Il modello trumpiano, futuro europeo

L’orgoglio europeo contro Trump ha qualcosa di grottesco o forse anche peggio. Sembra in effetti venir fuori da un romanzo di von Sacher-Masoch. L’UE che si difende dagli attacchi di Trump e dei Maga è infatti la stessa che ne ha adottato le premesse tecno-nichilistiche fondate su un neoliberismo estremo e disumano.

Lo spiega benissimo Sergio Labate in un suo articolo comparso oggi sul Domani: l’Europa ha ceduto tutto al capitalismo finanziario e, aggiungo, ha messo al bando qualsiasi prospettiva di socialismo. Lo ha fatto proprio sul piano formale: un governo socialista nell’UE sarebbe illegale.

Qualcuno dirà che il modello trumpiano è comunque diverso da quello europeo. Ma questa è solo una questione temporale. In realtà la traiettoria è la stessa. Il neoliberismo europeo è una decina d’anni più indietro di quello trumpiano. Anche noi marciamo verso un’involuzione autoritaria fondata sul razzismo, l’esaltazione dell’egoismo e dello sfruttamento senza vincoli di ogni aspetto della vita umana.

Il sistema economico europeo, che molti ritengono tutto sommato preferibile (“il meno peggio“) rispetto ad altri sistemi ha come sbocco necessario la saldatura con i vecchi rottami dell’estrema destra europea. La libertà politica non si coniuga infatti con la libertà di mercato.

Trovo per questo molto ridicola la criminalizzazione di Orban o di altri protofascisti europei. Quella deriva è già operante nel resto del continente. Lo si è visto in Francia con Macron dopo le elezioni parlamentari: nella misura in cui nasce anche una debole possibilità di alternativa al neoliberismo, la democrazia viene sospesa.

La stessa cosa in Germania dove le contestazioni contro il genocidio a Gaza è stato represso con la violenza della polizia. Quanto all’Italia, abbiamo conosciuto parecchi momenti di sospensione della democrazia, in particolare con la nascita del governo Monti e successivamente del governo Draghi.

Senza la retorica cialtronesca di Trump siamo già fuori dall’orbita democratica e della superiorità dello stato di diritto sul potere economico. L’Europa ha già sospeso il principio di rappresentanza. Ma del resto poteva andare diversamente? Qualcuno pensa che sia veramente possibile tenere insieme capitalismo e democrazia?

Invece di fare gli offesi verso Trump, l’Europa e gli stati europei dovrebbero guardare a se stessi, a ciò che hanno fatto, a quanto sono stati complici dei propri stessi mali in un atto di vero e proprio masochismo ideologico. L’unica via di salvezza percorribile è in un nuovo socialismo, in un nuovo umanesimo sociale capace di mettere in discussione sino alle fondamenta il capitalismo e soprattutto la sua degenerazione finanziaria.

È un discorso da “poveri comunisti”? Credo però sia l’unico antidoto contro l’imbecillità farsesca dell’attuale masochismo europeo.

