Uniti, commissiona all’aviazione israeliana un attacco al Qatar, dove si trova un’enorme base americana.

Qualsiasi lettore di fantascienza riconoscerà in questo elenco inquietante l’inizio di un’entrata nella distopia, cioè in un mondo negativo in cui si mescolano potere, frammentazione, gerarchia, violenza, povertà e perversità.

Restiamo quindi noi stessi, fuori dall’America. Conserviamo la nostra percezione dell’interno e dell’esterno, il nostro senso della misura, il nostro contatto con la realtà, la nostra concezione di ciò che è giusto e bello.

Non lasciamoci trascinare in una fuga in avanti bellicosa dai nostri stessi leader europei, questi privilegiati smarriti nella storia, disperati per essere stati sconfitti, terrorizzati all’idea di essere un giorno giudicati dai loro popoli. E soprattutto, soprattutto, continuiamo a riflettere sul senso delle cose.

13 Ottobre 2025